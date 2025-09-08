Мои заказы

Пешеходная прогулка по Барселоне - узнать, понять, влюбиться

В этом путешествии мы посетим центральную часть города, и познакомимся со всеми главными, знаковыми историческими и культурными памятниками и достопримечательностями.

В том числе, побываем в Ciutat vella - старом городе, который представляет из себя сокровищницу средневековой истории и архитектуры Барселоны.
2 отзыва
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

Описание экскурсии

Обширная экскурсия со всеми достопримечательностями Однозначно знакомство с любым новым, незнакомым местом должно начинаться именно с обзорной экскурсии! Один из вариантов я хочу предложить вашему вниманию. В этом путешествии мы охватим своим вниманием центральную часть города, и познакомимся со всеми главными, знаковыми историческими и культурными памятниками и достопримечательностями Барселоны. В том числе, побываем в Ciutat vella — старом городе, который представляет из себя сокровищницу средневековой истории и архитектуры Барселоны. Нас ждут самые яркие и незабываемые впечатления и эмоции! По главной улице и готическому кварталу • Вы увидите проспект La Rambla, главную пешеходную улицу Барселоны, «нерв и пульс» города. Её достопримечательности — рынок Бокерия, гран-театр Лисеу, знаменитый фонтанчик для питья — культовое место сбора фанатов Барсы, «живые статуи», и т. д.
  • Дворец Гуэля — родовое гнездо мецената и ближайшего друга Антонио Гауди, спроектированный и возведенный Великим архитектором.
  • Сердце города — Готический квартал, с его славным и мрачным прошлым, тайнами, загадками, легендами и мифами. Кафедральный собор, Королевский дворец, узкие улочки еврейского квартала Эль Каль. Побываем в квартале моряков и рыбаков El Born — La Rivera. Осмотрим народную церковь Santa Maria del mar. Побываем на самой короткой, и самой узкой улочках Барселоны. В квартале Raval посетим госпиталь, где ушёл в вечность великий Гауди. О квартале раздора, римском поселении и старинном храме • Прогуляемся по пассейдж де Грассия — шикарной, дорогой, парадной улице города, с её знаменитым кварталом Раздора. Обозрим скандальное и всемирно известное архитектурное чудо Гауди — Каса Мила.
  • Увидим воочию, своими глазами Великий шедевр, Всемирное наследие и достояние Человечества, храм всех времён и народов — Саграда Фамилия.
  • Мы окунёмся с головой в историю начиная с незапамятных времён заселения полуострова племенами иберов, узнаем как, когда и при каких обстоятельствах возникло римское военное поселение Барсино. Воздадим должное славе католических королей Фернандо и Исабелле. Погрузимся в современную жизнь одного из самых красивых и интересных городов мира! Увидим церковь, прихожанином которой был сам Великий Антони Гауди. Ту самую, куда, в тот роковой день, он отправился в свой заключительный земной путь. По пути не грех выпить кофе с круассаном в лучшей кондитерской города! (А может и чего покрепче - в уютном баре, который местному испанцу — дом родной!) Вот так и познакомитесь с Барселоной! И влюбитесь в неё — обязательно!

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Проспект La Rambla
  • Рынок Бокерия
  • Гран-театр Лисеу
  • Знаменитый фонтанчик для питья
  • Живые статуи
  • Дворец Гуэля
  • Готический квартал
  • Кафедральный собор
  • Королевский дворец
  • Еврейский квартал Эль Каль
  • Квартал моряков и рыбаков El Born - La Rivera
  • Церковь Santa Maria del mar
  • Квартал Raval
  • Пассейдж де Грассия
  • Квартал Раздора
  • Каса Мил
  • Храм Саграда Фамилия
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Храм Саграда Фамилия
Завершение: Площадь Ангела
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Л
Людмила
8 сен 2025
Очень понравилась экскурсия. Отдельная благодарность гиду Валерию. Мы увидели город с разных сторон. Прошлись по самым знаковым местам. Было очень интересно. Потом получили список что еще можно посетить. Был с нами на связи по любым вопросам. Всем кто приезжает в Барселону рекомендую.
D
Dmitry
8 июл 2025
Прекрасная экскурсия с Валерием)) Валерий за такое короткое время успел познакомить нас с Барселоной и поделиться своей любовью к этому городу. Обзорная экскурсия проходила по всем основным достопримечательностям старого города
читать дальше

и района Эшампле. Валерий любит свое дело и глубоко погружен в материал, его было интересно слушать на протяжении всей экскурсии, которая, на секундочку, длилась 6 часов, за которые мы обошли множество удивительных и красивых мест

