🚲 На велосипеде Мини-группа 3 часа 59 отзывов Велосипедная экскурсия по Барселоне: история и современность Захватывающее путешествие на велосипеде по историческим и современным районам Барселоны, полное открытий и уникальных мест Начало: Метро барселонетта Расписание: в понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30, в среду и четверг в 10:00 € 34 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 32 отзыва Мастер-класс в Барселоне: живопись, вино и уроки от Пикассо Вдохновляющий мастер-класс в сердце Барселоны. Создайте уникальную картину, погрузитесь в мир кубизма и насладитесь атмосферой творчества Начало: У метро Vallcarca от € 90 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Душа Барселоны. Вкусно и интересно Отыскать лучший иберийский хамон, попробовать элитное вино и увидеть главные памятники города Начало: Встречаемся возле Sagrada Familia у входа в Макдон... € 157 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 10 отзывов Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь Понять художника, разобраться в сюрреализме и получить эстетическое удовольствие Начало: В районе метро Passeig de Gracia € 389 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Самые известные шедевры Гауди за 3 часа Разобрать знаковые работы каталонского гения и заглянуть в гости к местному Вилли Вонке Начало: В районе метро Драсанес € 135 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Барселона: каталонский модернизм и легендарное Средневековье Знаковые места и тайные уголки колоритной каталонской столицы на дружеской экскурсии Начало: У метро Diagonal € 110 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва О Саграде Фамилии - детям Прочитать послания архитекторов и узнать историю главного символа города на интерактивной экскурсии Начало: В районе метро Саграда Фамилия € 130 за всё до 5 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 3.5 часа 9 отзывов Велокалейдоскоп в Барселоне Исследовать город в удобном формате, открывая его истории и характер Начало: В районе метро Саграда Фамилия от € 169 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 15 отзывов Интерактивная прогулка по Старому городу для детей Познакомиться с «визитными карточками» Барселоны в игровом формате Начало: В районе метро Drassanes € 160 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Территория каталонского модерна Творения Гауди и других архитекторов-модернистов Барселоны на прогулке по Эщампле Начало: Станция метро Sant Pau Dos de Maig линия L5 € 130 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 10 отзывов Творческое утро в Барселоне Создать свой собственный сувенир - красивую открытку с видом города Начало: Метро Жаумэ 1 Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 11:00, 14:00 и 17:00, в среду в 11:00 и 14:00 € 60 за человека

🚲 На велосипеде Индивидуальная 6 часов 39 отзывов Увидеть Барселону на велосипеде и влюбиться Почувствовать энергетику города и познакомиться с интересными местами, избежав туристической толчеи Начало: В районе метро Jaume I от € 180 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 10 отзывов Приключения детей в Барселоне: шесть часов волшебства Забудьте о заботах, пока ваш ребенок становится рыцарем или принцессой в волшебном мире Барселоны Начало: В районе метро Arc de Triumf от € 267 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Знакомимся с Барселоной Увидеть ключевые достопримечательности города и окунуться в его прошлое Начало: В районе метро «Саграда Фамилия» € 80 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа Жизнь гения Гауди: Саграда Фамилия и Дом Мила Отыскать на фасадах запрещённые символы и узнать, что в них зашифровано (в мини-группе) Начало: У станции метро «Sagrada Familia» Расписание: во вторник и четверг в 10:00 € 38 за человека