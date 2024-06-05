Экскурсии Барселоны об истории и архитектуре

Найдено 50 экскурсий в категории «История и архитектура» в Барселоне на русском языке, цены от €20, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
19 отзывов
Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
Совершить путешествие во времени в самом сердце каталонской столицы
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
39 за человека
Всё о Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
46 отзывов
Мастер-класс Всё о Гауди: от парка Гуэль до Саграды Фамилии
Погрузитесь в мир архитектуры Гауди в Барселоне, создайте уникальный мозаичный сувенир своими руками на мастер-классе
Начало: У театра Лисео
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
184 за всё до 7 чел.
Гауди - один день наедине с гением
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
53 отзыва
Гауди за один день: индивидуальное путешествие по Барселоне
Погрузитесь в мир Гауди: от первых работ до Саграда Фамилия, с увлекательными рассказами и каталонским обедом
Начало: На площади Каталония
Сегодня в 09:30
17 июня в 09:30
180 за всё до 6 чел.
Шедевры каталонского модерна: Гауди и не только
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
39 отзывов
Шедевры каталонского модерна: Гауди и не только
Познакомьтесь с великолепием архитектуры Барселоны, открывая тайны Гауди и его современников в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Площадь Каталонии
12 июня в 12:00
13 июня в 10:00
160 за всё до 4 чел.
Храм Саграда Фамилия: библия в камне
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
37 отзывов
Храм Саграда Фамилия: библия в камне
Погрузитесь в мир Антонио Гауди и узнайте тайны храма Саграда Фамилия. Рассмотрите библейские сюжеты и фантастические архитектурные детали
Завтра в 08:00
15 июня в 15:00
85 за всё до 6 чел.
Восхитительный модерн Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
Восхитительный модерн Барселоны: путешествие по архитектурным шедеврам
Погрузитесь в мир архитектуры модерна, прогуливаясь по Золотому квадрату Барселоны и открывая секреты знаменитых зданий
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
135 за всё до 6 чел.
Истории Старой Барселоны
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
127 отзывов
Истории Старой Барселоны: путешествие в прошлое с нумизматом
Откройте тайны Барселоны, пройдитесь по следам великих эпох и узнайте символику древних монет
Начало: Встречаемся возле Aplle Store, Passeig de Gracia, ...
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
205154 за всё до 3 чел.
Шедевры модерна от Гауди и других гениев
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
Шедевры модерна Барселоны: Гауди, Пикассо и архитектурные чудеса
Погрузитесь в мир каталонского модерна, исследуя великолепие Пасео-де-Грасия и вдохновляющую Саграду Фамилию в компании опытного гида
Начало: У Кафедрального собора Барселоны
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
117 за всё до 7 чел.
Старый город, или Тысяча драконов и один кот
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
47 отзывов
Старый город Барселоны: истории, драконы и волшебный кот
Погрузитесь в мир средневековых легенд и тайн Барселоны. Готический квартал, Лас Рамблас и многое другое ждут вас в этой уникальной прогулке
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
13 июня в 10:00
150 за всё до 6 чел.
Модерн и готика: два лица Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Модерн и готика: два лица Барселоны - путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу Барселоны, открывая тайны готических кварталов и великолепие модернистской архитектуры
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 143 за всё до 10 чел.
Один день с Антони Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
28 отзывов
Весь Гауди за 5 часов: эксклюзивное путешествие по Барселоне
Погрузитесь в мир Гауди с уникальной экскурсией по Барселоне. Откройте для себя все шедевры великого мастера за один день
Начало: На улице Рамбла
12 июня в 12:00
14 июня в 08:00
от 267 за всё до 5 чел.
Храм Святого Семейства (без очередей)
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
8 отзывов
Храм Святого Семейства (без очередей)
Изучить вместе с архитектором невероятное творение Гауди и не тратить время на покупку билетов
Начало: У Саграда Фамилия
Завтра в 18:00
10 июня в 08:30
170 за всё до 4 чел.
Панорамные террасы Барселоны: фотопрогулка + экскурсия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Панорамные террасы Барселоны: фотопрогулка + экскурсия
Прогуляться по Готическому кварталу, отыскать в нём смотровые террасы и сделать эффектные снимки
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
от 49 за всё до 4 чел.
