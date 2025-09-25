Театр-музей Дали в Фигерасе - это уникальная возможность погрузиться в мир сюрреализма.
Экскурсия с искусствоведом позволит вам изучить шедевры Дали, от знаменитой лодки Галы до трехмерного портрета Мей Вест. Вы узнаете о параноидально-критическом методе, символике и личной жизни художника. Эта экскурсия - шанс увидеть музей глазами знатока и понять глубину творчества Дали
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные шедевры Дали
- 🔍 Экскурсия с искусствоведом
- 🖼️ Погружение в сюрреализм
- 📚 Интересные факты о Дали
- 🚂 Удобный транспорт из Барселоны
Что можно увидеть
- Театр-музей Сальвадора Дали
- Зал Сокровищ
- Дворец Ветра
- Башня Галатея
Описание экскурсии
Мы обойдём весь музей зал за залом:
- Увидим сюрреалистическую композицию с лодкой Галы, кадиллаком и скульптурой Эрнста Фукса.
- Ощутим силу главного энергетического центра музея — бывшей сцены театра, где под стеклянным куполом похоронен Дали.
- Изучим шедевры Зала Сокровищ.
- Рассмотрим «улов» ученического периода Дали в зале «Рыбные ряды».
- Разглядим через оптическую линзу трёхмерный портрет актрисы Мей Вест.
- Заглянем во Дворец Ветра и башню Галатея.
- Изучим коллекцию украшений по эскизам Дали от ювелиров Алемани и Эртмана.
О чём поговорим:
- О творчестве Дали в контексте мирового авангарда.
- Любимых и нелюбимых художниках Дали, отсылках к Вермееру, Мантенье, Милле, Веласкесу и другим.
- Параноидально-критическом методе и самом «параноидальном» насекомом — мухе.
- Стилях, с которыми работал художник, — от реализма до голограмм.
- Символике: костылях, яйцах, растекающемся времени, противопоставлении твёрдого и мягкого.
- Драматических отношениях Дали с Лоркой и Бунюэлем, а также фильме «Андалузский пёс».
- Личной стороне: конфликте с отцом, отношениях с сестрой Ана Марией и главной музой — Галой.
Организационные детали
- Билеты в музей оплачиваются дополнительно — €18 за взрослого, €15 за ребёнка от 9 до 17 лет.
- Их можно приобрести на https://tickets.salvador-dali.org/es" rel="nofollow" target="_blank">официальном сайте фонда «Гала — Сальвадор Дали». Прежде чем забронировать экскурсию, убедитесь, что билеты есть в наличии.
- Из Барселоны до Фигераса быстрее всего добраться на скоростном поезде. Время в пути — 1 час. https://www.renfe.com/es/es" rel="nofollow" target="_blank">Здесь вы найдёте расписание и сможете купить билеты.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 72 туристов
Давайте познакомимся! Я выпускница филологического факультета МГУ, испанист и каталонист, профессиональный гид и ТВ-продюсер. С 2010 года работаю гидом в Москве, создавая уникальные маршруты для испаноговорящих гостей по России, Армении, Грузии,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
25 сен 2025
Наталья очень грамотно и интересно раскрыла материал по теме жизни и творчества С. Дали. Узнали интересные делали о творчестве гения. Рекомендую, экскурсовод о отличным образованием.
Н
Наталья
8 сен 2025
Наталию рекомендуем. Было интересно слушать ее, она грамотный специалист и хорошо владеет материалом
А
Алексей
22 июл 2025
Экскурсия очень интересная! Всем советую Наталью как гида!
Лариса
18 июл 2025
Экскурсия в Театр-музей Сальвадора Дали в Фигерасе с гидом Натальей стала для меня настоящим откровением! С первых минут её увлекательный рассказ, глубочайшая эрудиция и харизма захватили всё моё внимание.
Наталья –
А
Ася
17 июл 2025
Наталья - отличный экскурсовод, нам очень понравилось. Пунктуальная (что для Испании важно😂), ненавязчивая, много интересных фактов узнали. Всем рекомендуем!
А
Анастасия
17 июл 2025
Наталья настоящий знаток темы! Спасибо большое за такую объемную и интересную экскурсию! Чувствовали себя в каком-то смысле исследователями творчества Дали. Сначала ничего не понимаешь про данного человека, но продвигаясь по залам и по ходу рассказа Натальи складывается пазл и полный образ творца. С Натальей очень комфортно и спокойно! Рекомендуем)
Е
Екатерина
3 июл 2025
Увлекательная место, Наталья отличный рассказчик! Вы однозначно с помощью нее узнаете все самое важное и интересное за это время! Знающая, интеллигентная, позитивная! У нас остались только положительные впечатления!
Оксана
21 июн 2025
Если Вам хочется составить свое личное представление о великом Сальвадоре Дали - то Вам обязательно нужно попасть на экскурсию к Наталии! Ощущение, что Наталия лично с ним знакома - настолько
Елена
20 июн 2025
Экскурсия понравилась. Без гида в музее многое пропустишь
Максим
31 мая 2025
Спасибо, Наталье, за хорошо структуированный и интересный поход по музею. Очень хорошо знает материал и грамотно его доносит.
Ю
Юлия
19 мая 2025
Хочу выразить искреннюю благодарность экскурсоводу Наталье за потрясающую экскурсию по музею Сальвадора Дали! Мы с подругой были в восторге. Для меня это уже третий визит в музей с профессиональным экскурсоводом,
