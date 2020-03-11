13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест!

Узнать секреты Готического квартала Барселоны в компании великого безумца

Арсений
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Арсений – ваш гид
Известный на весь мир мистификатор и придумщик 20 века Сальвадор Дали, маркиз де Пуболь будет счастлив провести вас по лабиринтам Готического квартала.

Вы исследуете его улочки и исторические памятники, выполните необычные задания и сделаете много открытий.

И все это — с театральными перформансами и экспрессией Дали.
180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 13 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 14 человек
Можно с детьми
Встреча у кафе «Els 4 gats» (Четыре Кота)
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У этой экскурсии13 отзывов
5
Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест!
Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест!

Что вас ожидает

Формат квеста — без серости и обыденности
Именно этих двух вещей так избегал Сальвадор Дали. Рассказывать о Барселоне я буду в стиле великого фантазера: с экспрессией и яркими инсценировками, в которых поучаствуете и вы сами. Моя главная задача — чтобы вы поверили, что гуляете с явившимся специально к вам гением. Квест увлечет и детей: разгадывая загадки, они получат призы и легко запомнят главное о городе. Даже зная заранее основной маршрут, вы никогда не угадаете, какой сюрреалистический фортель предложит вам Сальвадор!

Лабиринты и тайны Готического квартала
Приключение начнется на краю старинного района, у артистического кафе «Четыре Кота» — я расскажу, почему оно стало легендарным. Мы будем петлять по улочкам, обсуждая их названия, выйдем к Кафедральному собору, дворцу Епископа и самой высокой барселонской пальме. Вы разгадаете парочку тайн и узнаете удивительные и подчас шокирующие факты истории Готического квартала. А еще услышите о Барселоне в целом и о том, как связаны два гения — Дали и Гауди. Закончим прогулку на Королевской площади, где сами «воссоздадим» одну работу Дали.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста. Взрослые оценят эффект присутствия и неожиданности, а дети запомнят, как весело они гуляли с необычным человеком с длинным именем и странными усами. И все-все лучше узнают Барселону.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
  • Я могу трансформировать сценарий экскурсии в зависимости от ваших пожеланий: прогулка может быть более или менее насыщенной и динамичной.
Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест!
Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест!
Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест!
Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест!
Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест!
Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у кафе «Els 4 gats» (Четыре Кота).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Арсений
Арсений
Меня зовут Арсений, я актер театра и кино, поэт и педагог, творец праздников и приключений. С 2011 года живу и работаю в Барселоне. Меня всегда интересовало превращение туризма в Игру. И вот Барселона — волшебный, вечно превращающийся город — мой лучший партнер и помощник в этом увлекательном занятии. Я придумал цикл прогулок с Великими Безумцами, чтобы вы смогли постичь этот город рука об руку с гениями и найти Гения в себе. Вместе с нежной, мистической, лукавой и еще столикой Барселоной и, конечно же, вместе с вами — мы будем творить чудеса.
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13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Сальвадор Дали был великолепен! Экскурсия проходила для четырех взрослых и одного ребенка 11 лет. В восторге были все- информация давалась легко, ребенок(впрочем как и взрослые) был задействован в различных заданиях. Экскурсия была спланирована согласно нашим пожеланиям. Первый раз мы были на экскурсии где гид перевоплощается в знаменитость- это было очень здорово и необыкновенно. На все наши вопросы Сальвадор отвечал в своей манере, очень подробно и дополняя различными деталями. Мы не первый раз были в Барселоне и не первый раз на экскурсии, но в этот раз мы увидели много таких уголков, в которые никогда бы не зашли самостоятельно. Арсений (Сальвадор) спасибо большое за новый взгляд на Барселону!!!!!
