7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Обойти главные достопримечательности, услышать интересные истории и погрузиться в местный колорит

Артем
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Артем – экскурсионное агентство
Вы осмотрите знаменитую Площадь Каталонии, пройдетесь по легендарному бульвару Лас Рамблас, заглянете на рынок Бокерия, в аутентичный район Борн и Готический квартал.

Колоритные улочки, атмосферные дворики и захватывающие факты из истории города поджидают за каждым углом.

Идемте гулять!
От 80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Каталонии
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Влюбиться в Барселону за 2 часа
Влюбиться в Барселону за 2 часа

Что вас ожидает

Барселона — красавица Каталонии
У нас будет всего два часа, но мы не будем спешить. Пройдемся по бульвару Рамбла — главной туристической артерии города, где осмотрим самые интересные здания, свернем к рынку Бокерия, представляющему в полной мере местные гастрономические традиции. Мы поговорим о римском происхождении города, эпохе Средневековья, инквизиции, еврейских погромах и режиме Франко. Вы узнаете, что стоит за словом «маньяна» и обсудите испанский подход к жизни, включающий в себя любовь к чревоугодию, футболу и политике.

Лабиринт старинных улиц
На Королевской площади мы осмотрим фонари Гауди, вспомним начало творческого пути маэстро и секреты испанского долголетия. В Готическом квартале увидим постройки XV-XVII веков, римское наследие, которому уже более 2 тысяч лет, а также Кафедральный собор — самый древний храм города, построенный в честь 13-летней девочки. Следом отправимся в район ремесленников, полный уютных мастерских, лавочек и дизайнерских студий. Мы зайдем в самые аутентичные заведения этого живописного квартала и поговорим о древних традициях, которые хранят здесь уже более 500 лет.

Вы узнаете, где в Барселоне лучшая паэлья, сангрия и осьминог на гриле, где посмотреть шоу фламенко и как проще всего попасть внутрь творений Гауди, минуя очереди.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Дополнительные расходы не предусмотрены
  • При желании можно продлить прогулку и добавить в нее что-то особенное, что интересно именно вам
Влюбиться в Барселону за 2 часа
Влюбиться в Барселону за 2 часа
Влюбиться в Барселону за 2 часа
Влюбиться в Барселону за 2 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Каталонии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Артем
Артем
Моя команда покажет вам ту Барселону, о которой вы мечтали. Все наши предложения построены таким образом, чтобы вы получили максимальную отдачу за минимально потраченное время (и деньги). С нами весело, увлекательно и интересно! Ждем вас, до встречи ;)
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мария
2 марта 2020
Посетили чудесную экскурсию с совершенно прекрасной Алисой! Интересно, содержательности, не нужно. Чудесный рассказчик и просто приятная во всех отношениях девушка. Начать знакомство с Барселоной в её компании было отличной идеей. От души рекомендуем!
12 февраля 2020
Очень информативная экскурсия в непринужденной атмосфере. Спасибо гиду Алисе за интересное изложение, четкость фактов и актуальность. Получены ответы на все интересующие вопросы, предоставлена дополнительная информация о локации и характере интересных мест. Рекомендую.
10 января 2020
Очень понравилась симпатичная гид Алиса. Маршрут, рассказ, эмоциональность экскурсии, немедленная корректировка на месте по желанию клиента. Спасибо большое!
15 декабря 2019
Погуляли с Алисой. Нас было трое, супер формат для экскурсии. Получилась отличная дружеская прогулка с хорошими историями. Я бывала на этих же улицах не раз, но не замечала многих деталей, когда ты идешь-идешь и вдруг бац - что-то клевое. Алиса очень располагающий человек, с ней очень легко и приятно. Два часа пролетели незаметно. Очень хороший приятный формат. Рекомендую.
4 ноября 2019
Очень интересно и познавательно!!!Гид Алиса причиняй собеседник, дала много полезных советов.
26 октября 2019
Нашим гидом была Алиса. Не думали мы, что за 2 часа можно узнать столько интересного. Помимо интересной экскурсии мы получили кучу полезной практической информации и советов.
17 октября 2019
Мы провели два часа на индивидуальной экскурсии по историческому центу Барселоны вместе с гидом Алисой. Открытая , внимательная, ориентированная на потребности туристов. Профессионал своего дела. Алису не устаёшь слушать : грамотная речь, хорошо поставленный голос и глубокое знание истории горда и страны. Внимательна также и в бытовых вопросах, отзывчива и внимательна. Рекомендуем!

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