Главные экскурсионные места в Барселоне

Найдено 148 экскурсий в категории «Популярные места» в Барселоне на русском языке, цены от €20, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест
🚶 Пешая
Квест
2 часа
48 отзывов
Сюрреалистический квест в Барселоне: Прогулка с Сальвадором Дали
Погрузитесь в мир фантазий Сальвадора Дали, исследуя Готический квартал Барселоны с увлекательными заданиями и перформансами
Начало: У кафе «Els 4 gats» (Четыре Кота)
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
199 за всё до 10 чел.
Барселона на велосипеде: от готики до современности
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
57 отзывов
Велосипедная экскурсия по Барселоне: история и современность
Захватывающее путешествие на велосипеде по историческим и современным районам Барселоны, полное открытий и уникальных мест
Начало: Метро барселонетта
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
34 за человека
Первый раз в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
112 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Первый раз в Барселоне»: от Гауди до Готического квартала
Погрузитесь в уникальную атмосферу Барселоны с эксклюзивной экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты каталонской столицы
Завтра в 12:00
10 июня в 08:30
140 за всё до 4 чел.
Барселона от готики до фешенебельных площадей
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
32 отзыва
Барселона: путешествие от старинных улиц до фешенебельных районов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Барселоне, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Каталунии
Расписание: в будние дни в 10:00 и 19:30
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
36 за человека
Дружеская прогулка по Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Дружеская прогулка по уникальным районам Барселоны
Познакомьтесь с неизведанными уголками Барселоны: от винтажных магазинов до исторических лавок в компании местного гида
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 10:00
10 июня в 11:00
от 95 за всё до 6 чел.
Гении и злодеи - герои Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Гении и злодеи - герои Барселоны
Прогуляться по улочкам Старого города и открыть для себя историю Барселоны через судьбы её жителей
Начало: pla de la Seu
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от 85 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Барселону
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
322 отзыва
Добро пожаловать в Барселону: Саграда Фамилия и шедевры Гауди
Погрузитесь в волшебный мир Барселоны: от Саграда Фамилия до Готического квартала, открывая секреты Гауди и исторические районы
Начало: Возле Sagrada Familia у входа в McDonald’s
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
167134 за всё до 3 чел.
Обзорная Барселона: детская версия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
280 отзывов
Обзорная Барселона: детская версия - путешествие по сказочным местам
Приглашаем юных путешественников и их родителей на увлекательное путешествие по волшебным уголкам Барселоны
Сегодня в 08:30
11 июня в 06:30
134 за всё до 6 чел.
Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
19 отзывов
Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
Совершить путешествие во времени в самом сердце каталонской столицы
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
39 за человека
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Круиз
4 часа
24 отзыва
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
Проведите 4 часа в Барселоне: шедевры Гауди, виды с Монтжуика и ключевые достопримечательности. Узнайте всё о жизни города на индивидуальном круизе
Сегодня в 12:00
10 июня в 07:00
250 за всё до 6 чел.
Легенды старинной и современной Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
84 отзыва
Легенды старинной и современной Барселоны: путешествие в сердце города
Погрузитесь в атмосферу Барселоны, где каждый шаг рассказывает историю. От средневековых улиц до современных достопримечательностей
Начало: Площадь Каталунии
Сегодня в 18:30
Завтра в 00:30
133 за всё до 10 чел.
Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
87 отзывов
Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне
Прогулка по Барселоне с фотосессией: площадь Каталонии, Рамбла, Готический квартал. Узнайте интересные факты и получите уникальные фотографии
Начало: На площади Каталония
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
120 за всё до 4 чел.
Всё о Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
46 отзывов
Мастер-класс Всё о Гауди: от парка Гуэль до Саграды Фамилии
Погрузитесь в мир архитектуры Гауди в Барселоне, создайте уникальный мозаичный сувенир своими руками на мастер-классе
Начало: У театра Лисео
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
184 за всё до 7 чел.
Гауди - один день наедине с гением
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
53 отзыва
Гауди за один день: индивидуальное путешествие по Барселоне
Погрузитесь в мир Гауди: от первых работ до Саграда Фамилия, с увлекательными рассказами и каталонским обедом
Начало: На площади Каталония
Сегодня в 09:30
17 июня в 09:30
180 за всё до 6 чел.
