9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы совершите увлекательное путешествие во времени, увидите все знаковые места города и раскроете его тайны, используя наблюдательность, интуицию и воображение. Я помогу понять культуру, традиции, менталитет каталонцев и расскажу главные городские легенды.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

По Старому городу с легкостью и озорством!

Маршрут квеста проложен по важнейшим улицам и местам Барселоны. Вы увидите величественный Кафедральный собор, Королевский дворец и центральную улицу Рамбла. Заглянете на легендарный рынок Бокерия и пройдете по запутанным улочкам еврейского квартала. А также обратите внимание на детали, о которых не догадываются даже местные жители, хотя сталкиваются с ними каждый день.

Веселое знакомство с городом

Я приготовила для вас 30 заданий. В одних вам придется обратититься за подсказками к местному населению, в других — проявить ловкость и чувство равновесия. А еще вы будете определять по вкусу состав национальных сладостей, мерить шагами улицы и охотиться на драконов! В финале у вас обязательно сложится необычная, интересная и яркая картина города.

Кому подойдет экскурсия

Квест идеально подойдет для больших шумных компаний, семейного приключения и даже свидания с девушкой.

Организационные детали