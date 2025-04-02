Сотворить из Барселоны Париж 18 века? Запросто! Выдать Замок трёх драконов за Национальный музей Лагоса? Легко! Режиссёры всего мира ценят каталонскую столицу за артистизм, поэтому она регулярно становится съёмочной площадкой для художественных фильмов. В них Барселона часто играет саму себя, но, как хорошая актриса, может превращаться во что угодно.
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по местам съёмок шедевров мирового кинематографа. Увидим, где работали Микеланджело Антониони, Вуди Аллен, Педро Альмодовар.
Список снятых в каталонской столице фильмов можно перечислять долго, но мы точно вспомним ленты «Парфюмер», «Вики, Кристина, Барселона», «Всё о моей матери», «Три метра над уровнем неба», «Анчартед».
Увидим:
- Парк Цитадели
- Рынок Борн
- Французский вокзал
- Главпочтамт
- Памятник Колумбу
- Дворец Гуэля
- Королевскую площадь
- Церковь Санта-Мария-дель-Пи
- Ресторан «Четыре кота»
- Дворец каталонской музыки
Вы узнаете:
- В каких локациях мелькал герой Хавьера Бардема из фильма «Бьютифул»
- Возле какого фонтана делал кульбиты Джеки Чан для «Закусочной на колёсах»
- В каком отеле жил молодой Джек Николсон, снимаясь в ленте «Профессия репортёр»
- Как погода мешала съёмкам сцены первого убийства в «Парфюмере»
И многое-многое другое!
Организационные детали
- Во время экскурсии возможны санитарные остановки и кофе-паузы
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка Цитадели
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 3600 туристов
Hola! Привет из Барселоны! Меня зовут Дарья, я профессиональный гид с высшим историческим образованием и поставленной речью благодаря многолетней работе на телевидении. Влюблена в Барселону с первого взгляда.
Отзывы и рейтинг
5
Севиль
2 апр 2025
Я очень счастлива, что посетила эту кино-экскурсию с гидом Дарьей, ведь это было целое путешествие не только по городу, но и по миру кино, и по истории.
Мы останавливались у локаций,
