3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В закоулках таинственного квартала вы откроете прекрасные истории и ужасающие легенды. Узнаете, как заморские купцы попадали в город без причалов и где черпал вдохновение Пикассо. Посетите Дом алхимика и отыщете черепаху удачи, а также услышите о наводящих страх черных монахах и «спрячетесь» от язычников в средневековых подземных ходах.

Описание экскурсии

Жизнь в лабиринтах Готического квартала

Вы узнаете о быте барселонцев за крепостной стеной, пройдёте по улицам менял, дубильщиков и пекарей, постоите на древнеримском кладбище и услышите старинное предание о пальце ангела. Я расскажу, в каком борделе черпал вдохновение Пикассо, и покажу, где он провел свою первую персональную выставку. Поговорим о том, почему все боялись чёрных монахов и почему в Барселоне драконов больше, чем в Китае. Помимо этого, вы откроете, как купцы с моря попадали в город, в котором не было даже причалов, как в Барселоне наказывали неверных жён и что требовалось для того, чтобы получить документ жителя средневековой Барселоны.

Секреты старой Барселоны

За несколько часов вы пройдете сквозь века из Барселоны относительно юной в Барселону средневековую. Познакомитесь с краткой историей создания впечатляющей базилики Санта-Мария-дель-Пи и таинственной церкви Сан Жюст и Пастор. Отыщете мост счастья и черепаху удачи, а также посетите площадь Ангела и Дом алхимика. Услышите, чем прославились Ворота Слепых, сфотографируетесь с ангелами Кафедрального собора и «спрячетесь» от язычников в подземных ходах одной из самых старых городских площадей. Кроме того, я расскажу, что значил в Испании статус клятвенного храма, и отведу в старейший магазин города, где до сих пор продают свечки.

Организационные детали