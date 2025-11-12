Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Откройте для себя очарование Парка Гуэля на экскурсии с билетом без очереди.



Вы посмотрите на творчество Гауди на фоне потрясающей панорамы Барселоны и узнаете массу интересного об этом шедевре XX века.



Поднимитесь по яркой лестнице в виде дракона, чтобы встретиться с Эль Драком — культовой саламандрой Гауди, полюбуетесь замысловатыми мозаиками Тренкадис, созданными из разноцветных керамических фрагментов, и не только!