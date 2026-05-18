38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Даже если Барселона кажется вам знакомой, эта экскурсия откроет город с новой стороны. Пройдитесь по Готическому кварталу, узнайте, почему на его улицах столько драконов, потрите нос волшебному коту и отведайте лучшие круассаны в городе. Эта прогулка позволит вам прикоснуться к истории и культуре Барселоны, заглянуть в укромные уголки и услышать удивительные истории, которые оживят старинные камни и улицы

Описание экскурсии

Короткая программа — Готический квартал и Лас Рамблас (3 часа)

Визитная карточка Барселоны № 1

В удобном для вас ритме мы пройдем по самому старому району города, где вы прикоснетесь к почерневшим камням Готического квартала и узнаете, почему на его бесчисленных достопримечательностях столько драконов. В легкой и непринужденной форме я расскажу о самых ярких моментах из 2000-летней истории Барселоны. Покажу место ежегодной встречи всех городских приведений, объясню, куда делась в средневековье вся барселонская нечисть и почему каменному слону надо беречь свой хобот. Возле Кафедрального собора вы узнаете о главной покровительнице каталонской столицы, зайдете на кофе к местным монашкам и попробуете лучшие в городе чуррос. А еще заглянете в гости к Колумбу, потрете волшебный нос равальского кота, сможете покормить гигантских рыб и погладить черепах.

Жизнерадостная Рамбла

Сегодня этот бульвар — эпицентр туристической жизни, а когда-то здесь бурлила река и лилась кровь. По пути вы обниметесь с движущимся фигурами, погрузитесь в мир экзотических фруктов на знаменитом рынке «Бокерия» и сверите часы с главным барселонским «будильником». Узнаете, почему актеры театра Лисеу ходят на работу с опаской и забредете в таинственный лес фей, где можно укрыться от грозы. А также сможете глотнуть местного «приворотного зелья» — по местным поверьям стоит выпить воду из особого фонтана — и вы влюбитесь в Барселону навсегда!

Программа на весь день с посещением Эль Борна и парка Цитадели (6-7 часов)

Район, где «живет» Пикассо и водится мамонт

После Готического квартала и бульвара Рамблас я предложу вам познакомиться с традиционной кухней в аутентичном каталонском ресторане. А затем, навестив прекрасный Дворец каталонской музыки, вы перейдете в один из самых знаменитых барселонских кварталов — Эль Борн, в котором жизнь кипит аж с 12 века! Я расскажу об истории района древних «мастеровых» и современных местных кутюрье, лучших в городе круассанов и потрясающих жареных орехов, известных рестораторов и уникальных ресторанов! Вы прогуляетесь по его извилистым улочкам, осмотрите любимый храм Антонио Гауди и полюбуетесь витринами разнообразных лавочек и бутиков этого невероятного барселонской «баррио».

🥐 🍷 Вооружившись круассанами из кондитерской Барселоны, пройдем под Триумфальной аркой до излюбленного парка местных жителей — Цитадели, где можно будет торжественно съесть ароматную выпечку.

Кому подходит экскурсия

Всем, а особенно семьям с детьми!

Организационные детали