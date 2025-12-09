Первой остановкой тура станет древний город Бесалу, наполненный атмосферой рыцарского средневековья.
Далее мы направимся в Фигерас — город, в котором родился Сальвадор Дали и здесь же организовал театр-музей. В завершение посетим
Описание экскурсииНа этой экскурсии вы погрузитесь в уникальный мир Сальвадора Дали, начав с посещения замка Пуболь XI века. Этот подарок художника своей музе Гале откроет перед вами их личную историю: вы увидите крипту, где должна была разместиться усыпальница, личные покои Галы, ее коллекцию платьев и автомобили, принадлежавшие знаменитой паре. После обеда вас ждет путешествие в Фигерас — родной город Дали, где вы посетите его знаменитый театр-музей с полной коллекцией работ и ювелирными изделиями по эскизам мастера. Завершится день на побережье Коста-Брава, в доме-лабиринте Порт Лигат, где вы увидите мастерскую художника и насладитесь видами на Средиземное море, которые вдохновляли Дали на протяжении тридцати лет творчества.
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Пуболь
- Фигерас
- Дом Дали
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- При раннем бронировании фотосессия во время экскурсии в подарок
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Барселоны
