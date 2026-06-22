13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте, что Сальвадор Дали, маркиз де Пуболь, великий художник и мистификатор 20 века, приглашает вас на прогулку по Готическому кварталу Барселоны.Эта необычная квест-экскурсия откроет перед вами лабиринты исторических улочек, где

каждый поворот скрывает тайны и загадки. Вы станете участниками театральных перформансов, которые заставят вас поверить в реальность встречи с гением. Задания квеста развлекут не только детей, наградив их призами, но и взрослые оценят глубину и оригинальность подачи материала. Эта экскурсия станет ярким и незабываемым приключением, позволяющим по-новому взглянуть на Барселону через призму творчества Дали

Описание квеста

Формат квеста — без серости и обыденности

Именно этих двух вещей так избегал Сальвадор Дали. Рассказывать о Барселоне я буду в стиле великого фантазера: с экспрессией и яркими инсценировками, в которых поучаствуете и вы сами. Моя главная задача — чтобы вы поверили, что гуляете с явившимся специально к вам гением. Квест увлечет и детей: разгадывая загадки, они получат призы и легко запомнят главное о городе. Даже зная заранее основной маршрут, вы никогда не угадаете, какой сюрреалистический фортель предложит вам Сальвадор!

Лабиринты и тайны Готического квартала

Приключение начнется на краю старинного района, у артистического кафе «Четыре Кота» — я расскажу, почему оно стало легендарным. Мы будем петлять по улочкам, обсуждая их названия, выйдем к Кафедральному собору, дворцу Епископа и самой высокой барселонской пальме. Вы разгадаете парочку тайн и узнаете удивительные и подчас шокирующие факты истории Готического квартала. А еще услышите о Барселоне в целом и о том, как связаны два гения — Дали и Гауди. Закончим прогулку на Королевской площади, где сами «воссоздадим» одну работу Дали.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста. Взрослые оценят эффект присутствия и неожиданности, а дети запомнят, как весело они гуляли с необычным человеком с длинным именем и странными усами. И все-все лучше узнают Барселону.

Организационные детали