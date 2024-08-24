2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Готический квартал и Рамблас: погружение в историю Барселоны
Погрузитесь в атмосферу старинного Барселона, гуляя по узким улочкам Готического квартала и знаменитому бульвару Рамблас
Начало: Plaza Catalunya 21
Расписание: По средам и субботам в 17:00, по воскресеньям в 15:00
Сегодня в 17:00
5 окт в 17:00
€20 за человека
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ситжес и погреба шампанского
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€295 за всё до 5 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды крепости Каркасон
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
4 окт в 09:00
€450 за всё до 5 чел.
2 часа
Групповая
Расписание: Ежедневно в 15:15
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna24 августа 2024Много интересной информации, необычные локации, очень понравилось
- ММихаил18 июля 2024Отличная экскурсия, можно даже больше:₽
- ННаталья13 июля 2024Шикарная экскурсия! Александр бесподобен! Ёмко, по делу, без экскурсии на многие вещи просто не обратишь внимания, а для информации придется
- ММарина24 апреля 2024Это было очень здорово! Гид Александр большой молодец. Водит прекрасно, рассказывает легко, хорошо знает предмет. Крепость стоит того, чтобы ехать
- ООлег16 октября 2019Очень хорошая экскурсия по старой части города! Продуманный маршрут (и он не один), интересный рассказ, непринуждённая обстановка. Мы были с дочкой в Барселоне первый раз и получили прекрасные впечатления и отличные рекомендации по достопримечательностям и питанию.
- ТТатьяна13 октября 2019Очень интересная экскурсия - путешествие в раннее средневековье. Гид Дмитрий дал очень содержательный рассказ об истории крепости Каркасон. Провёл нас
- RROMANS23 сентября 2019Супер экскурсия!! Просто так сказать must have! Очень много информации и главное только полезной за короткий промежуток времени. Побывали в таких местах в которые точно сами бы и не пришли
- AAndranik23 сентября 2019Экскурсия по Готическому кварталуВыражаем благодарность гиду Наталье. Она провела экскурсию на 5++))))
- AAndranik23 сентября 2019Обзорная автомобильная экскурсия по БарселонеВыражаем благодарность гиду Наталье. Получили много интересной информации и хороших впечатлений
- ННаталья13 июля 2019Обзорная автомобильная экскурсия по БарселонеЭкскурсия очень понравилась, гид Наталья произвела прекрасное впечатление, очень хорошо рассказывала, информативно и живо, машина была комфортная, большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «История и культура»
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