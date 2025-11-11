Мастер-класс по созданию шоколада от бобов до плитки — это увлекательный опыт, позволяющий познакомиться с древней историей шоколада и приготовить свою собственную плитку под руководством опытного наставника. Вы узнаете массу интересного о процессе выращивания какао и изготовлении шоколада.
Время начала: 11:00, 13:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 18:30
Описание мастер-классаМы поговорим о процессе трансформации какао-бобов в готовую плитку, о том, как живут народы, производящие какао, и их методах работы с ним. Приготовьтесь самостоятельно выполнить основные этапы изготовления шоколада: вы обжарите какао, очистите его, измельчите и сделаете собственную какао-пасту. Слушая интересные исторические факты о шоколаде, вы приготовите различные напитки на основе какао и, наконец, сделаете свою собственную плитку шоколада, которую заберете домой. Важная информация:
- Мастер-класс доступен для участников на инвалидных колясках;
- Рассчитан на взрослых и подростков;
- Пожалуйста, сообщите нам, если у вас есть какие-либо аллергии или непереносимости, чтобы мы могли адаптировать под вас мастер-класс.
Ежедневно, согласно расписанию в календаре
Что включено
- Все необходимые ингредиенты и принадлежности, фартук и шапочка
- Именной сертификат о прохождении мастер-класса
- Краткое изложение семинара, чтобы вы могли запомнить все полученные знания и навыки.
Место начала и завершения?
Local Kina Chocolates
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
