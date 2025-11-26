Описание экскурсии«Дали. Гений вне рамок» — путешествие в уникальный Театр-музей Сальвадора Дали в городе Фигерас. Это не просто музей, а шокирующее, фантастическое пространство, созданное самим художником. Здесь реальность и вымысел сливаются, превращаясь в театральную постановку, где каждое помещение — часть безумного и гениального замысла Дали. Последний шедевр великого мистификатора, его мавзолей, его дом — и ваш билет в мир, где всё возможно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида/nТранспорт/n
Что не входит в цену
- Входные билеты
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Барселоны
Похожие экскурсии из Барселоны
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны Сальвадора Дали в театре-музее Фигераса
Увлекательное путешествие в сюрреалистичный мир гения - из Барселоны
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
€467 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Двуугольник Дали: музей и замок
Исследуйте мир Дали в Каталонии! Театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь откроют тайны гения и его музы. Уникальная экскурсия для ценителей искусства
Начало: В районе метро Passeig de Gracia
Сегодня в 11:30
Завтра в 00:30
€399 за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Театр-музей Дали в Фигерасе
Откройте для себя завораживающий мир Сальвадора Дали в его родном городе. Уникальные инсталляции и ювелирные украшения ждут вас в Фигерасе
Начало: По договорённости
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
€190
€200 за всё до 3 чел.