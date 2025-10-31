3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы узнаете о быте барселонцев за крепостной стеной, пройдёте по улицам менял, дубильщиков и пекарей, постоите на древнеримском кладбище и услышите старинное предание о пальце ангела. Я расскажу, в каком борделе черпал вдохновение Пикассо, и покажу, где он провел свою первую персональную выставку. Поговорим о том, почему все боялись чёрных монахов и почему в Барселоне драконов больше, чем в Китае. Помимо этого, вы откроете, как купцы с моря попадали в город, в котором не было даже причалов, как в Барселоне наказывали неверных жён и что требовалось для того, чтобы получить документ жителя средневековой Барселоны.
Секреты старой Барселоны
За несколько часов вы пройдете сквозь века из Барселоны относительно юной в Барселону средневековую. Познакомитесь с краткой историей создания впечатляющей базилики Санта-Мария-дель-Пи и таинственной церкви Сан Жюст и Пастор. Отыщете мост счастья и черепаху удачи, а также посетите площадь Ангела и Дом алхимика. Услышите, чем прославились Ворота Слепых, сфотографируетесь с ангелами Кафедрального собора и «спрячетесь» от язычников в подземных ходах одной из самых старых городских площадей. Кроме того, я расскажу, что значил в Испании статус клятвенного храма, и отведу в старейший магазин города, где до сих пор продают свечки.
Организационные детали
Дополнительных оплат не предвидится
Экскурсию можно провести для большего количества человек. Доплата за каждого последующего участника — €20
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Каталония
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 3458 туристов
Добрый день, друзья! Я — журналист по образованию, «барселонолюб» и «барселоновед» по призванию. Вот уже десять лет я живу в этом городе, дышу им и, самое главное, ни на что читать дальшеуменьшить
его не поменяю, даже свой отпуск я провожу исключительно здесь, так что отправиться на экскурсию со мной можно в любое время года! Мой муж — испанец и коренной барселонец, моя дочь — русская «испанка», мой сын — наполовину испанец, так что смогу познакомить вас не только со своей любимой Барселоной, но и со всеми тонкостями и нюансами местной жизни! Я открою вам «другую» Барселону, расскажу истории, о которых «молчат» аудиогиды и покажу места, в которые не заезжают туристические автобусы. Погуляем?
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
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2
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1
–
Елизавета
Очень понравилась пешеходная экскурсия по готическому кварталу, за три часа даже не сильно устали, так как было очень интересно. Елена - отличный рассказчик! Спасибо большое!
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Г
Галина
Елена нам очень понравилась. Знающая, легкая, адаптивная. Умеет интересно рассказывать. Куча историй, легенд, фактов. Заходили во всякие дворики. Обращала внимание на неочевидные моменты, раскрывающие дух эпохи, когда строилось то или читать дальшеуменьшить
иное здание. Короче нам очень понравилось. У меня подростки 13 и 15 лет. И им тоже очень зашло! А это непросто, они в таком возрасте, когда все что мама предлагает - уже фу. А тут сами входили в разговор. Сами что-то спрашивали. Прекрасная экскурсия. Спасибо)))
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Кирилл
Хотим выразить огромную благодарность Елене за насыщенную и интересную экскурсию. Мы были ранее несколько раз в Барселоне, но готический квартал оставался для нас неизведанной территорией. И Елена помогла нам еще читать дальшеуменьшить
сильнее влюбиться в этот город, проведя экскурсию по готическому кварталу. Нам было интересно слушать легенды о нем, заглядывать в интересные исторические дворики и площади. Осталось очень приятное впечатление об экскурсии и правильно проведенном времени. Оказавшись в Барселоне еще раз, обязательно обратимся к Елене вновь.
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Л
Лилия
Сегодняшняя экскурсия с Еленой прошла интересно и содержательно. Несмотря на то что мы в пятый раз в Барселоне, мы увидели много новых не туристических уголков Барселоны и узнали очень интересные местные читать дальшеуменьшить
легенды. От Елены мы услышали не только про исторические факты, но и про современные нюансы жизни в Каталонии. У Елены есть несколько экскурсий по Барселоне и когда мы еще раз приедем в этот удивительный и гостеприимный город, мы обязательно с большим удовольствием обратимся к ней.
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Е
Евгений
Это просто супер! Всё очень понравилось, остались только положительные эмоции:) Елена отличный гид, всё расскажет, всё покажет, поделиться необычными деталями, после которых будешь по другому смотреть на город и местных читать дальшеуменьшить
жителей. Много интересного было не только по теме экскурсии, говорили и о работе, и о жизни, и об Испании в целом. Однозначно стоить сходить вместе с Еленой и посмотреть на город ее глазами:)
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А
Анна
Большое спасибо Елене за очень интересную и познавательную экскурсию. Приятно погулять в новых местах в сопровождении человека, который хорошо знает и любит свой город. Елена профессиональный и доброжелательный человек, обладающий обширными знаниями, приятный и легкий в общении. Было очень интересно, дан большой объем информации, которая легко воспринималась. Я до сих пор остаюсь под впечатлением! Спасибо!
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