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Олимпийская Барселона

Откройте для себя Олимпийскую Барселону, исследуйте её трансформацию и коснитесь истории спортивных достижений
Представьте, как менялась Барселона, готовясь к Олимпиаде 1992 года. Старые трущобы и заводы уступили место песчаным пляжам, паркам и небоскрёбам. Эта экскурсия - уникальная возможность увидеть город глазами спортсменов и
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болельщиков тех лет.

Вы пройдёте по главной гастрономической аллее, увидите знаменитые скульптуры и архитектурные шедевры, ставшие символами Барселоны.

Поднимитесь на пьедестал чемпионов, пройдитесь по аллее олимпийской славы, почувствуйте дух соревнований на стадионе Монжуик. И, возможно, самое волнующее - сравните свою ступню со ступнёй Майкла Джордана.

Экскурсия даст вам не только знания, но и вдохновение, ведь каждый шаг по этому маршруту наполнен историями о преодолении, триумфе и вечной славе. Забронируйте своё путешествие в олимпийское прошлое Барселоны и ощутите его дух

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏆 Уникальные олимпийские объекты
  • 🏙️ Виды на Барселону с Монжуика
  • 🐟 Гигантская золотая рыбка
  • 🚶‍♂️ Прогулка по Олимпийской деревне
  • 📸 Фото у знаменитых скульптур
Олимпийская Барселона
Олимпийская Барселона
Олимпийская Барселона

Что можно увидеть

  • Лицо Барселоны
  • Олимпийский порт
  • Золотая рыбка
  • Парк водопадов
  • Стадион Монжуик
  • Дворец Святого Георгия

Описание экскурсии

Гастрономическая аллея и гигантская креветка

Начнём прогулку в Старом порту у аллегорического памятника «Лицо Барселоны». Вы пройдёте по главной гастрономической аллее Олимпиады, сфотографируетесь под огромной креветкой и увидите транспортную артерию, разгрузившую городской центр во время Игр.

Ворота в город и золотая рыбка

Затем мы последуем в Олимпийский порт к двум самым высоким строениям Каталонии — своеобразным воротам в Барселону. Вы удивитесь размерам парковки для яхт, загадаете сокровенное желание у самой большой в мире золотой рыбки, поймёте идею противоречивой скульптуры «Давид и Голиаф».

Пьедестал чемпионов

Через парк водопадов мы дойдём до памятника волонтёрам. Вы узнаете про движение олимпийских помощников-добровольцев, которое приняло современный вид именно благодаря барселонским играм. А затем сможете подняться на настоящий олимпийский пьедестал, который в 1992 году видел легендарных чемпионов.

Аллея олимпийской славы

На аллее вы пересчитаете памятные таблички всем победителям Игр. Прогуляетесь по Олимпийской деревне и парку Карлоса I, где увидите гигантские бронзовые ягодицы и непременно узнаете историю их появления.

Гора Монжуик

Она станет финальной точкой нашей прогулки. Вы побываете на стадионе, где проходили церемонии открытия и закрытия Игр, взглянете на олимпийский факел. Сравните свою ступню со ступнёй легендарного Майкла Джордана. Посмотрите на одно из самых значительных сооружений Олимпиады — дворец Святого Георгия и впечатлитесь видами Барселоны с трибун прыжкового бассейна.

Организационные детали

Во время экскурсии мы будем дважды перемещаться на общественном транспорте. Разовая поездка на метро и автобусе стоит 2 евро 20 центов. При покупке абонемента сразу на 10 поездок, вы сэкономите в два раза.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€75
Дети до 16 лет€50
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У колокола возле Олимпийского стадиона на горе Монжуик
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3797 туристов
Hola! Привет из Барселоны! Я профессиональный гид с высшим историческим образованием и поставленной речью благодаря многолетней работе на телевидении. Влюблена в Барселону с первого взгляда. Исходила её пешком вдоль и поперёк.
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Знаю то, о чём не расскажут путеводители. Жизнь в Барселоне позволяет мне изучать этот город ежедневно, вновь и вновь открывая его удивительные особенности. На моих экскурсиях вы получите ответы на любые вопросы, связанные как с историей города и его достопримечательностями, так и с обычными житейскими ситуациями. Я подскажу, где вкусно поесть и купить оригинальные сувениры, как добраться до нужного вам объекта и правильно спланировать отдых. При необходимости помогу преодолеть трудности языкового барьера.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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А
Спасибо за экскурсию, Дарья. 3 часа пролетели, как один миг!
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