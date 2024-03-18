Авторские экскурсии от местных гидов Барселоны

Найдено 4 экскурсии в категории «Авторские» в Барселоне на русском языке, цены от €91. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Барселона навеселе: прогулка по историческим барам
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Барселона навеселе: прогулка по историческим барам
Открыть двери культовых каталонских баров и рассекретить рецепты авторских коктейлей
Начало: У площади Каталонии
«А еще я раскрою рецепты фирменных коктейлей и расскажу об авторских ингредиентах, которые способы превратить любой напиток в произведение барного искусства»
14 июня в 20:00
15 июня в 20:00
от 91 за всё до 10 чел.
Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви
Познакомиться с Готическим и Еврейским кварталами через истории о любви в её самом широком смысле
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 94 за всё до 6 чел.
Город и море: авторская экскурсия в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Город и море: авторская экскурсия в Барселоне
Погулять по набережной, увидеть «морские» места и узнать о взаимоотношениях города со стихией
Начало: На бульваре Лас Рамблас
13 июня в 13:00
17 июня в 10:00
118 за всё до 8 чел.
Авторская прогулка по готической Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Авторская прогулка по сердцу Барселоны: Готический квартал
Исследуйте душу Барселоны в компании знающего гида. Индивидуальный подход и уникальные истории ждут вас
Начало: на площади Каталонии
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
100 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    18 марта 2024
    Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви
    Все прошло просто волшебно) Обязательно, по приезду в город повторно, напишем Марине и пойдем ещё на экскурсию!
  • А
    Анна
    11 марта 2024
    Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви
    Экскурсия прошла отлично! С Мариной было очень комфортно гулять по улицам Барселоны, я узнала много интересных исторических фактов и отлично провела время! Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    26 февраля 2024
    Город и море: авторская экскурсия в Барселоне
    Отличная экскурсия с Еленой. Смело рекомендую как для взрослых, так и для детей. Наши 4,5 часа с сыном (8 лет) пролетели незаметно и очень интересно! Отдельное спасибо Елене за то, что адаптировала информацию и маршрут чтобы было интересно и ребенку.
  • D
    Diana
    3 января 2024
    Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви
    Марина отличный гид с соответствующим образованием и очевидной любовью к тому, что она делает, это для меня самое главное. Спасибо,
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    за Барселону, которую мы увидели глазами Марины, включая рестораны, магазины и наши самостоятельные прогулки! Марина не ограничивается часами экскурсии, консуртировала нас все пребывание в Барселоне. Спасибо!!! Рекомендую.

  • В
    Вера
    5 сентября 2021
    Барселона навеселе: прогулка по историческим барам
    Шикарная экскурсия! Берите, не пожалеете! Людмила умеет удивлять))

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Авторские»

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  2. Саграда Фамилия
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  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Авторские" можно забронировать 4 экскурсии от 91 до 118. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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