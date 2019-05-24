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Автомобильная обзорная экскурсия по городу и танцевальное шоу

Вадим
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Вадим – ваш гид
Buenas noches, amigos! Барселона вечером обретает особое магическое очарование, ее улицы и фасады становятся почти волшебными, а главное — в это время просыпается та сторона барселонского духа, которая проявляет самые яркие черты испанского настроения и характера.

И лучший способ его познать — познакомиться с танцем, в котором эти черты проявляются с особой силой — неподражаемым фламенко.
199 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко

Что вас ожидает

Город на закате дня
Не секрет, что город по-разному «звучит» в разное время суток. Ночная жизнь раскрывает другие грани-составные части невероятного магнетизма Барселоны. Экскурсия начнется с подъема на одну из смотровых площадок (гора Tibidabo, бункер Carmel), где вам предстоит взглянуть на весь город на фоне заходящего солнца. После этого вы проедете по главным местам вечернего города, когда все архитектурные шедевры расцветают в огнях иллюминации. Кроме того, вы посмотрите на представление Магического фонтана, который был построен к Всемирной выставке 1929 года в футуристическом стиле, в форме эллипса, по проекту местного инженера Карлоса Буигаса. По пути я расскажу вам об истории Барселоны, Каталонии и Испании, о культуре и традициях местных жителей, поговорим о выдающейся архитектуре города и секретах его обаяния, притягивающего сюда путешественников из разных стран мира.

Фламенко — танец, без которого невозможно понять Испанию
Извивающиеся руки, словно живущие своей жизнью, пронизывающий взгляд, гордая осанка, ритмичный стук каблуков… Фламенко — это не просто танец, а целое направление в испанском искусстве. Фламенко — это эмоции, страсть, ритм. Это путь, который ведет к внутреннему освобождению и радости. О том, какое место занимает танец в культуре испанцев и как отражает их менталитет и образ жизни, вы узнаете во время экскурсии. И после обзорной экскурсии по городу я отвезу вас на шоу, где вы будете уже не обычными зрителями, а более осознанными исследователями представления, в котором заложен дух Испании.

Я предложу вам несколько отличных проверенных мест, где стоит познакомиться с фламенко. В зависимости от формата, который вам ближе, я подскажу самый подходящий вариант: от аутентичного бара до роскошного дворца.

Организационные детали

Входные билеты на шоу не входят в стоимость экскурсии. Цена за человека, в зависимости от места проведения представления, — от 8 евро.

Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко
Вечерняя Барселона и фееричное фламенко

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вадим
Вадим
Hola Amigos! С определенного времени я живу здесь, исследую историю и культуру, изучаю язык и кухню, знакомлюсь с потрясающими людьми и сам организовываю индивидуальные маршруты /экскурсионные прогулки по самым красивым и правильным местам. А так же заряжаю хорошим настроением и позитивом!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

24 мая 2019
Профессионально, комфортно, эмоционально, тепло. Спасибо, Вадим!

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