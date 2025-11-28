Мои заказы

Прогулки и экскурсии на лодке в Барселоне

Найдено 3 экскурсии в категории «На лодке» в Барселоне на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Индивидуальная прогулка на парусной лодке с закусками и кавой
На яхте
2 часа
Водная прогулка
Начало: Meet at Moll de Mestral, 30, Sant Martí, 08005 Bar...
«Откройте для себя живописное побережье Барселоны во время прогулки на комфортабельной частной лодке в кругу близких и друзей»
Расписание: Ежедневно, согласно расписанию
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
€250 за всё до 11 чел.
Двухчасовая экскурсия на парусной лодке с закусками и напитками
На яхте
2 часа
Водная прогулка
Начало: Meet at Moll de la Marina, 12, 08005 Barcelona
Расписание: Ежедневно, согласно расписанию
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:15
€55 за человека
Двухчасовая прогулка на парусной лодке с русскоговорящим гидом
На яхте
2 часа
Водная прогулка
Начало: Meet at Moll de Mestral, 26, 08005 Barcelona
«В ходе прогулки у вас также будет возможность научиться управлять парусной лодкой, покататься на доске с веслом или просто поплавать в Средиземном море и, конечно, подружиться с другими путешественниками»
Расписание: Ежедневно, согласно расписанию
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
€70 за человека

Сколько стоит экскурсия по Барселоне в ноябре 2025
Сейчас в Барселоне в категории "На лодке" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 250.