Ваш идеальный день в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
89 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Ваш идеальный день в Барселоне»
Откройте для себя Барселону с эксклюзивным маршрутом, составленным под ваши интересы и предпочтения
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
13 июня в 13:00
165 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, сеньорита Барселона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
212 отзывов
Знакомьтесь, сеньорита Барселона
Открыть всё самое главное в Барселоне за 4 часа
Начало: Площадь Ангела (placa de l’Angel)
12 июня в 12:30
13 июня в 10:00
160 за всё до 5 чел.
Пешком по Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
465 отзывов
Пешая экскурсия по Барселоне: Готический квартал, Ла Рамбла, Парк Гуэль
Погрузитесь в уникальную атмосферу Барселоны, прогуливаясь по её историческим улицам, вкушая местные деликатесы и восхищаясь архитектурой
Начало: Площадь Каталонии
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
200 за всё до 4 чел.
Готическая Барселона вечером
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
289 отзывов
Готическая Барселона вечером
Еженедельная прогулка по легендарному кварталу с погружением в историю Старого города
Начало: Площадь Каталонии
Расписание: в понедельник в 19:00, в среду в 20:00, в пятницу в 18:00
12 июня в 20:00
17 июня в 19:00
27 за человека
По самым интересным местам Барселоны
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
191 отзыв
Путешествие по самым интересным местам Барселоны: от классики до секретов
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Барселоне, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Avinguda de Gaudí
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
60 за человека
Барселона - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
53 отзыва
Барселона - путешествие во времени: от Средневековья до модернизма
Познакомьтесь с историческими районами Барселоны, узнайте тайны Саграды Фамилии и насладитесь каталонской кухней
Начало: У Кафедрального собора
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
187 за всё до 8 чел.
Вкусная Барселона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
54 отзыва
Вкусная Барселона: гастрономическое путешествие по каталонской кухне
Погрузитесь в мир вкусов Барселоны с экскурсией, где каждое блюдо расскажет свою уникальную историю. Вас ждет настоящее кулинарное приключение
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 17:30
Завтра в 12:00
187 за всё до 2 чел.
Священная гора Тибидабо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
63 отзыва
Путешествие на вершину Тибидабо: Храм Святого Сердца и не только
Вас ждет захватывающее путешествие на самую высокую точку Барселоны, где красота и история сливаются в единое целое
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 08:00
12 июня в 12:00
от 134 за всё до 10 чел.
Шедевры каталонского модерна: Гауди и не только
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
39 отзывов
Шедевры каталонского модерна: Гауди и не только
Познакомьтесь с великолепием архитектуры Барселоны, открывая тайны Гауди и его современников в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Площадь Каталонии
12 июня в 12:00
13 июня в 10:00
160 за всё до 4 чел.
Вся Барселона за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
133 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Вся Барселона за один день
Идеальный вариант для тех, кто хочет увидеть все главные достопримечательности Барселоны за один день. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Начало: На площади Каталонии
12 июня в 12:30
14 июня в 08:30
от 267 за всё до 10 чел.
Храм Саграда Фамилия: библия в камне
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
37 отзывов
Храм Саграда Фамилия: библия в камне
Погрузитесь в мир Антонио Гауди и узнайте тайны храма Саграда Фамилия. Рассмотрите библейские сюжеты и фантастические архитектурные детали
Завтра в 08:00
15 июня в 15:00
85 за всё до 6 чел.
Многоликая Барселона: Готика, Раваль и Борн
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Многоликая Барселона: Путешествие по Готике, Равалю и Борну
Погрузитесь в историю трех уникальных кварталов Барселоны. Легенды, архитектура и неповторимая атмосфера ждут вас
Начало: Площадь Каталонии
12 июня в 12:00
13 июня в 10:00
160 за всё до 5 чел.
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
77 отзывов
Поездка в музей Дали и Жирону: сюрреализм и история в одном путешествии
Погрузитесь в мир великого Сальвадора Дали, посетив его музей в Фигерасе, и продолжите путешествие по улочкам старинной Жироны
Начало: Passeig de Gracia
Завтра в 01:30
10 июня в 00:30
389 за всё до 3 чел.
