Кирилл проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Театр-музей Дали: 3 этажа творческого взрыва!

Главное детище художника расположено в городе Фигерас. Уже по пути туда вы погрузитесь в жизнь и неотделимое от нее творчество Дали: узнаете о сюрреализме и разберетесь в странных, порой жутких образах в работах гения. Зал за залом вы познакомитесь со всеми этапами развития художника — от первых натюрмортов до знаменитых полотен. Увидите инсталляции с эффектом оптической иллюзии и откроете интересные факты о Дали — например, кем, кроме жены Галы, он вдохновлялся.

Замок-подарок Пуболь

Это кастель 11 века, которую великий мистификатор приобрел, отремонтировал и обставил для Галы. При этом Дали бывал здесь только по письменному приглашению супруги. Уверен, вас впечатлит сказка, созданная им для своей музы! Мы поговорим об истории 📖 их любви и полюбуемся коллекцией платьев Галы, созданных выдающимися дизайнерами специально для неё.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном минивэне

В мини группе: это позволит нам не торопиться и не тратить время на орг. моменты, а посвятить его творчеству Дали

Что входит в стоимость, а что — нет

Транспортные расходы включены в стоимость

Дополнительные расходы: вход в театр-музей — 15 евро с человека, вход в замок 🏰 — 8 евро с человека

Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате. Стоимость для 1-3 человек — 460€, для 4-8 человек — 490€.