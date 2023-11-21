Ежедневная пешеходная экскурсия по Барселоне

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом. Рекомендуем взять с собой бутылку питьевой воды.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Барселоне
Ежедневная пешеходная экскурсия по Барселоне
Ежедневная пешеходная экскурсия по Барселоне
Ежедневная пешеходная экскурсия по Барселоне

Что вас ожидает:

  • Площадь Каталонии
  • Бульвар Рамблас
  • Рынок Бокерия
  • Готический квартал
  • Королевская площадь
  • Еврейский квартал
  • Площадь Святого Нери
  • Дворик Епископа
  • Кафедральный Собор
  • Королевский дворец
  • Колонны храма Барсино
  • Мэрия и Ратуша
  • Район Борн
  • Храм Санта Мария дель Мар

Описание

Барселона является одним из любимых направлений для спокойного отдыха и познавательного туризма.

Этот старинный испанский город вдохновляет своей особой архитектурой: рядом со средневековыми соборами уживаются неоготические здания, лабиринт центральных улочек разительно контрастирует с геометрически вычерченными кварталами Нового Района, а в некоторых парках можно запросто потеряться, рассматривая бесчисленные скульптуры и статуи.

Это город, где сиеста плавно перетекает в фиесту, город улыбок, пляжей, свободы, солнца, роскошной гастрономии. Море, хорошая погода и вино. Что еще нужно для счастья?

Во время нашей прогулки вы узнаете много интересного о том, как и чем живет Барселона, какие гастрономические изыски здесь стоит попробовать, увидите самое интересное и получите множество полезных советов и достойных для посещения заведений.

Экскурсия проходит по двум маршрутам -"Синему" и "Красному" (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Маршруты чередуются через день.

Красный маршрут посвящен современным реалиям Барселоны и охватывает бульвар Рамбла, центральную туристическую артерию города. Огромным разнообразием и интересными запахами манит рынок Бокерия. Захватим Готический квартал с римскими руинами и древними захоронениями. Мы увидим как рос творчески и притворял в жизнь свою сумасшедшую архитектуру великий Гауди. Узнаем где пропадают деньги с кредитных карточек когда начинается сезон скидок. Ну а закончим недалеко от центральной площади Каталонии, которая делит город на старый и современн в квартале Эшампле.

Синий маршрут погружает в историю Средневековой Барселоны. Яркие истории из прошлого, произошедшие в лабиринте узких улочек древнего города. Здесь на каждом углу вас поджидает удивительная легенда и необычные персонажи из прошлого, которые вновь оживут специально для вас. Инквизиция и великие открытия, времена величия и огромной скорби. Мы прогуляемся по Готическому и Еврейскому кварталу, увидим Кафедральный собор, самые атмосферные площади Старого Города, пройдемся по кварталу ремесленников, где сейчас находится модный район Борн, и закончим прогулку недалеко от пляжа Барселонета.

Во время осмотра достопримечательностей экскурсовод не только расскажет интересные истории о них, но и познакомит вас с городскими легендами, поможет прочувствовать местный колорит. Вам не будут пересказывать содержание типичного туристического буклета. Вся информация «живая», полезная и интересная, она поможет вам понять сложный характер многоликой и экстравагантной Барселоны.

Программа

Площадь Каталонии, Бульвар Рамблас, Рынок Бокерия, Готический квартал, Королевскую площадь, Еврейский квартал, Площадь Святого Нери, Дворик Епископа, Кафедральный Собор, Королевский дворец, Колонны храма Барсино, Мэрию и Ратушу, Район Борн, Храм Санта Мария дель Мар.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
История и культура

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