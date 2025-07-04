Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Получите незабываемые впечатления от вдохновляющей прогулки на яхте, отдохните от городского шума, расслабьтесь и насладитесь морским бризом и видами, поплавайте в бирюзовой воде и опробуйте парусный спорт! 5 1 отзыв

Индивидуальная водная прогулка
Язык проведения 🇬🇧 английский
Длитель­ность 2 часа
Как проходит Пешком
Когда Ежедневно с 10:00 до 22:00
€250 за экскурсию
Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки Ваш капитан проведет вас по синим водам Средиземного моря на классической итальянской лодке, построенной в 2023 году, спроектированной так, чтобы быть очень удобной и устойчивой, с уникальным стилем и красивой конструкцией. Когда мы покинем порт, увидим Барселону с другого ракурса, поговорим о достопримечательностях, которые увидим с воды. Капитан также является экспертом по городу, поэтому он сможет дать вам немало полезной информации и рекомендаций, чтобы ваше пребывание в Барселоне стало еще приятнее и насыщеннее!

Ответы на вопросы Что включено Яхта с капитаном

Напитки. Место начала и завершения? Meet at Moll de Gregal, 08005 Barcelona Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно с 10:00 до 22:00 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.