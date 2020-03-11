100 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по Готическому Кварталу с профессиональным историком

Evgen
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Evgen – ваш гид
Неспешно гуляя по старинным районам Барселоны, мы вместе постараемся разобраться в его истории со времен Римской Империи до периода «католических королей».

Важные исторические события выстроятся в логический ряд, и вы станете лучше понимать характер и душу этого удивительного города.

А помогут в этом не только рассказы о великих судьбах и эпохах, но и весьма необычные «гиды» – монеты из коллекции знаменитого нумизмата Барселоны.

Вы удивитесь, как много тайн они могут открыть, если знать мир их символики.
€26
19 за человека
скидка30%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Plaça de Catalunya (площадь Каталонии)
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У этой экскурсии100 отзывов
4.87
Истории Старой Барселоны
Истории Старой Барселоны

Что вас ожидает

  • Вы увидите символы власти и величия Испании, а я расскажу вам, как с ними связаны важные исторические свершения.
  • Вы найдете тайные знаки могущественных организаций, которые невидимы непосвященным.
  • Вам станет понятна связь великого мореплавателя Колумба с символами власти Испании.
  • Вы пройдете по улочкам, где снимался фильм «Парфюмер», и заглянете в художественную галерею современного искусства.
  • Наша экскурсия будет пронизана рассказами о Готике. В Cтарой Барселоне собраны классические и нетипичные готические соборы, которые вот уже какое столетие охраняют очаровательные гаргульи.
  • И заканчивая свое путешествие, мы обязательно заглянем в уютное кафе попробовать настоящий испанский кофе.

Организационные детали

Каждый дополнительный час экскурсии стоит 25 евро. Если участников больше 2, то доплата за каждого составит 25 евро к указанной стоимости прогулки.

