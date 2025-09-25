Мои заказы

Театр-музей Сальвадора Дали в Фигерасе глазами искусствоведа

Откройте тайны Дали в Фигерасе с искусствоведом. Уникальная экскурсия по залам музея, где каждый уголок хранит секреты гения
Театр-музей Дали в Фигерасе - это уникальная возможность погрузиться в мир сюрреализма.

Экскурсия с искусствоведом позволит вам изучить шедевры Дали, от знаменитой лодки Галы до трехмерного портрета Мей Вест. Вы узнаете о параноидально-критическом методе, символике и личной жизни художника. Эта экскурсия - шанс увидеть музей глазами знатока и понять глубину творчества Дали
5
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальные шедевры Дали
  • 🔍 Экскурсия с искусствоведом
  • 🖼️ Погружение в сюрреализм
  • 📚 Интересные факты о Дали
  • 🚂 Удобный транспорт из Барселоны
Театр-музей Сальвадора Дали в Фигерасе глазами искусствоведа© Наталия
Театр-музей Сальвадора Дали в Фигерасе глазами искусствоведа© Наталия
Театр-музей Сальвадора Дали в Фигерасе глазами искусствоведа© Наталия

Что можно увидеть

  • Театр-музей Сальвадора Дали
  • Зал Сокровищ
  • Дворец Ветра
  • Башня Галатея

Описание экскурсии

Мы обойдём весь музей зал за залом:

  • Увидим сюрреалистическую композицию с лодкой Галы, кадиллаком и скульптурой Эрнста Фукса.
  • Ощутим силу главного энергетического центра музея — бывшей сцены театра, где под стеклянным куполом похоронен Дали.
  • Изучим шедевры Зала Сокровищ.
  • Рассмотрим «улов» ученического периода Дали в зале «Рыбные ряды».
  • Разглядим через оптическую линзу трёхмерный портрет актрисы Мей Вест.
  • Заглянем во Дворец Ветра и башню Галатея.
  • Изучим коллекцию украшений по эскизам Дали от ювелиров Алемани и Эртмана.

О чём поговорим:

  • О творчестве Дали в контексте мирового авангарда.
  • Любимых и нелюбимых художниках Дали, отсылках к Вермееру, Мантенье, Милле, Веласкесу и другим.
  • Параноидально-критическом методе и самом «параноидальном» насекомом — мухе.
  • Стилях, с которыми работал художник, — от реализма до голограмм.
  • Символике: костылях, яйцах, растекающемся времени, противопоставлении твёрдого и мягкого.
  • Драматических отношениях Дали с Лоркой и Бунюэлем, а также фильме «Андалузский пёс».
  • Личной стороне: конфликте с отцом, отношениях с сестрой Ана Марией и главной музой — Галой.

Организационные детали

  • Билеты в музей оплачиваются дополнительно — €18 за взрослого, €15 за ребёнка от 9 до 17 лет.
  • Их можно приобрести на https://tickets.salvador-dali.org/es" rel="nofollow" target="_blank">официальном сайте фонда «Гала — Сальвадор Дали». Прежде чем забронировать экскурсию, убедитесь, что билеты есть в наличии.
  • Из Барселоны до Фигераса быстрее всего добраться на скоростном поезде. Время в пути — 1 час. https://www.renfe.com/es/es" rel="nofollow" target="_blank">Здесь вы найдёте расписание и сможете купить билеты.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 72 туристов
Давайте познакомимся! Я выпускница филологического факультета МГУ, испанист и каталонист, профессиональный гид и ТВ-продюсер. С 2010 года работаю гидом в Москве, создавая уникальные маршруты для испаноговорящих гостей по России, Армении, Грузии,
читать дальше

Беларуси и Узбекистану. Мне довелось сопровождать многих выдающихся личностей из России, Испании и Латинской Америки. С начала пандемии с особым увлечением разрабатываю авторские тематические маршруты по Барселоне и всей Каталонии, с радостью открывая новые грани этих мест для ценителей истории и культуры. Для меня города — живые организмы со своей историей, культурными слоями и характером. Как гид, я помогаю не просто увидеть, а почувствовать связь времён, понять дух места. Знания меняют восприятие, позволяя через архитектуру и историю ощутить родство с городом и полюбить его по-настоящему.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
С
Светлана
25 сен 2025
Наталья очень грамотно и интересно раскрыла материал по теме жизни и творчества С. Дали. Узнали интересные делали о творчестве гения. Рекомендую, экскурсовод о отличным образованием.
Н
Наталья
8 сен 2025
Наталию рекомендуем. Было интересно слушать ее, она грамотный специалист и хорошо владеет материалом
А
Алексей
22 июл 2025
Экскурсия очень интересная! Всем советую Наталью как гида!
Экскурсия очень интересная! Всем советую Наталью как гида!Экскурсия очень интересная! Всем советую Наталью как гида!
Лариса
Лариса
18 июл 2025
Экскурсия в Театр-музей Сальвадора Дали в Фигерасе с гидом Натальей стала для меня настоящим откровением! С первых минут её увлекательный рассказ, глубочайшая эрудиция и харизма захватили всё моё внимание.
Наталья –
читать дальше

