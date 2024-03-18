Все прошло просто волшебно) Обязательно, по приезду в город повторно, напишем Марине и пойдем ещё на экскурсию!

Экскурсия прошла отлично! С Мариной было очень комфортно гулять по улицам Барселоны, я узнала много интересных исторических фактов и отлично провела время! Спасибо!

Т Татьяна

Отличная экскурсия с Еленой. Смело рекомендую как для взрослых, так и для детей. Наши 4,5 часа с сыном (8 лет) пролетели незаметно и очень интересно! Отдельное спасибо Елене за то, что адаптировала информацию и маршрут чтобы было интересно и ребенку.