1 чел.
По популярности
Мини-группа
3 часа
Велосипедная экскурсия по Барселоне: история и современность
Захватывающее путешествие на велосипеде по историческим и современным районам Барселоны, полное открытий и уникальных мест
Начало: Метро барселонетта
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30, в среду и четверг в 10:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€34 за человека
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс в Барселоне: живопись, вино и уроки от Пикассо
Вдохновляющий мастер-класс в сердце Барселоны. Создайте уникальную картину, погрузитесь в мир кубизма и насладитесь атмосферой творчества
Начало: У метро Vallcarca
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от €90 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Душа Барселоны. Вкусно и интересно
Отыскать лучший иберийский хамон, попробовать элитное вино и увидеть главные памятники города
Начало: Встречаемся возле Sagrada Familia у входа в Макдон...
Сегодня в 08:00
Завтра в 18:00
€157 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
Понять художника, разобраться в сюрреализме и получить эстетическое удовольствие
Начало: В районе метро Passeig de Gracia
3 июля в 08:30
4 июля в 00:00
€389 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Самые известные шедевры Гауди за 3 часа
Разобрать знаковые работы каталонского гения и заглянуть в гости к местному Вилли Вонке
Начало: В районе метро Драсанес
7 июля в 10:00
10 июля в 10:30
€135 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Барселона: каталонский модернизм и легендарное Средневековье
Знаковые места и тайные уголки колоритной каталонской столицы на дружеской экскурсии
Начало: У метро Diagonal
6 июля в 12:30
7 июля в 12:30
€110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
О Саграде Фамилии - детям
Прочитать послания архитекторов и узнать историю главного символа города на интерактивной экскурсии
Начало: В районе метро Саграда Фамилия
Завтра в 09:00
12 июля в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Велокалейдоскоп в Барселоне
Исследовать город в удобном формате, открывая его истории и характер
Начало: В районе метро Саграда Фамилия
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
от €169 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Интерактивная прогулка по Старому городу для детей
Познакомиться с «визитными карточками» Барселоны в игровом формате
Начало: В районе метро Drassanes
Завтра в 10:00
12 июля в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Территория каталонского модерна
Творения Гауди и других архитекторов-модернистов Барселоны на прогулке по Эщампле
Начало: Станция метро Sant Pau Dos de Maig линия L5
13 июля в 08:00
14 июля в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Творческое утро в Барселоне
Создать свой собственный сувенир - красивую открытку с видом города
Начало: Метро Жаумэ 1
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 11:00, 14:00 и 17:00, в среду в 11:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€60 за человека
Индивидуальная
6 часов
Увидеть Барселону на велосипеде и влюбиться
Почувствовать энергетику города и познакомиться с интересными местами, избежав туристической толчеи
Начало: В районе метро Jaume I
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от €180 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
6 часов
Приключения детей в Барселоне: шесть часов волшебства
Забудьте о заботах, пока ваш ребенок становится рыцарем или принцессой в волшебном мире Барселоны
Начало: В районе метро Arc de Triumf
16 июля в 08:00
17 июля в 08:00
от €267 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомимся с Барселоной
Увидеть ключевые достопримечательности города и окунуться в его прошлое
Начало: В районе метро «Саграда Фамилия»
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
€80 за человека
Мини-группа
2 часа
Жизнь гения Гауди: Саграда Фамилия и Дом Мила
Отыскать на фасадах запрещённые символы и узнать, что в них зашифровано (в мини-группе)
Начало: У станции метро «Sagrada Familia»
Расписание: во вторник и четверг в 10:00
Завтра в 10:00
4 июля в 10:00
€38 за человека
Индивидуальная
3 часа
Антонио Гауди - гений, сумасшедший, святой
Через шедевры архитектуры познакомиться со столь неоднозначной личностью их творца
Начало: У входа в метро Liceu
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
€154 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь28 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Ранее я не знала ничего о Гауди, и после рассказа мне открылся не только он, но и
- KKatalina18 июня 2024Спасибо
- KKatalina18 июня 2024Все было интересно, дети были в восторге.
- ЛЛидия17 июня 2024Очень приятный и ответственный человек, большое спасибо за крутую экскурсию, всем советую, человек не пытается быстрее от тебя избавиться, а
- SSofia16 июня 2024Отличная экскурсия- интересна не только для детей, но и для нас, родителей! По настоящему интерактивная- задания, загадки, карта с подсказками - не для ленивых, это точно! 8 тысяч шагов даже не заметили.
- ТТимофей14 июня 2024Супер экскурсия! Рекомендую!!
- ДДиитрий14 июня 2024Очень классный мастер класс, Александра молодец. Очень рекомендую!!!
- ММария3 июня 2024Александр потрясающий экскурсовод, знаток своего дела, с нестандартным мышлением и широким кругозором. Погрузил в атмосферу города, поделился личным опытом, рассказал про необычные места. Очень довольна!
- AAnton1 июня 2024Чудесная экскурсия. Потрясающий гид. Все рекомендуем.
- ЮЮрий21 мая 2024Я заказал эту экскурсию для друга, в качестве подарка. Он остался очень доволен. Надеюсь, оказавшись в Барселоне, воспользуюсь услугами Валерия. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «От метро»
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