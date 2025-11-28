Водная прогулка
Индивидуальная прогулка на парусной лодке с закусками и кавой
Начало: Meet at Moll de Mestral, 30, Sant Martí, 08005 Bar...
«Откройте для себя живописное побережье Барселоны во время прогулки на комфортабельной частной лодке в кругу близких и друзей»
Расписание: Ежедневно, согласно расписанию
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
€250 за всё до 11 чел.
Водная прогулка
Двухчасовая экскурсия на парусной лодке с закусками и напитками
Начало: Meet at Moll de la Marina, 12, 08005 Barcelona
Расписание: Ежедневно, согласно расписанию
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:15
€55 за человека
Водная прогулка
Двухчасовая прогулка на парусной лодке с русскоговорящим гидом
Начало: Meet at Moll de Mestral, 26, 08005 Barcelona
«В ходе прогулки у вас также будет возможность научиться управлять парусной лодкой, покататься на доске с веслом или просто поплавать в Средиземном море и, конечно, подружиться с другими путешественниками»
Расписание: Ежедневно, согласно расписанию
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
€70 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «На лодке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в ноябре 2025
Сейчас в Барселоне в категории "На лодке" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 250.
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на лодке, цены от €55. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь