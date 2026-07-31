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тайны.



Вы увидите величественный Собор Святого Семейства, загадочный и незавершенный шедевр Антонио Гауди, который продолжает удивлять своей архитектурой уже более ста лет.



Холм Монтжуик предложит вам незабываемые виды на город и море, а подъем на фуникулере добавит приключения в вашу экскурсию.



Мы также предлагаем вам альтернативные локации, такие как гора Тибидабо с ее великолепными панорамами и парк лабиринтов Орта, который поразит вас своей красотой и уединением.



Ваше путешествие будет комфортным и насыщенным, ведь в стоимость включены трансфер и услуги опытного гида. Мы заботимся о том, чтобы ваш день в Барселоне стал незабываемым