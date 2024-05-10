Интересные программы мастер-классы Барселоны

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Барселоне на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Приготовьте свою каву на винодельне Каталонии: незабываемый опыт
Погрузитесь в мир каталонского виноделия, создайте уникальную каву и заберите домой лучший сувенир из Барселоны
Начало: На винодельне
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:00
от 230 за всё до 4 чел.
Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Мастер-класс в Барселоне: живопись, вино и уроки от Пикассо
Вдохновляющий мастер-класс в сердце Барселоны. Создайте уникальную картину, погрузитесь в мир кубизма и насладитесь атмосферой творчества
Начало: У метро Vallcarca
Завтра в 14:30
10 июня в 14:00
от 90 за всё до 8 чел.
Всё о Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
46 отзывов
Мастер-класс Всё о Гауди: от парка Гуэль до Саграды Фамилии
Погрузитесь в мир архитектуры Гауди в Барселоне, создайте уникальный мозаичный сувенир своими руками на мастер-классе
Начало: У театра Лисео
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
184 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    10 мая 2024
    Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
    Можно сказать, что мы оказались на мастер-классе с Александрой сразу по прилету в Барселону! Мы решили начать свое путешествие с
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    творческого изучения и эстетического мероприятия!! Невероятно гостеприимный прием, как будто мы оказались в доме старого друга. За бокалом вина мы слушали экскурс биографии и становления Мастера Пабло Пикассо. А потом и сами создали под чутким руководством Саши свои первые «творения» в стиле кубизма! Непередаваемый опыт и прекрасные эмоции были у всей нашей компании!!! Спасибо огромное Александре!! Успехов и достижений в творчестве!! И…. Мы не прощаемся!!)

  • J
    Janna
    10 мая 2024
    Всё о Гауди
    Уважаемая Людмила, нам очень приятно было провести с вами экскурсию, огромное спасибо вам и всего самого наилучшего
  • Л
    Леся
    4 мая 2024
    Всё о Гауди
    Отличная экскурсия с индивидуальным подходом! Были довольны все: и взрослый, и подросток, и ребенок. Удивилась, когда на следующий день младший
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    сын уже во время нашей самостоятельной прогулки стал вспоминать факты, которые нам рассказывала очаровательная Люсия, а мне, казалось, что он уже тогда устал и не слушал. Но дело все - в интересной подаче👍🏼

    Отличная экскурсия с индивидуальным подходом! Были довольны все: и взрослый, и подросток, и ребенок. Удивилась, когдаОтличная экскурсия с индивидуальным подходом! Были довольны все: и взрослый, и подросток, и ребенок. Удивилась, когдаОтличная экскурсия с индивидуальным подходом! Были довольны все: и взрослый, и подросток, и ребенок. Удивилась, когдаОтличная экскурсия с индивидуальным подходом! Были довольны все: и взрослый, и подросток, и ребенок. Удивилась, когдаОтличная экскурсия с индивидуальным подходом! Были довольны все: и взрослый, и подросток, и ребенок. Удивилась, когдаОтличная экскурсия с индивидуальным подходом! Были довольны все: и взрослый, и подросток, и ребенок. Удивилась, когда
  • Л
    Людмила
    8 апреля 2024
    Всё о Гауди
    Спасибо Людмиле за прекрасный день! Услышали занимательную историю про великого архитектора, узнали много интересных фактов и увидели его творения. Спасибо!
  • И
    Игорь
    7 апреля 2024
    Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
    Мастер-класс по рисованию в стиле Пикассо с предварительным экскурсом в историю и объяснением различий кубизма, импрессионизма и сюрреализма позволил создать собственные картины. Результат превзошел ожидания. Вино и закуски добавили красок и уверенности в том, что нет ничего невозможного.
    Мастер-класс по рисованию в стиле Пикассо с предварительным экскурсом в историю и объяснением различий кубизма, импрессионизма
  • И
    Инна
    23 февраля 2024
    Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
    Прекрасно провели время!
  • Е
    Екатерина
    3 февраля 2024
    Мастер-класс «Арт, вино и Пикассо» в Барселоне
    Мастер-класс прошёл превосходно! В атмосферной мастерской Александры под приятную музыку, вкуснейшие закуски и бокальчик красного вина я узнала множество подробностей
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    о творчестве, биографии и женщинах Художника. А так же под руководством Александры я научилась рисовать в стиле великого Пикассо. Большое спасибо, я очень довольна!

    Мастер-класс прошёл превосходно! В атмосферной мастерской Александры под приятную музыку, вкуснейшие закуски и бокальчик красного вина
  • Ю
    Юлия
    31 мая 2023
    Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
    Вероника - великолепна!!!! Приятная, тактичная, профессионал своего дела - блестяще владеет информацией и очень интересно рассказывает о тонкостях виноделия. Получили
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    не забываемое удовольствие, проведя целый день с Вероникой. Чудесная экскурсия, полный восторг!!!! Очень рекомендуем!!! Желаем Веронике процветания, удачи и открытия новых горизонтов в ее работе ❤️❤️❤️

  • Д
    Дмитрий
    9 апреля 2023
    Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
    Посетили винодельню, попробовали разные виды cava, посмотрели погреба и производство, старый дом винодела. Сами сняли с осадка вино, закрыли его и наклеили этикетки. Природа, место и Вероника были прекрасны! Благодарим за прекрасный день, обязательно вернёмся.
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Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Мастер-классы»

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Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 230. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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