О Оскар «Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности Все было отлично, очень дружелюбный гид, идет навстречу всем пожеланиям и подстраивается под клиента

П Полина Испанская инквизиция - мифы и реальность Заявленное разрушение мифов об испанской инквизиции однозначно состоялось. Рекомендую всем интересующимся историей Испании послушать, как это было на самом деле

Н Наталья Мистика и очарование Готического квартала читать дальше когда всех не пускали:) информация подавалась легко, было интересно и, при этом, не перегружено. это был мой третий визит в Барселону, но я узнала от Марии много нового. настоятельно рекомендую:) Мария - прекрасный гид. Она учла все наши просьбы в отношении маршрута, помогла зайти в Кафедральный собор во время мессы,

Е Евгений По крышам и террасам Барселоны Хорошо спланированный маршрут по Старому городу. Олеся рассказывает увлекательно с интересными подробностями но главный плюс прогулки - впечатляющие панорамные виды с крыш

L Lyubov «Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности читать дальше мгновение. У нас были короткие остановки возле наиболее значимых исторических мест, ну и конечно же для чашечки кофе. Неля виртуозно владеет материалом, что позволило ей чередовать исторические факты с легендами, наполнить весь рассказ не только информацией, но и яркими, завораживающими историями древности, этого прекрасного города. Одним словом: профессионализм, ответственность, человечность и грамотность. Нас было трое взрослых, нам всем экскурсия чрезвычайно понравилась. Неля великолепно продумала маршрут, три с половиной часа пролетели, как одно

М Марина Легенды крепости Каркасон читать дальше во Францию, ухоженный, прелестный городок. Спасибо за рекомендации по ресторану, было очень вкусно и сытно, выбрали по совету гида местные блюда. Замечательная поездка! Это было очень здорово! Гид Александр большой молодец. Водит прекрасно, рассказывает легко, хорошо знает предмет. Крепость стоит того, чтобы ехать

В Василий По крышам и террасам Барселоны Не повезло с погодой. По крышам нам в дождь не удалось пройтись. Но Олеся старалась даже в этой трудной ситуации максимально нас заинтересовать. Спасибо большое!

А Анна Многоликая Барселона: Готика, Раваль и Борн Все было классно! Мила, большое спасибо за экскурсию! Суперский маршрут, спасибо за интересные места, познавательные рассказы, за советы и информацию! Смотровая площадка и уютные улочки с необычными магазинчиками запомнились больше всего. Очень довольны, что выбрали именно эту экскурсию!

Г Галина Барселона: секреты и легенды Экскурсия прекрасна✨ Мария легко и красочно рассказывает об исторических фактах и умело миксует с сегодняшними реалиями этого великолепного города👍