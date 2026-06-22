13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта необычная квест-экскурсия откроет перед вами лабиринты исторических улочек, где
6 причин купить этот квест
- 🎭 Театральные перформансы в стиле Сальвадора Дали
- 🔍 Увлекательные загадки и задания
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🏛 Исследование исторических памятников
- 🎨 Связь с творчеством Дали и Гауди
- 🗺 Необычные маршруты и сюрпризы
Что можно увидеть
- Готический квартал
- Кафе «Четыре Кота»
- Кафедральный собор
- Дворец Епископа
- Королевская площадь
- Самая высокая барселонская пальма
Описание квеста
Формат квеста — без серости и обыденности
Именно этих двух вещей так избегал Сальвадор Дали. Рассказывать о Барселоне я буду в стиле великого фантазера: с экспрессией и яркими инсценировками, в которых поучаствуете и вы сами. Моя главная задача — чтобы вы поверили, что гуляете с явившимся специально к вам гением. Квест увлечет и детей: разгадывая загадки, они получат призы и легко запомнят главное о городе. Даже зная заранее основной маршрут, вы никогда не угадаете, какой сюрреалистический фортель предложит вам Сальвадор!
Лабиринты и тайны Готического квартала
Приключение начнется на краю старинного района, у артистического кафе «Четыре Кота» — я расскажу, почему оно стало легендарным. Мы будем петлять по улочкам, обсуждая их названия, выйдем к Кафедральному собору, дворцу Епископа и самой высокой барселонской пальме. Вы разгадаете парочку тайн и узнаете удивительные и подчас шокирующие факты истории Готического квартала. А еще услышите о Барселоне в целом и о том, как связаны два гения — Дали и Гауди. Закончим прогулку на Королевской площади, где сами «воссоздадим» одну работу Дали.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам любого возраста. Взрослые оценят эффект присутствия и неожиданности, а дети запомнят, как весело они гуляли с необычным человеком с длинным именем и странными усами. И все-все лучше узнают Барселону.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- Я могу трансформировать сценарий экскурсии в зависимости от ваших пожеланий: прогулка может быть более или менее насыщенной и динамичной
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Бывают
И дети, и взрослые слушали и шли за ним на одном дыхании. Эмоции, голос, подача, идеальная структура экскурсии — всё шикарно, всё продумано до мелочей. Это
Невероятное путешествие во времени с первой секунды. Мы были настолько впечатлены подачей и атмосферой, что даже забывали доставать телефоны для фото
Настоящий спектакль с Вашим участием, квест,