Тайны творческой лаборатории Гауди
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
49 отзывов
Тайны творческой лаборатории Гауди: путешествие по Барселоне
Откройте для себя мир Гауди: уникальная возможность увидеть знаменитые шедевры и их скрытые смыслы
Начало: Встречаемся возле Sagrada Familia у входа в Макдон...
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
205154 за всё до 3 чел.
Шедевры каталонского модернизма в Барселоне
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
6 отзывов
Шедевры каталонского модернизма в Барселоне
Познакомиться с яркими работами трех выдающихся архитекторов на прогулке по парадному району Эшампле
Начало: У больницы Св. Петра и Павла
Расписание: в понедельник и среду в 10:00, в субботу в 16:00
Сегодня в 16:00
10 июня в 10:00
50 за человека
Гауди - гений или сумаcшедший?
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Гауди - гений или сумаcшедший?
Осмотреть легендарные строения, услышать о судьбе гения и оценить его влияние на облик Барселоны
Начало: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200 за всё до 5 чел.
Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви
Познакомиться с Готическим и Еврейским кварталами через истории о любви в её самом широком смысле
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 94 за всё до 6 чел.
Прогулка по Готическому кварталу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Прогулка по Готическому кварталу
Исследовать место, где рождалась Барселона
Начало: На площади Каталунии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
60 за человека
Барселона сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Путешествие времени: экскурсия «Барселона сквозь столетия»
Откройте для себя Барселону от древности до наших дней, исследуя её улицы, историю и культуру
Начало: В Старом городе
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
94 за всё до 10 чел.
Самые известные шедевры Гауди за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Самые известные шедевры Гауди за 3 часа
Разобрать знаковые работы каталонского гения и заглянуть в гости к местному Вилли Вонке
Начало: В районе метро Драсанес
Сегодня в 10:00
13 июня в 10:00
135 за всё до 6 чел.
10 самых древних мест Старой Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
10 самых древних мест Старой Барселоны
Знакомство с уникальными историческами памятниками, многие века хранящими легенды
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:00
от 80 за всё до 10 чел.
Жизнь в Барселоне во времена Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Жизнь в Барселоне во времена Гауди
Прогуляться по району каталонской столицы, где что ни фасад, фонарь или плитка - то целая история
Начало: На площади Каталонии
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
130 за всё до 6 чел.
Самые красивые места Барселоны: прогулка на велосипеде или электросамокате
🚲 На велосипеде
🛴 На самокатах
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Самые красивые места Барселоны: прогулка на велосипеде или электросамокате
Поразиться каталонской предприимчивости и под другим углом рассмотреть достопримечательности города
Начало: У памятника Колумбу
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от 133 за всё до 10 чел.
Покорить вершину Тибидабо
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Восхождение на Тибидабо: историческая экскурсия с видами Барселоны
Поднимитесь на вершину Тибидабо, чтобы увидеть Барселону с высоты птичьего полета и погрузиться в её удивительную историю
Начало: На площади Каталунии
10 июня в 15:30
11 июня в 10:30
139 за всё до 8 чел.
Коридоры времени, или Приключение в Готическом квартале
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Коридоры времени, или Приключение в Готическом квартале
Погрузиться в пучину барселонской истории в самом старом и эффектном районе города
Начало: На площади Каталония
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
135 за всё до 6 чел.
Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Готика и Эль Борн: культурное путешествие с гастрономическими остановками
Откройте для себя тайны Барселоны, пройдитесь по следам Гауди и Пикассо, наслаждаясь локальными деликатесами
Начало: На площади Каталония
Сегодня в 11:00
13 июня в 10:00
170 за всё до 6 чел.
Саграда Фамилия - символы и мифы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Саграда Фамилия - символы и мифы
Понять красоту и значение храма-символа Барселоны
Начало: Около Саграда Фамилии
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 118 за всё до 8 чел.
Рамбла и Готика - прогулка в самом сердце Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Рамбла и Готика - прогулка в самом сердце Барселоны
Оживить сногсшибательные памятники неожиданными фактами, бородатыми историями и секретными деталями
Начало: На площади Каталонии
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
118 за всё до 6 чел.
