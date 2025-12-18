Наша программа охватит ключевые достопримечательности: мы поднимемся на холм Монтжуик, увидим величественную Саграда Фамилия, поблуждаем по лабиринту Готического квартала и исследуем элегантный район Эшампле с шедеврами Гауди.
При желании мы сможем прокатиться на фуникулере над портом Vell и перекусить блюдами национальной кухни.
Маршрут всегда согласовывается с вами предварительно, чтобы сделать путешествие по-настоящему персонализированным.
Описание трансферИдеальный способ познакомиться с Барселоной всего за один день — это наша большая обзорная экскурсия. Она позволит вам получить яркое и целостное представление о городе, чтобы в оставшиеся дни отпуска с уверенностью открывать его уголки самостоятельно. Мы совмещаем комфортные перемещения на автомобиле с неспешными пешими прогулками: машина служит лишь для быстрых трансферов между локациями, а большую часть времени мы посвятим живому исследованию города под увлекательные истории об Испании, Каталонии и самой Барселоне. По ходу маршрута я поделюсь массой полезных советов по шоппингу, гастрономии и организации досуга. Важная информация: Можем строить маршрут по индивидуальным пожеланиям и также добавлять время экскурсии.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Святого Семейства
- Гора Монтжуик
- Площадь Испании
- Национальный Дворец
- Олимпийский Стадион
- Красивейшее кладбище
- Кафедральный Собор
- Стена Поцелуев
- Мостик Вздохов
- Площадь Короля
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Можем строить маршрут по индивидуальным пожеланиям и также добавлять время экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
