13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест

Погрузитесь в мир фантазий Сальвадора Дали, исследуя Готический квартал Барселоны с увлекательными заданиями и перформансами
Представьте, что Сальвадор Дали, маркиз де Пуболь, великий художник и мистификатор 20 века, приглашает вас на прогулку по Готическому кварталу Барселоны.

Эта необычная квест-экскурсия откроет перед вами лабиринты исторических улочек, где
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каждый поворот скрывает тайны и загадки.

Вы станете участниками театральных перформансов, которые заставят вас поверить в реальность встречи с гением.

Задания квеста развлекут не только детей, наградив их призами, но и взрослые оценят глубину и оригинальность подачи материала.

Эта экскурсия станет ярким и незабываемым приключением, позволяющим по-новому взглянуть на Барселону через призму творчества Дали

5
75 отзывов

6 причин купить этот квест

  • 🎭 Театральные перформансы в стиле Сальвадора Дали
  • 🔍 Увлекательные загадки и задания
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🏛 Исследование исторических памятников
  • 🎨 Связь с творчеством Дали и Гауди
  • 🗺 Необычные маршруты и сюрпризы
Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест
Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест
Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест

Что можно увидеть

  • Готический квартал
  • Кафе «Четыре Кота»
  • Кафедральный собор
  • Дворец Епископа
  • Королевская площадь
  • Самая высокая барселонская пальма

Описание квеста

Формат квеста — без серости и обыденности

Именно этих двух вещей так избегал Сальвадор Дали. Рассказывать о Барселоне я буду в стиле великого фантазера: с экспрессией и яркими инсценировками, в которых поучаствуете и вы сами. Моя главная задача — чтобы вы поверили, что гуляете с явившимся специально к вам гением. Квест увлечет и детей: разгадывая загадки, они получат призы и легко запомнят главное о городе. Даже зная заранее основной маршрут, вы никогда не угадаете, какой сюрреалистический фортель предложит вам Сальвадор!

Лабиринты и тайны Готического квартала

Приключение начнется на краю старинного района, у артистического кафе «Четыре Кота» — я расскажу, почему оно стало легендарным. Мы будем петлять по улочкам, обсуждая их названия, выйдем к Кафедральному собору, дворцу Епископа и самой высокой барселонской пальме. Вы разгадаете парочку тайн и узнаете удивительные и подчас шокирующие факты истории Готического квартала. А еще услышите о Барселоне в целом и о том, как связаны два гения — Дали и Гауди. Закончим прогулку на Королевской площади, где сами «воссоздадим» одну работу Дали.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста. Взрослые оценят эффект присутствия и неожиданности, а дети запомнят, как весело они гуляли с необычным человеком с длинным именем и странными усами. И все-все лучше узнают Барселону.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • Я могу трансформировать сценарий экскурсии в зависимости от ваших пожеланий: прогулка может быть более или менее насыщенной и динамичной

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У кафе «Els 4 gats» (Четыре Кота)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений
Арсений — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 841 туриста
Меня зовут Арсений, я актер театра и кино, поэт и педагог, творец праздников и приключений. С 2011 года живу и работаю в Барселоне. Меня всегда интересовало превращение туризма в Игру.
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И вот Барселона — волшебный, вечно превращающийся город — мой лучший партнер и помощник в этом увлекательном занятии. Я придумал цикл прогулок с Великими Безумцами, чтобы вы смогли постичь этот город рука об руку с гениями и найти Гения в себе. Вместе с нежной, мистической, лукавой и еще столикой Барселоной и, конечно же, вместе с вами — мы будем творить чудеса.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 75 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
74
4
1
3
2
1
Светлана
Очень рада возможности оставить отзыв и от души поблагодарить Арсения за удивительное время, которое мы с ним провели. Его Сальвадор Дали и его Каталония - это необыкновенно, незабываемо и неповторимо!
Бывают
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хорошие экскурсии - как добротное дело сделанные-отработанные. Бывают очень хорошие экскурсии, с послевкусием - когда с тобой её проживают и душу вкладывают.
Но когда судьба тебя хочет наградить, то бывает экскурсия-Космос:-) - и с тобой случается необыкновенная Фейерия, которая врывается в твою жизнь как настоящее Чудо и приходит она с потрясающим рассказчиком, широко эрудированным, интереснейшим, очень талантливым человеком, которого тебе на Трипстере посчастливилось найти:-).
И это полный Восторг!!!
Ради встречи с Арсением и его Сальвадором Дали мы приехали специально из Салоу на один день, так вот могу сказать, что ради этого можно и с другого конца Земли было приехать!:-)
Актёрское мастерство - потрясающее, программа и интерактивный формат экскурсии, её маршрут, подача материала - прекрасны, очень много узнали нового и интересного, хотя не в первый раз на экскурсии по тематике.
Очень понравилось как расставлялись акценты - Арсений делал их на деталях, заставляющих задуматься и сердцем прочувствовать.
А сколько юмора, улыбок, радости, смеха нам он подарил!
Отдельно хочется сказать, что на этом маршруте вы обязательно встретитесь со своей внутренней Свободой - свободой не стесняться быть иногда внутренним ребёнком, непосредственным и открытым, свободой не оглядываться на "а что сейчас люди скажут", свободой быть самим собой, быть настоящим.
Браво, Арсений, Браво!!!
И Огромнейшее Спасибо за всё!

