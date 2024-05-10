1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Приготовьте свою каву на винодельне Каталонии: незабываемый опыт
Погрузитесь в мир каталонского виноделия, создайте уникальную каву и заберите домой лучший сувенир из Барселоны
Начало: На винодельне
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:00
от €230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс в Барселоне: живопись, вино и уроки от Пикассо
Вдохновляющий мастер-класс в сердце Барселоны. Создайте уникальную картину, погрузитесь в мир кубизма и насладитесь атмосферой творчества
Начало: У метро Vallcarca
Завтра в 14:30
10 июня в 14:00
от €90 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мастер-класс Всё о Гауди: от парка Гуэль до Саграды Фамилии
Погрузитесь в мир архитектуры Гауди в Барселоне, создайте уникальный мозаичный сувенир своими руками на мастер-классе
Начало: У театра Лисео
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
€184 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна10 мая 2024Можно сказать, что мы оказались на мастер-классе с Александрой сразу по прилету в Барселону! Мы решили начать свое путешествие с
- JJanna10 мая 2024Уважаемая Людмила, нам очень приятно было провести с вами экскурсию, огромное спасибо вам и всего самого наилучшего
- ЛЛеся4 мая 2024Отличная экскурсия с индивидуальным подходом! Были довольны все: и взрослый, и подросток, и ребенок. Удивилась, когда на следующий день младший
- ЛЛюдмила8 апреля 2024Спасибо Людмиле за прекрасный день! Услышали занимательную историю про великого архитектора, узнали много интересных фактов и увидели его творения. Спасибо!
- ИИгорь7 апреля 2024Мастер-класс по рисованию в стиле Пикассо с предварительным экскурсом в историю и объяснением различий кубизма, импрессионизма и сюрреализма позволил создать собственные картины. Результат превзошел ожидания. Вино и закуски добавили красок и уверенности в том, что нет ничего невозможного.
- ИИнна23 февраля 2024Прекрасно провели время!
- ЕЕкатерина3 февраля 2024Мастер-класс прошёл превосходно! В атмосферной мастерской Александры под приятную музыку, вкуснейшие закуски и бокальчик красного вина я узнала множество подробностей
- ЮЮлия31 мая 2023Вероника - великолепна!!!! Приятная, тактичная, профессионал своего дела - блестяще владеет информацией и очень интересно рассказывает о тонкостях виноделия. Получили
- ДДмитрий9 апреля 2023Посетили винодельню, попробовали разные виды cava, посмотрели погреба и производство, старый дом винодела. Сами сняли с осадка вино, закрыли его и наклеили этикетки. Природа, место и Вероника были прекрасны! Благодарим за прекрасный день, обязательно вернёмся.
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Мастер-классы»
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