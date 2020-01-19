23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Осмотреть город с лучших террас

Перед вами откроются самые впечатляющие террасы Барселоны, которые словно созданы для фотоссесий и любования каталонской архитектурой. С высоты птичьего полета вы рассмотрите барселонские символы и прочувствуете атмосферу самого креативного города земли. Я проведу вас на три крыши, каждая из которых откроет Барселону по-новому: вы выпьете ароматный кофе, наслаждаясь видами Готического квартала и Кафедрального собора, с бокалом игристой кавы полюбуетесь круговой панорамой города, а после с высоты исследуете площадь, которая делит каталонскую столицу на две части.

От Готического квартала до «барселонского Бруклина»

Фантастические панорамы Барселоны мы приправим живыми и нескучными историями города и его средневековыми легендами. Вы узнаете, какие события происходили на площади Каталонии в разные эпохи, откуда взялся Готический квартал и в чью честь возведен главный собор Барселоны. Поймете, зачем перед Олимпиадой построили новый район, который прозвали «барселонским Бруклином». И, конечно, услышите самое интересное о достопримечательностях, которые мы осмотрим с красивейших террас города.