Очень рада возможности оставить отзыв и от души поблагодарить Арсения за удивительное время, которое мы с
Очень рада возможности оставить отзыв и от души поблагодарить Арсения за удивительное время, которое мы с
Очень рада возможности оставить отзыв и от души поблагодарить Арсения за удивительное время, которое мы с
Очень рада возможности оставить отзыв и от души поблагодарить Арсения за удивительное время, которое мы с
Очень рада возможности оставить отзыв и от души поблагодарить Арсения за удивительное время, которое мы с
Очень рада возможности оставить отзыв и от души поблагодарить Арсения за удивительное время, которое мы с
Очень рада возможности оставить отзыв и от души поблагодарить Арсения за удивительное время, которое мы с
Очень рада возможности оставить отзыв и от души поблагодарить Арсения за удивительное время, которое мы с+3
Очень рада возможности оставить отзыв и от души поблагодарить Арсения за удивительное время, которое мы с
Очень рада возможности оставить отзыв и от души поблагодарить Арсения за удивительное время, которое мы с
Очень рада возможности оставить отзыв и от души поблагодарить Арсения за удивительное время, которое мы с
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Е
Нас было пятеро, двое взрослых и три подростка, и мы все остались в полном, абсолютном восторге! Это даже сложно назвать просто экскурсией, это настоящий спектакль, перформанс, в котором участвуют абсолютно
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все. Даже мой муж, который в принципе не любит экскурсии, сказал, что это был лучший экскурсовод, которого он когда-либо встречал. Всё происходящее напоминало немного сюрреалистическое сумасшествие Сальвадора Дали, и такое знакомство с Барселоной мы точно запомним навсегда. Особенно поразил наш старший сын: он сам по себе скромный и стеснительный, но здесь выполнял всё, что говорил Дали. Потом он сам удивлялся, как так получилось, что он так легко вышел из зоны комфорта. Сказал, что никогда бы на такое не решился, но здесь всё было настолько органично, легко и с кайфом, что он просто влился в процесс. Это было невероятное погружение, где каждый из нас почувствовал себя частью чего-то великого и странного. Огромное спасибо за эти эмоции, это было по-настоящему круто!

Нас было пятеро, двое взрослых и три подростка, и мы все остались в полном, абсолютном восторге!
Нас было пятеро, двое взрослых и три подростка, и мы все остались в полном, абсолютном восторге!
Нас было пятеро, двое взрослых и три подростка, и мы все остались в полном, абсолютном восторге!
Нас было пятеро, двое взрослых и три подростка, и мы все остались в полном, абсолютном восторге!
Нас было пятеро, двое взрослых и три подростка, и мы все остались в полном, абсолютном восторге!
Нас было пятеро, двое взрослых и три подростка, и мы все остались в полном, абсолютном восторге!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Потрясающий гид, очень увлекательно! Мы и дети были в восторге!!!
Потрясающий гид, очень увлекательно! Мы и дети были в восторге!!!
Потрясающий гид, очень увлекательно! Мы и дети были в восторге!!!
Потрясающий гид, очень увлекательно! Мы и дети были в восторге!!!
Потрясающий гид, очень увлекательно! Мы и дети были в восторге!!!
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Dmytro
Замечательно провели время. Артистизм и интересная подача информации о Барселоне от Арсения вне всяческих похвал. Зарядились хорошим настроением на весь день. Рекомендуем!
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Shynar
Потрясающий Сальвадор с гидом Арсением!
И дети, и взрослые слушали и шли за ним на одном дыхании. Эмоции, голос, подача, идеальная структура экскурсии — всё шикарно, всё продумано до мелочей. Это
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не просто экскурсия, а настоящее погружение в город и в историю!
Оценка 10 из 5 — самый крутой экскурсовод, которого мы встречали!
Детям от 7 до 13 лет было невероятно интересно, они вовлечены с первой минуты и до конца.
А взрослые — просто в восторге.
Огромное спасибо Арсению за этот опыт — абсолютный must-have в Барселоне!

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Роман
Лучшая экскурсия в моей жизни!

Невероятное путешествие во времени с первой секунды. Мы были настолько впечатлены подачей и атмосферой, что даже забывали доставать телефоны для фото

Настоящий спектакль с Вашим участием, квест,
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приключение - феерично!!!

Так не делает никто в Барселоне

Агонь! Агонь! Агонь!

Спасибо за возможность оказаться в книге, фильме и прошлом веке одновременно👍

Категорически рекомендуем Вашего личного Сальвадора Дали для прогулок по Готическому кварталу!

Высший класс👑

Лучшая экскурсия в моей жизни!
Лучшая экскурсия в моей жизни!
Лучшая экскурсия в моей жизни!
Лучшая экскурсия в моей жизни!
Лучшая экскурсия в моей жизни!
Лучшая экскурсия в моей жизни!
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