Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Наша программа охватит ключевые достопримечательности: мы поднимемся на холм Монтжуик, увидим величественную Саграда Фамилия, поблуждаем по лабиринту Готического квартала и исследуем элегантный район Эшампле с шедеврами Гауди.



При желании мы сможем прокатиться на фуникулере над портом Vell и перекусить блюдами национальной кухни.



Маршрут всегда согласовывается с вами предварительно, чтобы сделать путешествие по-настоящему персонализированным.

Описание трансфер Идеальный способ познакомиться с Барселоной всего за один день — это наша большая обзорная экскурсия. Она позволит вам получить яркое и целостное представление о городе, чтобы в оставшиеся дни отпуска с уверенностью открывать его уголки самостоятельно. Мы совмещаем комфортные перемещения на автомобиле с неспешными пешими прогулками: машина служит лишь для быстрых трансферов между локациями, а большую часть времени мы посвятим живому исследованию города под увлекательные истории об Испании, Каталонии и самой Барселоне. По ходу маршрута я поделюсь массой полезных советов по шоппингу, гастрономии и организации досуга. Важная информация: Можем строить маршрут по индивидуальным пожеланиям и также добавлять время экскурсии.

