38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Старый город, или тысяча драконов и один кот

Увлекательное путешествие по Готическому кварталу и бульвару Рамбла для взрослых и детей

Елена
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Елена – ваш гид
Даже если вы тысячу раз гуляли в Барселоне самостоятельно, в тысячу первый раз стоит отправится на прогулку с гидом! Со мной вы не только увидите старинные кварталы, ставшие туристической меккой, но и узнаете об их яркой и богатой истории, живущей в красивых сказках, исключительно правдивых легендах и «душераздирающих» фактах.

Вы откроете тайну барселонских драконов, потрете нос волшебному равальскому коту, заглянете на кофе к местным монашкам и отведаете лучших в городе круассанов.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Каталонии
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У этой экскурсии38 отзывов
4.97
Старый город, или тысяча драконов и один кот
Старый город, или тысяча драконов и один кот

Короткая программа — Готический квартал и Лас Рамблас (4 часа)

Визитная карточка Барселоны № 1
В удобном для вас ритме мы пройдем по самому старому району города, где вы прикоснетесь к почерневшим камням Готического квартала и узнаете, почему на его бесчисленных достопримечательностях столько драконов. В легкой и непринужденной форме я расскажу о самых ярких моментах из 2000-летней истории Барселоны. Покажу место ежегодной встречи всех городских приведений, объясню, куда делась в средневековье вся барселонская нечисть и почему каменному слону надо беречь свой хобот. Возле кафедрального собора вы узнаете о главной покровительнице каталонской столицы, зайдете на кофе к местным монашкам и продегустируете вкусные ликеры. А еще заглянете в гости к Колумбу, потрете волшебный нос равальского кота и сможете покормить гигантских рыб.

Жизнерадостная Рамбла
Сегодня этот бульвар — эпицентр туристической жизни, а когда-то здесь бурлила река и лилась кровь. По пути вы обниметесь с движущимся фигурами, погрузитесь в мир экзотических фруктов на знаменитом рынке «Бокерия» и сверите часы с главным барселонским «будильником». Узнаете, почему актеры театра Лисеу ходят на работу с опаской и забредете в таинственный лес фей, где можно укрыться от грозы. А также сможете глотнуть местного «приворотного зелья» — по местным поверьям стоит выпить воду из особого фонтана — и вы влюбитесь в Барселону навсегда!

Программа на весь день с посещением Эль Борна и парка Цитадели (8 часов)

Район, где «живет» Пикассо и водится мамонт
После Готического квартала и бульвара Рамблас я предложу вам познакомиться с традиционной кухней в аутентичном каталонском ресторане. А затем, навестив прекрасный Дворец каталонской музыки, вы перейдете в один из самых знаменитых барселонских кварталов — Эль Борн, в котором жизнь кипит аж с 12 века! Я расскажу об истории района древних «мастеровых» и современных местных кутюрье, лучших в городе круассанов и потрясающих жареных орехов, известных рестораторов и уникальных ресторанов! Вы прогуляетесь по его извилистым улочкам, осмотрите любимый храм Антонио Гауди и полюбуетесь витринами разнообразных лавочек и бутиков этого невероятного барселонской «баррио».

🥐 🍷 Вооружившись круассанами из кондитерской Барселоны, пройдем под Триумфальной аркой до излюбленного парка местных жителей — Цитадели, где можно будет торжественно съесть ароматную выпечку.

Кому подходит экскурсия

Всем, а особенно семьям с детьми!

Организационные детали

  • Экскурсия начинается от площади Каталония и заканчивается там же. В экскурсионную программу входит внешний осмотр достопримечательностей, поэтому затрат на входные билеты не предполагается.
  • Дополнительно оплачиваются только еда и напитки в выбранных вами кондитерских, барах и ресторанах
  • Стоимость программы на весь день — 200  евро
  • После экскурсии каждый участник получит в подарок фоторепортаж от гида
Старый город, или тысяча драконов и один кот
Старый город, или тысяча драконов и один кот
Старый город, или тысяча драконов и один кот
Старый город, или тысяча драконов и один кот
Старый город, или тысяча драконов и один кот
Старый город, или тысяча драконов и один кот
Старый город, или тысяча драконов и один кот
Старый город, или тысяча драконов и один кот
Старый город, или тысяча драконов и один кот
Старый город, или тысяча драконов и один кот
Старый город, или тысяча драконов и один кот
Старый город, или тысяча драконов и один кот
Старый город, или тысяча драконов и один кот
Старый город, или тысяча драконов и один кот
Старый город, или тысяча драконов и один кот

