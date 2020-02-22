3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в пучину барселонской истории в самом старом и эффектном районе города

Елена
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Елена – ваш гид
В закоулках таинственного квартала вы откроете прекрасные истории и ужасающие легенды.

Узнаете, как заморские купцы попадали в город без причалов и где черпал вдохновение Пикассо.

Посетите Дом алхимика и отыщете черепаху удачи, а также услышите о наводящих страх черных монахах и «спрячетесь» от язычников в средневековых подземных ходах.
99 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Каталония
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Коридоры времени, или приключение в Готическом квартале
Коридоры времени, или приключение в Готическом квартале

Что вас ожидает

Жизнь в лабиринтах Готического квартала
Вы узнаете о быте барселонцев за крепостной стеной, пройдёте по улицам менял, дубильщиков и пекарей, постоите на древнеримском кладбище и услышите старинное предание о пальце ангела. Я расскажу, в каком борделе черпал вдохновение Пикассо, и покажу, где он провел свою первую персональную выставку. Поговорим о том, почему все боялись чёрных монахов и почему в Барселоне драконов больше, чем в Китае. Помимо этого, вы откроете, как купцы с моря попадали в город, в котором не было даже причалов, как в Барселоне наказывали неверных жён и что требовалось для того, чтобы получить документ жителя средневековой Барселоны.

Секреты старой Барселоны
За несколько часов вы пройдете сквозь века из Барселоны относительно юной в Барселону средневековую. Познакомитесь с краткой историей создания впечатляющей базилики Санта-Мария-дель-Пи и таинственной церкви Сан Жюст и Пастор. Отыщете мост счастья и черепаху удачи, а также посетите площадь Ангела и Дом алхимика. Услышите, чем прославились Ворота Слепых, сфотографируетесь с ангелами Кафедрального собора и «спрячетесь» от язычников в подземных ходах одной из самых старых городских площадей. Кроме того, я расскажу, что значил в Испании статус клятвенного храма, и отведу в старейший магазин города, где до сих пор продают свечки.

Коридоры времени, или приключение в Готическом квартале
Коридоры времени, или приключение в Готическом квартале
Коридоры времени, или приключение в Готическом квартале
Коридоры времени, или приключение в Готическом квартале
Коридоры времени, или приключение в Готическом квартале
Коридоры времени, или приключение в Готическом квартале
Коридоры времени, или приключение в Готическом квартале
Коридоры времени, или приключение в Готическом квартале
Коридоры времени, или приключение в Готическом квартале
Коридоры времени, или приключение в Готическом квартале
Коридоры времени, или приключение в Готическом квартале
Коридоры времени, или приключение в Готическом квартале
Коридоры времени, или приключение в Готическом квартале
Коридоры времени, или приключение в Готическом квартале

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Каталония.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Добрый день, друзья! Я — журналист по образованию, «барселонолюб» и «барселоновед» по призванию. Вот уже десять лет я живу в этом городе, дышу им и, самое главное, ни на что его не поменяю, даже свой отпуск я провожу исключительно здесь, так что отправиться на экскурсию со мной можно в любое время года! Мой муж — испанец и коренной барселонец, моя дочь — русская «испанка», мой сын — наполовину испанец, так что смогу познакомить вас не только со своей любимой Барселоной, но и со всеми тонкостями и нюансами местной жизни! Я открою вам «другую» Барселону, расскажу истории, о которых «молчат» аудиогиды и покажу места, в которые не заезжают туристические автобусы. Погуляем?
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

22 февраля 2020
Хотим выразить огромную благодарность Елене за насыщенную и интересную экскурсию. Мы были ранее несколько раз в Барселоне, но готический квартал оставался для нас неизведанной территорией. И Елена помогла нам еще сильнее влюбиться в этот город, проведя экскурсию по готическому кварталу. Нам было интересно слушать легенды о нем, заглядывать в интересные исторические дворики и площади. Осталось очень приятное впечатление об экскурсии и правильно проведенном времени. Оказавшись в Барселоне еще раз, обязательно обратимся к Елене вновь.
12 декабря 2019
Это просто супер! Всё очень понравилось, остались только положительные эмоции:) Елена отличный гид, всё расскажет, всё покажет, поделиться необычными деталями, после которых будешь по другому смотреть на город и местных жителей. Много интересного было не только по теме экскурсии, говорили и о работе, и о жизни, и об Испании в целом. Однозначно стоить сходить вместе с Еленой и посмотреть на город ее глазами:)
13 октября 2019
Большое спасибо Елене за очень интересную и познавательную экскурсию. Приятно погулять в новых местах в сопровождении человека, который хорошо знает и любит свой город. Елена профессиональный и доброжелательный человек, обладающий обширными знаниями, приятный и легкий в общении. Было очень интересно, дан большой объем информации, которая легко воспринималась. Я до сих пор остаюсь под впечатлением! Спасибо!

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