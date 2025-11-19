Эль-Борн — один из самых атмосферных районов города. При этом на официальной карте он не обозначен.
Мы пройдём по узким улочкам, где сочетаются готика и модерн, посмотрим на церкви, дворцы, прогуляемся
Описание экскурсииЭкскурсия по Эль Борну — это погружение в самый парадоксальный район Барселоны, который официально не существует, но в котором живёт сама память города. Мы пройдём по узким улочкам с уникальным духом истории, увидим руины старого города. Узнаем, могла ли стоять в Барселоне Эйфелева башня и как выглядела самая ненавидимая крепость города и что сейчас на ее месте. Затеряемся в узких улицах города 12-15 веков, попробуем найти средневековый бордель и насладимся великолепием одной из жемчужин каталонского модернизма. Опционально можно будет попробовать каву в старинном баре, лучшие круассаны и десерты города, вкуснейшее мороженое.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Каталонской музыки
- Рынок Санта-Катерина
- Триумфальная арка
- Парк Сьютаделла (Цитадель)
- Центр Эль-Борн
- Французский вокзал
- Дворцовая площадь
- Собор Санта-Мария-дель-Мар
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Urquinaona
Завершение: Собор Санта-Мария-Дель-Мар
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