3 января 2020
Это был незабываемый experience !!! Самая необычная и заряжающая невероятной энергией экскурсия ! Для любителей авантюризма - обязательно ! При этом очень познавательно , узнали Барселону с новой стороны . Спасибо огромное, Арсений !
27 ноября 2019
Экскурся великолепна! нас было 13 человек. Мы хотела как то весло начать праздновать День Рождения! Все уже много раз были в Барселоне, поэтому икали что то не совсем стандартное! И мы это получили! Арсений прекрасен в образе Дали! И несмотря на все вопросы и подколы с нашей стороны, никогда не выходил из роли! Арсений обладает прекрасныи театрыльным талантом. Наша искушенная группа, видевшая почти все в этой жизни, была под впечатение и все будут рекомендовать это путешествие по Барселоне своим друзьям! Арсений может предложить любые "отклонения" от стандартной экскурссии, как мы и просили....мы по дороге пробовали испанские вина и деликатесы и посреди площади брали мастер класс по Фламенго! Это было весело и великолепно!! Если вы хотите весело и нестандартно погулять по Барселоне - вам к Арсению!! Еще раз спасибо!!!
14 октября 2019
Великолепная экскурсия с Сальвадором Дали сделала мой день рождения незабываемым для меня и моих друзей. Отличный актер, изумительный мастер перевоплощений, чудесный рассказчик и знаток города. Наш экскурсовод заряжал своей позитивной энергетикой не только нашу группу путешественников, но и, не побоюсь этого слова, всех жителей и гостей Барселоны. Спасибо Вам и Браво!!!!
22 сентября 2019
Добрый день. Вчера 21.09 ( суббота)были на экскурсии с Сальвадором Дали. Восторг! Позитив! Положительные эмоции у всех6 взрослых и 3 детей ( 17, 11,9 лет)!
Необычная подача исторического материал, задания и вовлечение в процесс экскурсии. Когда идет клёв, рыбак не замечает голода, холода, ничего! Так и мы были увлечены изучением Барселоны с великим Сальвадором, что даже дождь не мешал нашим целям! Спасибо Арсений! Очень ждем и хотим на Ваши новые экскурсии! В Оренбург полетели с новыми знаниями! И желанием вернуться в Барселону еще!
11 июля 2019
Арсений встретил нас в образе Сальвадора Дали и сразу обворожил своим приветствием, мы громко мяукнули у «Четырёх котов» и погрузились в атмосферу сюрреализма. Дорогой слепых прошли до кафедрального собора, увидели колонны храма Августа 1 века, лестницу, на которой Колумба приветствовал барселонский король, первую работу для города Гауди, место, где жил королевский палач, узнали, что связывает Дали с чупа-чупсом, от какой горгулии зависит конец света, кто такой кагонер, и зачем каталонские дети под рождество кормят полено. У нас теперь есть свой «Атомный Дали», и сюрреализм ненадолго стал реальностью.
Безусловно нашей компании (5 взрослых и 4 детей от 5 до 11 лет) понравились легкая подача исторических фактов, элементы перформанса и наш необычный экскурсовод. Спасибо, Арсений!
30 июня 2019
Огромное спасибо Арсению за увлекательную, интересную, познавательную, яркую, сюрреалистическую экскурсию по готическому кварталу Барселоны! Эмоции переполняют! Два часа пролетели незаметно, было весело и взрослым и детям (8 и 16 лет). Арсений смог заинтересовать нас с первых секунд. Экскурсия очень неординарная, проходит в игровой форме, раскрепощает и дает возможность окунуться в мир Дали. Арсений, низкий Вам поклон. Мы в восторге от невероятного сочетания актерского мастерства и знания истории города. Всем рекомендуем этот замечательный квест!
21 мая 2019
Отличная экскурсия! Великолепный гид! Ощущение, что сам Сальвадор
Дали провел нас по самым красивым местам Готического квартала. Интересно, динамично, весело! Спасибо, Арсений!
15 мая 2019
Это было здорово
14 мая 2019
Нереально крутая экскурсия!! Большое спасибо Арсению! Теперь он наш любимый гид в Барселоне )))
Ещё 3 отзыва

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