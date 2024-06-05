Гастрономические экскурсии Барселоны

Найдено 38 экскурсий в категории «Гастрономические» в Барселоне на русском языке, цены от €45, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Приготовьте свою каву на винодельне Каталонии: незабываемый опыт
Погрузитесь в мир каталонского виноделия, создайте уникальную каву и заберите домой лучший сувенир из Барселоны
Начало: На винодельне
«И поверьте, это очень много вкуснейшей еды с вином и десертами»
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:00
от 230 за всё до 4 чел.
Гауди - один день наедине с гением
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
53 отзыва
Гауди за один день: индивидуальное путешествие по Барселоне
Погрузитесь в мир Гауди: от первых работ до Саграда Фамилия, с увлекательными рассказами и каталонским обедом
Начало: На площади Каталония
«А после я отведу вас в аутентичный каталонский ресторан или прекрасный рыбный ресторан на берегу моря (по вашему выбору), где расскажу об особенностях каталонской кухни»
Сегодня в 09:30
17 июня в 09:30
180 за всё до 6 чел.
Пешком по Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
465 отзывов
Пешая экскурсия по Барселоне: Готический квартал, Ла Рамбла, Парк Гуэль
Погрузитесь в уникальную атмосферу Барселоны, прогуливаясь по её историческим улицам, вкушая местные деликатесы и восхищаясь архитектурой
Начало: Площадь Каталонии
«Чтобы отведать вкуснейшие коктейли, мы зайдем в самый знаменитый коктейльный бар города, завсегдатаями которого были Миро и Хэмингуэй»
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
200 за всё до 4 чел.
Вкусная Барселона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
54 отзыва
Вкусная Барселона: гастрономическое путешествие по каталонской кухне
Погрузитесь в мир вкусов Барселоны с экскурсией, где каждое блюдо расскажет свою уникальную историю. Вас ждет настоящее кулинарное приключение
Начало: На площади Каталонии
«🍹 🌮 С чего начинается трапеза… Гастрономическое путешествие по Барселоне начнется, конечно, с аперитива»
Сегодня в 17:30
Завтра в 12:00
187 за всё до 2 чел.
Уникальные бары Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
23 отзыва
Секретные бары Барселоны: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в ночную жизнь Барселоны, посетив уникальные бары, где отдыхали знаменитости и которые скрыты от глаз обычных туристов
Начало: В Готическом квартале
«Каждый из маршрутов включает в себя 3-4 бара»
11 июня в 20:30
19 июня в 20:30
от 100 за всё до 5 чел.
Устричные фермы во Франции. Тур одного дня
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Устричные фермы во Франции. Тур одного дня
Попробовать свежие устрицы с ферм в живописной лагуне и побывать на шато Пьера Ришара
«Если вы гурман и любитель устриц или, напротив, никогда их не ели, но всегда мечтали, вам непременно стоит побывать на устричных фермах Франции: здесь эти съедобные моллюски особенно вкусны и не дороги»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
479 за всё до 3 чел.
Любимые гастрономические места барселонцев
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Любимые гастрономические места барселонцев
Гастрономические сокровища Барселоны: экскурсия по любимым заведениям местных жителей
Начало: В месте по договоренности
«Затем вас ждет классика барселонской гастрономии и настоящая жемчужина гастрономической Барселоны — заведение, которое уже более полувека подает лучшие в городе тапас домашнего приготовления»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 200 за всё до 15 чел.
Прогулка по старинным вермутериям в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Прогулка по старинным вермутериям в Барселоне
Попробовать любимый напиток каталонцев в аутентичных барах и приобщиться к местной питейной культуре
Начало: На площади Каталонии
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
от 99 за всё до 4 чел.
Барселона навеселе: прогулка по историческим барам
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Барселона навеселе: прогулка по историческим барам
Открыть двери культовых каталонских баров и рассекретить рецепты авторских коктейлей
Начало: У площади Каталонии
«Я проведу вас по историческим барам, которые к вечеру наполняются особой атмосферой: шейкеры зависают в воздухе, смешиваются ликеры и не смолкают разговоры посетителей»
14 июня в 20:00
15 июня в 20:00
от 91 за всё до 10 чел.
Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутри
Открыть один из самых красивых уголков региона, где сохранились традиции, быт и архитектура 16 века
Начало: В Барселоне
«Фантастическая природа и дружеский пикник»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
240 за всё до 4 чел.
Барселона, которую обожают местные (пешком и на велосипедах)
🚶 Пешая
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Барселона глазами местных: пешеходные и велосипедные маршруты
Погрузитесь в атмосферу настоящей Барселоны, исследуя её улицы и тайны вместе с местными жителями
Начало: Возле Французского вокзала
«Дополнительные расходы (по желанию): напитки на террасах — от €6, обед в ресторане — от €18»
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
285 за всё до 5 чел.
На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
Волнующие мотоприключения и дегустация местных вин и тапаса
Начало: У станции пригородных поездов в Кастельдефельсе
«Если захотите перекусить более основательно, я знаю несколько заведений, где можно погрузиться в атмосферу местной кухни»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
400 за всё до 2 чел.
Готика и Эль Борн: яркие факты и вкусные паузы
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Готика и Эль Борн: культурное путешествие с гастрономическими остановками
Откройте для себя тайны Барселоны, пройдитесь по следам Гауди и Пикассо, наслаждаясь локальными деликатесами
Начало: На площади Каталония
«Через лабиринты улочек выйдете к непревзойденным закускам в тапас- и пинчос-барах, а заодно узнаете, в чем между ними разница и с какими напитками их принято есть»
Сегодня в 11:00
13 июня в 10:00
170 за всё до 6 чел.
Душа Барселоны. Вкусно и интересно
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Душа Барселоны. Вкусно и интересно
Отыскать лучший иберийский хамон, попробовать элитное вино и увидеть главные памятники города
Начало: Встречаемся возле Sagrada Familia у входа в Макдон...
«Я расскажу о каталонской кухне и местных деликатесах, а после покажу другие важные памятники: готические соборы и римские стены, Еврейский квартал со старинной синагогой и дворец Далмасес, где проходят представления «Фламенко»»
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:30
157 за всё до 4 чел.
Прогулка по тапас-барам Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Прогулка по тапас-барам Барселоны
Попробовать вкуснейшие испанские закуски и приобщиться к гастро-культуре каталонцев
Начало: В Готическом квартале
«Кое-что о гастрономических привычках каталонцев»
Завтра в 17:00
11 июня в 17:00
от 100 за всё до 5 чел.
Духовный символ Каталонии - монастырь Монтсеррат
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
11 отзывов
Духовный символ Каталонии - монастырь Монтсеррат
Древняя обитель: история, легенды и живописные пейзажи
Начало: По договоренности
«Монастырский рынок сыров и семейный каталонский ресторан»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 400 за всё до 15 чел.
Мир сюрреализма - это Я!
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Мир сюрреализма - это Я!
Посещение театра-музея Сальвадора Дали и обед в каталонском ресторане
Начало: По договоренности
«После экскурсии я отвезу вас с прекрасный ресторан, куда обычно приходят только местные жители, где вы познакомитесь с невероятно вкусной кухней средиземноморья»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 400 за всё до 20 чел.
Треккинг на вершину горы Тагаманент
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Треккинг на вершину горы Тагаманент
Древняя крепость, пикник на вершине горы и восхитительные пейзажи горной Каталонии
Начало: В деревне Aiguafreda
«Каждый час мы будем останавливаться на небольшие привалы, а на вершине горы устроим пикник с местными закусками и напитками»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
100 за человека
В Княжество Андорра на весь день
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
В Княжество Андорра на весь день
Природные памятники, чудесные виды и вкусная кухня - незабываемая поездка в высокогорное княжество
Начало: В вашем отеле
«Вы познакомитесь с потрясающей горной природой, историческими памятниками и традициями Андорры, а также насладитесь великолепной гастрономией»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 600 за всё до 20 чел.
Сыры и хамон легендарной марки Joselito под дивное вино
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Сыры и хамон легендарной марки Joselito под дивное вино
Прикоснуться к гастрономической культуре Каталонни на дегустационной экскурсии в погреб XIV века
«Начнем вечер в секретном погребе наших друзей — семьи Вила: нас ждет дегустация сыров и хамона легендарной марки Joselito, который при вас нарежет настоящий мастер своего дела — Франк, работающий здесь уже не первый год»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200 за всё до 4 чел.
Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Монастырь Монтсеррат и кулинарное приключение на ферме
Откройте для себя духовное наследие Каталонии и погрузитесь в мир гастрономических удовольствий
«После пищи духовной вы приобщитесь к гастрономической культуре Каталонии»
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
350 за всё до 4 чел.
Тапас, вино, Барселона: гастротур
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Гастрономический тур по Барселоне: тапас, вино и культура
Исследуйте вкус Барселоны через традиционные тапас и вина, погрузитесь в атмосферу каталонской культуры
«Еда в Барселоне невероятно разнообразна: от традиционной кухни до кулинарного авангарда»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
150 за всё до 3 чел.
Гора Монтсеррат и винный дом Торрес
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Гора Монтсеррат и винный дом Торрес
Увидеть Чёрную Мадонну и загадать желание и продегустировать лучшие вина Каталонии
«При желании возможна остановка на обед на горе Монтсеррат или по пути к дому Торрес в деревенском ресторанчике (примерно €12-15 с человека)»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
390 за всё до 6 чел.
Уникальные бары Барселоны
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
Уникальные бары Барселоны
Начало: Placa d’Antonio Lopez, 1
«А по пути от бара к бару — вы узнаете несколько любопытных фактов о легендарном Старом городе»
Расписание: по вторникам, средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 20-30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
90 за человека
Алкотур по Барселоне
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Алкотур по Барселоне
Начало: Plaça Urquinaona, 11, 08010 Barcelona
«Не обойдем своим вниманием и дворец Каталонской Музыки, бар Четыре Кота»
Расписание: Пн, ср, пт в 16:00
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
45 за человека
Сырный тур в сердце Каталонии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Сырный тур в сердце Каталонии
Тур для истинных поклонников сыра
Начало: У вашего отеля
«После экскурсии, по желанию, можно будет заехать пообедать в старый каталонский ресторан, после чего мы вернемся в Барселону»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 350 за всё до 15 чел.
Из Барселоны - в мир игристого вина и шоколада
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
4 часа
Из Барселоны - в мир игристого вина и шоколада
Прикоснуться к таинству создания кавы на семейной винодельне и отведать шоколад на фабрике 19 века
Начало: ж/д станция в Сан-Садурни-д’Анойя
«— винодельня с гастрономической композицией (4 вида вина и сет из специально подобранных закусок, в числе которых лангустины, фуагра, ризотто с грибами и т»
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
150 за всё до 10 чел.
Сладкая Барселона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Сладкая Барселона
Узнать о любимых десертах каталонцев и заглянуть в секретные лавочки и кондитерские
Начало: на площади Каталонии
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
130 за всё до 5 чел.
Однодневная поездка из Барселоны на юг Франции
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Однодневная поездка из Барселоны на юг Франции
Побывать на устричной ферме и увидеть город, который любил Матисс
«Дополнительные расходы — устрицы (от 1 евро за штуку), другая еда, напитки»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
750 за всё до 6 чел.
Коктейль «Барселона»
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Коктейль «Барселона»
Открыть для себя ночную жизнь города, побывать в аутентичных барах и попробовать необычные коктейли
Начало: Около старого рынка Эль Борн
«Ну а финальный бар на нашем маршруте находится в аутентичном Готическом квартале, и по пути к нему вы увидите некоторые объекты исторического центра Барселоны»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:30
11 июня в 20:30
19 июня в 20:30
100 за человека
Барселона в бокале
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Винный тур «Барселона в бокале»: история и дегустация
Откройте для себя вкус Барселоны в уникальном винном туре с экскурсией по Готическому кварталу
Начало: На площади Каталунии
«Каждому участнику алкотура полагается к дегустации 4 вида алкогольных напитков, включённых в стоимость экскурсии»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
65 за человека
Рыбалка в Барселоне - на тунца, кальмара, марлина
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная рыбалка в Барселоне: тунец, кальмар, марлин
Исследуйте морские глубины Барселоны, поймайте крупную рыбу и насладитесь мастер-классом по приготовлению свежего улова
Начало: В морском порту
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 1 000 за всё до 10 чел.
