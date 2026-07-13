9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Узнать каталонскую столицу, разгадывая загадки и выполняя интересные задания
Вы совершите увлекательное путешествие во времени, увидите все знаковые места города и раскроете его тайны, используя наблюдательность, интуицию и воображение. Я помогу понять культуру, традиции, менталитет каталонцев и расскажу главные городские легенды.
Маршрут квеста проложен по важнейшим улицам и местам Барселоны. Вы увидите величественный Кафедральный собор, Королевский дворец и центральную улицу Рамбла. Заглянете на легендарный рынок Бокерия и пройдете по запутанным улочкам еврейского квартала. А также обратите внимание на детали, о которых не догадываются даже местные жители, хотя сталкиваются с ними каждый день.
Веселое знакомство с городом
Я приготовила для вас 30 заданий. В одних вам придется обратититься за подсказками к местному населению, в других — проявить ловкость и чувство равновесия. А еще вы будете определять по вкусу состав национальных сладостей, мерить шагами улицы и охотиться на драконов! В финале у вас обязательно сложится необычная, интересная и яркая картина города.
Кому подойдет экскурсия
Квест идеально подойдет для больших шумных компаний, семейного приключения и даже свидания с девушкой.
Организационные детали
Экскурсия завершится у кафетерия, где, по желанию, мы сможем выпить самый вкусный кофе в Барселоне и обсудить игру
Недоступен заказ квеста на дни, когда проводится наша групповая экскурсия
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Пасео де Грасия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1273 туристов
Hola! Привет из каталонской столицы! Меня зовут Ксения, и я влюбилась в Барселону с первого взгляда. Я исходила её вдоль и поперёк, изучила историю города и все любимые места барселонцев. И мне очень хочется поделиться своими знаниями и эмоциями. Фотография — моя вторая страсть, мне уже не терпится увидеть ваши улыбки через свой объектив!)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
–
3
–
2
–
1
–
Д
Диана
Великолепный квест для семьи в Барселоне! Очень увлекательно, емко и нескучно. Ксения — замечательный гид, которая смогла заинтересовать и взрослых, и детей. Мы открыли для себя секретные уголки города, которые сами ни за что бы не нашли. Обязательно рекомендую семьям с детьми!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Александра
Огромное спасибо Ксении за квест «Секреты Барселоны». Программа была составлена настолько удачно, что мы с удовольствием участвовали в ней всей семьёй: было интересно и детям, и нам, взрослым. В пути были очень приятные остановки с небольшими дегустациями, которые отлично дополнили прогулку. Нам всё очень понравилось, время провели замечательно и узнали много нового о городе в комфортном формате!
Вам был полезен этот отзыв?
A
Anna
С детьми (а можно и без них) советую однозначно! Дети вовлечены на все 100% - ни разу за все 3 часа не было:"мааам, когда всё?!":)
Вам был полезен этот отзыв?
Olga
Мы (я и две дочки 20 и 12 лет) решили начать изучение Барселоны с квеста в компании с Ксенией и не прогадали: узнали очень много интересной и полезной информации о читать дальшеуменьшить
городе, его истории, традициях, кулинарных особенностях, архитектуре. По окончании экскурсии мы были приятно удивлены, как много мы смогли узнать за 3-х часовую экскурсию. При этом мы не чувствовали себя перегруженными информацией и не устали физически, хотя провели на ногах более 3-х часов. Экскурсия была наполнена интересными вопросами, приятными сюрпризами, здоровым духом соревнования и приятным общением. К сожалению, в конце обнаружили, что потеряли две детали от пазла, которые Ксения раздавала за правильные ответы, поэтому будьте повнимательнее. Очень благодарны Ксении за то, что познакомила нас с Барселоной так легко, интересно и с большой любовью. Обязательно вернёмся в этот прекрасный город.
Вам был полезен этот отзыв?
Валерия
Праздновали в Барселоне девичник подруги, решили сделать квест по городу одним из подарков невесте. Очень понравилось описание квеста у Ксении, но были опасения, что обертка окажется лучше содержания. Но реальность читать дальшеуменьшить
превзошла ожидания. Ксения быстро вышла на связь, оперативно отвечала и даже предложила дополнить квест загадками про невесту и отпраздновать событие на веранде кафе с лучшим видом на город за бокалом кавы и с традиционным каталонским десертом. Вышло очень здорово. Задания разнообразные, все они гармонично дополняют друг-друга. Где-то приходилось обращаться за помощью к прохожим, где-то - внимательно смотреть по сторонам, где-то включать воображение. За 2,5 часа мы ни разу не заскучали. Кроме того, Ксения отлично чувствует настроение аудитории и знает очень много про Испанию, про Каталонию и про местную культуру. С ней было очень приятно и интересно просто общаться, вне рамок квеста. Квест — однозначно лучший формат знакомства с городом и культурой.
Вам был полезен этот отзыв?
Elena
Мы были вдвоём с дочкой 12 лет. Очень понравилось. Формат квеста это то, что нужно для ребёнка, чтоб не скучно и чтоб запомнить лучше информацию. Задания были самые разные, не читать дальшеуменьшить
только вопрос ответ, но и самые творческие. Все рассказывать не буду:) но однозначно рекомендую! И взрослым и детям. Дочке тоже всё понравилось, она с удовольствием выполняла задания, соревнуясь с мамой и победила в честной борьбе! Гид Ксения очень увлеченный человек:) свою тему знает отлично и материал преподносит интересно и творчески. Спасибо, Ксения!