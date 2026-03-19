Кирилл проводит ещё 5 экскурсий

Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
Исследуйте мир Дали в Каталонии! Театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь откроют тайны гения и его музы. Уникальная экскурсия для ценителей искусства
Гений или сумасшедший? Погрузитесь в мир Сальвадора Дали на индивидуальной экскурсии по Каталонии.
В Фигерасе вас ждет самый большой музей сюрреализма, где вы сможете увидеть причудливые инсталляции и проследить творческий путь читать дальшеуменьшить
художника. В замке Пуболь откроется история любви Дали и его музы Галы.
Этот средневековый замок, подаренный художником своей жене, хранит коллекцию платьев, созданных знаменитыми дизайнерами. Путешествие пройдет на комфортабельном минивэне, а транспортные расходы уже включены в стоимость
Главное детище художника расположено в городе Фигерас. Уже по пути туда вы погрузитесь в жизнь и неотделимое от нее творчество Дали: узнаете о сюрреализме и разберетесь в странных, порой жутких образах в работах гения. Зал за залом вы познакомитесь со всеми этапами развития художника — от первых натюрмортов до знаменитых полотен. Увидите инсталляции с эффектом оптической иллюзии и откроете интересные факты о Дали — например, кем, кроме жены Галы, он вдохновлялся.
Замок-подарок Пуболь
Это кастель 11 века, которую великий мистификатор приобрел, отремонтировал и обставил для Галы. При этом Дали бывал здесь только по письменному приглашению супруги. Уверен, вас впечатлит сказка, созданная им для своей музы! Мы поговорим об истории их любви и полюбуемся коллекцией платьев Галы, созданных выдающимися дизайнерами специально для неё.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
На комфортабельном минивэне
Что входит в стоимость, а что — нет
Транспортные расходы включены в стоимость
Дополнительные расходы: вход в театр-музей — 15 евро с человека, вход в замок — 8 евро с человека
Дополнительная опция
Экскурсию также можно провести для большего количества человек. Стоимость составит 549€ за 4-8 человек. Подробности уточняйте в переписке до оформления заказа.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Passeig de Gracia
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1790 туристов
Я провожу экскурсии по Барселоне и Каталунии с 2016 года, хотя стараюсь называть их не экскурсиями, а прогулками. Не будет сухих фактов и дат (только по вашему желанию). Я покажу вам Барселону такой, в какую влюбился сам: древнюю и современную, тихую и шумную. Вам понравится!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Кирилл - кладезь интересной и познавательной информации и Дали и Гала. Время, проведенное в пути и посещении музеев (замок пролетело невероятно незаметно."Прикоснуться" к миру Дали было моей мечтой,и это получилось читать дальшеуменьшить
в полной мере. Я впитывала информацию, как губка. Замок Пуболь, Музей Дали в Фигерасе - там мало и так много. Прилетев домой, я коллегам рассказывала и показывала бесчисленные фотографии и интересные нюансы работ художника. Коллеги, сказали, что я прочитала им лекцию)) Всё это только благодаря Кириллу. Также очень важна сама подача: грамотно, последовательно и с любовью к "объекту". Невероятно интересно и познавательно. Советую Кирилла, если Вам хочется получить максимальное количество фактов про великого художника. дизайнера и тд и тп в приятной и непринужденной обстановке.
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А
Андрей
Комфортно, интересно и познавательно
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П
Павел
Кирилл очень хороший гид! Замечательный день, нам очень понравилось. Огромное количество знаний, безумное количество интересной информации. В общем, берите и не пожалеете!
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Туча
Провели отличный день. Кирил наполнил наш день очень интересной и содержательной информацией. В очень доступной и лёгкой манере изложения Кирил погрузил нас в удивительный мир искусства, жизни и творчества Сальвадора Дали
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A
Alon
С самой первой минуты встречи и до последней шла экскурсия, мы получили ответы на все наши предирчевые вопросы, Кирилл очень терпеливый. Сома экскурсия бала очень чотко расщитона по времени, были включены остонвки на кофе и обед.
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Я
Яков
Мы в восторге от экскурсии, которую провел Кирилл. Он приехал за нами практически к отелю и назад привез прямо к отелю. Так как мы пара пенсионеров и не можем быстро читать дальшеуменьшить
ходить, Кирилл учел наши возможности и проводил экскурсию в нашем темпе. По программе было изначально посещение музея Дали, а потом замок Пуболь, но Кирилл поменял последовательность, так как увидел, что в замке во второй половине дня будет большой наплыв туристов. Поэтому мы поехали сначала в замок и очень комфортно, без толпы смотрели достопримечательности и слушали интересный рассказ Кирилла. Затем мы поехали в Фигейрас. Кирилл настолько легко, интересно и непринужденно рассказывает о художнике и его жизни, особенностях, что кажется, будто он лично был с ним знаком. Мы остались очень довольны. Эта экскурсия была одной из наилучших за нашу историю путешествий. Спасибо, Кирилл!
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