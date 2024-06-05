1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Приготовьте свою каву на винодельне Каталонии: незабываемый опыт
Погрузитесь в мир каталонского виноделия, создайте уникальную каву и заберите домой лучший сувенир из Барселоны
Начало: На винодельне
«И поверьте, это очень много вкуснейшей еды с вином и десертами»
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:00
от €230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гауди за один день: индивидуальное путешествие по Барселоне
Погрузитесь в мир Гауди: от первых работ до Саграда Фамилия, с увлекательными рассказами и каталонским обедом
Начало: На площади Каталония
«А после я отведу вас в аутентичный каталонский ресторан или прекрасный рыбный ресторан на берегу моря (по вашему выбору), где расскажу об особенностях каталонской кухни»
Сегодня в 09:30
17 июня в 09:30
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пешая экскурсия по Барселоне: Готический квартал, Ла Рамбла, Парк Гуэль
Погрузитесь в уникальную атмосферу Барселоны, прогуливаясь по её историческим улицам, вкушая местные деликатесы и восхищаясь архитектурой
Начало: Площадь Каталонии
«Чтобы отведать вкуснейшие коктейли, мы зайдем в самый знаменитый коктейльный бар города, завсегдатаями которого были Миро и Хэмингуэй»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Вкусная Барселона: гастрономическое путешествие по каталонской кухне
Погрузитесь в мир вкусов Барселоны с экскурсией, где каждое блюдо расскажет свою уникальную историю. Вас ждет настоящее кулинарное приключение
Начало: На площади Каталонии
«🍹 🌮 С чего начинается трапеза… Гастрономическое путешествие по Барселоне начнется, конечно, с аперитива»
Сегодня в 17:30
Завтра в 12:00
€187 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Секретные бары Барселоны: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в ночную жизнь Барселоны, посетив уникальные бары, где отдыхали знаменитости и которые скрыты от глаз обычных туристов
Начало: В Готическом квартале
«Каждый из маршрутов включает в себя 3-4 бара»
11 июня в 20:30
19 июня в 20:30
от €100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Устричные фермы во Франции. Тур одного дня
Попробовать свежие устрицы с ферм в живописной лагуне и побывать на шато Пьера Ришара
«Если вы гурман и любитель устриц или, напротив, никогда их не ели, но всегда мечтали, вам непременно стоит побывать на устричных фермах Франции: здесь эти съедобные моллюски особенно вкусны и не дороги»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€479 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Любимые гастрономические места барселонцев
Гастрономические сокровища Барселоны: экскурсия по любимым заведениям местных жителей
Начало: В месте по договоренности
«Затем вас ждет классика барселонской гастрономии и настоящая жемчужина гастрономической Барселоны — заведение, которое уже более полувека подает лучшие в городе тапас домашнего приготовления»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от €200 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по старинным вермутериям в Барселоне
Попробовать любимый напиток каталонцев в аутентичных барах и приобщиться к местной питейной культуре
Начало: На площади Каталонии
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
от €99 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Барселона навеселе: прогулка по историческим барам
Открыть двери культовых каталонских баров и рассекретить рецепты авторских коктейлей
Начало: У площади Каталонии
«Я проведу вас по историческим барам, которые к вечеру наполняются особой атмосферой: шейкеры зависают в воздухе, смешиваются ликеры и не смолкают разговоры посетителей»
14 июня в 20:00
15 июня в 20:00
от €91 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутри
Открыть один из самых красивых уголков региона, где сохранились традиции, быт и архитектура 16 века
Начало: В Барселоне
«Фантастическая природа и дружеский пикник»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Барселона глазами местных: пешеходные и велосипедные маршруты
Погрузитесь в атмосферу настоящей Барселоны, исследуя её улицы и тайны вместе с местными жителями
Начало: Возле Французского вокзала
«Дополнительные расходы (по желанию): напитки на террасах — от €6, обед в ресторане — от €18»
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
€285 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
Волнующие мотоприключения и дегустация местных вин и тапаса
Начало: У станции пригородных поездов в Кастельдефельсе
«Если захотите перекусить более основательно, я знаю несколько заведений, где можно погрузиться в атмосферу местной кухни»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Готика и Эль Борн: культурное путешествие с гастрономическими остановками
Откройте для себя тайны Барселоны, пройдитесь по следам Гауди и Пикассо, наслаждаясь локальными деликатесами
Начало: На площади Каталония
«Через лабиринты улочек выйдете к непревзойденным закускам в тапас- и пинчос-барах, а заодно узнаете, в чем между ними разница и с какими напитками их принято есть»
Сегодня в 11:00
13 июня в 10:00
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Душа Барселоны. Вкусно и интересно
Отыскать лучший иберийский хамон, попробовать элитное вино и увидеть главные памятники города
Начало: Встречаемся возле Sagrada Familia у входа в Макдон...
