Buenas noches, amigos! Вечером улицы Барселоны обретают магическое очарование и особое каталонское настроение разливается в воздухе. На обзорной экскурсии вы познакомитесь с самыми яркими локациями и характером города. А завершит поздний вечер танец фламенко — самое выразительное проявление испанского темперамента.
Описание экскурсии
Город на закате дня
Ночная жизнь пробуждает неслышные днём струны барселонского магнетизма.
- Поднимемся на смотровую площадку на холме Тибидабо, чтобы увидеть весь город — на фоне заходящего солнца
- Проедем по главным местам и полюбуемся архитектурными шедеврами, которые расцветают в огнях иллюминации
- Увидим представление Магического фонтана, который был построен к Всемирной выставке 1929 года в футуристическом стиле
- По пути я расскажу об истории Барселоны, Каталонии и Испании, о культуре и традициях местных жителей. О выдающейся архитектуре города и секретах его обаяния
Фламенко — танец, без которого невозможно понять Испанию
Извивающиеся руки, словно живущие своей жизнью, пронизывающий взгляд, гордая осанка, ритмичный стук каблуков.
- Фламенко — это целое направление в испанском искусстве
- Это эмоции, страсть, ритм
- Это путь, который ведёт к внутреннему освобождению и радости
Вы узнаете:
- какое место занимает танец в культуре испанцев
- как он отражает их менталитет и образ жизни
После экскурсии вы будете смотреть шоу как подготовленные зрители, которые уже знакомы с духом Испании, и уловите его отголоски в знаменитом танце.
Организационные детали
Входные билеты на шоу не входят в стоимость экскурсии. Цена зависит от места проведения представления — от €25.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 277 туристов
Hola Amigos! С определенного времени я живу здесь, исследую историю и культуру, изучаю язык и кухню, знакомлюсь с потрясающими людьми и сам организую индивидуальные маршруты/экскурсионные прогулки по самым красивым и правильным местам. А также заряжаю хорошим настроением и позитивом!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Были на экскурсии «Вечерняя Барселона» с Вадимом и остались в полном восторге! Экскурсия получилась очень интересной, насыщенной и познавательной. Вадим не только увлекательно рассказывал об истории и жизни города, но
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Сама организация экскурсии на очень хорошем уровне.
Но нам лично не очень понравилась манера ведения экскурсии Вадимом. Просто небольшой совет - не начинайте себя расхваливать до того, как вы себя зарекомендовали делом;)
Но нам лично не очень понравилась манера ведения экскурсии Вадимом. Просто небольшой совет - не начинайте себя расхваливать до того, как вы себя зарекомендовали делом;)
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Прекрасная экскурсия. Увидели много нового и интересного. Очень удобно на машине, можно увидеть Барселону с разных сторон. Вадим подстраивается под наши желания, меняет маршрут, чтобы мы больше увидели. Советуем всем, кто хочет много узнать и услышать за один день.
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В Барселоне мы были в первый раз, мы выбрали вечернюю экскурсию с желанием посетить представление фламенко после экскурсии. Наша экскурсия-это историческая информация, ошеломительные виды, необычные улицы, восхитительные дома, интересные факты
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О
Супер! Очень довольны
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Вадим, спасибо огромное за такую необыкновенную экскурсию! Никогда самостоятельно мы не смогли бы увидеть те места, что ты нам показал. Твой интересный с юмором и доброжелательный рассказ сделал наш вечер приятным и удивительным! Всем рекомендуем провести вечер в барселоне с Вадимом!
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