100 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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и динамично — время пролетает незаметно, а информация подаётся так живо и увлекательно, что слушаешь буквально затаив дыхание. Чувствуется огромная любовь к городу, глубокие знания истории, культуры и множество личных наблюдений, которые не найдёшь ни в одном путеводителе.

Отдельно хочется отметить саму Людмилу как человека — удивительно приятная, обаятельная и стильная женщина. С ней сразу становится легко и комфортно, будто гуляешь по Барселоне со старой доброй подругой, которая знает про этот город абсолютно всё.

Однозначно рекомендую Людмилу как одного из лучших экскурсоводов Барселоны. Если вы хотите не просто посмотреть достопримечательности, а по-настоящему прочувствовать и полюбить этот город — вам к ней. Огромное спасибо за подаренные эмоции и незабываемые впечатления!