«Я расскажу о каталонской кухне и местных деликатесах, а после покажу другие важные памятники: готические соборы и римские стены, Еврейский квартал со старинной синагогой и дворец Далмасес, где проходят представления «Фламенко»»
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:30
€157 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по тапас-барам Барселоны
Попробовать вкуснейшие испанские закуски и приобщиться к гастро-культуре каталонцев
Начало: В Готическом квартале
«Кое-что о гастрономических привычках каталонцев»
Завтра в 17:00
11 июня в 17:00
от €100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Духовный символ Каталонии - монастырь Монтсеррат
Древняя обитель: история, легенды и живописные пейзажи
Начало: По договоренности
«Монастырский рынок сыров и семейный каталонский ресторан»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €400 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
7 часов
Мир сюрреализма - это Я!
Посещение театра-музея Сальвадора Дали и обед в каталонском ресторане
Начало: По договоренности
«После экскурсии я отвезу вас с прекрасный ресторан, куда обычно приходят только местные жители, где вы познакомитесь с невероятно вкусной кухней средиземноморья»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от €400 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
6 часов
Треккинг на вершину горы Тагаманент
Древняя крепость, пикник на вершине горы и восхитительные пейзажи горной Каталонии
Начало: В деревне Aiguafreda
«Каждый час мы будем останавливаться на небольшие привалы, а на вершине горы устроим пикник с местными закусками и напитками»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€100 за человека
Индивидуальная
12 часов
В Княжество Андорра на весь день
Природные памятники, чудесные виды и вкусная кухня - незабываемая поездка в высокогорное княжество
Начало: В вашем отеле
«Вы познакомитесь с потрясающей горной природой, историческими памятниками и традициями Андорры, а также насладитесь великолепной гастрономией»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €600 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сыры и хамон легендарной марки Joselito под дивное вино
Прикоснуться к гастрономической культуре Каталонни на дегустационной экскурсии в погреб XIV века
«Начнем вечер в секретном погребе наших друзей — семьи Вила: нас ждет дегустация сыров и хамона легендарной марки Joselito, который при вас нарежет настоящий мастер своего дела — Франк, работающий здесь уже не первый год»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Монастырь Монтсеррат и кулинарное приключение на ферме
Откройте для себя духовное наследие Каталонии и погрузитесь в мир гастрономических удовольствий
«После пищи духовной вы приобщитесь к гастрономической культуре Каталонии»
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономический тур по Барселоне: тапас, вино и культура
Исследуйте вкус Барселоны через традиционные тапас и вина, погрузитесь в атмосферу каталонской культуры
«Еда в Барселоне невероятно разнообразна: от традиционной кухни до кулинарного авангарда»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гора Монтсеррат и винный дом Торрес
Увидеть Чёрную Мадонну и загадать желание и продегустировать лучшие вина Каталонии
«При желании возможна остановка на обед на горе Монтсеррат или по пути к дому Торрес в деревенском ресторанчике (примерно €12-15 с человека)»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€390 за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Уникальные бары Барселоны
Начало: Placa d’Antonio Lopez, 1
«А по пути от бара к бару — вы узнаете несколько любопытных фактов о легендарном Старом городе»
Расписание: по вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 20-30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
€90 за человека
Мини-группа
3 часа
Алкотур по Барселоне
Начало: Plaça Urquinaona, 11, 08010 Barcelona
«Не обойдем своим вниманием и дворец Каталонской Музыки, бар Четыре Кота»
Расписание: Пн, ср, пт в 16:00
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
€45 за человека
Индивидуальная
8 часов
Сырный тур в сердце Каталонии
Тур для истинных поклонников сыра
Начало: У вашего отеля
«После экскурсии, по желанию, можно будет заехать пообедать в старый каталонский ресторан, после чего мы вернемся в Барселону»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €350 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Барселоны - в мир игристого вина и шоколада
Прикоснуться к таинству создания кавы на семейной винодельне и отведать шоколад на фабрике 19 века
Начало: ж/д станция в Сан-Садурни-д’Анойя
«— винодельня с гастрономической композицией (4 вида вина и сет из специально подобранных закусок, в числе которых лангустины, фуагра, ризотто с грибами и т»
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сладкая Барселона
Узнать о любимых десертах каталонцев и заглянуть в секретные лавочки и кондитерские
Начало: на площади Каталонии
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Однодневная поездка из Барселоны на юг Франции
