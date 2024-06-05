🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 19 отзывов Вечерняя прогулка по Готическому кварталу Совершить путешествие во времени в самом сердце каталонской столицы Начало: На площади Каталонии € 39 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 46 отзывов Мастер-класс Всё о Гауди: от парка Гуэль до Саграды Фамилии Погрузитесь в мир архитектуры Гауди в Барселоне, создайте уникальный мозаичный сувенир своими руками на мастер-классе Начало: У театра Лисео € 184 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 53 отзыва Гауди за один день: индивидуальное путешествие по Барселоне Погрузитесь в мир Гауди: от первых работ до Саграда Фамилия, с увлекательными рассказами и каталонским обедом Начало: На площади Каталония € 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 39 отзывов Шедевры каталонского модерна: Гауди и не только Познакомьтесь с великолепием архитектуры Барселоны, открывая тайны Гауди и его современников в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: Площадь Каталонии € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 37 отзывов Храм Саграда Фамилия: библия в камне Погрузитесь в мир Антонио Гауди и узнайте тайны храма Саграда Фамилия. Рассмотрите библейские сюжеты и фантастические архитектурные детали € 85 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 19 отзывов Восхитительный модерн Барселоны: путешествие по архитектурным шедеврам Погрузитесь в мир архитектуры модерна, прогуливаясь по Золотому квадрату Барселоны и открывая секреты знаменитых зданий € 135 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 2.5 часа 127 отзывов Истории Старой Барселоны: путешествие в прошлое с нумизматом Откройте тайны Барселоны, пройдитесь по следам великих эпох и узнайте символику древних монет Начало: Встречаемся возле Aplle Store, Passeig de Gracia, ... 205 € 154 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 28 отзывов Шедевры модерна Барселоны: Гауди, Пикассо и архитектурные чудеса Погрузитесь в мир каталонского модерна, исследуя великолепие Пасео-де-Грасия и вдохновляющую Саграду Фамилию в компании опытного гида Начало: У Кафедрального собора Барселоны € 117 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 47 отзывов Старый город Барселоны: истории, драконы и волшебный кот Погрузитесь в мир средневековых легенд и тайн Барселоны. Готический квартал, Лас Рамблас и многое другое ждут вас в этой уникальной прогулке Начало: На площади Каталонии € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 35 отзывов Модерн и готика: два лица Барселоны - путешествие в историю Погрузитесь в атмосферу Барселоны, открывая тайны готических кварталов и великолепие модернистской архитектуры от € 143 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 28 отзывов Весь Гауди за 5 часов: эксклюзивное путешествие по Барселоне Погрузитесь в мир Гауди с уникальной экскурсией по Барселоне. Откройте для себя все шедевры великого мастера за один день Начало: На улице Рамбла от € 267 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Билеты 1.5 часа 8 отзывов Храм Святого Семейства (без очередей) Изучить вместе с архитектором невероятное творение Гауди и не тратить время на покупку билетов Начало: У Саграда Фамилия € 170 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 2 отзыва Панорамные террасы Барселоны: фотопрогулка + экскурсия Прогуляться по Готическому кварталу, отыскать в нём смотровые террасы и сделать эффектные снимки от € 49 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 2.5 часа 49 отзывов Тайны творческой лаборатории Гауди: путешествие по Барселоне Откройте для себя мир Гауди: уникальная возможность увидеть знаменитые шедевры и их скрытые смыслы Начало: Встречаемся возле Sagrada Familia у входа в Макдон... 205 € 154 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 6 отзывов Шедевры каталонского модернизма в Барселоне Познакомиться с яркими работами трех выдающихся архитекторов на прогулке по парадному району Эшампле Начало: У больницы Св. Петра и Павла Расписание: в понедельник и среду в 10:00, в субботу в 16:00 € 50 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 6 отзывов Гауди - гений или сумаcшедший? Осмотреть легендарные строения, услышать о судьбе гения и оценить его влияние на облик Барселоны Начало: По договоренности € 200 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 14 отзывов Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви Познакомиться с Готическим и Еврейским кварталами через истории о любви в её самом широком смысле Начало: На площади Каталонии от € 94 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Прогулка по Готическому кварталу Исследовать место, где рождалась Барселона Начало: На площади Каталунии € 60 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Путешествие времени: экскурсия «Барселона сквозь столетия» Откройте для себя Барселону от древности до наших дней, исследуя её улицы, историю и культуру Начало: В Старом городе € 94 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 9 отзывов Самые известные шедевры Гауди за 3 часа Разобрать знаковые работы каталонского гения и заглянуть в гости к местному Вилли Вонке Начало: В районе метро Драсанес € 135 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 11 отзывов 10 самых древних мест Старой Барселоны Знакомство с уникальными историческами памятниками, многие века хранящими легенды от € 80 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Жизнь в Барселоне во времена Гауди Прогуляться по району каталонской столицы, где что ни фасад, фонарь или плитка - то целая история Начало: На площади Каталонии € 130 за всё до 6 чел.

