Олимпийская Барселона

Индивидуальная экскурсия в Барселоне

Узнать, как грязный промышленный город превратился в известный средиземноморский курорт

Ещё в 80-х годах Барселона вовсю дымила заводами. Город был тесным и душным. Всё изменилось к Олимпиаде 1992 года. Трущобы снесли, фабрики вывезли в пригороды, на побережье отсыпали 5 км песчаных пляжей.

Барселона получила спортивные сооружения, дороги, парки и два небоскрёба — символы каталонской столицы.

На экскурсии вы познакомитесь с олимпийским наследием города и даже сравните свою ступню со ступнёй Майкла Джордана.
Олимпийская Барселона
Олимпийская Барселона
Олимпийская Барселона
Олимпийская Барселона
Олимпийская Барселона
Олимпийская Барселона
Олимпийская Барселона
Олимпийская Барселона
Олимпийская Барселона
Олимпийская Барселона
Олимпийская Барселона
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€40
Дети до 16 лет€20
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Гастрономическая аллея и гигантская креветка

Начнём прогулку в Старом порту у аллегорического памятника «Лицо Барселоны». Вы пройдёте по главной гастрономической аллее Олимпиады, сфотографируетесь под огромной креветкой и увидите транспортную артерию, разгрузившую городской центр во время Игр.

Ворота в город и золотая рыбка

Затем мы последуем в Олимпийский порт к двум самым высоким строениям Каталонии — своеобразным воротам в Барселону. Вы удивитесь размерам парковки для яхт, загадаете сокровенное желание у самой большой в мире золотой рыбки, поймёте идею противоречивой скульптуры «Давид и Голиаф».

Пьедестал чемпионов

Через парк водопадов мы дойдём до памятника волонтёрам. Вы узнаете про движение олимпийских помощников-добровольцев, которое приняло современный вид именно благодаря барселонским играм. А затем сможете подняться на настоящий олимпийский пьедестал, который в 1992 году видел легендарных чемпионов.

Аллея олимпийской славы

На аллее вы пересчитаете памятные таблички всем победителям Игр. Прогуляетесь по Олимпийской деревне и парку Карлоса I, где увидите гигантские бронзовые ягодицы и непременно узнаете историю их появления.

Гора Монжуик

Она станет финальной точкой нашей прогулки. Вы побываете на стадионе, где проходили церемонии открытия и закрытия Игр, взглянете на олимпийский факел. Сравните свою ступню со ступнёй легендарного Майкла Джордана. Посмотрите на одно из самых значительных сооружений Олимпиады — дворец Святого Георгия и впечатлитесь видами Барселоны с трибун прыжкового бассейна.

Организационные детали

Во время экскурсии мы будем дважды перемещаться на общественном транспорте. Разовая поездка на метро и автобусе стоит 2 евро 20 центов. При покупке абонемента сразу на 10 поездок, вы сэкономите в два раза.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у центрального телеграфа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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