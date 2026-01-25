3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы

Откройте для себя тайны Барселоны, пройдитесь по следам Гауди и Пикассо, наслаждаясь локальными деликатесами
Погрузитесь в атмосферу средневековой Барселоны, где каждый камень хранит свои тайны и истории.

Экскурсия «Готика и Эль Борн» предлагает не только узнать о святых и палачах, королях и рыцарях, но и
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насладиться изысканными напитками и закусками в самых атмосферных уголках города.

Вас ждут увлекательные рассказы экскурсовода в полумраке уютных кафе, дегустация местных деликатесов в лучших кондитерских и барах, где вы сможете ощутить вкус настоящей Барселоны.

Эта экскурсия - идеальный способ сочетать культурное обогащение с гастрономическими удовольствиями, оставляя воспоминания на всю жизнь

5
14 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Уникальные исторические маршруты
  • 🍷 Дегустация местных напитков
  • 🏛️ Посещение культовых соборов
  • 🎨 Истории о Гауди и Пикассо
  • 🍫 Вкуснейшие каталонские десерты
  • 📸 Подарочный фоторепортаж
  • 👥 Индивидуальный подход
Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы
Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы
Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы

Что можно увидеть

  • Кафедральный собор
  • Еврейский квартал
  • Санта-Мария-дель-Мар
  • Улица Мух

Описание экскурсии

Многовековая Готика и ее истории

Первым делом отправимся на крышу отеля напротив Кафедрального собора. Бокал кавы и невероятные виды помогут лучше прочувствовать дух античной и средневековой Барселоны. Затем, гуляя по камням древнего города, вспомним римские войны и прекрасных отравительниц, мужественных святых и благородных королей, лязгавших доспехами рыцарей, угрюмых палачей и их насмерть перепуганных жертв. Леденящие кровь истории «зальем» чем-нибудь вкусным в полумраке крохотного кафе, зажатого между домами Еврейского квартала. За бокалом местного пива я расскажу, как складывались взаимоотношения барселонцев с жителями этого района, почему в них нуждались и за что убивали. Вы также узнаете грустную историю колдуна и его прекрасной дочери. А тем, кто любит погорячее, я предложу отведать ароматного кофе в гостях у лучших каталонских кондитеров или в кафе на старинной «шоколадной» улочке.

Эль Борн — район, где жил Гауди и прячется Пикассо

Возле главной достопримечательности квартала — готического собора Санта-Мария-дель-Мар, храма моряков и купцов, — я расскажу о рекордно быстром строительстве, ошеломляющем впечатлении, которое он произвел на Гауди, и архитектурной значимости памятника. Вы узнаете, почему местные жители ни за что не поменяют Эль Борн на более современные районы Барселоны. Почему круговорот туристов здесь не прекращается, а лучшие рестораторы стремятся открыть заведения именно здесь. По пути заглянете в лавочку жареных орехов и кондитерскую с лучшими в городе круассанами. Сможете обнять Пикассо и отыщете мух на улице Мух. Через лабиринты улочек выйдете к непревзойденным закускам в тапас- и пинчос-барах, а заодно узнаете, в чём между ними разница и с какими напитками их принято есть. А под занавес наведаетесь в бар с вкуснейшими коктейлями из фирменных ингредиентов, попавший в подборку “The World’s 50 Best Bars” по версии “50 Best Discovery”.

Организационные детали

  • В стоимость не включены расходы на еду и напитки
  • Максимальное количество участников указано в описании, но если вас больше, ваши друзья могут присоединиться за 30 евро с человека
  • По желанию экскурсия может быть продлена. Каждый дополнительный час — 30 евро.
  • После экскурсии вы также получите в подарок фоторепортаж от гида

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Каталония
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 3460 туристов
Добрый день, друзья! Я — журналист по образованию, «барселонолюб» и «барселоновед» по призванию. Вот уже десять лет я живу в этом городе, дышу им и, самое главное, ни на что
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его не поменяю, даже свой отпуск я провожу исключительно здесь, так что отправиться на экскурсию со мной можно в любое время года! Мой муж — испанец и коренной барселонец, моя дочь — русская «испанка», мой сын — наполовину испанец, так что смогу познакомить вас не только со своей любимой Барселоной, но и со всеми тонкостями и нюансами местной жизни! Я открою вам «другую» Барселону, расскажу истории, о которых «молчат» аудиогиды и покажу места, в которые не заезжают туристические автобусы. Погуляем?

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
А
Эта экскурсия стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия по Барселоне! Мы провели потрясающее время в сердце Барселоны, прогуливаясь по древним улочкам, слушая невероятные истории, легенда и тайны старого
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города от невероятно увлекательного и знающего гида Елены.
Елена былы невероятно дружелюбным, интересным рассказчиком. Ощущение было, будто гуляешь с другом, который живёт в городе и любит его всем сердцем.
Рекомендуем всем, кто хочет не просто увидеть Барселону, но прочувствовать её атмосферу, узнать ее настоящие истории. Уверен, что и другие экскурсии с Еленой такие же классные!

