где проходили съемки фильмов (например,"Парфюмер") и прямо под углом сьемки гид рассказывала об истории места, и о том, как проходят съемки кино в Барселоне. Оказалось, что Барсеона - это целый кино-хаб, где ежедневно что-то снимают. Еще я узнала, как разные народы и культуры повлияли на современный облик города, как в этом волшебном городе все перемешано и аутентично.



Кстати, Дарья не только рассказывала о кино в Барселоне на месте съемок, но и показывала конкретные отрезки из фильмов на планшете - поэтому даже если вы впервые слышите о фильме, который снимался в колонны Колумбу, например, ничего страшного, вам покажут кино прямо там, на месте!))



В общем, экскурсия класс, не скучно, познавательно, нестандартно. Рекомендую!