Вы — гурман, вы торопитесь жить, вы хотите всё и сразу… Ну, что ж, для вас у меня тоже кое-что припасено.
Мы проживём этот день в Барселоне вместе! Достопримечательности? Не счесть! Красоты?
Мы проживём этот день в Барселоне вместе! Достопримечательности? Не счесть! Красоты?
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Добро пожаловать в Барселону!
Вы — гурман, стремящийся к новым впечатлениям! Если вы хотите успеть всё и сразу, то у нас есть идеальное предложение для вас. Давайте проведем этот день в Барселоне вместе!
Что вас ожидает?
Барселона — это город, который полон достопримечательностей, которые невозможно сосчитать. Здесь вас ждут:
- Уникальные архитектурные шедевры
- Живописные улицы и площади
- Экзотическая кухня
Что можно сделать в Барселоне?
Вы сможете:
- Насладиться вкусной едой в местных ресторанах
- Провести время за шопингом в уникальных магазинах
- Прогуляться по красивым паркам и набережным
- Погрузиться в атмосферу города с помощью местного жителя, который станет вашим гидом и другом
Вместе с вами!
Мы, жители Барселоны, очень ждём вас! Вы именно тот человек, которого нам не хватает для того, чтобы сделать этот день незабываемым. Так что не откладывайте на потом — давайте исправим это недоразумение и встретимся в этом удивительном городе!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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