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Каталонии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Добрый день, друзья! Я — журналист по образованию, «барселонолюб» и «барселоновед» по призванию. Вот уже десять лет я живу в этом городе, дышу им и, самое главное, ни на что его не поменяю, даже свой отпуск я провожу исключительно здесь, так что отправиться на экскурсию со мной можно в любое время года! Мой муж — испанец и коренной барселонец, моя дочь — русская «испанка», мой сын — наполовину испанец, так что смогу познакомить вас не только со своей любимой Барселоной, но и со всеми тонкостями и нюансами местной жизни! Я открою вам «другую» Барселону, расскажу истории, о которых «молчат» аудиогиды и покажу места, в которые не заезжают туристические автобусы. Погуляем?
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38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Увлекательная прогулка с Еленой очень впечатлила. Рекомендуем!
27 февраля 2020
Елена не просто гид, а он просто супер турбо нитро гид!. Таких людей редко встретишь. Наша обзорная экскурсия состоялась сразу после прилета и планировалась на 4 часа. Однако гуляли мы гораздо дольше. Елена показала кучу интересных мест, в которые мы заходили уже после экскурсии (куча интересных магазинчиков, кафешек, закоулочков). У нас была семейная экскурсия (муж, жена и 7 летний ребенок). Ребенок был очень вовлечен в экскурсию, скучно ему не было. Запомнил многое, правда то что ему хотелось:). Взрослые получили кучу интересной информации и пищи для ума. Понравилось очень, поэтому выбираю экскурсию на гору Монтсеррат мы знали с кем поедем:)
26 ноября 2019
Меня сложно удивить экскурсией для детей, потому что я сама обычно готовлюсь и рассказываю и показываю детям. В Барселоне мы в первый раз и учитывая малое количество времени, мы попросили Лену соединить как будто невозможное - занять 3 детей, рассказать мужу об истории а мне об искусстве, которое встречалось нас на протяжение этой долгой прогулки. У неё это получилось просто замечательно. А ещё я пришла к выводу что Готический квартал надо в первую очередь смотреть с гидом. Потому что там столько деталей и историй спрятано. А ещё Лена не пожалела времени и отвела нас в необыкновенно вкусный ресторан на море.
23 ноября 2019
Спасибо было интересно и познавательно!))
4 ноября 2019
Отличная экскурсия для детей! Хотя и пожелания взрослых тоже были удовлетворены. Елена поводила нас по Готическому кварталу, рассказала много интересного. И хотя экскурсия была рассчитана на 4 часа мы провели с ней 5 или больше часов. И никто не заметил как прошли эти 5 часов. Елена показала нам не только исторические места, но также занимательные вещи для детей, а так же интересные кафе, от которых дети были в восторге. В одном из них они поели месте десерты, а другое вообще не было похоже на кафе. В итоге дети довольны, а взрослые ещё больше. Спасибо ей огромное!
17 октября 2019
Отличная экскурсия. Елена- профессионал своего дела, безумно интересно! Очень рекомендую всем Елену как гида в Барселоне.
21 сентября 2019
Остались очень довольны экскурсией , 4,5 часа пролетели незаметно. Рекомендуем!
2 сентября 2019
Хотим поделиться своими впечатлениями об экскурсии.Это знакомство с Барселоной,оно не забываемое!!!!! Много читали,перед путешествием,но то что знает и чем поделилась с нами наша гид Лена,не узнаешь не из одной групповой экскурсии. ощущение, что экскурсия была создана для нас!!!Хотим сказать большое СПАСИБО за яркие впечатления,легкость общения и дружескую атмосферу!!!
20 августа 2019
Лена просто замечательно провела нашу экскурсию. Зная столько много исторических фактов, она преподносила все очень занимательно и не скучно. Хотя с нами были дети-подростки и немного уставшие с дороги, но даже им понравилось. За один день, точнее даже 4-5 часов мы увидили самые яркие достопримечательности Барселоны, начиная с Саграды фамилии, Каса Милы, Готического квартала и заканчивая площадью Испании и портом Колумба. Спасибо большое за то, что прислушивались к нашим пожеланиям и немного отклонялись от первоначального маршрута. Было очень увлекательно и интересно. По дороге мы также заходили в кафешку с вкусными холодными напитками и горячим шоколадом возле Casa Batllo Gaudi, наши мужчины отведали местного Барселонского пива в 4 Cats в Готическом квартале, ну а закончили мы свой день в ресторане Marina Bay на Олимпийской набережной, вкусной паэльей.
Спасибо огромное, Лена. До новых встреч.
31 июля 2019
Очень компетентный гид. Приятный собеседник.Увлеченный расказчик. Подстраивается под ваши запросы и возможности. Всем рекомендуем.
Ещё 28 отзывов

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