3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы

Прогулка 18+ по двум самым старым и аутентичным районам города с историко-гастрономическим акцентом

Елена
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Елена – ваш гид
Вы услышите рассказы о святых и палачах, королях и рыцарях, колдунах и их прекрасных дочерях.

И все эти леденящие кровь истории с романтическими легендами — под аккомпанемент напитков и закусок в самых атмосферных уголках Барселоны: в полумраке крохотного кафе, баре в стиле Альмодовара и лучших кондитерских.
155 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 6 человек
Встреча на площади Каталония.
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы
Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы

Что вас ожидает

Многовековая Готика и ее истории
Первым делом отправимся на крышу отеля напротив Кафедрального собора. Бокал кавы и невероятные виды помогут лучше прочувствовать дух античной и средневековой Барселоны. Затем, гуляя по камням древнего города, вспомним римские войны и прекрасных отравительниц, мужественных святых и благородных королей, лязгавших доспехами рыцарей, угрюмых палачей и их насмерть перепуганных жертв. Леденящие кровь истории «зальем» чем-нибудь вкусным в полумраке крохотного кафе, зажатого между домами Еврейского квартала. За бокалом местного пива я расскажу, как складывались взаимоотношения барселонцев с жителями этого района, почему в них нуждались и за что убивали. Вы также узнаете грустную историю колдуна и его прекрасной дочери. А тем, кто любит погорячее, я предложу отведать ароматного кофе в гостях у лучших каталонских кондитеров или в кафе на старинной «шоколадной» улочке.

Эль Борн — район, где жил Гауди и прячется Пикассо
Возле главной достопримечательности квартала — готического собора Санта-Мария-дель-Мар, храма моряков и купцов, — я расскажу о рекордно быстром строительстве, ошеломляющем впечатлении, которое он произвел на Гауди, и архитектурной значимости памятника. Вы узнаете, почему местные жители ни за что не поменяют Эль Борн на более современные районы Барселоны. Почему круговорот туристов здесь не прекращается, а лучшие рестораторы стремятся открыть заведения именно здесь. По пути заглянете в лавочку жареных орехов и кондитерскую с лучшими в городе круассанами. Сможете обнять Пикассо и отыщете мух на улице Мух. Через лабиринты улочек выйдете к непревзойденным закускам в тапас- и пинчос-барах, а заодно узнаете, в чем между ними разница и с какими напитками их принято есть. А под занавес наведаетесь в бар со вкуснейшими коктейлями и интерьером, передающим дух самого Альмодовара.

Организационные детали

  • В стоимость не включены расходы на еду и напитки.
  • По желанию экскурсия может быть продлена. Каждый дополнительный час — 20 евро.
  • После экскурсии вы также получите в подарок фоторепортаж от гида.
Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы
Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы
Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы
Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы
Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы
Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы
Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы
Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы
Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы
Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы
Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы
Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы
Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы
Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Каталония..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Добрый день, друзья! Я — журналист по образованию, «барселонолюб» и «барселоновед» по призванию. Вот уже десять лет я живу в этом городе, дышу им и, самое главное, ни на что его не поменяю, даже свой отпуск я провожу исключительно здесь, так что отправиться на экскурсию со мной можно в любое время года! Мой муж — испанец и коренной барселонец, моя дочь — русская «испанка», мой сын — наполовину испанец, так что смогу познакомить вас не только со своей любимой Барселоной, но и со всеми тонкостями и нюансами местной жизни! Я открою вам «другую» Барселону, расскажу истории, о которых «молчат» аудиогиды и покажу места, в которые не заезжают туристические автобусы. Погуляем?
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 февраля 2020
Советуем всем для знакомства с Барселоной начать с этой экскурсии. Елена отличный рассказчик, коротко, содержательно и по существу!!
9 ноября 2019
Лене большое спасибо за интереснейшую экскурсию и прекрасное человеческое отношение. Обязательно еще раз вернемся в Барселону.
2 сентября 2019
Елена, даёт именно то что вы хотите получить от экскурсии. Без спешки, напряга и суеты. Показала готический квартал во всей его красе и изнутри, узнали много интересного, зашли именно туда куда хотелось. Попробовали традиционные напитки и блюда. Одним словом все было СУПЕР! Получили массу удовольствия и впечатлений. Рекомендую.

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