Пять районов Барселоны за три часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
61 отзыв
Пять районов Барселоны за три часа
Познакомьтесь с самыми яркими районами Барселоны за три часа. Узнайте о каталонском модерне, истории Арагона и реликвиях готического храма
Начало: Возле Дома Бальо на Пасео-де-Грасия
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
100 за всё до 3 чел.
Шедевры модерна от Гауди и других гениев
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
Шедевры модерна Барселоны: Гауди, Пикассо и архитектурные чудеса
Погрузитесь в мир каталонского модерна, исследуя великолепие Пасео-де-Грасия и вдохновляющую Саграду Фамилию в компании опытного гида
Начало: У Кафедрального собора Барселоны
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
117 за всё до 7 чел.
По крышам и террасам Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
По крышам и террасам Барселоны: панорамы, легенды и архитектура
Погрузитесь в магию Барселоны, наслаждаясь её красотой с высоты лучших террас. Идеальные локации для фото и неповторимые истории ждут вас
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
190 за всё до 3 чел.
Старый город, или Тысяча драконов и один кот
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
47 отзывов
Старый город Барселоны: истории, драконы и волшебный кот
Погрузитесь в мир средневековых легенд и тайн Барселоны. Готический квартал, Лас Рамблас и многое другое ждут вас в этой уникальной прогулке
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 09:00
13 июня в 10:00
150 за всё до 6 чел.
Самый лучший день в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
Самый лучший день в Барселоне
9 часов на то, чтобы навсегда влюбиться в город
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 400 за всё до 20 чел.
Готический квартал в деталях
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Готический квартал в деталях
Расшифровать старинные вывески, фрески и мозаики на стенах исторического района Барселоны
Начало: На Площади Каталонии
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
130 за всё до 5 чел.
Модерн и готика: два лица Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Модерн и готика: два лица Барселоны - путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу Барселоны, открывая тайны готических кварталов и великолепие модернистской архитектуры
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 143 за всё до 10 чел.
Один день с Антони Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
28 отзывов
Весь Гауди за 5 часов: эксклюзивное путешествие по Барселоне
Погрузитесь в мир Гауди с уникальной экскурсией по Барселоне. Откройте для себя все шедевры великого мастера за один день
Начало: На улице Рамбла
12 июня в 12:00
14 июня в 08:00
от 267 за всё до 5 чел.
Таинственные лабиринты Готического квартала
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Таинственные лабиринты Готического квартала
Прогулка по знаменитым местам одного из самых красивых районов Барселоны
Начало: Площадь Каталонии
12 июня в 12:00
13 июня в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Ежедневная прогулка по Барселоне
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
196 отзывов
Ежедневная прогулка по Барселоне
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: у монумента Колумбу
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
25 за человека
Парк Гуэль в компании Гауди
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Парк Гуэль в компании Гауди: не просто прогулка, а путешествие в искусство
Встреча с Гауди в Парке Гуэль - это не только экскурсия, но и погружение в историю и творчество великого мастера
Начало: В Парке Гуэль
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
237 за всё до 10 чел.
Барселона для начинающих (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
4 отзыва
Барселона для начинающих (в мини-группе)
Пройти по знаковым местам города и погрузиться в его традиции, характеры, моменты печали и счастья
Начало: У храма Святого Семейства
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
45 за человека
Интерактивная прогулка по Старому городу для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Интерактивная прогулка по Старому городу для детей
Познакомиться с «визитными карточками» Барселоны в игровом формате
Начало: В районе метро Drassanes
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
160 за всё до 5 чел.
Храм Святого Семейства (без очередей)
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
8 отзывов
Храм Святого Семейства (без очередей)
Изучить вместе с архитектором невероятное творение Гауди и не тратить время на покупку билетов
Начало: У Саграда Фамилия
Завтра в 18:00
10 июня в 08:30
170 за всё до 4 чел.
Тайны творческой лаборатории Гауди
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
49 отзывов
Тайны творческой лаборатории Гауди: путешествие по Барселоне
Откройте для себя мир Гауди: уникальная возможность увидеть знаменитые шедевры и их скрытые смыслы
Начало: Встречаемся возле Sagrada Familia у входа в Макдон...
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
205154 за всё до 3 чел.
