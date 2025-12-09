Мои заказы

Кадакес, Фигерас, Пуболь глазами гения Сальвадора Дали

Первой остановкой тура станет древний город Бесалу, наполненный атмосферой рыцарского средневековья.

Далее мы направимся в Фигерас — город, в котором родился Сальвадор Дали и здесь же организовал театр-музей. В завершение посетим
читать дальше

испанскую Венецию — уникальный город Эмпуриабрава, расположенный на каналах. Здесь мы арендуем лодку и покатаемся по каналам этого роскошного курорта.

Мы гарантируем, что вы получите максимум удовольствия и незабываемых впечатлений от этого путешествия.

Кадакес, Фигерас, Пуболь глазами гения Сальвадора Дали
Кадакес, Фигерас, Пуболь глазами гения Сальвадора Дали
Кадакес, Фигерас, Пуболь глазами гения Сальвадора Дали

Описание экскурсии

На этой экскурсии вы погрузитесь в уникальный мир Сальвадора Дали, начав с посещения замка Пуболь XI века. Этот подарок художника своей музе Гале откроет перед вами их личную историю: вы увидите крипту, где должна была разместиться усыпальница, личные покои Галы, ее коллекцию платьев и автомобили, принадлежавшие знаменитой паре. После обеда вас ждет путешествие в Фигерас — родной город Дали, где вы посетите его знаменитый театр-музей с полной коллекцией работ и ювелирными изделиями по эскизам мастера. Завершится день на побережье Коста-Брава, в доме-лабиринте Порт Лигат, где вы увидите мастерскую художника и насладитесь видами на Средиземное море, которые вдохновляли Дали на протяжении тридцати лет творчества. Важная информация: При раннем бронировании фотосессия во время экскурсии в подарок

Ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Замок Пуболь
  • Фигерас
  • Дом Дали
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • При раннем бронировании фотосессия во время экскурсии в подарок
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Барселоны

Похожие экскурсии из Барселоны

Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест
Пешая
2.5 часа
71 отзыв
Квест
до 10 чел.
Сюрреалистический квест в Барселоне: Прогулка с Сальвадором Дали
Погрузитесь в мир фантазий Сальвадора Дали, исследуя Готический квартал Барселоны с увлекательными заданиями и перформансами
Начало: У кафе «Els 4 gats» (Четыре Кота)
Завтра в 10:00
10 дек в 10:00
€239 за всё до 10 чел.
Тайны Сальвадора Дали в театре-музее Фигераса
На машине
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны Сальвадора Дали в театре-музее Фигераса
Увлекательное путешествие в сюрреалистичный мир гения - из Барселоны
Начало: У места вашего проживания
10 дек в 10:00
11 дек в 10:00
€467 за всё до 3 чел.
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
На машине
10 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Двуугольник Дали: музей и замок
Исследуйте мир Дали в Каталонии! Театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь откроют тайны гения и его музы. Уникальная экскурсия для ценителей искусства
Начало: В районе метро Passeig de Gracia
Завтра в 23:30
10 дек в 08:30
€399 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Барселоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Барселоне