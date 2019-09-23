Экскурсия по Готическому кварталу

5
1 отзыв
Экскурсия по Готическому кварталу
Экскурсия по Готическому кварталу
Экскурсия по Готическому кварталу
Экскурсия по Готическому кварталу

Что вас ожидает 🤩

  • Кафедральный собор и площадь Короля
  • Площадь Святого Филиппа Нери
  • Церковь Санта Мария Дель Мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Вы погрузитесь в золотой период истории Каталонии, когда слава о богатстве и могуществе страны гремела по всей Европе. Вы увидите самые яркие достопримечательности исторического центра, которые представляют три наиболее важных этапа в развития города, а также то, что обычно скрыто от глаз туристов, но именно это и передает дух и атмосферу города.

Во время экскурсии у вас сложится полное представление о былом величии города, его традициях. Уклад жизни местных жителей – это особый разговор.

Во время экскурсии вы:

увидите ворота древнего поселения Барсино, в пределах которого и формировалась средневековая Барселона

посетите Кафедральный собор и площадь Короля

пройдете по площади Святого Филиппа Нери и прикоснемся к сохранившимся до наших дней колоннам римского храма Августа

заглянете в знаменитое кафе "Четыре кота"

зайдете в Дворец каталонской музыки

посетите жемчужину каталонской готики — церковь Санта Мария Дель Мар

прогуляетесь по знаменитому бульвару Рамблас и знаменитому рынку Бокерия

Особое место будет отдано периоду средневековья, когда Каталония достигла наивысшего экономического и культурного развития, на протяжении которого совершались великие завоевательные походы, а очертания Каталонии приблизились к современным. Упоминание о тех днях вызывает чувство гордости и трепет в сердцах местных жителей и поныне.

В рамках индивидуальной экскурсии наш профессиональный русскоговорящий гид с удовольствием ответит на любые ваши вопросы.

Место встречи с гидом: Кафе Хард Рок, площадь Каталуньи

Формат экскурсии: пешеходная.

Входные билеты в платные объекты посещения не включены в стоимость экскурсии и приобретаются дополнительно на месте.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входные билеты в платные обьекты
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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23 сен 2019
Выражаем благодарность гиду Наталье. Она провела экскурсию на 5++))))

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