По Барселоне - на велосипеде
🚲 На велосипеде
Групповая
2.5 часа
13 отзывов
Велосипедный тур по Барселоне: от Триумфальной арки до Саграда Фамилия
Откройте для себя красоту Барселоны, катаясь на велосипеде по её знаменитым улицам и паркам в компании опытного гида
Начало: Возле нашего офиса
Расписание: ежедневно в 10:15, 13:15 и 16:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
23 за человека
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
История, архитектура и мифы столицы Каталонии на дружеской экскурсии
Начало: На Новой площади
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
110 за всё до 6 чел.
Любимые гастрономические места барселонцев
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Любимые гастрономические места барселонцев
Гастрономические сокровища Барселоны: экскурсия по любимым заведениям местных жителей
Начало: В месте по договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 200 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма
    Очень приятно, когда экскурсовод не просто эксперт с глубокими знаниями на тему, но и фанат своего дела. Спасибо Виталию за
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    интересную прогулку по одному из самых невероятных мест в мире, за любовь к своему делу, к Саграда Фамилиа, за уважение к труду всех художников и архитекторов. Мы все почувствовали на экскурсии как неравнодушен наш гид к этому удивительному сооружению.

  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Пешком по Барселоне
    Потрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошли неспешным шагом и остановками
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    на перекусы в атмосферных ресторанчиках до дома Гуэля и Саграды Фамилия. Дарья чудесный рассказчик, профессионал своего дела! С огромной любовью и воодушевлением нас перенесла в атмосферу Барселоны и влюбила в этот город! Рекомендую!

    Потрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошлиПотрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошлиПотрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошлиПотрясающая экскурсия в сопровождении Дарьи! Охватили все самые интересные места по Готическому кварталу, прогулялись Рамбле, дошли
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Барселона на велосипеде: от готики до современности
    Александр потрясающий экскурсовод, знаток своего дела, с нестандартным мышлением и широким кругозором. Погрузил в атмосферу города, поделился личным опытом, рассказал про необычные места. Очень довольна!
  • D
    Diana
    3 июня 2024
    Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века
    Наш гид Алесандр подробно рассказал нам об истории города, архитектуре, показал интересные дворики, ответил на наши вопросы, а так же предложил обращаться к нему в случае необходимости во время поездки. Очень рекомендую.
  • В
    Виктор
    3 июня 2024
    По самым интересным местам Барселоны
    Всё прошло отлично!
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Барселона - путешествие во времени
    Провели с Людмилой отличную обзорную экскурсию по Барселоне на велосипедах - емко, динамично, интересно.
    Провели с Людмилой отличную обзорную экскурсию по Барселоне на велосипедах - емко, динамично, интересноПровели с Людмилой отличную обзорную экскурсию по Барселоне на велосипедах - емко, динамично, интересноПровели с Людмилой отличную обзорную экскурсию по Барселоне на велосипедах - емко, динамично, интересноПровели с Людмилой отличную обзорную экскурсию по Барселоне на велосипедах - емко, динамично, интересноПровели с Людмилой отличную обзорную экскурсию по Барселоне на велосипедах - емко, динамично, интересно
  • A
    Anton
    1 июня 2024
    Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
    Чудесная экскурсия. Потрясающий гид. Все рекомендуем.
  • N
    Nadia
    30 мая 2024
    По самым интересным местам Барселоны
    Мне все очень понравилось, интересно и познавательно рассказывал гид Тарас, большое ему спасибо! Но по времени очень мало получилось. .
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    в смысле должна была экскурсия 3 часа, а продолжалась 2. Не знаю почему? Может потому, что еще 2 х людей с нами не было, которые должны были быть. .

  • М
    Мария
    30 мая 2024
    Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест
    Прогулка в компании Дали вышла волшебная, как и ожидалось) мы не стали говорить детям как именно будет проходить экскурсия, поэтому
    читать дальше

    они шли на нее без особого воодушевления. Какого было их удивление, когда появился Арсений! И завертелось…! Полный восторг! Два часа пролетели незаметно и очень интересно. Спасибо!

  • В
    Валерия
    30 мая 2024
    Готическая Барселона вечером
    Очень интересная экскурсия! Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест
  2. Барселона на велосипеде: от готики до современности
  3. Первый раз в Барселоне
  4. Барселона от готики до фешенебельных площадей
  5. Дружеская прогулка по Барселоне
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
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