9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Квест «Секреты Барселоны»

Узнать каталонскую столицу, разгадывая загадки и выполняя интересные задания

Ксения
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Ксения – ваш гид
Вы совершите увлекательное путешествие во времени, увидите все знаковые места города и раскроете его тайны, используя наблюдательность, интуицию и воображение.

Я помогу понять культуру, традиции, менталитет каталонцев и расскажу главные городские легенды.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Каталонии
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Квест «Секреты Барселоны»
Квест «Секреты Барселоны»

Что вас ожидает

По Старому городу с легкостью и озорством!
Маршрут квеста проложен по важнейшим улицам и местам Барселоны. Вы увидите величественный Кафедральный собор, Королевский дворец и центральную улицу Рамбла. Заглянете на легендарный рынок Бокерия и пройдете по запутанным улочкам еврейского квартала. А также обратите внимание на детали, о которых не догадываются даже местные жители, хотя сталкиваются с ними каждый день.

Веселое знакомство с городом
Я приготовила для вас 30 заданий. В одних вам придется обратититься за подсказками к местному населению, в других — проявить ловкость и чувство равновесия. А еще вы будете определять по вкусу состав национальных сладостей, мерить шагами улицы и охотиться на драконов! В финале у вас обязательно сложится необычная, интересная и яркая картина города.

Кому подойдет экскурсия

Квест идеально подойдет для больших шумных компаний, семейного приключения и даже свидания с девушкой.

Организационные детали

  • Экскурсия завершится у кафетерия, где, по желанию, мы сможем выпить самый вкусный кофе в Барселоне и обсудить игру.
  • Недоступен заказ квеста на дни, когда проводится наша групповая экскурсия.
Квест «Секреты Барселоны»
Квест «Секреты Барселоны»
Квест «Секреты Барселоны»
Квест «Секреты Барселоны»
Квест «Секреты Барселоны»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Каталонии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ксения
Ксения
Hola! Привет из каталонской столицы! Меня зовут Ксения, и я влюбилась в Барселону с первого взгляда. Я исходила ее вдоль и поперек, изучила историю города и все любимые места барселонцев. И мне очень хочется поделиться своими знаниями и эмоциями. Фотография — моя вторая страсть, мне уже не терпится увидеть ваши улыбки через свой объектив!)
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ирина
9 января 2020
Ксения - замечательная, позитивная девушка, которая смогла увлечь нечему не удивляющихся (к сожалению мамы) двух барышень 12 и 16 лет)) Было очень интересно, познавательно, весело, 3 часа пролетели не заметно.
7 января 2020
Понравилось!!!
4 января 2020
Прекрасный квест! Сочетание интерактивности и изучения интересных мест города в игровой форме, отлично все продумано.
13 октября 2019
Мы были вдвоём с дочкой 12 лет. Очень понравилось. Формат квеста это то, что нужно для ребёнка, чтоб не скучно и чтоб запомнить лучше информацию. Задания были самые разные, не только вопрос ответ, но и самые творческие. Все рассказывать не буду:) но однозначно рекомендую! И взрослым и детям. Дочке тоже всё понравилось, она с удовольствием выполняла задания, соревнуясь с мамой и победила в честной борьбе! Гид Ксения очень увлеченный человек :) свою тему знает отлично и материал преподносит интересно и творчески. Спасибо, Ксения!
25 сентября 2019
Все было супер! Отличное начало знакомства с Барселоной!
6 сентября 2019
Для детей - просто замечательно!
1 сентября 2019
Ксения замечательный экскурсовод.
Экскурсия была интересная, квесты не простые, но это то что делает эту экскурсию необычной.
Подходит для детей так как им не скучно и они заняты квестами и таким образом запоминают полученую информацию.
19 июня 2019
Это была самая интересная и необычная Экскурсия !!!!
СПАСИБО огромное!!! Дети в восторге )))
Валерия
7 мая 2019
Праздновали в Барселоне девичник подруги, решили сделать квест по городу одним из подарков невесте. Очень понравилось описание квеста у Ксении, но были опасения, что обертка окажется лучше содержания. Но реальность превзошла ожидания. Ксения быстро вышла на связь, оперативно отвечала и даже предложила дополнить квест загадками про невесту и отпраздновать событие на веранде кафе с лучшим видом на город за бокалом кавы и с традиционным каталонским десертом. Вышло очень здорово. Задания разнообразные, все они гармонично дополняют друг-друга. Где-то приходилось обращаться за помощью к прохожим, где-то - внимательно смотреть по сторонам, где-то включать воображение. За 2,5 часа мы ни разу не заскучали. Кроме того, Ксения отлично чувствует настроение аудитории и знает очень много про Испанию, про Каталонию и про местную культуру. С ней было очень приятно и интересно просто общаться, вне рамок квеста. Квест — однозначно лучший формат знакомства с городом и культурой.

Ксения проводит ещё 2 экскурсии

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