100 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы без спешки погуляем по старой Барселоне и вместе постараемся разобраться в её истории. Вспомним о трагедиях и морских открытиях, увидим наследие Древнего Рима и средневековой готики. Важные события выстроятся в логический ряд, и вы станете лучше понимать характер и душу города.
Описание экскурсии
- Символы власти и величия Испании. Вы узнаете, как с ними связаны мореплаватель Колумб и важные исторические вехи
- Колонны храма Августа — римляне начали строить его ещё в 1 веке до нашей эры
- Римский некрополь двухтысячелетней давности — древний могильный путь, находящийся в самом центре Старой Барселоны
- Площадь Сан-Фелипе Нери. Вы услышите о страшных событиях, которые здесь произошли и поймёте, как церковь Святого Филиппа Нери связана с великим Гауди
- Древний фонтан, возле которого проходили съёмки одной из сцен «Парфюмера»
- Кафедральный собор и нетипичные готические религиозные сооружения, которые столетиями охраняют очаровательные гаргульи
- Еврейский квартал — один из старейших поселений древних иудеев в Европе
- Мост вздохов или поцелуев (Мост епископа). Вы узнаете историю создания этого моста, а также существующие поверья и традиции, связанные с ним.
В конце путешествия мы обязательно покажем вам уютное кафе, где можно попробовать испанский кофе.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: час к основной экскурсии — €40; проведение экскурсии для большего количества человек — €20 за каждого следующего взрослого, за детей от 8 до 14 лет — €15, дети до 8 лет — бесплатно; творчество Гауди (Саграда Фамилия, Дом Мила и Дом Балье — внешний осмотр) — детали уточняйте в переписке с гидом
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Passeig de Gracia
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2825 туристов
У каждого человека есть различные этапы в жизни. Одним из важнейших и интереснейших этапов для нас стала Испания. Мы давно живём в Барселоне и занимаемся любимым делом: рассказываем о богатейшей
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 141 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличный формат для знакомства с богатой историей города. Увлекательная подача материала. Наш гид Людмила провела нас через исторические слои от древних римлян до современности, рассказала, как город развивался во времени, показала артефакты прошлых эпох. Рекомендую!
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А
Хочу от всей души поблагодарить нашего чудесного экскурсовода Людмилу из Барселоны. Это тот редкий случай, когда экскурсия превращается в настоящее событие, которое хочется вспоминать снова и снова.
Людмила рассказывает невероятно интересно
Людмила рассказывает невероятно интересно
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Людмила - прекрасный гид, нам очень понравилось)
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М
очень хорошая подробная экскурсия с замечательным гидом. в меру историческая, в меру современная. очень удачный маршрут для старого города. комфортный ритм и интересные рассказы
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В
Большое спасибо Людмиле за чудесный день в Барселоне. Было всё очень интересно, дружелюбно и познавательно. Рекомендую от всей души!
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Б
Ну что сказать, великолепные люди с великолепными познаниями в сфере искусства и истории. Удовольствие нереальное и масса впечатлений! Если вы находитесь в Барселоне и хотите реально познать город и всю тайную красоту этого города, обязательно сходите на экскурсию с Евгением и Людмилой!
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