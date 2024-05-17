Откройте для себя мифы и легенды Барселоны с нашими экскурсиями

Найдено 20 экскурсий в категории «Мифы и легенды» в Барселоне на русском языке, цены от €60, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды старинной и современной Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
84 отзыва
Легенды старинной и современной Барселоны: путешествие в сердце города
Погрузитесь в атмосферу Барселоны, где каждый шаг рассказывает историю. От средневековых улиц до современных достопримечательностей
Начало: Площадь Каталунии
«Я расскажу легенды о Святом Кристофоре и улице Регомир, Кафедральном соборе и династии Беренгеров»
Сегодня в 18:30
Завтра в 00:30
133 за всё до 10 чел.
Многоликая Барселона: Готика, Раваль и Борн
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
Многоликая Барселона: Путешествие по Готике, Равалю и Борну
Погрузитесь в историю трех уникальных кварталов Барселоны. Легенды, архитектура и неповторимая атмосфера ждут вас
Начало: Площадь Каталонии
«Я расскажу вам легенды и мифы, связанные с этими удивительными местами, в которых правда и вымысел давно переплелись в причудливо-фантастический клубок»
12 июня в 12:00
13 июня в 10:00
160 за всё до 5 чел.
Город Мёртвых. Кладбище Монтжуик
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Город Мёртвых. Кладбище Монтжуик
Величественная архитектура, ритуалы барселонцев и мистические легенды
Начало: У входа на кладбище Монтжуик
«Со многими из захоронений связаны устрашающие легенды»
Сегодня в 08:30
12 июня в 13:00
от 134 за всё до 10 чел.
Гора Монтсеррат
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
Путешествие на гору Монтсеррат и посещение монастыря Санта Мария
Погрузитесь в атмосферу святыни Каталонии - горы Монтсеррат. Узнайте историю монастыря Санта Мария де Монтсеррат и насладитесь уникальными пейзажами
«Каких только исторических событий монастырь не повидал на своем веку, вы узнаете его предания и легенды»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
263 за всё до 3 чел.
По крышам и террасам Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
31 отзыв
По крышам и террасам Барселоны: панорамы, легенды и архитектура
Погрузитесь в магию Барселоны, наслаждаясь её красотой с высоты лучших террас. Идеальные локации для фото и неповторимые истории ждут вас
Начало: На площади Каталонии
«Любоваться панорамами Барселоны с чашкой горячего кофе или бокалом испанской кавы, слушать легенды средневекового города и погружаться в его магическую атмосферу — именно этим мы займемся на прогулке по лучшим террасам Барселоны»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
190 за всё до 3 чел.
Монтсеррат - в горы к главной покровительнице Каталонии
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
20 отзывов
Монтсеррат: экскурсия к покровительнице Каталонии из Барселоны
Путешествие в сердце Каталонии: монастырь Монтсеррат, архитектурные шедевры и Святая пещера
Начало: на площади Испании
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
196 за всё до 4 чел.
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
История, архитектура и мифы столицы Каталонии на дружеской экскурсии
Начало: На Новой площади
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
110 за всё до 6 чел.
Истории и легенды Готического квартала
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Истории и легенды Готического квартала
Окунуться в атмосферу, культуру и быт старой Барселоны
Начало: В районе кафедрального собора
«Легенды и атмосфера средневековой Барселоны»
15 июня в 15:00
16 июня в 08:00
от 91 за всё до 10 чел.
10 самых древних мест Старой Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
10 самых древних мест Старой Барселоны
Знакомство с уникальными историческами памятниками, многие века хранящими легенды
«Всего за один час вы увидите и сможете потрогать своими руками памятники истории, многие века хранящие легенды»
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:00
от 80 за всё до 10 чел.
Мистика и очарование Готического квартала
🚶 Пешая
скидка
40%
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Мистика и очарование Готического квартала
Погрузиться в атмосферу средневековой Барселоны через городские легенды и исторические детали
Начало: напротив дома Каса Бальо
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
250150 за всё до 4 чел.
Саграда Фамилия - символы и мифы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Саграда Фамилия - символы и мифы
Понять красоту и значение храма-символа Барселоны
Начало: Около Саграда Фамилии
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 118 за всё до 8 чел.
Духовный символ Каталонии - монастырь Монтсеррат
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
11 отзывов
Духовный символ Каталонии - монастырь Монтсеррат
Древняя обитель: история, легенды и живописные пейзажи
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 400 за всё до 15 чел.
Что скрывает старый город: истории, легенды, тайные знаки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Что скрывает старый город Барселоны: истории, легенды, тайные знаки
Погрузитесь в уникальный мир старой Барселоны, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Завтра в 12:00
10 июня в 08:30
107 за всё до 4 чел.
Испанская инквизиция - мифы и реальность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Испанская инквизиция в Барселоне: разоблачение мифов
Погрузитесь в историю Испанской инквизиции с эксклюзивной экскурсией по Готическому кварталу Барселоны
Начало: На улице Порталь-дель-Анхель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
60 за человека
Барселона: секреты и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Барселона: секреты и легенды
Начало: Plaza Catalonia
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от 130 за всё до 3 чел.
Легенды крепости Каркасон
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Легенды крепости Каркасон
Начало: Гид заберёт вас из вашего отеля
«Во время экскурсии по этому, без сомнения, уникальному средневековому городу, основанному когда-то готами на юге Франции, Вам откроются легенды и загадки, над которыми многие годы ломали головы историки и археологи»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
450 за всё до 5 чел.
Полтора часа Барселоны
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Полтора часа Барселоны
Побывать в самых-самых местах города, услышать интересные факты и легенды - и не устать
Начало: На площади Каталонии
«Тем, кто хочет в тёплой дружеской обстановке насладиться атмосферой средневекового города, узнать его секреты и легенды»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
170 за всё до 6 чел.
Жирона: город тысячи легенд
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Жирона: город тысячи легенд
Посетить один из самых сказочных городов Каталонии и узнать истории из его официальной Книги легенд
Начало: На вокзале Sants в Барселоне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 200 за всё до 8 чел.
Тайны и легенды средневековой Жироны
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Тайны и легенды средневековой Жироны
Начало: Барселона, Passage de Gracia, 35
«Жирона — это чудесная книга с картинками, где рассказываются легенды на каждом углу»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
190 за всё до 4 чел.
Арт-Барселона: история и легенды
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
1.5 часа
Арт-Барселона: история и легенды
Взглянуть на город влюблёнными глазами Вуди Аллена, Пикассо и Хемингуэя
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
175132 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оскар
    17 мая 2024
    «Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
    Все было отлично, очень дружелюбный гид, идет навстречу всем пожеланиям и подстраивается под клиента
  • П
    Полина
    14 мая 2024
    Испанская инквизиция - мифы и реальность
    Заявленное разрушение мифов об испанской инквизиции однозначно состоялось. Рекомендую всем интересующимся историей Испании послушать, как это было на самом деле
  • Н
    Наталья
    7 мая 2024
    Мистика и очарование Готического квартала
    Мария - прекрасный гид. Она учла все наши просьбы в отношении маршрута, помогла зайти в Кафедральный собор во время мессы,
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    когда всех не пускали:) информация подавалась легко, было интересно и, при этом, не перегружено. это был мой третий визит в Барселону, но я узнала от Марии много нового. настоятельно рекомендую:)

