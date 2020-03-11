13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Формат квеста — без серости и обыденности

Именно этих двух вещей так избегал Сальвадор Дали. Рассказывать о Барселоне я буду в стиле великого фантазера: с экспрессией и яркими инсценировками, в которых поучаствуете и вы сами. Моя главная задача — чтобы вы поверили, что гуляете с явившимся специально к вам гением. Квест увлечет и детей: разгадывая загадки, они получат призы и легко запомнят главное о городе. Даже зная заранее основной маршрут, вы никогда не угадаете, какой сюрреалистический фортель предложит вам Сальвадор!

Лабиринты и тайны Готического квартала

Приключение начнется на краю старинного района, у артистического кафе «Четыре Кота» — я расскажу, почему оно стало легендарным. Мы будем петлять по улочкам, обсуждая их названия, выйдем к Кафедральному собору, дворцу Епископа и самой высокой барселонской пальме. Вы разгадаете парочку тайн и узнаете удивительные и подчас шокирующие факты истории Готического квартала. А еще услышите о Барселоне в целом и о том, как связаны два гения — Дали и Гауди. Закончим прогулку на Королевской площади, где сами «воссоздадим» одну работу Дали.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста. Взрослые оценят эффект присутствия и неожиданности, а дети запомнят, как весело они гуляли с необычным человеком с длинным именем и странными усами. И все-все лучше узнают Барселону.