Побывать на устричной ферме и увидеть город, который любил Матисс
«Дополнительные расходы — устрицы (от 1 евро за штуку), другая еда, напитки»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€750 за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Коктейль «Барселона»
Открыть для себя ночную жизнь города, побывать в аутентичных барах и попробовать необычные коктейли
Начало: Около старого рынка Эль Борн
«Ну а финальный бар на нашем маршруте находится в аутентичном Готическом квартале, и по пути к нему вы увидите некоторые объекты исторического центра Барселоны»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:30
11 июня в 20:30
19 июня в 20:30
€100 за человека
Индивидуальная
3 часа
Винный тур «Барселона в бокале»: история и дегустация
Откройте для себя вкус Барселоны в уникальном винном туре с экскурсией по Готическому кварталу
Начало: На площади Каталунии
«Каждому участнику алкотура полагается к дегустации 4 вида алкогольных напитков, включённых в стоимость экскурсии»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€65 за человека
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная рыбалка в Барселоне: тунец, кальмар, марлин
Исследуйте морские глубины Барселоны, поймайте крупную рыбу и насладитесь мастер-классом по приготовлению свежего улова
Начало: В морском порту
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €1 000 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Сан-Садурни д’Анойя, вино и шоколад
Откройте для себя уникальный мир кавы и шоколада в Сан-Садурни д’Анойя, исследуя историю и вкусы Испании
Начало: На площади Каталонии
«Вы побываете на винодельне и шоколадной фабрике — и разберётесь, как здесь делают каву и десерты»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от €156 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тайны и легенды средневековой Жироны
Начало: Барселона, Passage de Gracia, 35
«За пестрыми фасадами скрывается внутренний мир города Герунда — старый, уютный, атмосферный и конечно же гастрономический»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на старинную винодельню
Начало: Barcelona, Passage de Gracia, 35
«Заключительный и конечно же самый важный пункт программы — знакомство с вином в дегустационном зале»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Барселона: покупки и закуски
Продегустировать самое аутентичное: тапас, туррон и чуррос, заглянуть к ювелиру и в винтажные бутики
Начало: Возле скульптуры El Gato de Botero
«Приглашаю вас в Барселону шопоголиков и гурманов»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€95 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
1.5 часа
Арт-Барселона: история и легенды
Взглянуть на город влюблёнными глазами Вуди Аллена, Пикассо и Хемингуэя
«Пройдёмся по местам, которые он любил посещать, и ненадолго заглянем в аутентичный бар 19 века, в котором завсегдатаем был не только Пикассо, но и Сальвадор Дали»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
175€132 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Винно-гастрономическое путешествие по Каталонии
Отправиться из Барселоны в Приорат, посетить частную винодельню и ресторан на обрыве
«На дегустации вы оцените несколько сортов вин в сочетании с сырами и копчёностями»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €450 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила5 июня 2024Потрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошли неспешным шагом и остановками
- ДДенис1 июня 2024Неординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулах за городом. Исторические справки
- ООльга28 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Спасибо Алексею. Было легко и непринужденно. Все напитки и бары выбраны со вкусом. Вечерняя Барселона прекрасна. Очень понравились светильники Гауди, вид на ночной город с высоты и кот:)
- AAleksandrs27 мая 2024Здравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числе о Каталонии! Ну, пожалуй
- ААнастасия23 мая 2024Отлично! Все понравилось, не скучный маршрут, без лишней воды, интересно и познавательно Спасибо)
- ООлеся13 мая 2024Интересно рассказывает и аппетит отменный 👍
- ММакс7 мая 2024Все прекрасно, выше всяких похвал
- ВВладимир7 мая 2024Незабываемое путешествие по региону Пенедес на мотоцикле с коляской. Антон интересный рассказчик, аккуратный водитель и просто приятный компаньон. А еще
- ЕЕвгений6 мая 2024Экскурсия потрясающая! Возможность прокатиться на легендарном "Урале", ловить на себе восторженные взгляды прохожих, прикоснуться к истории знаменитого винного региона, заслушиваться
- ККсения5 мая 2024Экскурсия в горы была абсолютно незабываемой и интересной! Никита очень эрудированный и любящий Испанию. Только самые лучшие рекомендации!! Браво)
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Гастрономические»
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На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Барселоны, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024