В этом путешествии мы посетим центральную часть города, и познакомимся со всеми главными, знаковыми историческими и культурными памятниками и достопримечательностями.
В том числе, побываем в Ciutat vella - старом городе, который представляет из себя сокровищницу средневековой истории и архитектуры Барселоны.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Описание экскурсииОбширная экскурсия со всеми достопримечательностями Однозначно знакомство с любым новым, незнакомым местом должно начинаться именно с обзорной экскурсии! Один из вариантов я хочу предложить вашему вниманию. В этом путешествии мы охватим своим вниманием центральную часть города, и познакомимся со всеми главными, знаковыми историческими и культурными памятниками и достопримечательностями Барселоны. В том числе, побываем в Ciutat vella — старом городе, который представляет из себя сокровищницу средневековой истории и архитектуры Барселоны. Нас ждут самые яркие и незабываемые впечатления и эмоции! По главной улице и готическому кварталу • Вы увидите проспект La Rambla, главную пешеходную улицу Барселоны, «нерв и пульс» города. Её достопримечательности — рынок Бокерия, гран-театр Лисеу, знаменитый фонтанчик для питья — культовое место сбора фанатов Барсы, «живые статуи», и т. д.
- Дворец Гуэля — родовое гнездо мецената и ближайшего друга Антонио Гауди, спроектированный и возведенный Великим архитектором.
- Сердце города — Готический квартал, с его славным и мрачным прошлым, тайнами, загадками, легендами и мифами. Кафедральный собор, Королевский дворец, узкие улочки еврейского квартала Эль Каль. Побываем в квартале моряков и рыбаков El Born — La Rivera. Осмотрим народную церковь Santa Maria del mar. Побываем на самой короткой, и самой узкой улочках Барселоны. В квартале Raval посетим госпиталь, где ушёл в вечность великий Гауди. О квартале раздора, римском поселении и старинном храме • Прогуляемся по пассейдж де Грассия — шикарной, дорогой, парадной улице города, с её знаменитым кварталом Раздора. Обозрим скандальное и всемирно известное архитектурное чудо Гауди — Каса Мила.
- Увидим воочию, своими глазами Великий шедевр, Всемирное наследие и достояние Человечества, храм всех времён и народов — Саграда Фамилия.
- Мы окунёмся с головой в историю начиная с незапамятных времён заселения полуострова племенами иберов, узнаем как, когда и при каких обстоятельствах возникло римское военное поселение Барсино. Воздадим должное славе католических королей Фернандо и Исабелле. Погрузимся в современную жизнь одного из самых красивых и интересных городов мира! Увидим церковь, прихожанином которой был сам Великий Антони Гауди. Ту самую, куда, в тот роковой день, он отправился в свой заключительный земной путь. По пути не грех выпить кофе с круассаном в лучшей кондитерской города! (А может и чего покрепче - в уютном баре, который местному испанцу — дом родной!) Вот так и познакомитесь с Барселоной! И влюбитесь в неё — обязательно!
Ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Проспект La Rambla
- Рынок Бокерия
- Гран-театр Лисеу
- Знаменитый фонтанчик для питья
- Живые статуи
- Дворец Гуэля
- Готический квартал
- Кафедральный собор
- Королевский дворец
- Еврейский квартал Эль Каль
- Квартал моряков и рыбаков El Born - La Rivera
- Церковь Santa Maria del mar
- Квартал Raval
- Пассейдж де Грассия
- Квартал Раздора
- Каса Мил
- Храм Саграда Фамилия
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Храм Саграда Фамилия
Завершение: Площадь Ангела
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
8 сен 2025
Очень понравилась экскурсия. Отдельная благодарность гиду Валерию. Мы увидели город с разных сторон. Прошлись по самым знаковым местам. Было очень интересно. Потом получили список что еще можно посетить. Был с нами на связи по любым вопросам. Всем кто приезжает в Барселону рекомендую.
D
Dmitry
8 июл 2025
Прекрасная экскурсия с Валерием)) Валерий за такое короткое время успел познакомить нас с Барселоной и поделиться своей любовью к этому городу. Обзорная экскурсия проходила по всем основным достопримечательностям старого города
Входит в следующие категории Барселоны
