Что скрывают стены старой Барселоны? Приглашаю вас на мою авторскую экскурсию по трём удивительным кварталам, где история, легенды и тайны оживают на каждом шагу. Эта экскурсия — путешествие во времени и пространстве.
Вы услышите легенды, о которых не рассказывают путеводители, увидите места, которые знают только местные, и шаг за шагом откроете Барселону с новой стороны.
Вы услышите легенды, о которых не рассказывают путеводители, увидите места, которые знают только местные, и шаг за шагом откроете Барселону с новой стороны.
Описание экскурсииТри легендарных квартала Эль Борн: Район, сочетающий историю и современность. Известен своей церковью, вечным огнем, историями художников и уникальной атмосферой. Готический квартал: Древнейший район Барселоны, где снимали «Парфюмера». Здесь можно узнать историю еврейского квартала, легенду о святой Евлалии и увидеть 13 гусей в соборе. Также в квартале можно познакомиться с Caganer, символом плодородия и благополучия в каталонской традиции. Эль Раваль: Район с непростой репутацией, привлекающий своей историей. Здесь находится бар, где бывали Пикассо, Дали, Хемингуэй и Гауди. Также можно увидеть большого кота, символ квартала, и дом Гауди, построенный для друга и мецената. Что вас ждёт:
- легенды и тайны старой Барселоны;
- культовые места и скрытые уголки трёх кварталов;
- история вечного огня и загадочного улыбающегося мужчины;
- любимая церковь жителей и её тайны;
- римские стены, средневековые дома и сцены из фильма «Парфюмер»;
- еврейский квартал и его судьба;
- 13 гусей святой Евлалии;
- встреча с самым необычным героем каталонских традиций — какающим человеком;
- легендарный бар Пикассо, Дали, Хемингуэя и Гауди;
- встреча с самым большим котом в Барселоне;
• уникальный дом Гауди, построенный для его друга. Важная информация:
- Рекомендуется: удобная обувь для прогулок, одежда по погоде, летом — головной убор, вода, солнцезащитные очки, зимой — тёплая куртка.
- Экскурсия подходит для людей разного возраста и уровня подготовки. Сообщите заранее о детях, пожилых, или предпочтениях спокойного темпа, чтобы я адаптировал маршрут и ритм. Экскурсия подходит для семей с детьми.
- Предупредите о людях с ограниченной подвижностью, колясками, чтобы я предложила удобный и безопасный маршрут.
Ежедневно в первой половине дня.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Готический квартал
- Эль Борн
- Эль Раваль
- Церковь Санта-Мария-дель-Мар
- Улыбающийся мужчина на стене
- Места, где жили и творили известные художники
- Римские стены и средневековые дома
- Еврейский квартал
- Главный готический храм города
- Места съёмок фильма «Парфюмер»
- Легендарный бар Пикассо, Дали, Гауди и Хемингуэя
- Историческое место встреч великих художников и писателей
- Самый большой кот Барселоны
- Дом Гауди для друга-мецената
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты (при желании посетить достопримечательности)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в первой половине дня.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- Рекомендуется: удобная обувь для прогулок, одежда по погоде, летом - головной убор, вода, солнцезащитные очки, зимой - тёплая куртка
- Экскурсия подходит для людей разного возраста и уровня подготовки. Сообщите заранее о детях, пожилых, или предпочтениях спокойного темпа, чтобы я адаптировал маршрут и ритм. Экскурсия подходит для семей с детьми
- Предупредите о людях с ограниченной подвижностью, колясками, чтобы я предложила удобный и безопасный маршрут
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Барселоны
Похожие экскурсии из Барселоны
Индивидуальная
Средневековые тайны Барселоны: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по узким улочкам Старой Барселоны. Узнайте о средневековых драмах, легендах и любви к городу. Откройте для себя настоящую Барселону
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €110 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Старый город Барселоны: истории, драконы и волшебный кот
Погрузитесь в мир средневековых легенд и тайн Барселоны. Готический квартал, Лас Рамблас и многое другое ждут вас в этой уникальной прогулке
Начало: На площади Каталонии
2 дек в 13:00
3 дек в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды Старой Барселоны
Путешествие в сердце средневековой Барселоны: откройте тайны Готики и Борна, насладитесь историей и атмосферой города
Начало: На площади Каталонии
1 дек в 08:00
2 дек в 08:30
€220 за всё до 5 чел.