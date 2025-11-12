Откройте для себя очарование Парка Гуэля на экскурсии с билетом без очереди.
Вы посмотрите на творчество Гауди на фоне потрясающей панорамы Барселоны и узнаете массу интересного об этом шедевре XX века.
Поднимитесь по яркой лестнице в виде дракона, чтобы встретиться с Эль Драком — культовой саламандрой Гауди, полюбуетесь замысловатыми мозаиками Тренкадис, созданными из разноцветных керамических фрагментов, и не только!
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание билетаЗачем ждать в очереди, если можно сразу окунуться в очаровательный парк Гуэль Гауди? Встретьтесь с гидом у входа и отправьтесь в завораживающее путешествие! Парк когда-то задумывался как частное поместье для городской элиты. Вы оцените его великолепие, прогуливаясь по ярким садам и извилистым тропам, где каждый угол открывает новый сюрприз или потрясающий вид на город. Увидите фактурную мозаичную плитку знаменитой Саламандры, разноцветные чешуйки которой мерцают, как драгоценный камень на солнце. Войдете в Гипостильный зал, где возвышающиеся колонны создают иллюзию величественного каменного леса, постоите на Террасе Средиземноморья, позволяя вашему взгляду скользить по панорамным видам, где город встречается с морем. Ваш гид расскажет вам о Гауди и разнообразных стилях, повлиявших на его творчество, от римской элегантности до готической замысловатости и мавританского колорита. Почувствуйте благоговение и креативность, которые делают Парк Гуэль местом, не похожим ни на одно другое. В конце экскурсии вы можете продолжить исследование чудес парка в своем собственном темпе или подняться на вершины холмов, чтобы увидеть еще более захватывающие виды. Важная информация:
- Наденьте удобную обувь, одежду, возьмите солнцезащитные очки и крем, головной убор от солнца;
- Запрещено иметь при себе оружие или острые предметы, курение, алкоголь и наркотики;
- Вход в парк возможен только в сопровождении гида;
- Имейте в виду, если вы опоздаете, вы не сможете войти;
- Билет для каждого участника, включая младенцев, должен быть обязательно забронирован.
Ежедневно с 10:00 до 18:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Билеты для входа без очереди в Парк Гуэль
- Гид, аудиосистема и гарнитура.
Что не входит в цену
- Трансфер.
Место начала и завершения?
Meet at Ctra. del Carmel, 23, Horta-Guinardó, 08024 Barcelona
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 18:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Барселоны
