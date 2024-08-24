Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 4 экскурсии в категории «История и культура» в Барселоне на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Готический квартал и Рамблас
Пешая
51 отзыв
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Готический квартал и Рамблас: погружение в историю Барселоны
Погрузитесь в атмосферу старинного Барселона, гуляя по узким улочкам Готического квартала и знаменитому бульвару Рамблас
Начало: Plaza Catalunya 21
Расписание: По средам и субботам в 17:00, по воскресеньям в 15:00
Сегодня в 17:00
5 окт в 17:00
20 за человека
Ситжес и погреба шампанского
На автобусе
2 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ситжес и погреба шампанского
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
295 за всё до 5 чел.
Легенды крепости Каркасон
На автобусе
3 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды крепости Каркасон
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
4 окт в 09:00
450 за всё до 5 чел.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Барселоне
Пешая
28 отзывов
2 часа
Групповая
Ежедневная пешеходная экскурсия по Барселоне
Расписание: Ежедневно в 15:15
25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    24 августа 2024
    Готический квартал и Рамблас
    Много интересной информации, необычные локации, очень понравилось
  • М
    Михаил
    18 июля 2024
    Готический квартал и Рамблас
    Отличная экскурсия, можно даже больше:₽
  • Н
    Наталья
    13 июля 2024
    Готический квартал и Рамблас
    Шикарная экскурсия! Александр бесподобен! Ёмко, по делу, без экскурсии на многие вещи просто не обратишь внимания, а для информации придется
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    многое прочитать. Я готовилась, но даже с этим узнала много нового. Закончилась экскурсия неожиданно для меня, два часа пролетели слишком быстро!

  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Легенды крепости Каркасон
    Это было очень здорово! Гид Александр большой молодец. Водит прекрасно, рассказывает легко, хорошо знает предмет. Крепость стоит того, чтобы ехать
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    во Францию, ухоженный, прелестный городок. Спасибо за рекомендации по ресторану, было очень вкусно и сытно, выбрали по совету гида местные блюда. Замечательная поездка!

  • О
    Олег
    16 октября 2019
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Барселоне
    Очень хорошая экскурсия по старой части города! Продуманный маршрут (и он не один), интересный рассказ, непринуждённая обстановка. Мы были с дочкой в Барселоне первый раз и получили прекрасные впечатления и отличные рекомендации по достопримечательностям и питанию.
  • Т
    Татьяна
    13 октября 2019
    Легенды крепости Каркасон
    Очень интересная экскурсия - путешествие в раннее средневековье. Гид Дмитрий дал очень содержательный рассказ об истории крепости Каркасон. Провёл нас
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    по крепости, показал все интересные места, связанные с давней историей Каркасон. А также, напоследок, привёз в маленький провинциальный французский городок Нарбон, где мы посмотрели старинный собор XII века. Прошли вдоль построенного канала, посмотрели как сплавляется небольшое судно из нижнего бьефа канала в верхний бьеф. По дороге в Каркасон Дмитрий подробно затронул и историю этого города, тесно связанного с историей крепости Каркасон, поэтому было интересно представить в памяти все эти эпизоды, посетив Нарбон. Было ооочень интересно, cпасибо за прекрасную экскурсию и интересно проведённое время!!

  • R
    ROMANS
    23 сентября 2019
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Барселоне
    Супер экскурсия!! Просто так сказать must have! Очень много информации и главное только полезной за короткий промежуток времени. Побывали в таких местах в которые точно сами бы и не пришли
    Супер экскурсия!! Просто так сказать must have! Очень много информации и главное только полезной за короткий
  • A
    Andranik
    23 сентября 2019
    Экскурсия по Готическому кварталу
    Выражаем благодарность гиду Наталье. Она провела экскурсию на 5++))))
  • A
    Andranik
    23 сентября 2019
    Обзорная автомобильная экскурсия по Барселоне
    Выражаем благодарность гиду Наталье. Получили много интересной информации и хороших впечатлений
  • Н
    Наталья
    13 июля 2019
    Обзорная автомобильная экскурсия по Барселоне
    Экскурсия очень понравилась, гид Наталья произвела прекрасное впечатление, очень хорошо рассказывала, информативно и живо, машина была комфортная, большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «История и культура»

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  2. Саграда Фамилия
  3. Старый город
  4. Дом Бальо
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в октябре 2024
Сейчас в Барселоне в категории "История и культура" можно забронировать 4 экскурсии от 20 до 450. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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