1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Барселона навеселе: прогулка по историческим барам
Открыть двери культовых каталонских баров и рассекретить рецепты авторских коктейлей
Начало: У площади Каталонии
«А еще я раскрою рецепты фирменных коктейлей и расскажу об авторских ингредиентах, которые способы превратить любой напиток в произведение барного искусства»
14 июня в 20:00
15 июня в 20:00
от €91 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви
Познакомиться с Готическим и Еврейским кварталами через истории о любви в её самом широком смысле
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €94 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Город и море: авторская экскурсия в Барселоне
Погулять по набережной, увидеть «морские» места и узнать о взаимоотношениях города со стихией
Начало: На бульваре Лас Рамблас
13 июня в 13:00
17 июня в 10:00
€118 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Авторская прогулка по сердцу Барселоны: Готический квартал
Исследуйте душу Барселоны в компании знающего гида. Индивидуальный подход и уникальные истории ждут вас
Начало: на площади Каталонии
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€100 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр18 марта 2024Все прошло просто волшебно) Обязательно, по приезду в город повторно, напишем Марине и пойдем ещё на экскурсию!
- ААнна11 марта 2024Экскурсия прошла отлично! С Мариной было очень комфортно гулять по улицам Барселоны, я узнала много интересных исторических фактов и отлично провела время! Спасибо!
- ТТатьяна26 февраля 2024Отличная экскурсия с Еленой. Смело рекомендую как для взрослых, так и для детей. Наши 4,5 часа с сыном (8 лет) пролетели незаметно и очень интересно! Отдельное спасибо Елене за то, что адаптировала информацию и маршрут чтобы было интересно и ребенку.
- DDiana3 января 2024Марина отличный гид с соответствующим образованием и очевидной любовью к тому, что она делает, это для меня самое главное. Спасибо,
- ВВера5 сентября 2021Шикарная экскурсия! Берите, не пожалеете! Людмила умеет удивлять))
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Авторские»
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