Эта экскурсия стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия по Барселоне! Мы провели потрясающее время
Эта экскурсия стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия по Барселоне! Мы провели потрясающее время
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Наталья
Очень крассивая, вкусная и интересная экскурсия. Каждый поворот отпечатался в памяти (в т. ч. телефона), запомнился невероятным вкусом или интересной историей. Елена как то так сумела построить маршрут и подгадать
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время, что все улочки были наполнены невероятным местным обаянием, перетекая одна в другую. По окончании экскурсии мы пошли гулять по тем же местам, но несмотря на точные рекомендации улочки потеряли свою аутентичность, наполнились магазинчиками с китайскими товарами, массмаркетными ресторанами и толпами туристов.

Очень крассивая, вкусная и интересная экскурсия. Каждый поворот отпечатался в памяти (в т. ч. телефона), запомнился
Очень крассивая, вкусная и интересная экскурсия. Каждый поворот отпечатался в памяти (в т. ч. телефона), запомнился
Очень крассивая, вкусная и интересная экскурсия. Каждый поворот отпечатался в памяти (в т. ч. телефона), запомнился
Очень крассивая, вкусная и интересная экскурсия. Каждый поворот отпечатался в памяти (в т. ч. телефона), запомнился
Очень крассивая, вкусная и интересная экскурсия. Каждый поворот отпечатался в памяти (в т. ч. телефона), запомнился
Очень крассивая, вкусная и интересная экскурсия. Каждый поворот отпечатался в памяти (в т. ч. телефона), запомнился
Очень крассивая, вкусная и интересная экскурсия. Каждый поворот отпечатался в памяти (в т. ч. телефона), запомнился
Очень крассивая, вкусная и интересная экскурсия. Каждый поворот отпечатался в памяти (в т. ч. телефона), запомнился+2
Очень крассивая, вкусная и интересная экскурсия. Каждый поворот отпечатался в памяти (в т. ч. телефона), запомнился
Очень крассивая, вкусная и интересная экскурсия. Каждый поворот отпечатался в памяти (в т. ч. телефона), запомнился
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Julia
Экскурсия с гидом Еленой по Барселоне и Ситжесу прошла просто прекрасно. Всё было очень интересно, живо и с большим вниманием к деталям. Остались самые приятные впечатления.

Готический квартал открылся для нас
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как настоящий многовековой роман — с историями о рыцарях, королях, святых и тайнах Еврейского квартала. Атмосфера старого города, узкие улочки, собор Санта-Мария-дель-Мар в районе Эль Борн — всё это запомнилось надолго.

Прогулка получилась насыщенной, вкусной и очень атмосферной. Спасибо Елене за профессионализм, лёгкость в общении и любовь к своему делу!

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Ю
Это лучшая экскурсия по Испании, на которой мы были! Очень аутентично. И вкусно. Елена прекрасно знает все уголки, где бывал Пикассо. И изюминкой для любителей ФК «Барселона» станет магазин Круиффа (там есть то, чего нет в официальных магазинах Барсы).
Это лучшая экскурсия по Испании, на которой мы были! Очень аутентично. И вкусно. Елена прекрасно знает
Это лучшая экскурсия по Испании, на которой мы были! Очень аутентично. И вкусно. Елена прекрасно знает
Это лучшая экскурсия по Испании, на которой мы были! Очень аутентично. И вкусно. Елена прекрасно знает
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Елена
Экскурсия - огонь! Прогулка по лабиринтам старого города на пять часов пролетела весело. Елена прекрасный гид и рассказчик. Экскурсия была организована гибко и влёт модерировалась под мои интересы и запросы.
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По пути следования заходили во все двери, где хотелось побывать. Если вы ждете от вашего гида общения по теме в легком ключе, неожиданных и эпотажных фактов о Барселоне и ее жителях, повествования в духе сказочных сюжетов и легенд, мистики, иронии, юмора и любопытных наблюдений за горожанами, то вам сюда. Отдельно отмечу, что Елена знающий и ответственный гид, что важно, если вы хотите на время отпустить ситуацию, отдохнуть и расслабиться. Спасибо за экскурсию и прогулку, Елена!

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Жанна
Экскурсия, проведенная Еленой очень понравилась! Это мое далеко не первое посещение Барселоны, были на разных экскурсиях, но в этот раз я узнала много нового, много интересных фактов, городских легенд). Маршрут
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составлен очень грамотно, не дежурными тропами. Елена - очень хороший рассказчик, чувствуется, что человек любит Барселону, Испанию, знает историю страны и города. Так как экскурсия была тет-а-тет, успели пройти весь маршрут и посидеть в хороших кафе. В общем, время пролетело незаметно! На следующий день воспользовалась советом Елены по посещению ресторанчика с морепродуктами, ммммм… вкусно☺️ Советую всем, кто хочет провести время в Барселоне интересно, познавательно, брать экскурсии с Еленой, не пожалеете точно!!!

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