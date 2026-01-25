3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Первым делом отправимся на крышу отеля напротив Кафедрального собора. Бокал кавы и невероятные виды помогут лучше прочувствовать дух античной и средневековой Барселоны. Затем, гуляя по камням древнего города, вспомним римские войны и прекрасных отравительниц, мужественных святых и благородных королей, лязгавших доспехами рыцарей, угрюмых палачей и их насмерть перепуганных жертв. Леденящие кровь истории «зальем» чем-нибудь вкусным в полумраке крохотного кафе, зажатого между домами Еврейского квартала. За бокалом местного пива я расскажу, как складывались взаимоотношения барселонцев с жителями этого района, почему в них нуждались и за что убивали. Вы также узнаете грустную историю колдуна и его прекрасной дочери. А тем, кто любит погорячее, я предложу отведать ароматного кофе в гостях у лучших каталонских кондитеров или в кафе на старинной «шоколадной» улочке.
Эль Борн — район, где жил Гауди и прячется Пикассо
Возле главной достопримечательности квартала — готического собора Санта-Мария-дель-Мар, храма моряков и купцов, — я расскажу о рекордно быстром строительстве, ошеломляющем впечатлении, которое он произвел на Гауди, и архитектурной значимости памятника. Вы узнаете, почему местные жители ни за что не поменяют Эль Борн на более современные районы Барселоны. Почему круговорот туристов здесь не прекращается, а лучшие рестораторы стремятся открыть заведения именно здесь. По пути заглянете в лавочку жареных орехов и кондитерскую с лучшими в городе круассанами. Сможете обнять Пикассо и отыщете мух на улице Мух. Через лабиринты улочек выйдете к непревзойденным закускам в тапас- и пинчос-барах, а заодно узнаете, в чём между ними разница и с какими напитками их принято есть. А под занавес наведаетесь в бар с вкуснейшими коктейлями из фирменных ингредиентов, попавший в подборку “The World’s 50 Best Bars” по версии “50 Best Discovery”.
Организационные детали
В стоимость не включены расходы на еду и напитки
Максимальное количество участников указано в описании, но если вас больше, ваши друзья могут присоединиться за 30 евро с человека
По желанию экскурсия может быть продлена. Каждый дополнительный час — 30 евро.
После экскурсии вы также получите в подарок фоторепортаж от гида
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Каталония
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 3460 туристов
Добрый день, друзья! Я — журналист по образованию, «барселонолюб» и «барселоновед» по призванию. Вот уже десять лет я живу в этом городе, дышу им и, самое главное, ни на что читать дальшеуменьшить
его не поменяю, даже свой отпуск я провожу исключительно здесь, так что отправиться на экскурсию со мной можно в любое время года! Мой муж — испанец и коренной барселонец, моя дочь — русская «испанка», мой сын — наполовину испанец, так что смогу познакомить вас не только со своей любимой Барселоной, но и со всеми тонкостями и нюансами местной жизни! Я открою вам «другую» Барселону, расскажу истории, о которых «молчат» аудиогиды и покажу места, в которые не заезжают туристические автобусы. Погуляем?
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Артем
Эта экскурсия стала одним из самых ярких впечатлений нашего путешествия по Барселоне! Мы провели потрясающее время в сердце Барселоны, прогуливаясь по древним улочкам, слушая невероятные истории, легенда и тайны старого читать дальшеуменьшить
города от невероятно увлекательного и знающего гида Елены. Елена былы невероятно дружелюбным, интересным рассказчиком. Ощущение было, будто гуляешь с другом, который живёт в городе и любит его всем сердцем. Рекомендуем всем, кто хочет не просто увидеть Барселону, но прочувствовать её атмосферу, узнать ее настоящие истории. Уверен, что и другие экскурсии с Еленой такие же классные!
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Наталья
Очень крассивая, вкусная и интересная экскурсия. Каждый поворот отпечатался в памяти (в т. ч. телефона), запомнился невероятным вкусом или интересной историей. Елена как то так сумела построить маршрут и подгадать читать дальшеуменьшить
время, что все улочки были наполнены невероятным местным обаянием, перетекая одна в другую. По окончании экскурсии мы пошли гулять по тем же местам, но несмотря на точные рекомендации улочки потеряли свою аутентичность, наполнились магазинчиками с китайскими товарами, массмаркетными ресторанами и толпами туристов.
+2
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Julia
Экскурсия с гидом Еленой по Барселоне и Ситжесу прошла просто прекрасно. Всё было очень интересно, живо и с большим вниманием к деталям. Остались самые приятные впечатления.
Готический квартал открылся для нас читать дальшеуменьшить
как настоящий многовековой роман — с историями о рыцарях, королях, святых и тайнах Еврейского квартала. Атмосфера старого города, узкие улочки, собор Санта-Мария-дель-Мар в районе Эль Борн — всё это запомнилось надолго.
Прогулка получилась насыщенной, вкусной и очень атмосферной. Спасибо Елене за профессионализм, лёгкость в общении и любовь к своему делу!
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Ю
Юлия
Это лучшая экскурсия по Испании, на которой мы были! Очень аутентично. И вкусно. Елена прекрасно знает все уголки, где бывал Пикассо. И изюминкой для любителей ФК «Барселона» станет магазин Круиффа (там есть то, чего нет в официальных магазинах Барсы).
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Елена
Экскурсия - огонь! Прогулка по лабиринтам старого города на пять часов пролетела весело. Елена прекрасный гид и рассказчик. Экскурсия была организована гибко и влёт модерировалась под мои интересы и запросы. читать дальшеуменьшить
По пути следования заходили во все двери, где хотелось побывать. Если вы ждете от вашего гида общения по теме в легком ключе, неожиданных и эпотажных фактов о Барселоне и ее жителях, повествования в духе сказочных сюжетов и легенд, мистики, иронии, юмора и любопытных наблюдений за горожанами, то вам сюда. Отдельно отмечу, что Елена знающий и ответственный гид, что важно, если вы хотите на время отпустить ситуацию, отдохнуть и расслабиться. Спасибо за экскурсию и прогулку, Елена!
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Жанна
Экскурсия, проведенная Еленой очень понравилась! Это мое далеко не первое посещение Барселоны, были на разных экскурсиях, но в этот раз я узнала много нового, много интересных фактов, городских легенд). Маршрут читать дальшеуменьшить
составлен очень грамотно, не дежурными тропами. Елена - очень хороший рассказчик, чувствуется, что человек любит Барселону, Испанию, знает историю страны и города. Так как экскурсия была тет-а-тет, успели пройти весь маршрут и посидеть в хороших кафе. В общем, время пролетело незаметно! На следующий день воспользовалась советом Елены по посещению ресторанчика с морепродуктами, ммммм… вкусно☺️ Советую всем, кто хочет провести время в Барселоне интересно, познавательно, брать экскурсии с Еленой, не пожалеете точно!!!
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