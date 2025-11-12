Присоединяйтесь к нашей гастрономической экскурсии, в ходе которой вы сможете насладиться лучшими блюдами испанской кухни, исследуя скрытые жемчужины и знаковые места. Узнайте, что на самом деле едят местные жители и заведите новых друзей!
Описание экскурсииЧестно говоря, было нелегко найти лучшие гастрономические места в городе. Барселона полна туристических ловушек, поэтому нам пришлось копать и копать. В конце концов мы успешно нашли много удивительных и уникальных мест для вас, не без подсказок и рекомендаций местных жителей! Что можно попробовать на экскурсии? Множество каталонских/ испанских блюд: жареные сардины, испанский домашний сэндвич, анчоусы с томатным хлебом и оливковым маслом, каталонский крем, настоящие эмпанадас и пататас бравас, конечно! Здесь нет замороженных тапас! Вас ждет:
- Множество дегустаций, которыми можно делиться;
- Приятная прогулка по нашему любимому району Барселоны;
- Узнаете, что на самом деле едят местные жители;
- Море веселья;
- Смешные/плохие шутки;
- Фотографии и сувениры;
- Море улыбок;
- Список полезных рекомендаций по Барселоне;
• Новые друзья со всего мира. Важная информация:
- Дегустации могут меняться в зависимости от сезона;
- Вегетарианцы также приветствуются.
В среду в 17:00, с пятницы по воскресенье в 12:30.
Ответы на вопросы
Что включено
- Все дегустации
- Список полезных рекомендаций по Барселоне.
Место начала и завершения?
Meet at Rda. de Sant Antoni, 84, 08001 Barcelona
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Дегустации могут меняться в зависимости от сезона
- Вегетарианцы также приветствуются
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Барселоны
