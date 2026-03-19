Кирилл проводит ещё 5 экскурсий

Гений или сумасшедший? Погрузитесь в мир Сальвадора Дали на индивидуальной экскурсии по Каталонии.В Фигерасе вас ждет самый большой музей сюрреализма, где вы сможете увидеть причудливые инсталляции и проследить творческий путь

художника. В замке Пуболь откроется история любви Дали и его музы Галы. Этот средневековый замок, подаренный художником своей жене, хранит коллекцию платьев, созданных знаменитыми дизайнерами. Путешествие пройдет на комфортабельном минивэне, а транспортные расходы уже включены в стоимость

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Театр-музей Дали: 3 этажа творческого взрыва!

Главное детище художника расположено в городе Фигерас. Уже по пути туда вы погрузитесь в жизнь и неотделимое от нее творчество Дали: узнаете о сюрреализме и разберетесь в странных, порой жутких образах в работах гения. Зал за залом вы познакомитесь со всеми этапами развития художника — от первых натюрмортов до знаменитых полотен. Увидите инсталляции с эффектом оптической иллюзии и откроете интересные факты о Дали — например, кем, кроме жены Галы, он вдохновлялся.

Замок-подарок Пуболь

Это кастель 11 века, которую великий мистификатор приобрел, отремонтировал и обставил для Галы. При этом Дали бывал здесь только по письменному приглашению супруги. Уверен, вас впечатлит сказка, созданная им для своей музы! Мы поговорим об истории их любви и полюбуемся коллекцией платьев Галы, созданных выдающимися дизайнерами специально для неё.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном минивэне

Что входит в стоимость, а что — нет

Транспортные расходы включены в стоимость

Дополнительные расходы: вход в театр-музей — 15 евро с человека, вход в замок — 8 евро с человека

Дополнительная опция

Экскурсию также можно провести для большего количества человек. Стоимость составит 549€ за 4-8 человек. Подробности уточняйте в переписке до оформления заказа.