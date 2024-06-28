Экскурсии от метро в Барселоне

Найдено 16 экскурсий в категории «От метро» в Барселоне на русском языке, цены от €34. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Барселона на велосипеде: от готики до современности
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
59 отзывов
Велосипедная экскурсия по Барселоне: история и современность
Захватывающее путешествие на велосипеде по историческим и современным районам Барселоны, полное открытий и уникальных мест
Начало: Метро барселонетта
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30, в среду и четверг в 10:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
34 за человека
Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Мастер-класс в Барселоне: живопись, вино и уроки от Пикассо
Вдохновляющий мастер-класс в сердце Барселоны. Создайте уникальную картину, погрузитесь в мир кубизма и насладитесь атмосферой творчества
Начало: У метро Vallcarca
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 90 за всё до 8 чел.
Душа Барселоны. Вкусно и интересно
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Душа Барселоны. Вкусно и интересно
Отыскать лучший иберийский хамон, попробовать элитное вино и увидеть главные памятники города
Начало: Встречаемся возле Sagrada Familia у входа в Макдон...
Сегодня в 08:00
Завтра в 18:00
157 за всё до 4 чел.
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
Понять художника, разобраться в сюрреализме и получить эстетическое удовольствие
Начало: В районе метро Passeig de Gracia
3 июля в 08:30
4 июля в 00:00
389 за всё до 3 чел.
Самые известные шедевры Гауди за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Самые известные шедевры Гауди за 3 часа
Разобрать знаковые работы каталонского гения и заглянуть в гости к местному Вилли Вонке
Начало: В районе метро Драсанес
7 июля в 10:00
10 июля в 10:30
135 за всё до 6 чел.
Барселона: каталонский модернизм и легендарное Средневековье
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Барселона: каталонский модернизм и легендарное Средневековье
Знаковые места и тайные уголки колоритной каталонской столицы на дружеской экскурсии
Начало: У метро Diagonal
6 июля в 12:30
7 июля в 12:30
110 за всё до 4 чел.
О Саграде Фамилии - детям
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
О Саграде Фамилии - детям
Прочитать послания архитекторов и узнать историю главного символа города на интерактивной экскурсии
Начало: В районе метро Саграда Фамилия
Завтра в 09:00
12 июля в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Велокалейдоскоп в Барселоне
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3.5 часа
9 отзывов
Велокалейдоскоп в Барселоне
Исследовать город в удобном формате, открывая его истории и характер
Начало: В районе метро Саграда Фамилия
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от 169 за всё до 8 чел.
Интерактивная прогулка по Старому городу для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Интерактивная прогулка по Старому городу для детей
Познакомиться с «визитными карточками» Барселоны в игровом формате
Начало: В районе метро Drassanes
Завтра в 10:00
12 июля в 10:00
160 за всё до 5 чел.
Территория каталонского модерна
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Территория каталонского модерна
Творения Гауди и других архитекторов-модернистов Барселоны на прогулке по Эщампле
Начало: Станция метро Sant Pau Dos de Maig линия L5
13 июля в 08:00
14 июля в 08:00
130 за всё до 5 чел.
Творческое утро в Барселоне
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
10 отзывов
Творческое утро в Барселоне
Создать свой собственный сувенир - красивую открытку с видом города
Начало: Метро Жаумэ 1
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 11:00, 14:00 и 17:00, в среду в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
60 за человека
Увидеть Барселону на велосипеде и влюбиться
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
39 отзывов
Увидеть Барселону на велосипеде и влюбиться
Почувствовать энергетику города и познакомиться с интересными местами, избежав туристической толчеи
Начало: В районе метро Jaume I
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 180 за всё до 20 чел.
Невероятные приключения детей в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Приключения детей в Барселоне: шесть часов волшебства
Забудьте о заботах, пока ваш ребенок становится рыцарем или принцессой в волшебном мире Барселоны
Начало: В районе метро Arc de Triumf
16 июля в 08:00
17 июля в 08:00
от 267 за всё до 6 чел.
Знакомимся с Барселоной
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Знакомимся с Барселоной
Увидеть ключевые достопримечательности города и окунуться в его прошлое
Начало: В районе метро «Саграда Фамилия»
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
80 за человека
Жизнь гения Гауди: Саграда Фамилия и Дом Мила
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Жизнь гения Гауди: Саграда Фамилия и Дом Мила
Отыскать на фасадах запрещённые символы и узнать, что в них зашифровано (в мини-группе)
Начало: У станции метро «Sagrada Familia»
Расписание: во вторник и четверг в 10:00
Завтра в 10:00
4 июля в 10:00
38 за человека
Антонио Гауди - гений, сумасшедший, святой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Антонио Гауди - гений, сумасшедший, святой
Через шедевры архитектуры познакомиться со столь неоднозначной личностью их творца
Начало: У входа в метро Liceu
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
154 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    28 июня 2024
    Самые известные шедевры Гауди за 3 часа
    Очень понравилась экскурсия. Ранее я не знала ничего о Гауди, и после рассказа мне открылся не только он, но и
    читать дальше

