Вы — гурман, вы торопитесь жить, вы хотите всё и сразу… Ну, что ж, для вас у меня тоже кое-что припасено.Мы проживём этот день в Барселоне вместе! Достопримечательности? Не счесть! Красоты?

Пожалуйста! Местная экзотика? Сколько угодно! Поесть, пошопиться, побродить, насладиться, покайфовать! В компании местного жителя и по совместительству — вашего гида и лучшего друга в Барселоне! То, что вам надо?! Ну, так я и не сомневался! До встречи, мой новый незнакомый друг!

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Барселону!

Вы — гурман, стремящийся к новым впечатлениям! Если вы хотите успеть всё и сразу, то у нас есть идеальное предложение для вас. Давайте проведем этот день в Барселоне вместе!

Что вас ожидает?

Барселона — это город, который полон достопримечательностей, которые невозможно сосчитать. Здесь вас ждут:

Уникальные архитектурные шедевры

Живописные улицы и площади

Экзотическая кухня

Что можно сделать в Барселоне?

Вы сможете:

Насладиться вкусной едой в местных ресторанах Провести время за шопингом в уникальных магазинах Прогуляться по красивым паркам и набережным Погрузиться в атмосферу города с помощью местного жителя, который станет вашим гидом и другом

Вместе с вами!

Мы, жители Барселоны, очень ждём вас! Вы именно тот человек, которого нам не хватает для того, чтобы сделать этот день незабываемым. Так что не откладывайте на потом — давайте исправим это недоразумение и встретимся в этом удивительном городе!