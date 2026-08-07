7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Влюбиться в Барселону за 2 часа

Обойти главные достопримечательности, услышать интересные истории и погрузиться в местный колорит
Вы осмотрите знаменитую Площадь Каталонии, пройдетесь по легендарному бульвару Лас Рамблас, заглянете на рынок Бокерия, в аутентичный район Борн и Готический квартал.

Колоритные улочки, атмосферные дворики и захватывающие факты из истории города поджидают за каждым углом. Идемте гулять!
5
12 отзывов
Влюбиться в Барселону за 2 часа
Влюбиться в Барселону за 2 часа
Влюбиться в Барселону за 2 часа

Описание экскурсии

Барселона — красавица Каталонии

У нас будет всего два часа, но мы не будем спешить. Пройдемся по бульвару Рамбла — главной туристической артерии города, где осмотрим самые интересные здания, свернем к рынку Бокерия, представляющему в полной мере местные гастрономические традиции. Мы поговорим о римском происхождении города, эпохе Средневековья, инквизиции, еврейских погромах и режиме Франко. Вы узнаете, что стоит за словом «маньяна» и обсудите испанский подход к жизни, включающий в себя любовь к чревоугодию, футболу и политике.

Лабиринт старинных улиц

На Королевской площади мы осмотрим фонари Гауди, вспомним начало творческого пути маэстро и секреты испанского долголетия. В Готическом квартале увидим постройки XV-XVII веков, римское наследие, которому уже более 2 тысяч лет, а также Кафедральный собор — самый древний храм города, построенный в честь 13-летней девочки. Следом отправимся в район ремесленников, полный уютных мастерских, лавочек и дизайнерских студий.
Вы узнаете, где в Барселоне лучшая паэлья, сангрия и осьминог на гриле, где посмотреть шоу фламенко.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Дополнительные расходы не предусмотрены
  • При желании можно продлить прогулку и добавить в нее что-то особенное, что интересно именно вам

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем
Артем — Организатор в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 440 туристов
Моя команда покажет вам ту Барселону, о которой вы мечтали. Все наши предложения построены таким образом, чтобы вы получили максимальную отдачу за минимально потраченное время (и деньги). С нами весело, увлекательно и интересно! Ждем вас, до встречи;)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
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2
1
Е
Очень понравилась экскурсия "Влюбиться в Барселону за 2часа". Гид Мария провела нас по улочкам старого города, Готическому кварталу. Экскурсия была очень интересной и насыщенной. Мы увидели такие нюансы, на которые
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сами никогда бы не обратили внимание, а просто прошли бы мимо не заметив. Экскурсия намечалась заранее на определённое время, но в последний момент организатор по нашему желанию подстроился под время, удобное нам. За это тоже большое спасибо. Рекомендую экскурсию тем, кто пока не знаком с Барселоной. Большое спасибо замечательному гиду Марии.

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Б
Гид Олег ознакомил нас с Барселоной, провел по центру и рассказал об истории города. Нам было очень интересно. Спасибо гиду Олегу.
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Миша
Замечательный гид, Лолита провела нас по самым важным местам Барселоны, какие можно успеть за 2 часа, и рассказала не только об истории, но и о жизни барселонцев. Экскурсия была хорошо
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продумана и красиво подана. По нашей просьбе, Лолита также дала нам массу подробных советов, как провести остаток времени в Барселоне. Настоятельно рекомендуем!
Заметьте, мы оцениваем Лолиту, а не Артёма. Артём организатор, но нашим экскурсоводом была Лолита.

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И
Мы провели два часа на индивидуальной экскурсии по историческому центу Барселоны вместе с гидом Алисой. Открытая, внимательная, ориентированная на потребности туристов. Профессионал своего дела. Алису не устаёшь слушать: грамотная речь, хорошо поставленный голос и глубокое знание истории горда и страны. Внимательна также и в бытовых вопросах, отзывчива и внимательна. Рекомендуем!
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И
Погуляли с Алисой. Нас было трое, супер формат для экскурсии. Получилась отличная дружеская прогулка с хорошими историями. Я бывала на этих же улицах не раз, но не замечала многих деталей, когда ты идешь-идешь и вдруг бац - что-то клевое. Алиса очень располагающий человек, с ней очень легко и приятно. Два часа пролетели незаметно. Очень хороший приятный формат. Рекомендую.
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A
Лолита прекрасный гид! Её знания огромны, не было вопроса на который она не дала полный и интересный ответ. Она очень чутко и тепло отнеслась к детям, которых в нашей группе было шестеро и это совсем не так просто 😀. От всего сердца огромное спасибо. Всем советую пройтись по Барселоне только с Лолитой!!!
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