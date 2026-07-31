Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Барселоне, которое раскроет вам красоту и историю этого неповторимого города.
Ваш личный гид проведет вас через живописные улочки Готического квартала, где каждый камень хранит вековые
Ваш личный гид проведет вас через живописные улочки Готического квартала, где каждый камень хранит вековые
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в средневековую атмосферу
- 🌄 Восхитительные виды с холма Монтжуик
- 🎨 Уникальная архитектура Гауди
- 📸 Отличные возможности для фото
- 🚶♂️ Удобный маршрут с гидом
- 🗺️ Возможность выбора локаций
Что можно увидеть
- Готический квартал
- Холм Монтжуик
- Саграда Фамилия
Описание экскурсии
- Готический квартал — средневековое сердце Барселоны с артериями узких улочек, переплетённых между собой. Самое главное о городе становится понятно именно здесь. Мы поговорим об истории Иберийского полуострова — от эпохи римлян до наших дней. Найдём пупок Барселоны и отыщем место, откуда Колумб отправился в легендарное плавание.
- Холм Монтжуик. На Барселону, город на холмах, непременно нужно взглянуть с высоты. Мы отправимся на одну из главных её вершин — место, где в своё время проходили Олимпийские игры, Всемирная выставка и гонки «Формула 1». Вас ожидают самые чудесные панорамы города. Обратно можем спуститься на фуникулёре — и окажемся прямо у моря.
- Саграда Фамилия. Архитектурное чудо столицы Каталонии и неразгаданная тайна Гауди. Мы осмотрим храм снаружи и обсудим, почему он возводится 3 века и не имеет единого стиля. Осмыслим замысел архитектора и сделаем множество красочных фото.
По вашему желанию мы можем поменять предложенные локации на другие: гору Тибидабо, парк лабиринтов Орта, дом Висенс или парк Гуэль.
Организационные детали
- Во время экскурсии мы не заходим внутрь храма, домов и музеев, осматриваем их только снаружи. Осмотр внутри возможен по предварительному согласованию за дополнительную плату.
- В стоимость включены трансфер и услуги гида
Дополнительные расходы
- Проезд на фуникулёре: для взрослых — €12,5, для детей от 4 до 12 лет — €9
- Обед по маршруту
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 477 туристов
Привет! Я туристический гид и фотограф. Провожу экскурсии с 2019 года. Мне нравится делиться своим опытом жизни в Барселоне, рассказывать историю города и погружать путешественников в особенности культуры и традиций Каталонии. Я разработал уникальные программы, в которых сочетаются достопримечательности, история, фотографии и рекомендации по проведению свободного времени. Ваш друг в Барселоне, Александр.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодарим нашего гида за отличную экскурсию,насыщенную как лакациями, так и очень интересными историями! Узнали очень много нового, несмотря на 8 поездку в этот прекрасный город!
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В
Экскурсия по Барселоне с Александром оставила самые тёплые впечатления. Он не просто показал город, а помог почувствовать его атмосферу, красоту и особое настроение. Александр рассказывает очень интересно, легко и с
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Очень приятный и знающий историю гид, который может не просто провести экскурсию, а грамотно проложить маршрут и украсить это историческими фактами!
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Александр отличный гид!!!
Это была не экскурсия, а настоящая прогулка с другом, который знает про город, историю и архитектуру всё, но при этом не перегружает цифрами и датами 😊 Благодаря ему,
Это была не экскурсия, а настоящая прогулка с другом, который знает про город, историю и архитектуру всё, но при этом не перегружает цифрами и датами 😊 Благодаря ему,
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Прекрасная экскурсия на машине по Барселоне. Алексей - великолепный гид. Мы получили большое удовольствие.
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D
Спасибо Александру за познавательно-ознакомительную экскурсию.
Приедем ещё и обязательно обратимся к нему
Приедем ещё и обязательно обратимся к нему
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Входит в следующие категории Барселоны
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