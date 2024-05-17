1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Легенды старинной и современной Барселоны: путешествие в сердце города
Погрузитесь в атмосферу Барселоны, где каждый шаг рассказывает историю. От средневековых улиц до современных достопримечательностей
Начало: Площадь Каталунии
«Я расскажу легенды о Святом Кристофоре и улице Регомир, Кафедральном соборе и династии Беренгеров»
Сегодня в 18:30
Завтра в 00:30
€133 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Многоликая Барселона: Путешествие по Готике, Равалю и Борну
Погрузитесь в историю трех уникальных кварталов Барселоны. Легенды, архитектура и неповторимая атмосфера ждут вас
Начало: Площадь Каталонии
«Я расскажу вам легенды и мифы, связанные с этими удивительными местами, в которых правда и вымысел давно переплелись в причудливо-фантастический клубок»
12 июня в 12:00
13 июня в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Город Мёртвых. Кладбище Монтжуик
Величественная архитектура, ритуалы барселонцев и мистические легенды
Начало: У входа на кладбище Монтжуик
«Со многими из захоронений связаны устрашающие легенды»
Сегодня в 08:30
12 июня в 13:00
от €134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на гору Монтсеррат и посещение монастыря Санта Мария
Погрузитесь в атмосферу святыни Каталонии - горы Монтсеррат. Узнайте историю монастыря Санта Мария де Монтсеррат и насладитесь уникальными пейзажами
«Каких только исторических событий монастырь не повидал на своем веку, вы узнаете его предания и легенды»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€263 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
По крышам и террасам Барселоны: панорамы, легенды и архитектура
Погрузитесь в магию Барселоны, наслаждаясь её красотой с высоты лучших террас. Идеальные локации для фото и неповторимые истории ждут вас
Начало: На площади Каталонии
«Любоваться панорамами Барселоны с чашкой горячего кофе или бокалом испанской кавы, слушать легенды средневекового города и погружаться в его магическую атмосферу — именно этим мы займемся на прогулке по лучшим террасам Барселоны»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
€190 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Монтсеррат: экскурсия к покровительнице Каталонии из Барселоны
Путешествие в сердце Каталонии: монастырь Монтсеррат, архитектурные шедевры и Святая пещера
Начало: на площади Испании
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
€196 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
История, архитектура и мифы столицы Каталонии на дружеской экскурсии
Начало: На Новой площади
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Истории и легенды Готического квартала
Окунуться в атмосферу, культуру и быт старой Барселоны
Начало: В районе кафедрального собора
«Легенды и атмосфера средневековой Барселоны»
15 июня в 15:00
16 июня в 08:00
от €91 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
10 самых древних мест Старой Барселоны
Знакомство с уникальными историческами памятниками, многие века хранящими легенды
«Всего за один час вы увидите и сможете потрогать своими руками памятники истории, многие века хранящие легенды»
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:00
от €80 за всё до 10 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
2.5 часа
Мистика и очарование Готического квартала
Погрузиться в атмосферу средневековой Барселоны через городские легенды и исторические детали
Начало: напротив дома Каса Бальо
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
250€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Саграда Фамилия - символы и мифы
Понять красоту и значение храма-символа Барселоны
Начало: Около Саграда Фамилии
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €118 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Духовный символ Каталонии - монастырь Монтсеррат
Древняя обитель: история, легенды и живописные пейзажи
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €400 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Что скрывает старый город Барселоны: истории, легенды, тайные знаки
Погрузитесь в уникальный мир старой Барселоны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Завтра в 12:00
10 июня в 08:30
€107 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Испанская инквизиция в Барселоне: разоблачение мифов
Погрузитесь в историю Испанской инквизиции с эксклюзивной экскурсией по Готическому кварталу Барселоны
Начало: На улице Порталь-дель-Анхель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€60 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Барселона: секреты и легенды
Начало: Plaza Catalonia
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от €130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Легенды крепости Каркасон
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
«Во время экскурсии по этому, без сомнения, уникальному средневековому городу, основанному когда-то готами на юге Франции, Вам откроются легенды и загадки, над которыми многие годы ломали головы историки и археологи»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Полтора часа Барселоны
Побывать в самых-самых местах города, услышать интересные факты и легенды - и не устать
Начало: На площади Каталонии
«Тем, кто хочет в тёплой дружеской обстановке насладиться атмосферой средневекового города, узнать его секреты и легенды»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Жирона: город тысячи легенд
Посетить один из самых сказочных городов Каталонии и узнать истории из его официальной Книги легенд
Начало: На вокзале Sants в Барселоне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тайны и легенды средневековой Жироны
Начало: Барселона, Passage de Gracia, 35
«Жирона — это чудесная книга с картинками, где рассказываются легенды на каждом углу»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€190 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
1.5 часа
Арт-Барселона: история и легенды
Взглянуть на город влюблёнными глазами Вуди Аллена, Пикассо и Хемингуэя
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
175€132 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООскар17 мая 2024Все было отлично, очень дружелюбный гид, идет навстречу всем пожеланиям и подстраивается под клиента
- ППолина14 мая 2024Заявленное разрушение мифов об испанской инквизиции однозначно состоялось. Рекомендую всем интересующимся историей Испании послушать, как это было на самом деле
- ННаталья7 мая 2024Мария - прекрасный гид. Она учла все наши просьбы в отношении маршрута, помогла зайти в Кафедральный собор во время мессы,
- ЕЕвгений5 мая 2024Хорошо спланированный маршрут по Старому городу. Олеся рассказывает увлекательно с интересными подробностями но главный плюс прогулки - впечатляющие панорамные виды с крыш
- LLyubov1 мая 2024Нас было трое взрослых, нам всем экскурсия чрезвычайно понравилась. Неля великолепно продумала маршрут, три с половиной часа пролетели, как одно
- ММарина24 апреля 2024Это было очень здорово! Гид Александр большой молодец. Водит прекрасно, рассказывает легко, хорошо знает предмет. Крепость стоит того, чтобы ехать
- ВВасилий23 апреля 2024Не повезло с погодой. По крышам нам в дождь не удалось пройтись. Но Олеся старалась даже в этой трудной ситуации максимально нас заинтересовать. Спасибо большое!
- ААнна19 апреля 2024Все было классно! Мила, большое спасибо за экскурсию! Суперский маршрут, спасибо за интересные места, познавательные рассказы, за советы и информацию! Смотровая площадка и уютные улочки с необычными магазинчиками запомнились больше всего. Очень довольны, что выбрали именно эту экскурсию!
- ГГалина19 апреля 2024Экскурсия прекрасна✨ Мария легко и красочно рассказывает об исторических фактах и умело миксует с сегодняшними реалиями этого великолепного города👍
- BBoris15 апреля 2024Спасибо за замечательный день в Барселоне! Нелля - очень хороший рассказчик, отличный экскурсовод, знает историю страны и города. Маршрут составлен грамотно, лёгкая подача информации, интересно и познавательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Мифы и легенды»
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