Далее мы направимся в Фигерас — город, в котором родился Сальвадор Дали и здесь же организовал театр-музей. В завершение посетим читать дальше испанскую Венецию — уникальный город Эмпуриабрава, расположенный на каналах. Здесь мы арендуем лодку и покатаемся по каналам этого роскошного курорта.



Описание экскурсии На этой экскурсии вы погрузитесь в уникальный мир Сальвадора Дали, начав с посещения замка Пуболь XI века. Этот подарок художника своей музе Гале откроет перед вами их личную историю: вы увидите крипту, где должна была разместиться усыпальница, личные покои Галы, ее коллекцию платьев и автомобили, принадлежавшие знаменитой паре. После обеда вас ждет путешествие в Фигерас — родной город Дали, где вы посетите его знаменитый театр-музей с полной коллекцией работ и ювелирными изделиями по эскизам мастера. Завершится день на побережье Коста-Брава, в доме-лабиринте Порт Лигат, где вы увидите мастерскую художника и насладитесь видами на Средиземное море, которые вдохновляли Дали на протяжении тридцати лет творчества. Важная информация: При раннем бронировании фотосессия во время экскурсии в подарок

