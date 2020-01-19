23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Покорить лучшие панорамные точки города и услышать каталонские легенды

Олеся
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Олеся – ваш гид
Любоваться панорамами Барселоны с чашкой горячего кофе или бокалом испанской кавы, слушать легенды средневекового города и погружаться в его магическую атмосферу — именно этим мы займемся на прогулке по лучшим террасам Барселоны.

Вы отыщете идеальные локации для фотосессий и с нового ракурса взглянете на символы чарующей столицы Каталонии.
€120
90 за экскурсию
скидка25%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Каталонии
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У этой экскурсии23 отзыва
5
По крышам и террасам Барселоны
По крышам и террасам Барселоны

Что вас ожидает

Осмотреть город с лучших террас
Перед вами откроются самые впечатляющие террасы Барселоны, которые словно созданы для фотоссесий и любования каталонской архитектурой. С высоты птичьего полета вы рассмотрите барселонские символы и прочувствуете атмосферу самого креативного города земли. Я проведу вас на три крыши, каждая из которых откроет Барселону по-новому: вы выпьете ароматный кофе, наслаждаясь видами Готического квартала и Кафедрального собора, с бокалом игристой кавы полюбуетесь круговой панорамой города, а после с высоты исследуете площадь, которая делит каталонскую столицу на две части.

От Готического квартала до «барселонского Бруклина»
Фантастические панорамы Барселоны мы приправим живыми и нескучными историями города и его средневековыми легендами. Вы узнаете, какие события происходили на площади Каталонии в разные эпохи, откуда взялся Готический квартал и в чью честь возведен главный собор Барселоны. Поймете, зачем перед Олимпиадой построили новый район, который прозвали «барселонским Бруклином». И, конечно, услышите самое интересное о достопримечательностях, которые мы осмотрим с красивейших террас города.

Организационные детали

Напитки на террасах оплачиваются отдельно по желанию, других дополнительных расходов не предусмотрено.

По крышам и террасам Барселоны
По крышам и террасам Барселоны
По крышам и террасам Барселоны
По крышам и террасам Барселоны
По крышам и террасам Барселоны
По крышам и террасам Барселоны
По крышам и террасам Барселоны
По крышам и террасам Барселоны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Каталонии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олеся
Олеся
¡Hola, amigos! Я подарю вам Барселону! Нетуристическую, нетипичную, хранящую в себе множество мифов и легенд. С секретными барами, ресторанами без вывесок, со старинными кафешечками с душой и домашней выпечкой! В прошлом много путешествовала по юго-восточной Азии, пока однажды почти случайно попала в Барселону и влюбилась, в город, традиции, культуру настолько, что вот уже несколько лет мое сердце бьется в унисон с ритмом этого города. Всю информацию я черпаю из библиотек, местной периодики и конечно же из бесед с разговорчивыми местными жителями. А как профессиональный переводчик китайского могу разговорить любого!:)
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23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

19 января 2020
Спасибо Олесе за интересную экскурсию) С высоты Вы можете рассмотреть все достопримечательности, сделать много красивых фотографий и, конечно, услышать увлекательный рассказ об истории этого прекрасного города, который навсегда останется в вашем сердце))
28 декабря 2019
Нам все понравилось! Хотя в Барселоне уже были много раз
Спасибо Олесе
24 декабря 2019
Экскурсия просто замечательная! Мы уже не первый раз в Барселоне и, казалось бы, видели все ее основные достопримечательности, но Олеся показала нам этот город глазами местного жителя, и Барселона заиграла для нас новыми красками. Вместо первоначальных 3-х часов наша экскурсия длилась почти 4 часа, но мы даже не заметили этого. Олеся оказалась увлекательным и одновременно увлеченным рассказчиком, и ее любовь к столице Каталонии настолько заразительна, что вы обязательно вернетесь сюда еще не раз, открывая для себя все новые и новые грани этого волшебного города.
7 декабря 2019
Новый взгляд на знакомые и любимые места. Рекомендую эту экскурсию всем кто влюблён в этот город. Огромная благодарность гиду Олесе за интересное и красиво проведённое время. До новых встреч.
12 ноября 2019
Добротная экскурсия и очень интересный ведущий. Олеся человек широко эрудированный, легкий в общении показала Барселону с неожиданной стороны. Было красиво и увлекательно. А виды которые открываются с высоты террас на Барселону великолепны. Спасибо. Смело рекомендую Олесю и ее экскурсии.
14 октября 2019
Олеся очень интересно рассказывала об истории, обычаях, приправляя своё повествование пикантными подробностями жизни известных испанцев , все как я люблю. Скучно точно не будет! Рекомендую)
10 октября 2019
Олеся очень интересный собеседник, удивительно контактный человечек. Спасибо за экскурсию, это было для нас очаровательное прощание с любимой Барселоной.
9 октября 2019
Интересная и познавательная экскурсия. Барселона как бы с другого ракурса. Проходишь и не замечаешь те места, где ты проходил много раз. Олеся показала нам Барселону с другой стороны. Интересно и познавательно!
28 сентября 2019
Супер экскурсия !! Очень необычная !!! Впечатлений масса . Олеся супер гид!!! Вид на Барселону с крыш , совершенно другой !! Рекомендую !!!
25 сентября 2019
Удивительный Город, прекрасная экскурсия!
Олеся действительно представила Барселону с необычного ракурса.
Знающий экскурсовод, интересный собеседник, приятный человек - это все об Олесе.
Всенепременно рекомендуем экскурсию "По крышам и террасам Барселоны"!
Олеся, искреннее Вам Спасибо за Экскурсию!
С наилучшими пожеланиями,
Витя, Ира, Кирилл
Ещё 13 отзывов

Олеся проводит ещё 1 экскурсию

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