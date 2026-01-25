3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу средневековой Барселоны, где каждый камень хранит свои тайны и истории.Экскурсия «Готика и Эль Борн» предлагает не только узнать о святых и палачах, королях и рыцарях, но и

насладиться изысканными напитками и закусками в самых атмосферных уголках города. Вас ждут увлекательные рассказы экскурсовода в полумраке уютных кафе, дегустация местных деликатесов в лучших кондитерских и барах, где вы сможете ощутить вкус настоящей Барселоны. Эта экскурсия - идеальный способ сочетать культурное обогащение с гастрономическими удовольствиями, оставляя воспоминания на всю жизнь

Описание экскурсии

Многовековая Готика и ее истории

Первым делом отправимся на крышу отеля напротив Кафедрального собора. Бокал кавы и невероятные виды помогут лучше прочувствовать дух античной и средневековой Барселоны. Затем, гуляя по камням древнего города, вспомним римские войны и прекрасных отравительниц, мужественных святых и благородных королей, лязгавших доспехами рыцарей, угрюмых палачей и их насмерть перепуганных жертв. Леденящие кровь истории «зальем» чем-нибудь вкусным в полумраке крохотного кафе, зажатого между домами Еврейского квартала. За бокалом местного пива я расскажу, как складывались взаимоотношения барселонцев с жителями этого района, почему в них нуждались и за что убивали. Вы также узнаете грустную историю колдуна и его прекрасной дочери. А тем, кто любит погорячее, я предложу отведать ароматного кофе в гостях у лучших каталонских кондитеров или в кафе на старинной «шоколадной» улочке.

Эль Борн — район, где жил Гауди и прячется Пикассо

Возле главной достопримечательности квартала — готического собора Санта-Мария-дель-Мар, храма моряков и купцов, — я расскажу о рекордно быстром строительстве, ошеломляющем впечатлении, которое он произвел на Гауди, и архитектурной значимости памятника. Вы узнаете, почему местные жители ни за что не поменяют Эль Борн на более современные районы Барселоны. Почему круговорот туристов здесь не прекращается, а лучшие рестораторы стремятся открыть заведения именно здесь. По пути заглянете в лавочку жареных орехов и кондитерскую с лучшими в городе круассанами. Сможете обнять Пикассо и отыщете мух на улице Мух. Через лабиринты улочек выйдете к непревзойденным закускам в тапас- и пинчос-барах, а заодно узнаете, в чём между ними разница и с какими напитками их принято есть. А под занавес наведаетесь в бар с вкуснейшими коктейлями из фирменных ингредиентов, попавший в подборку “The World’s 50 Best Bars” по версии “50 Best Discovery”.

Организационные детали