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по крепости, показал все интересные места, связанные с давней историей Каркасон. А также, напоследок, привёз в маленький провинциальный французский городок Нарбон, где мы посмотрели старинный собор XII века. Прошли вдоль построенного канала, посмотрели как сплавляется небольшое судно из нижнего бьефа канала в верхний бьеф. По дороге в Каркасон Дмитрий подробно затронул и историю этого города, тесно связанного с историей крепости Каркасон, поэтому было интересно представить в памяти все эти эпизоды, посетив Нарбон. Было ооочень интересно, cпасибо за прекрасную экскурсию и интересно проведённое время!!