Погулять в Готическом квартале, подняться на Монтжуик и посмотреть на Саграду Фамилию
Я предлагаю вам экскурсию-трансформер — лучший формат, чтобы увидеть главные достопримечательности и сохранить приятное послевкусие от встречи с Барселоной.
Вы побываете в сердце города, посмотрите на уникальные творения Гауди и подниметесь на Монтжуик или Тибидабо. Мы соберём оптимальный маршрут из самых интересных локаций, которые я готов вам предложить.
Вы побываете в сердце города, посмотрите на уникальные творения Гауди и подниметесь на Монтжуик или Тибидабо. Мы соберём оптимальный маршрут из самых интересных локаций, которые я готов вам предложить.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Готический квартал — самое сердце Барселоны. Мы прогуляемся по старинному центру и вспомним историю Иберийского полуострова от эпохи римлян до наших дней. Вы найдёте пупок Барселоны, узнаете, откуда отправлялся в плавание Колумб, и услышите множество увлекательных рассказов.
- Холм Монтжуик — место, где в своё время проходили Олимпийские игры, Всемирная выставка и гонки «Формула 1». Вы полюбуетесь чудесными панорамами города и видами на объекты Олимпиады. Обратно мы можем спуститься на фуникулёре — и прямо к морю, через порт Барселоны.
- Собор Святого Семейства (Саграда Фамилия). Осмотрим храм снаружи и обсудим, почему он возводится уже 3 века. Разгадаем замысел архитектора и сделаем множество красочных фото.
По вашему желанию мы можем поменять предложенные локации на другие:
- Гора Тибидабо — мы посетите лучшую панорамную площадку Барселоны, посмотрите на старинные и действующие аттракционы, а также сможете подняться на вершину к храму Святого Сердца.
- Парк лабиринтов Орта — одно из самых фотогеничных мест города, послужившее декорацией к фильму «Парфюмер: История одного убийцы».
- Дом Висенс — жилой дом, построенный Антонио Гауди.
- Парк Гуэль — ещё одно фантазийное творение Гауди.
Организационные детали
- Во время экскурсии мы не заходим внутрь храма, домов и музеев, осматриваем их только снаружи. Осмотр внутри возможен по предварительному согласованию за дополнительную плату.
- В стоимость включены трансфер и услуги гида
Дополнительные расходы
- Проезд на фуникулёре: для взрослых — €12,5, для детей от 4 до 12 лет — €9
- Обед по маршруту
Альтернативные локации:
- Подъём на вершину Тибидабо — €5 с человека
- Парк лабиринтов Орта. Бесплатный вход только в воскресенье, в остальные дни — €2,35 с человека
- Вход в парк Гуэль — €10 с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Барселоне
Привет! Я туристический гид и фотограф. Провожу экскурсии с 2019 года. Мне нравится делиться своим опытом жизни в Барселоне, рассказывать историю города и погружать путешественников в особенности культуры и традиций Каталонии. Я разработал уникальные программы, в которых сочетаются достопримечательности, история, фотографии и рекомендации по проведению свободного времени. Ваш друг в Барселоне, Александр.
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