🚲 На велосипеде 🛴 На самокатах Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Самые красивые места Барселоны: прогулка на велосипеде или электросамокате Поразиться каталонской предприимчивости и под другим углом рассмотреть достопримечательности города Начало: У памятника Колумбу от € 133 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Восхождение на Тибидабо: историческая экскурсия с видами Барселоны Поднимитесь на вершину Тибидабо, чтобы увидеть Барселону с высоты птичьего полета и погрузиться в её удивительную историю Начало: На площади Каталунии € 139 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Коридоры времени, или Приключение в Готическом квартале Погрузиться в пучину барселонской истории в самом старом и эффектном районе города Начало: На площади Каталония € 135 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 9 отзывов Готика и Эль Борн: культурное путешествие с гастрономическими остановками Откройте для себя тайны Барселоны, пройдитесь по следам Гауди и Пикассо, наслаждаясь локальными деликатесами Начало: На площади Каталония € 170 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Саграда Фамилия - символы и мифы Понять красоту и значение храма-символа Барселоны Начало: Около Саграда Фамилии от € 118 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Рамбла и Готика - прогулка в самом сердце Барселоны Оживить сногсшибательные памятники неожиданными фактами, бородатыми историями и секретными деталями Начало: На площади Каталонии € 118 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Готический квартал, Раваль и Рибера Три главы из жизни Старого города за 3 часа Начало: На Площади Каталонии € 113 за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Территория каталонского модерна Творения Гауди и других архитекторов-модернистов Барселоны на прогулке по Эщампле Начало: Станция метро Sant Pau Dos de Maig линия L5 € 130 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Монжуик - окно в Барселону Познакомиться с достопримечательностями знаменитой горы и открыть впечатляющие панорамы окрестностей Начало: У канатной дороги на гору Монжуик € 187 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 14 отзывов Тайны Саграда Фамилия Интересные детали о строительстве и значении знаменитого шедевра Антонио Гауди Начало: У Фасада Рождества € 67 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 15 отзывов Район Раваль, зловещий и притягательный Дом милосердия, «Зеркало Барселоны», приют брошенных детей, жилище вампирши и другие чудеса квартала Начало: На площади Каталонии от € 80 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 5 отзывов Вокруг храма Саграда Фамилия: экскурсия в мини-группе Разобраться в истории, тайнах и символах шедевра Гауди Начало: У собора Саграда Фамилия Расписание: во вторник и четверг в 15:00 € 20 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Парк Гуэль - открытая книга природы Изучить красочное творение Гауди в компании лицензированного гида Начало: У входа в парк (сторона Кармело) € 181 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Саграда Фамилия: эксклюзивное погружение в мир Гауди Откройте для себя Саграда Фамилия глазами Гауди: уникальная возможность понять его великое творение Начало: Около храма Саграда Фамилия 181 € 172 за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 28 отзывов Ежедневная пешеходная экскурсия по Барселоне Расписание: Ежедневно в 15:15 € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа Из Барселоны в колонию Гуэль: архитектура Гауди и история Погрузитесь в эпоху модернизма, исследуйте колонию Гуэль и её архитектурные шедевры, созданные Гауди и его современниками Начало: На площади Испании € 200 за всё до 4 чел.

🚲 На велосипеде Мини-группа 3 часа Вся Барселона на велосипеде Прокатиться по городу в мини-группе и послушать истории о ведьмах, бизнесменах и Олимпийских играх Начало: У собора Св. Евлалии и Св. Креста Расписание: в среду в 10:00 € 60 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов Барселона и гора Монтсеррат за 1 день Загадать желание у Чёрной Мадонны и раскрыть секреты Гауди Начало: На ж/д вокзале Sants Estacio € 300 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Авторская прогулка по сердцу Барселоны: Готический квартал Исследуйте душу Барселоны в компании знающего гида. Индивидуальный подход и уникальные истории ждут вас Начало: на площади Каталонии € 100 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Винный тур «Барселона в бокале»: история и дегустация Откройте для себя вкус Барселоны в уникальном винном туре с экскурсией по Готическому кварталу Начало: На площади Каталунии € 65 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Готический квартал Барселоны: путешествие сквозь века Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя узкие улочки и исторические памятники Готического квартала Начало: Площадь Каталонии € 120 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа Жизнь гения Гауди: Саграда Фамилия и Дом Мила Отыскать на фасадах запрещённые символы и узнать, что в них зашифровано (в мини-группе) Начало: У станции метро «Sagrada Familia» Расписание: во вторник и четверг в 10:00 € 38 за человека