Готический квартал, Раваль и Рибера
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Готический квартал, Раваль и Рибера
Три главы из жизни Старого города за 3 часа
Начало: На Площади Каталонии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
113 за всё до 12 чел.
Территория каталонского модерна
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Территория каталонского модерна
Творения Гауди и других архитекторов-модернистов Барселоны на прогулке по Эщампле
Начало: Станция метро Sant Pau Dos de Maig линия L5
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
130 за всё до 5 чел.
Монжуик - окно в Барселону
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Монжуик - окно в Барселону
Познакомиться с достопримечательностями знаменитой горы и открыть впечатляющие панорамы окрестностей
Начало: У канатной дороги на гору Монжуик
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
187 за всё до 10 чел.
Тайны Саграда Фамилия
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
Тайны Саграда Фамилия
Интересные детали о строительстве и значении знаменитого шедевра Антонио Гауди
Начало: У Фасада Рождества
Сегодня в 10:30
Завтра в 11:00
67 за всё до 6 чел.
Район Раваль, зловещий и притягательный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Район Раваль, зловещий и притягательный
Дом милосердия, «Зеркало Барселоны», приют брошенных детей, жилище вампирши и другие чудеса квартала
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 07:30
11 июня в 00:00
от 80 за всё до 5 чел.
Вокруг храма Саграда Фамилия: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
5 отзывов
Вокруг храма Саграда Фамилия: экскурсия в мини-группе
Разобраться в истории, тайнах и символах шедевра Гауди
Начало: У собора Саграда Фамилия
Расписание: во вторник и четверг в 15:00
18 июня в 15:30
16 июля в 15:00
20 за человека
Парк Гуэль - открытая книга природы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Парк Гуэль - открытая книга природы
Изучить красочное творение Гауди в компании лицензированного гида
Начало: У входа в парк (сторона Кармело)
1 июля в 09:00
2 июля в 09:30
181 за всё до 7 чел.
Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Саграда Фамилия: эксклюзивное погружение в мир Гауди
Откройте для себя Саграда Фамилия глазами Гауди: уникальная возможность понять его великое творение
Начало: Около храма Саграда Фамилия
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
181172 за всё до 9 чел.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Барселоне
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
28 отзывов
Ежедневная пешеходная экскурсия по Барселоне
Расписание: Ежедневно в 15:15
25 за человека
Из Барселоны - в колонию Гуэль
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Из Барселоны в колонию Гуэль: архитектура Гауди и история
Погрузитесь в эпоху модернизма, исследуйте колонию Гуэль и её архитектурные шедевры, созданные Гауди и его современниками
Начало: На площади Испании
10 июня в 09:30
15 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Вся Барселона на велосипеде
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
Вся Барселона на велосипеде
Прокатиться по городу в мини-группе и послушать истории о ведьмах, бизнесменах и Олимпийских играх
Начало: У собора Св. Евлалии и Св. Креста
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
60 за человека
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Барселона и гора Монтсеррат за 1 день
Загадать желание у Чёрной Мадонны и раскрыть секреты Гауди
Начало: На ж/д вокзале Sants Estacio
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
300 за всё до 5 чел.
Авторская прогулка по готической Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Авторская прогулка по сердцу Барселоны: Готический квартал
Исследуйте душу Барселоны в компании знающего гида. Индивидуальный подход и уникальные истории ждут вас
Начало: на площади Каталонии
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
100 за всё до 4 чел.
Барселона в бокале
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Винный тур «Барселона в бокале»: история и дегустация
Откройте для себя вкус Барселоны в уникальном винном туре с экскурсией по Готическому кварталу
Начало: На площади Каталунии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
65 за человека
Готический квартал - путешествие сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Готический квартал Барселоны: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя узкие улочки и исторические памятники Готического квартала
Начало: Площадь Каталонии
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
120 за всё до 5 чел.
