Мы предлагаем вам изготовить традиционное изделие из керамики вручную вместе с опытным мастером.
Вы приобретете новый интересный навык, узнаете об истории и различных техниках этой ремесленной традиции, создадите свой собственный красивый и уникальный керамический сосуд, который можно будет привезти или отправить домой.
Описание мастер-классаИзучите методы работы с керамикой, узнайте о материалах, используемых в работе, и сделайте свой собственный сосуд во время этого уникального мастер-класса. Вы сможете поработать с опытным керамистом и забрать, либо отправить домой готовый сосуд после мастер-класса. Узнав о нюансах изготовления изделия из керамики, вы наденете фартук и приступите к работе с глиной и инструментами. Когда завершите лепку руками, сможете добавить текстуру и украшения. После изготовления вашего изделия потребуется несколько недель для полной готовности. Вы сможете забрать его самостоятельно, если будете в Барселоне, либо получить его по почте. Важная информация:
- Доступно для участников на инвалидных колясках;
- Опыт не требуется.
Пятница в 18:00, суббота и воскресенье в 10:30 и 14:30.
Ответы на вопросы
Что включено
- Все необходимые материалы и процессы
- Wi-Fi.
Что не входит в цену
- Доставка (при желании).
Место начала и завершения?
Meet at Carrer de Salvà, 71, 08004 Barcelona
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
