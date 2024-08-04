Мы встретимся с вами в центре и пойдем гулять в Готический квартал, где узнаем, как зародился этот удивительный город, послушаем городские легенды и поднимемся на одно из зданий с видом на великолепный Кафедральный собор Барселоны. Этот вид никого не оставит равнодушным! Сразу же после этого мы отправимся в эмигрантский и студенческий район Раваль, где посетим настоящий испанский дворик и апельсиновый сад, увидим здание старинного монастыря XIII века. Далее мы познакомимся с самой известной работой скульптора Ботеро, а потом поднимемся на террасу с панорамным видом на 360 градусов. Отсюда Барселона видна во все стороны. Мы насладимся видами, попивая чашечку вкуснейшего испанского кофе. Ну или знаменитой испанской кавы, это уж чего ваша душа пожелает! Гарантирую вам прекрасное настроение, море ценной информации, незабываемые впечатления и потрясающие фотографии. Здесь мы посещаем невероятные локации — панорамные террасы Барселоны, и я везде вас фотографирую. Важная информация:

Лучше всего подготовиться заранее и выбрать одежду ярких цветов • Возьмите с собой бутылку воды и солнечные очки.