Жизнь гения Гауди: Саграда Фамилия и Дом Мила
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Жизнь гения Гауди: Саграда Фамилия и Дом Мила
Отыскать на фасадах запрещённые символы и узнать, что в них зашифровано (в мини-группе)
Начало: У станции метро «Sagrada Familia»
Расписание: во вторник и четверг в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
38 за человека
Саграда Фамилия: Евангелие в камне
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Саграда Фамилия: Евангелие в камне
Погулять вокруг самого знаменитого храма Барселоны и расшифровать многослойные символы на его фасаде
Начало: У храма Саграда Фамилия
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
68 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма
    Очень приятно, когда экскурсовод не просто эксперт с глубокими знаниями на тему, но и фанат своего дела. Спасибо Виталию за
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    интересную прогулку по одному из самых невероятных мест в мире, за любовь к своему делу, к Саграда Фамилиа, за уважение к труду всех художников и архитекторов. Мы все почувствовали на экскурсии как неравнодушен наш гид к этому удивительному сооружению.

  • M
    MATILDA
    2 июня 2024
    Панорамные террасы Барселоны: фотопрогулка + экскурсия
    Возвращаюсь с экскурсии с Марией в полном восторге. Отличная нескучная прогулка по исторической части Барселоны Готическому кварталу, все было невероятно интересно! Виды просто потрясающие. Жду теперь фотографий. Уже хочу ещё!
  • А
    Алексей
    29 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
    Замечательная экскурсия! Бывали в Барселоне уже несколько раз и думали что все видели и нас тяжело удивить. Благодаря Татьяне узнали много нового и интересного. Очень профессиональный гид, сразу видно что любит Барселону. Рекомендую!
  • А
    Андрей
    28 мая 2024
    Храм Святого Семейства (без очередей)
    Отличная экскурсия, Ирина молодец, настоящий профессионал. Удалось попасть внутрь, спасибо Ирине!
  • Л
    Лилия
    19 мая 2024
    Коридоры времени, или Приключение в Готическом квартале
    Сегодняшняя экскурсия с Еленой прошла интересно и содержательно. Несмотря на то что мы в пятый раз в Барселоне, мы увидели много
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    новых не туристических уголков Барселоны и узнали очень интересные местные легенды. От Елены мы услышали не только про исторические факты, но и про современные нюансы жизни в Каталонии. У Елены есть несколько экскурсий по Барселоне и когда мы еще раз приедем в этот удивительный и гостеприимный город, мы обязательно с большим удовольствием обратимся к ней.

  • А
    Анна
    18 мая 2024
    Истории Старой Барселоны
    Наша экскурсия с Людмилой была очень увлекательной, познавательной. Узнали много нового об истории города, а котором уже не раз были раньте.
  • И
    Инна
    15 мая 2024
    Храм Святого Семейства (без очередей)
    спасибо Ирине за замечательную экскурсию в Саграда Фамилию. Было очень интересно, познавательно и увлекательно!!! Рекомендую!!!
  • Ю
    Юлия
    14 мая 2024
    Истории Старой Барселоны
    Благодарим Евгения за интересную познавательную экскурсию! Рассказ и маршрут были крайне интересными, прекрасно провели время в Барселоне! Рекомендуем!
  • Я
    Яна
    11 мая 2024
    Храм Святого Семейства (без очередей)
    Все прошло отлично, наш гид Ирина отвечала на все вопросы, интересно рассказывала про достопримечательность и отвечала на вопросы относительно других мест в Испании. Спасибо!
    Все прошло отлично, наш гид Ирина отвечала на все вопросы, интересно рассказывала про достопримечательность и отвечалаВсе прошло отлично, наш гид Ирина отвечала на все вопросы, интересно рассказывала про достопримечательность и отвечалаВсе прошло отлично, наш гид Ирина отвечала на все вопросы, интересно рассказывала про достопримечательность и отвечала
  • Ю
    Юля
    11 мая 2024
    Барселона сквозь столетия
    Все понравилось, рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
  2. Всё о Гауди
  3. Гауди - один день наедине с гением
  4. Шедевры каталонского модерна: Гауди и не только
  5. Храм Саграда Фамилия: библия в камне
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "История и архитектура" можно забронировать 50 экскурсий и билетов от 20 до 300 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 727 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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