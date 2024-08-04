Вы хотели бы посмотреть самые известные террасы в Барселоне? Подняться на смотровые площадки, от которых кружится голова? Тогда эта фотопрогулка идеально вам подойдет. Мы прогуляемся по Готическому кварталу, посмотрим на Барселону с высоты. Море впечатлений и классные фотографии гарантированы!
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Мы встретимся с вами в центре и пойдем гулять в Готический квартал, где узнаем, как зародился этот удивительный город, послушаем городские легенды и поднимемся на одно из зданий с видом на великолепный Кафедральный собор Барселоны. Этот вид никого не оставит равнодушным! Сразу же после этого мы отправимся в эмигрантский и студенческий район Раваль, где посетим настоящий испанский дворик и апельсиновый сад, увидим здание старинного монастыря XIII века. Далее мы познакомимся с самой известной работой скульптора Ботеро, а потом поднимемся на террасу с панорамным видом на 360 градусов. Отсюда Барселона видна во все стороны. Мы насладимся видами, попивая чашечку вкуснейшего испанского кофе. Ну или знаменитой испанской кавы, это уж чего ваша душа пожелает! Гарантирую вам прекрасное настроение, море ценной информации, незабываемые впечатления и потрясающие фотографии. Здесь мы посещаем невероятные локации — панорамные террасы Барселоны, и я везде вас фотографирую. Важная информация:
Лучше всего подготовиться заранее и выбрать одежду ярких цветов • Возьмите с собой бутылку воды и солнечные очки.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение гида
- Фотографии на память
Где начинаем и завершаем?
Начало: Avda. del Portal de l’Àngel, 4
Завершение: Via Laetana, 107
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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