38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Короткая программа — Готический квартал и Лас Рамблас (3 часа)
Визитная карточка Барселоны № 1
В удобном для вас ритме мы пройдем по самому старому району города, где вы прикоснетесь к почерневшим камням Готического квартала и узнаете, почему на его бесчисленных достопримечательностях столько драконов. В легкой и непринужденной форме я расскажу о самых ярких моментах из 2000-летней истории Барселоны. Покажу место ежегодной встречи всех городских приведений, объясню, куда делась в средневековье вся барселонская нечисть и почему каменному слону надо беречь свой хобот. Возле Кафедрального собора вы узнаете о главной покровительнице каталонской столицы, зайдете на кофе к местным монашкам и попробуете лучшие в городе чуррос. А еще заглянете в гости к Колумбу, потрете волшебный нос равальского кота, сможете покормить гигантских рыб и погладить черепах.
Жизнерадостная Рамбла
Сегодня этот бульвар — эпицентр туристической жизни, а когда-то здесь бурлила река и лилась кровь. По пути вы обниметесь с движущимся фигурами, погрузитесь в мир экзотических фруктов на знаменитом рынке «Бокерия» и сверите часы с главным барселонским «будильником». Узнаете, почему актеры театра Лисеу ходят на работу с опаской и забредете в таинственный лес фей, где можно укрыться от грозы. А также сможете глотнуть местного «приворотного зелья» — по местным поверьям стоит выпить воду из особого фонтана — и вы влюбитесь в Барселону навсегда!
Программа на весь день с посещением Эль Борна и парка Цитадели (6-7 часов)
Район, где «живет» Пикассо и водится мамонт
После Готического квартала и бульвара Рамблас я предложу вам познакомиться с традиционной кухней в аутентичном каталонском ресторане. А затем, навестив прекрасный Дворец каталонской музыки, вы перейдете в один из самых знаменитых барселонских кварталов — Эль Борн, в котором жизнь кипит аж с 12 века! Я расскажу об истории района древних «мастеровых» и современных местных кутюрье, лучших в городе круассанов и потрясающих жареных орехов, известных рестораторов и уникальных ресторанов! Вы прогуляетесь по его извилистым улочкам, осмотрите любимый храм Антонио Гауди и полюбуетесь витринами разнообразных лавочек и бутиков этого невероятного барселонской «баррио».
🥐 🍷 Вооружившись круассанами из кондитерской Барселоны, пройдем под Триумфальной аркой до излюбленного парка местных жителей — Цитадели, где можно будет торжественно съесть ароматную выпечку.
Кому подходит экскурсия
Всем, а особенно семьям с детьми!
Организационные детали
Экскурсия начинается от площади Каталония и заканчивается там же. В экскурсионную программу входит внешний осмотр достопримечательностей, поэтому затрат на входные билеты не предполагается.
Дополнительно оплачиваются только еда и напитки в выбранных вами кондитерских, барах и ресторанах
Стоимость программы на весь день — €260
После экскурсии каждый участник получит в подарок фоторепортаж от гида
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3465 туристов
Добрый день, друзья! Я — журналист по образованию, «барселонолюб» и «барселоновед» по призванию. Вот уже десять лет я живу в этом городе, дышу им и, самое главное, ни на что читать дальшеуменьшить
его не поменяю, даже свой отпуск я провожу исключительно здесь, так что отправиться на экскурсию со мной можно в любое время года! Мой муж — испанец и коренной барселонец, моя дочь — русская «испанка», мой сын — наполовину испанец, так что смогу познакомить вас не только со своей любимой Барселоной, но и со всеми тонкостями и нюансами местной жизни! Я открою вам «другую» Барселону, расскажу истории, о которых «молчат» аудиогиды и покажу места, в которые не заезжают туристические автобусы. Погуляем?
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 57 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
Три часа пролетели как 5 минут! Хотелось слушать и слушать. И с погодой повезло, только закончили и ливанул дождь☔️
Елена
Ответ организатора:
Татьяна, как выяснилось, ещё и с градом:), так что мы удачно спрятались от всего этого в кафе. Спасибо большое вам за очень приятную компанию и ваш эмоциональный интерес к Барселоне и ее легендам ❤️
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Анна
Были на пешеходной экскурсии по Барселоне с Еленой. Очень интересно. Елена провела по Старому городу, рассказала историю Каталонии, посчитали драконов, узнали много нового и интересного про Испанию и Барселону. Экскурсия максимально адаптирована под участников, Елена очень интересно и познавательно отвечает на вопросы как взрослых, так и детей, чтобы всем все было понятно. Рекомендуем для посещения всем!
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Галина
Елена прекрасная экскурсовод. С очень приятным и интересным знанием Барселоны. Она показала нам Барселону интересно, легко и доступно для детей. Также она отвела нас в неплохой ресторанчик где мы смогли читать дальшеуменьшить
пообедать и отдохнуть. Гид внимательно к нашим вопросам, у меня были вопросы вне экскурсионной программы заключающиеся в трансфере, мы напутали станции метро и Елена терпеливо отвечала на все вопросы. Рекомендую Елену!!
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П
Полина
Лена отлично рассказала про историю города в целом и поделилась историями отдельных зданий, статуй и местечек. После этого город "открылся", стал более знакомым и близким, и даже появились любимые местечки, куда мы сами возвращались во время последующих прогулок.
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О
Ольга
Все понравилось, было интересно и познавательно, в истинно испанском стиле, спокойной и неторопливо 😊, но при этом с большим багажом знаний 🙏👍🫶
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Ольга
Елена прекрасный экскурсовод, интересный собеседник, с большим опытом в журналистике. Наша прогулка прошла на одном дыхании.
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