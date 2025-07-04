Получите незабываемые впечатления от вдохновляющей прогулки на яхте, отдохните от городского шума, расслабьтесь и насладитесь морским бризом и видами, поплавайте в бирюзовой воде и опробуйте парусный спорт!
Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00
Описание водной прогулкиВаш капитан проведет вас по синим водам Средиземного моря на классической итальянской лодке, построенной в 2023 году, спроектированной так, чтобы быть очень удобной и устойчивой, с уникальным стилем и красивой конструкцией. Когда мы покинем порт, увидим Барселону с другого ракурса, поговорим о достопримечательностях, которые увидим с воды. Капитан также является экспертом по городу, поэтому он сможет дать вам немало полезной информации и рекомендаций, чтобы ваше пребывание в Барселоне стало еще приятнее и насыщеннее!
Ежедневно с 10:00 до 22:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Яхта с капитаном
- Напитки.
Место начала и завершения?
Meet at Moll de Gregal, 08005 Barcelona
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
4 июл 2025
Капитан был очень приятным, приветливым. Всё прошло супер.
Входит в следующие категории Барселоны
