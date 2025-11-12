Отправьтесь в кулинарное путешествие по двум самым динамичным районам Барселоны, познакомьтесь с каталонской культурой и традициями, насладитесь вкусами испанских тапас и напитков, и пообщайтесь с приятными единомышленниками.
Экскурсия идеально подходит для пар, семей и особенно для индивидуальных путешественников, которые в других обстоятельствах не смогли бы попробовать многообразие испанских тапас.
Описание экскурсииЕсли вы ищете вкусный и уникальный способ исследовать Барселону, не ищите дальше! В нашем мини-туре по тапас-барам в Барселоне мы избавим вас от стресса, связанного с планированием. Благодаря заранее спланированному маршруту, зарезервированным столикам и организованному входу вы с легкостью познакомитесь с давней испанской традицией наслаждаться тапас. Местный гид проведет вас и группу других гурманов по историческим районам Готического квартала и Эль-Борна, где вы погрузитесь в каталонскую культуру и кухню. В ходе прогулки вы попробуете пататас бравас, пан кон томате и паэлью, запьете все это испанским вермутом, вином и кавой (для наших трезвых друзей доступны безалкогольные варианты). Важная информация:
- Наденьте удобную обувь, одежду, возьмите солнцезащитные очки и крем, головной убор от солнца;
- Веганские или безглютеновые блюда недоступны, но вегетарианские блюда доступны по запросу. Пожалуйста, сообщите заранее об аллергиях или диетических ограничениях.
Ежедневно в 13:00, 17:00, 18:00
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эль-Борн
- Готический квартал
Что включено
- Услуги гида
- Пять тапас в четырех ресторанах (Croquetas, Pinchos, Patatas Bravas, Pan con tomate и Paella)
- Алкогольные напитки (вино, кава и испанский вермут)
- Безалкогольные напитки (прохладительные напитки, соки, вода и т. д.)
- Полезные рекомендации.
Что не входит в цену
- Дополнительные напитки.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Meet at Pl. de Correus, 1, 1, Ciutat Vella, 08002 Barcelona
Завершение: Gothic Quarter
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 13:00, 17:00, 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Наденьте удобную обувь, одежду, возьмите солнцезащитные очки и крем, головной убор от солнца
- Веганские или безглютеновые блюда недоступны, но вегетарианские блюда доступны по запросу. Пожалуйста, сообщите заранее об аллергиях или диетических ограничениях
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