Истории Старой Барселоны
Истории Старой Барселоны
Истории Старой Барселоны
Истории Старой Барселоны
Истории Старой Барселоны
Истории Старой Барселоны
Истории Старой Барселоны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура Plaça de Catalunya (площадь Каталонии).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Evgen
Evgen
У каждого человека есть различные этапы в жизни. Одним из важнейших и интереснейших этапов в моей жизни стала Испания. Вот уже многие годы я живу в Барселоне и занимаюсь своим любимым делом: рассказываю о богатейшей истории, культуре и обычаях этого края, тем более, что мое образование историка делает эти рассказы убедительнее. Ведь все, что происходило на территории Таракии во времена правления Римской Империи, или события средних веков, неразрывно связаны с историей становления всей Европы. Те или иные факты, имевшие место в Мадриде, Барселоне или в любом другом городе Испании, всегда тесно переплетаются с историческими событиями европейских государств. Как мне кажется, человек, приехавший на отдых, должен получить максимум удовольствия и положительных эмоций от увиденного, и моя задача - обеспечить вам это. Приглашаю вас в увлекательные путешествия по Барселоне и Каталонии!
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100 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Вино, кофе и незабываемые впечатления. Скорее выбирайте данного гида, так как рассказы об истории города под бокал прекрасного красного вина не оставят равнодушным даже самого изощренного туриста. Огромно спасибо Евгению за увлекательную экскурсию по старинному городу. Ярко, весело, вкусно и познавательно — именно эти прилагательные хочется использовать, чтобы описать данную экскурсию. Выбрав данного гида, вы точно можете быть уверены, что два часа из вашего путешествия по прекрасной Барселоне не пройдут зря, спасибо😊
22 февраля 2020
Замечательный гид!! Получила массу удовольствия от приятной прогулки и интересной истории старой Барселоны. Экскурсия была отлично организована по времени и местам которые мы посетили. Евгений любит свою работу и преподносит информацию профессионально, увлекая не сухими датами а именно рассказом о жизни людей и развитии города проходя через века. Рекомендую!!!
7 февраля 2020
Всем приветы!!! Начну с гида!!))) Очень интересный и подкованный человек!! С ним вы ни когда не соскучитесь и узнаете массу полезной информации) Евгений это батарейка энеджайзер)) которая вас подзаряжает на протяжении всей экскурсии!!) Теперь об экскурсии) Старой Барселоной трудно удивить,но Евгений это сделает, я вас уверяю!!!))) Главное обратная связь между гидом и вами и всё будет подстроено под ваши потребности)) Вообщем всё супер!!! Я брал вечернюю экскурсию и не прогадал!!! Крайне советую не пожалеете)))
30 января 2020
Хочу оставить самый положительный отзыв о нашем гиде. Евгений не только рассказал и показал нам старую часть Барселоны, но и помог вспомнить некоторые факты из истории. Интересный рассказчик и собеседник. Мы уже порекомендовали Евгения, как гида нашим друзьям!
8 декабря 2019
С Евгением мы имели редкую возможность получить исторические сведения о возрождении Барселоны.Экскурсия проходила в непринужденной обстановке с дегустацией вин, посещением рынка и еврейского района.Евгений заставил нас не только окунуться в историю, но и порекомендовал излюбленные рестораны местных испанцев.
Если вы хотите не просто прогуляться по городу, а узнать что-то новое из прошлого, рекомендую именно эту экскурсию.
26 сентября 2019
Заказали экскурсию у Евгения, опираясь на отзывы, и не прогадали. Нас было 5 человек, погода была переменчивая, в какой-то момент просто лило, как из ведра. Но общее настроение, чувство юмора, интересный рассказ о Городе, в котором почте все мы уже были, нивелировали непогоду, даже в какой-то момент показалось, что это здорово, некоторые улицы почти опустели, и мы были один на один с городом и историей. Евгений очень быстро подстраивался под уровень наших знаний, мы задавали много вопросов, вели дискуссии, упорядочили то, что знали, но забыли, или не знали вообще. Заканчивали экскурсию в кафе, т.к. уже вымокли, и затем Евгений нас проводил и показал, куда ещё зайти и что посмотреть! Нам все очень понравилось, и рассказ, и атмосфера, и настроение. Спасибо большое!
16 сентября 2019
Очень интересная и содержательная экскурсия! Евгений отлично рассказал всё самое интересное и показал самые увлекательные объекты! Успели даже продегустировать вино и посетить местный рынок! И всё это всего лишь за 2,5 часа! Спасибо Евгений!
9 сентября 2019
Если вы хотите, чтобы были максимально учтены Ваши индивидуальные пожелания, если Вы хотите получить системную, понятную и нетривиальную информацию - обращайтесь к Евгению.
Лично мы получили незабываемые впечатления, экскурсия была окрашена позитивом, дружелюбием и желанием предоставить нам именно то, чего нам хотелось.
21 августа 2019
Нашему гиду Евгению удалось показать за 2,5ч Барселону так, что показалось, что ты жил в этом городе, но давно не был, и вновь открываешь его для себя. Евгений очень гибок и быстро реагирует на запросы. Спасибо.
13 августа 2019
Прекрасные впечатления от прогулки по старому городу. Во время прогулки мы увидели не только исторические памятники, но и поговорили о насущных проблемах, посетили рынок, где попробовали сыры, хамон и узнали, как их правильно выбирать. Спасибо Евгению за интереснейшие рассказы, за понимание и внимание к детям. Пауза с дегустацией вина в уютном кафе старого города под музыку уличных музыкантов особо понравилась! Очень приятно, когда экскурсовод ловит общее настроение, вкладывает душу в рассказ и обладает отличным чувством юмора. Спасибо Вам, Евгений! И привет из Германии и Украины!
Ещё 90 отзывов

Evgen проводит ещё 4 экскурсии

Добро пожаловать в Барселону!Добро пожаловать в Барселону!Добро пожаловать в Барселону!
скидка20%
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