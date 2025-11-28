Найдено 3 экскурсии в категории « На лодке » в Барселоне на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На яхте 2 часа Водная прогулка Индивидуальная прогулка на парусной лодке с закусками и кавой Начало: Meet at Moll de Mestral, 30, Sant Martí, 08005 Bar... «Откройте для себя живописное побережье Барселоны во время прогулки на комфортабельной частной лодке в кругу близких и друзей» Расписание: Ежедневно, согласно расписанию €250 за всё до 11 чел. На яхте 2 часа Водная прогулка Двухчасовая экскурсия на парусной лодке с закусками и напитками Начало: Meet at Moll de la Marina, 12, 08005 Barcelona Расписание: Ежедневно, согласно расписанию €55 за человека На яхте 2 часа Водная прогулка Двухчасовая прогулка на парусной лодке с русскоговорящим гидом Начало: Meet at Moll de Mestral, 26, 08005 Barcelona «В ходе прогулки у вас также будет возможность научиться управлять парусной лодкой, покататься на доске с веслом или просто поплавать в Средиземном море и, конечно, подружиться с другими путешественниками» Расписание: Ежедневно, согласно расписанию €70 за человека Другие экскурсии Барселоны

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «На лодке»

Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на лодке, цены от €55. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь