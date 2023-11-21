Барселона является одним из любимых направлений для спокойного отдыха и познавательного туризма.

Этот старинный испанский город вдохновляет своей особой архитектурой: рядом со средневековыми соборами уживаются неоготические здания, лабиринт центральных улочек разительно контрастирует с геометрически вычерченными кварталами Нового Района, а в некоторых парках можно запросто потеряться, рассматривая бесчисленные скульптуры и статуи.

Это город, где сиеста плавно перетекает в фиесту, город улыбок, пляжей, свободы, солнца, роскошной гастрономии. Море, хорошая погода и вино. Что еще нужно для счастья?

Во время нашей прогулки вы узнаете много интересного о том, как и чем живет Барселона, какие гастрономические изыски здесь стоит попробовать, увидите самое интересное и получите множество полезных советов и достойных для посещения заведений.

Экскурсия проходит по двум маршрутам -"Синему" и "Красному" (смотрите карту экскурсии и дни проведения маршрутов по ссылкам в разделе "Дополнительная информация"). Маршруты чередуются через день.

Красный маршрут посвящен современным реалиям Барселоны и охватывает бульвар Рамбла, центральную туристическую артерию города. Огромным разнообразием и интересными запахами манит рынок Бокерия. Захватим Готический квартал с римскими руинами и древними захоронениями. Мы увидим как рос творчески и притворял в жизнь свою сумасшедшую архитектуру великий Гауди. Узнаем где пропадают деньги с кредитных карточек когда начинается сезон скидок. Ну а закончим недалеко от центральной площади Каталонии, которая делит город на старый и современн в квартале Эшампле.

Синий маршрут погружает в историю Средневековой Барселоны. Яркие истории из прошлого, произошедшие в лабиринте узких улочек древнего города. Здесь на каждом углу вас поджидает удивительная легенда и необычные персонажи из прошлого, которые вновь оживут специально для вас. Инквизиция и великие открытия, времена величия и огромной скорби. Мы прогуляемся по Готическому и Еврейскому кварталу, увидим Кафедральный собор, самые атмосферные площади Старого Города, пройдемся по кварталу ремесленников, где сейчас находится модный район Борн, и закончим прогулку недалеко от пляжа Барселонета.

Во время осмотра достопримечательностей экскурсовод не только расскажет интересные истории о них, но и познакомит вас с городскими легендами, поможет прочувствовать местный колорит. Вам не будут пересказывать содержание типичного туристического буклета. Вся информация «живая», полезная и интересная, она поможет вам понять сложный характер многоликой и экстравагантной Барселоны.