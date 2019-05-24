Что вас ожидает

Город на закате дня

Не секрет, что город по-разному «звучит» в разное время суток. Ночная жизнь раскрывает другие грани-составные части невероятного магнетизма Барселоны. Экскурсия начнется с подъема на одну из смотровых площадок (гора Tibidabo, бункер Carmel), где вам предстоит взглянуть на весь город на фоне заходящего солнца. После этого вы проедете по главным местам вечернего города, когда все архитектурные шедевры расцветают в огнях иллюминации. Кроме того, вы посмотрите на представление Магического фонтана, который был построен к Всемирной выставке 1929 года в футуристическом стиле, в форме эллипса, по проекту местного инженера Карлоса Буигаса. По пути я расскажу вам об истории Барселоны, Каталонии и Испании, о культуре и традициях местных жителей, поговорим о выдающейся архитектуре города и секретах его обаяния, притягивающего сюда путешественников из разных стран мира.

Фламенко — танец, без которого невозможно понять Испанию

Извивающиеся руки, словно живущие своей жизнью, пронизывающий взгляд, гордая осанка, ритмичный стук каблуков… Фламенко — это не просто танец, а целое направление в испанском искусстве. Фламенко — это эмоции, страсть, ритм. Это путь, который ведет к внутреннему освобождению и радости. О том, какое место занимает танец в культуре испанцев и как отражает их менталитет и образ жизни, вы узнаете во время экскурсии. И после обзорной экскурсии по городу я отвезу вас на шоу, где вы будете уже не обычными зрителями, а более осознанными исследователями представления, в котором заложен дух Испании.

Я предложу вам несколько отличных проверенных мест, где стоит познакомиться с фламенко. В зависимости от формата, который вам ближе, я подскажу самый подходящий вариант: от аутентичного бара до роскошного дворца.