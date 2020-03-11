100 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Заказали экскурсию у Евгения, опираясь на отзывы, и не прогадали. Нас было 5 человек, погода была переменчивая, в какой-то момент просто лило, как из ведра. Но общее настроение, чувство юмора, интересный рассказ о Городе, в котором почте все мы уже были, нивелировали непогоду, даже в какой-то момент показалось, что это здорово, некоторые улицы почти опустели, и мы были один на один с городом и историей. Евгений очень быстро подстраивался под уровень наших знаний, мы задавали много вопросов, вели дискуссии, упорядочили то, что знали, но забыли, или не знали вообще. Заканчивали экскурсию в кафе, т.к. уже вымокли, и затем Евгений нас проводил и показал, куда ещё зайти и что посмотреть! Нам все очень понравилось, и рассказ, и атмосфера, и настроение. Спасибо большое!