На поезде из Барселоны - в столицу кавы и шоколада
🚉 На поезде
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Сан-Садурни д’Анойя, вино и шоколад
Откройте для себя уникальный мир кавы и шоколада в Сан-Садурни д’Анойя, исследуя историю и вкусы Испании
Начало: На площади Каталонии
«Вы побываете на винодельне и шоколадной фабрике — и разберётесь, как здесь делают каву и десерты»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 156 за всё до 10 чел.
Тайны и легенды средневековой Жироны
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Тайны и легенды средневековой Жироны
Начало: Барселона, Passage de Gracia, 35
«За пестрыми фасадами скрывается внутренний мир города Герунда — старый, уютный, атмосферный и конечно же гастрономический»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
190 за всё до 4 чел.
Путешествие на старинную винодельню
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на старинную винодельню
Начало: Barcelona, Passage de Gracia, 35
«Заключительный и конечно же самый важный пункт программы — знакомство с вином в дегустационном зале»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
260 за всё до 3 чел.
Барселона: покупки и закуски
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Барселона: покупки и закуски
Продегустировать самое аутентичное: тапас, туррон и чуррос, заглянуть к ювелиру и в винтажные бутики
Начало: Возле скульптуры El Gato de Botero
«Приглашаю вас в Барселону шопоголиков и гурманов»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
95 за человека
Арт-Барселона: история и легенды
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
1.5 часа
Арт-Барселона: история и легенды
Взглянуть на город влюблёнными глазами Вуди Аллена, Пикассо и Хемингуэя
«Пройдёмся по местам, которые он любил посещать, и ненадолго заглянем в аутентичный бар 19 века, в котором завсегдатаем был не только Пикассо, но и Сальвадор Дали»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
175132 за всё до 4 чел.
Винно-гастрономическое путешествие по Каталонии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Винно-гастрономическое путешествие по Каталонии
Отправиться из Барселоны в Приорат, посетить частную винодельню и ресторан на обрыве
«На дегустации вы оцените несколько сортов вин в сочетании с сырами и копчёностями»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 450 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Пешком по Барселоне
    Потрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошли неспешным шагом и остановками
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    на перекусы в атмосферных ресторанчиках до дома Гуэля и Саграды Фамилия. Дарья чудесный рассказчик, профессионал своего дела! С огромной любовью и воодушевлением нас перенесла в атмосферу Барселоны и влюбила в этот город! Рекомендую!

    Потрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошлиПотрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошлиПотрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошлиПотрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошли
  • Д
    Денис
    1 июня 2024
    На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
    Неординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулах за городом. Исторические справки
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    и любопытные детали от Антона об особенностях местных виноделен и сортов винограда. Прекрасные виды, цветочные ароматы и, конечно, само вино, которое очень удачно дополняет происходящее. А еще улыбки, восхищенные взгляды и удивлённые лица прохожих. И, пусть все они обращены, прежде всего, на мотоцикл, тоже чувствуешь себя немного звездой:-) Таким запомнился нам этот удивительный и незабываемый день с Антоном и его Уралом! Спасибо, отличная была поездка!

    Неординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулахНеординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулахНеординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулахНеординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулах
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Уникальные бары Барселоны
    Очень понравилась экскурсия. Спасибо Алексею. Было легко и непринужденно. Все напитки и бары выбраны со вкусом. Вечерняя Барселона прекрасна. Очень понравились светильники Гауди, вид на ночной город с высоты и кот:)
  • A
    Aleksandrs
    27 мая 2024
    Пешком по Барселоне
    Здравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числе о Каталонии! Ну, пожалуй
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    кроме фламенко, корриды и прекрасного вина. Решили, что перед самостоятельным осмотром города, не плохо бы пополнить багаж знаний и понять "направления движения" на остальные три дня путешествия. Обратились к сайту для выбора желаемого маршрута, темы и конечно же того, кто нам будет это все представлять. По отзывам и по желаемому маршруту выбрали гида, Дарью и … …. Обычно фото-сопровождение нашего путешествия это мое хобби, но в этот раз мы решили, что пусть руки будут у меня пустые, а голова будет полностью занята восприятием материала, а не поиском интересных "фото-ракурсов". Поэтому, мы обратились к Дарье и она посоветовала своего фотографа, предварительно выслав его работы. Нам они понравились и мы согласились. В итоге, нас сопровождал прекрасный семейный тандем - Дарья и Дмитрий. Что Вам сказать, мы остались очень довольны! Да простят нас ребята, но вместо 6-ти часов, мы их мучали почти 7-мь. Кроме того, что Дарья оказалась прекрасной рассказчицей, стараясь, чтобы мы запомнили исторические факты, фамилии и даты, но и еще прекрасной спортсменкой - я думаю, что еще пару таких-же семичасовых кругов для нее ничто. Дмитрию было немного сложнее - с аппаратурой в руках и за плечами и предугадывать куда мы завернем и куда кинем взгляд. Итог - экскурсия отличная, советы по посещению лакомых заведений оказались замечательными и аутентичными и конечно же память, в виде фотографий, в этот раз вдвоем а не по отдельности! Ребята, Дарья и Дмитрий - огромное спасибо за вашу проделанную работу и выдержку:-) Четыре дня оказалось очен очень мало даже для одного города Испании ….. мы еще вернемся!!!

    Здравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числеЗдравствуйте. Впервые в Барселоне. Перед посещением Испании не знали об этой стране ни-че-го, в том числе
  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    Пешком по Барселоне
    Отлично! Все понравилось, не скучный маршрут, без лишней воды, интересно и познавательно Спасибо)
    Отлично! Все понравилось, не скучный маршрут, без лишней воды, интересно и познавательноОтлично! Все понравилось, не скучный маршрут, без лишней воды, интересно и познавательноОтлично! Все понравилось, не скучный маршрут, без лишней воды, интересно и познавательноОтлично! Все понравилось, не скучный маршрут, без лишней воды, интересно и познавательно
  • О
    Олеся
    13 мая 2024
    Устричные фермы во Франции. Тур одного дня
    Интересно рассказывает и аппетит отменный 👍
  • М
    Макс
    7 мая 2024
    Любимые гастрономические места барселонцев
    Все прекрасно, выше всяких похвал
  • В
    Владимир
    7 мая 2024
    На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
    Незабываемое путешествие по региону Пенедес на мотоцикле с коляской. Антон интересный рассказчик, аккуратный водитель и просто приятный компаньон. А еще
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    увлеченный фотограф. Наши впечатления остались в прекрасных профессиональных снимках. Погода была прохладной, но нам было очень комфортно - Антон заботливо захватил с собой ветровки. Всем, кто хочет нового яркого опыта путешествий - однозначно рекомендую!

    Незабываемое путешествие по региону Пенедес на мотоцикле с коляской. Антон интересный рассказчик, аккуратный водитель и простоНезабываемое путешествие по региону Пенедес на мотоцикле с коляской. Антон интересный рассказчик, аккуратный водитель и простоНезабываемое путешествие по региону Пенедес на мотоцикле с коляской. Антон интересный рассказчик, аккуратный водитель и простоНезабываемое путешествие по региону Пенедес на мотоцикле с коляской. Антон интересный рассказчик, аккуратный водитель и просто
  • Е
    Евгений
    6 мая 2024
    На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
    Экскурсия потрясающая! Возможность прокатиться на легендарном "Урале", ловить на себе восторженные взгляды прохожих, прикоснуться к истории знаменитого винного региона, заслушиваться
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    классным гидом, любоваться головокружительными видами, испробовать местное вино и угоститься локальными продуктами - всё это делает поездку поистине эксклюзивной и запоминающейся на всю жизнь. Большое количество лайков и реакций на посты и сторис обеспечены на все сто!;)

  • К
    Ксения
    5 мая 2024
    Треккинг на вершину горы Тагаманент
    Экскурсия в горы была абсолютно незабываемой и интересной! Никита очень эрудированный и любящий Испанию. Только самые лучшие рекомендации!! Браво)

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Гастрономические»

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