не просто гид, а потрясающий рассказчик, который умеет оживлять искусство. Её академическая, но при этом живая и эмоциональная речь превратила трёхчасовую экскурсию в одно мгновение. Она не просто говорила о Дали – она раскрывала его мир: от тонкостей сюрреализма до биографических деталей, которые делают творчество гения ещё более понятным и близким.
Музей Дали – это лабиринт гениальности, и Наталья провела нас по нему так, что каждый зал, каждая картина, каждый неожиданный арт-объект обретали смысл и глубину. Её способность увлечь за собой, зарядить интересом и при этом сохранить лёгкость подачи – это настоящее искусство!
Если хотите не просто «посмотреть музей», а погрузиться в мир Дали с головой – экскурсия с Натальей идеальный выбор. Это было невероятно красиво, познавательно и вдохновляюще. Огромное спасибо за такой насыщенный и незабываемый опыт!

А
Ася
17 июл 2025
Наталья - отличный экскурсовод, нам очень понравилось. Пунктуальная (что для Испании важно😂), ненавязчивая, много интересных фактов узнали. Всем рекомендуем!
А
Анастасия
17 июл 2025
Наталья настоящий знаток темы! Спасибо большое за такую объемную и интересную экскурсию! Чувствовали себя в каком-то смысле исследователями творчества Дали. Сначала ничего не понимаешь про данного человека, но продвигаясь по залам и по ходу рассказа Натальи складывается пазл и полный образ творца. С Натальей очень комфортно и спокойно! Рекомендуем)
Е
Екатерина
3 июл 2025
Увлекательная место, Наталья отличный рассказчик! Вы однозначно с помощью нее узнаете все самое важное и интересное за это время! Знающая, интеллигентная, позитивная! У нас остались только положительные впечатления!
Оксана
Оксана
21 июн 2025
Если Вам хочется составить свое личное представление о великом Сальвадоре Дали - то Вам обязательно нужно попасть на экскурсию к Наталии! Ощущение, что Наталия лично с ним знакома - настолько
читать дальше

хорошо она понимает историю художника. Вы будете с удовольствием слушать истории из жизни Дали, рассматривать вместе его шедевры и, что самое главное - понимать как и почему появился феномен Сальвадора Дали.
Наталия порекомендует как можно закрепить полученные ощущения после экскурсии по театру-музею - мы вместе еще посетили дом, где родился Сальвадор Дали - и это было прекрасной завершающей точкой этого дня.
Рекомендую к посещению данную экскурсию!

Елена
Елена
20 июн 2025
Экскурсия понравилась. Без гида в музее многое пропустишь
Максим
Максим
31 мая 2025
Спасибо, Наталье, за хорошо структуированный и интересный поход по музею. Очень хорошо знает материал и грамотно его доносит.
Ю
Юлия
19 мая 2025
Хочу выразить искреннюю благодарность экскурсоводу Наталье за потрясающую экскурсию по музею Сальвадора Дали! Мы с подругой были в восторге. Для меня это уже третий визит в музей с профессиональным экскурсоводом,
читать дальше

и именно экскурсия с Натальей стала самой запоминающейся.

Наталья — настоящий искусствовед с глубокими знаниями и искренним интересом к творчеству Дали. Она умеет не просто рассказывать, а объяснять сложные художественные образы и идеи Дали доступным, увлекательным языком. Благодаря её опыту и профессионализму я услышала много новой информации, о которой раньше даже не догадывалась. Экскурсия прошла на одном дыхании!

Кроме того, Наталья — очень приятный человек, милая, внимательная и тактичная. Общение с ней оставило только положительные эмоции. Всем, кто планирует посетить музей Дали, искренне рекомендую экскурсию с Натальей. Это будет не просто визит в музей, а настоящее погружение в мир великого художника.

Спасибо большое, Наталья! Вы сделали наш день особенным.

Хочу выразить искреннюю благодарность экскурсоводу Наталье за потрясающую экскурсию по музею Сальвадора Дали! Мы с подругойХочу выразить искреннюю благодарность экскурсоводу Наталье за потрясающую экскурсию по музею Сальвадора Дали! Мы с подругой

Входит в следующие категории Барселоны

Похожие экскурсии из Барселоны

Тайны Сальвадора Дали в театре-музее Фигераса
На машине
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайны Сальвадора Дали в театре-музее Фигераса
Увлекательное путешествие в сюрреалистичный мир гения - из Барселоны
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€467 за всё до 3 чел.
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
На машине
10 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Двуугольник Дали: музей и замок
Исследуйте мир Дали в Каталонии! Театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь откроют тайны гения и его музы. Уникальная экскурсия для ценителей искусства
Начало: В районе метро Passeig de Gracia
Сегодня в 08:30
Завтра в 00:30
€399 за всё до 3 чел.
Театр-музей Дали в Фигерасе
Пешая
2.5 часа
-
5%
21 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Театр-музей Дали в Фигерасе
Откройте для себя завораживающий мир Сальвадора Дали в его родном городе. Уникальные инсталляции и ювелирные украшения ждут вас в Фигерасе
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€190€200 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Барселоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Барселоне