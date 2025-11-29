Мои заказы

Тайны старой Барселоны: авторская прогулка по трём кварталам

Что скрывают стены старой Барселоны? Приглашаю вас на мою авторскую экскурсию по трём удивительным кварталам, где история, легенды и тайны оживают на каждом шагу. Эта экскурсия — путешествие во времени и пространстве.

Вы услышите легенды, о которых не рассказывают путеводители, увидите места, которые знают только местные, и шаг за шагом откроете Барселону с новой стороны.
Описание экскурсии

Три легендарных квартала Эль Борн: Район, сочетающий историю и современность. Известен своей церковью, вечным огнем, историями художников и уникальной атмосферой. Готический квартал: Древнейший район Барселоны, где снимали «Парфюмера». Здесь можно узнать историю еврейского квартала, легенду о святой Евлалии и увидеть 13 гусей в соборе. Также в квартале можно познакомиться с Caganer, символом плодородия и благополучия в каталонской традиции. Эль Раваль: Район с непростой репутацией, привлекающий своей историей. Здесь находится бар, где бывали Пикассо, Дали, Хемингуэй и Гауди. Также можно увидеть большого кота, символ квартала, и дом Гауди, построенный для друга и мецената. Что вас ждёт:
  • легенды и тайны старой Барселоны;
  • культовые места и скрытые уголки трёх кварталов;
  • история вечного огня и загадочного улыбающегося мужчины;
  • любимая церковь жителей и её тайны;
  • римские стены, средневековые дома и сцены из фильма «Парфюмер»;
  • еврейский квартал и его судьба;
  • 13 гусей святой Евлалии;
  • встреча с самым необычным героем каталонских традиций — какающим человеком;
  • легендарный бар Пикассо, Дали, Хемингуэя и Гауди;
  • встреча с самым большим котом в Барселоне;

• уникальный дом Гауди, построенный для его друга. Важная информация:

  • Рекомендуется: удобная обувь для прогулок, одежда по погоде, летом — головной убор, вода, солнцезащитные очки, зимой — тёплая куртка.
  • Экскурсия подходит для людей разного возраста и уровня подготовки. Сообщите заранее о детях, пожилых, или предпочтениях спокойного темпа, чтобы я адаптировал маршрут и ритм. Экскурсия подходит для семей с детьми.
  • Предупредите о людях с ограниченной подвижностью, колясками, чтобы я предложила удобный и безопасный маршрут.

Ежедневно в первой половине дня.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Готический квартал
  • Эль Борн
  • Эль Раваль
  • Церковь Санта-Мария-дель-Мар
  • Улыбающийся мужчина на стене
  • Места, где жили и творили известные художники
  • Римские стены и средневековые дома
  • Еврейский квартал
  • Главный готический храм города
  • Места съёмок фильма «Парфюмер»
  • Легендарный бар Пикассо, Дали, Гауди и Хемингуэя
  • Историческое место встреч великих художников и писателей
  • Самый большой кот Барселоны
  • Дом Гауди для друга-мецената
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты (при желании посетить достопримечательности)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в первой половине дня.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Рекомендуется: удобная обувь для прогулок, одежда по погоде, летом - головной убор, вода, солнцезащитные очки, зимой - тёплая куртка
  • Экскурсия подходит для людей разного возраста и уровня подготовки. Сообщите заранее о детях, пожилых, или предпочтениях спокойного темпа, чтобы я адаптировал маршрут и ритм. Экскурсия подходит для семей с детьми
  • Предупредите о людях с ограниченной подвижностью, колясками, чтобы я предложила удобный и безопасный маршрут
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