    вся Барселона в другом свете. Елена интересно подает материал, и, по нашему запросу, рассказывала не только а Гауди, но и немного в сторону обзорной экскурсии. Елена рассказывала не только свой материал, но и о текущей жизни в Испании, о некоторых местных особенностях, отвечая на все наши вопросы. Спасибо, нам очень понравилось. P.S. За горячим шоколадом возвращались еще дважды за поездку и посоветовали всем.

  • K
    Katalina
    18 июня 2024
    Невероятные приключения детей в Барселоне
    Спасибо
  • K
    Katalina
    18 июня 2024
    О Саграде Фамилии - детям
    Все было интересно, дети были в восторге.
  • Л
    Лидия
    17 июня 2024
    Барселона на велосипеде: от готики до современности
    Очень приятный и ответственный человек, большое спасибо за крутую экскурсию, всем советую, человек не пытается быстрее от тебя избавиться, а
    читать дальше

    наоборот показывает все что интересно, и даже после экскурсии поддерживает связь, если есть какие либо вопросы! Еще раз большое спасибо ☺️

  • S
    Sofia
    16 июня 2024
    Интерактивная прогулка по Старому городу для детей
    Отличная экскурсия- интересна не только для детей, но и для нас, родителей! По настоящему интерактивная- задания, загадки, карта с подсказками - не для ленивых, это точно! 8 тысяч шагов даже не заметили.
    Отличная экскурсия- интересна не только для детей, но и для нас, родителей! По настоящему интерактивная- задания
  • Т
    Тимофей
    14 июня 2024
    Барселона на велосипеде: от готики до современности
    Супер экскурсия! Рекомендую!!
  • Д
    Диитрий
    14 июня 2024
    Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
    Очень классный мастер класс, Александра молодец. Очень рекомендую!!!
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Барселона на велосипеде: от готики до современности
    Александр потрясающий экскурсовод, знаток своего дела, с нестандартным мышлением и широким кругозором. Погрузил в атмосферу города, поделился личным опытом, рассказал про необычные места. Очень довольна!
    Александр потрясающий экскурсовод, знаток своего дела, с нестандартным мышлением и широким кругозором. Погрузил в атмосферу городаАлександр потрясающий экскурсовод, знаток своего дела, с нестандартным мышлением и широким кругозором. Погрузил в атмосферу городаАлександр потрясающий экскурсовод, знаток своего дела, с нестандартным мышлением и широким кругозором. Погрузил в атмосферу города
  • A
    Anton
    1 июня 2024
    Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
    Чудесная экскурсия. Потрясающий гид. Все рекомендуем.
  • Ю
    Юрий
    21 мая 2024
    Знакомимся с Барселоной
    Я заказал эту экскурсию для друга, в качестве подарка. Он остался очень доволен. Надеюсь, оказавшись в Барселоне, воспользуюсь услугами Валерия. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «От метро»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Барселона на велосипеде: от готики до современности
  2. Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
  3. Душа Барселоны. Вкусно и интересно
  4. Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
  5. Самые известные шедевры Гауди за 3 часа
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июле 2024
Сейчас в Барселоне в категории "От метро" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 34 до 389. Туристы уже оставили гидам 211 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 16 экскурсий на 2024 год по теме «От метро», 211 ⭐ отзывов, цены от €34. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам