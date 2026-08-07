7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы осмотрите знаменитую Площадь Каталонии, пройдетесь по легендарному бульвару Лас Рамблас, заглянете на рынок Бокерия, в аутентичный район Борн и Готический квартал. Колоритные улочки, атмосферные дворики и захватывающие факты из истории города поджидают за каждым углом. Идемте гулять!

Описание экскурсии

Барселона — красавица Каталонии

У нас будет всего два часа, но мы не будем спешить. Пройдемся по бульвару Рамбла — главной туристической артерии города, где осмотрим самые интересные здания, свернем к рынку Бокерия, представляющему в полной мере местные гастрономические традиции. Мы поговорим о римском происхождении города, эпохе Средневековья, инквизиции, еврейских погромах и режиме Франко. Вы узнаете, что стоит за словом «маньяна» и обсудите испанский подход к жизни, включающий в себя любовь к чревоугодию, футболу и политике.

Лабиринт старинных улиц

На Королевской площади мы осмотрим фонари Гауди, вспомним начало творческого пути маэстро и секреты испанского долголетия. В Готическом квартале увидим постройки XV-XVII веков, римское наследие, которому уже более 2 тысяч лет, а также Кафедральный собор — самый древний храм города, построенный в честь 13-летней девочки. Следом отправимся в район ремесленников, полный уютных мастерских, лавочек и дизайнерских студий.

Вы узнаете, где в Барселоне лучшая паэлья, сангрия и осьминог на гриле, где посмотреть шоу фламенко.

Организационные детали