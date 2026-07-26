Buenas noches, amigos! Вечером улицы Барселоны обретают магическое очарование и особое каталонское настроение разливается в воздухе. На обзорной экскурсии вы познакомитесь с самыми яркими локациями и характером города. А завершит поздний вечер танец фламенко — самое выразительное проявление испанского темперамента.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Город на закате дня

Ночная жизнь пробуждает неслышные днём струны барселонского магнетизма.

Поднимемся на смотровую площадку на холме Тибидабо, чтобы увидеть весь город — на фоне заходящего солнца

Проедем по главным местам и полюбуемся архитектурными шедеврами, которые расцветают в огнях иллюминации

Увидим представление Магического фонтана, который был построен к Всемирной выставке 1929 года в футуристическом стиле

По пути я расскажу об истории Барселоны, Каталонии и Испании, о культуре и традициях местных жителей. О выдающейся архитектуре города и секретах его обаяния

Фламенко — танец, без которого невозможно понять Испанию

Извивающиеся руки, словно живущие своей жизнью, пронизывающий взгляд, гордая осанка, ритмичный стук каблуков.

Фламенко — это целое направление в испанском искусстве

Это эмоции, страсть, ритм

Это путь, который ведёт к внутреннему освобождению и радости

Вы узнаете:

какое место занимает танец в культуре испанцев

как он отражает их менталитет и образ жизни

После экскурсии вы будете смотреть шоу как подготовленные зрители, которые уже знакомы с духом Испании, и уловите его отголоски в знаменитом танце.

Организационные детали

Входные билеты на шоу не входят в стоимость экскурсии. Цена зависит от места проведения представления — от €25.