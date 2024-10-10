Представьте, как менялась Барселона, готовясь к Олимпиаде 1992 года. Старые трущобы и заводы уступили место песчаным пляжам, паркам и небоскрёбам. Эта экскурсия - уникальная возможность увидеть город глазами спортсменов и

болельщиков тех лет. Вы пройдёте по главной гастрономической аллее, увидите знаменитые скульптуры и архитектурные шедевры, ставшие символами Барселоны. Поднимитесь на пьедестал чемпионов, пройдитесь по аллее олимпийской славы, почувствуйте дух соревнований на стадионе Монжуик. И, возможно, самое волнующее - сравните свою ступню со ступнёй Майкла Джордана. Экскурсия даст вам не только знания, но и вдохновение, ведь каждый шаг по этому маршруту наполнен историями о преодолении, триумфе и вечной славе. Забронируйте своё путешествие в олимпийское прошлое Барселоны и ощутите его дух

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Описание экскурсии

Гастрономическая аллея и гигантская креветка

Начнём прогулку в Старом порту у аллегорического памятника «Лицо Барселоны». Вы пройдёте по главной гастрономической аллее Олимпиады, сфотографируетесь под огромной креветкой и увидите транспортную артерию, разгрузившую городской центр во время Игр.

Ворота в город и золотая рыбка

Затем мы последуем в Олимпийский порт к двум самым высоким строениям Каталонии — своеобразным воротам в Барселону. Вы удивитесь размерам парковки для яхт, загадаете сокровенное желание у самой большой в мире золотой рыбки, поймёте идею противоречивой скульптуры «Давид и Голиаф».

Пьедестал чемпионов

Через парк водопадов мы дойдём до памятника волонтёрам. Вы узнаете про движение олимпийских помощников-добровольцев, которое приняло современный вид именно благодаря барселонским играм. А затем сможете подняться на настоящий олимпийский пьедестал, который в 1992 году видел легендарных чемпионов.

Аллея олимпийской славы

На аллее вы пересчитаете памятные таблички всем победителям Игр. Прогуляетесь по Олимпийской деревне и парку Карлоса I, где увидите гигантские бронзовые ягодицы и непременно узнаете историю их появления.

Гора Монжуик

Она станет финальной точкой нашей прогулки. Вы побываете на стадионе, где проходили церемонии открытия и закрытия Игр, взглянете на олимпийский факел. Сравните свою ступню со ступнёй легендарного Майкла Джордана. Посмотрите на одно из самых значительных сооружений Олимпиады — дворец Святого Георгия и впечатлитесь видами Барселоны с трибун прыжкового бассейна.

Организационные детали

Во время экскурсии мы будем дважды перемещаться на общественном транспорте. Разовая поездка на метро и автобусе стоит 2 евро 20 центов. При покупке абонемента сразу на 10 поездок, вы сэкономите в два раза.