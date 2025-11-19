Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Мы пройдём по узким улочкам, где сочетаются готика и модерн, посмотрим на церкви, дворцы, прогуляемся читать дальше по самому известному парку Барселоны и узнаем о его темном прошлом. Обсудим, как зарождалось движение за независимость Каталонии и прикоснемся к руинам старого города.



Ну и конечно же, не обойдемся без дегустации прекрасных десертов, а при желании - тапас и кавы или вермута.

Описание экскурсии Экскурсия по Эль Борну — это погружение в самый парадоксальный район Барселоны, который официально не существует, но в котором живёт сама память города. Мы пройдём по узким улочкам с уникальным духом истории, увидим руины старого города. Узнаем, могла ли стоять в Барселоне Эйфелева башня и как выглядела самая ненавидимая крепость города и что сейчас на ее месте. Затеряемся в узких улицах города 12-15 веков, попробуем найти средневековый бордель и насладимся великолепием одной из жемчужин каталонского модернизма. Опционально можно будет попробовать каву в старинном баре, лучшие круассаны и десерты города, вкуснейшее мороженое.