  • Е
    Евгений
    5 мая 2024
    По крышам и террасам Барселоны
    Хорошо спланированный маршрут по Старому городу. Олеся рассказывает увлекательно с интересными подробностями но главный плюс прогулки - впечатляющие панорамные виды с крыш
  • L
    Lyubov
    1 мая 2024
    «Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
    Нас было трое взрослых, нам всем экскурсия чрезвычайно понравилась. Неля великолепно продумала маршрут, три с половиной часа пролетели, как одно
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    мгновение. У нас были короткие остановки возле наиболее значимых исторических мест, ну и конечно же для чашечки кофе. Неля виртуозно владеет материалом, что позволило ей чередовать исторические факты с легендами, наполнить весь рассказ не только информацией, но и яркими, завораживающими историями древности, этого прекрасного города. Одним словом: профессионализм, ответственность, человечность и грамотность.

  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Легенды крепости Каркасон
    Это было очень здорово! Гид Александр большой молодец. Водит прекрасно, рассказывает легко, хорошо знает предмет. Крепость стоит того, чтобы ехать
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    во Францию, ухоженный, прелестный городок. Спасибо за рекомендации по ресторану, было очень вкусно и сытно, выбрали по совету гида местные блюда. Замечательная поездка!

  • В
    Василий
    23 апреля 2024
    По крышам и террасам Барселоны
    Не повезло с погодой. По крышам нам в дождь не удалось пройтись. Но Олеся старалась даже в этой трудной ситуации максимально нас заинтересовать. Спасибо большое!
  • А
    Анна
    19 апреля 2024
    Многоликая Барселона: Готика, Раваль и Борн
    Все было классно! Мила, большое спасибо за экскурсию! Суперский маршрут, спасибо за интересные места, познавательные рассказы, за советы и информацию! Смотровая площадка и уютные улочки с необычными магазинчиками запомнились больше всего. Очень довольны, что выбрали именно эту экскурсию!
  • Г
    Галина
    19 апреля 2024
    Барселона: секреты и легенды
    Экскурсия прекрасна✨ Мария легко и красочно рассказывает об исторических фактах и умело миксует с сегодняшними реалиями этого великолепного города👍
  • B
    Boris
    15 апреля 2024
    «Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
    Спасибо за замечательный день в Барселоне! Нелля - очень хороший рассказчик, отличный экскурсовод, знает историю страны и города. Маршрут составлен грамотно, лёгкая подача информации, интересно и познавательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Мифы и легенды»

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  3. Город Мёртвых. Кладбище Монтжуик
  4. Гора Монтсеррат
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  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
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