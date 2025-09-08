читать дальше и района Эшампле. Валерий любит свое дело и глубоко погружен в материал, его было интересно слушать на протяжении всей экскурсии, которая, на секундочку, длилась 6 часов, за которые мы обошли множество удивительных и красивых мест

Прекрасная экскурсия с Валерием)) Валерий за такое короткое время успел познакомить нас с Барселоной и поделиться своей любовью к этому городу. Обзорная экскурсия проходила по всем основным достопримечательностям старого города