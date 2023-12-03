Узнать, как грязный промышленный город превратился в известный средиземноморский курорт
Барселона получила спортивные сооружения, дороги, парки и два небоскрёба — символы каталонской столицы.
На экскурсии вы познакомитесь с олимпийским наследием города и даже сравните свою ступню со ступнёй Майкла Джордана.
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
|Дети до 16 лет
|€20
Описание
Что вас ожидает
Гастрономическая аллея и гигантская креветка
Начнём прогулку в Старом порту у аллегорического памятника «Лицо Барселоны». Вы пройдёте по главной гастрономической аллее Олимпиады, сфотографируетесь под огромной креветкой и увидите транспортную артерию, разгрузившую городской центр во время Игр.
Ворота в город и золотая рыбка
Затем мы последуем в Олимпийский порт к двум самым высоким строениям Каталонии — своеобразным воротам в Барселону. Вы удивитесь размерам парковки для яхт, загадаете сокровенное желание у самой большой в мире золотой рыбки, поймёте идею противоречивой скульптуры «Давид и Голиаф».
Пьедестал чемпионов
Через парк водопадов мы дойдём до памятника волонтёрам. Вы узнаете про движение олимпийских помощников-добровольцев, которое приняло современный вид именно благодаря барселонским играм. А затем сможете подняться на настоящий олимпийский пьедестал, который в 1992 году видел легендарных чемпионов.
Аллея олимпийской славы
На аллее вы пересчитаете памятные таблички всем победителям Игр. Прогуляетесь по Олимпийской деревне и парку Карлоса I, где увидите гигантские бронзовые ягодицы и непременно узнаете историю их появления.
Гора Монжуик
Она станет финальной точкой нашей прогулки. Вы побываете на стадионе, где проходили церемонии открытия и закрытия Игр, взглянете на олимпийский факел. Сравните свою ступню со ступнёй легендарного Майкла Джордана. Посмотрите на одно из самых значительных сооружений Олимпиады — дворец Святого Георгия и впечатлитесь видами Барселоны с трибун прыжкового бассейна.
Организационные детали
Во время экскурсии мы будем дважды перемещаться на общественном транспорте. Разовая поездка на метро и автобусе стоит 2 евро 20 центов. При покупке абонемента сразу на 10 поездок, вы сэкономите в два раза.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у центрального телеграфа
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.