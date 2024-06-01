Театральные экскурсии в Барселоне

Найдено 5 экскурсий в категории «Театральные» в Барселоне на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мир сюрреализма - это Я!
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Мир сюрреализма - это Я!
Посещение театра-музея Сальвадора Дали и обед в каталонском ресторане
Начало: По договоренности
«В театр-музей мы приедем рано утром, чтобы к открытию быть первыми и пройти без очередей»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 400 за всё до 20 чел.
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
Понять художника, разобраться в сюрреализме и получить эстетическое удовольствие
Начало: В районе метро Passeig de Gracia
«Театр-музей Дали: 3 этажа творческого взрыва»
Завтра в 13:30
10 июня в 00:30
389 за всё до 3 чел.
Театр-музей Дали в Фигерасе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Театр-музей Дали в Фигерасе
Посетить самый яркий каталонский музей и расшифровать работы художника-провокатора
Начало: По договорённости
«Войдя в театр-музей, вы увидите инсталляцию с дождливым такси: внутри кадиллака идёт дождь, а среди пассажиров ползают улитки»
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
214 за всё до 5 чел.
Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона
🚌 На автобусе
Мини-группа
9 часов
258 отзывов
Групповая экскурсия: Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона
Отправьтесь в путешествие по миру сюрреализма и истории, посетив музей Дали и Жирону на комфортабельном автобусе
Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу
«Театр-Музей Дали заслуженно считается одним из самых необычных музеев в мире и вторым по посещаемости музеем в Испании»
Расписание: По вторникам и пятницам в 9:00
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
70 за человека
Из Барселоны сквозь сюрреализм
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Из Барселоны сквозь сюрреализм
Посетить театр-музей Сальвадора Дали и замок Галы и познакомиться с чудаковатым художником
«Здесь находится театр-музей Сальвадора Дали, подаренный им своему городу»
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anton
    1 июня 2024
    Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
    Чудесная экскурсия. Потрясающий гид. Все рекомендуем.
  • Н
    Надежда
    19 мая 2024
    Театр-музей Дали в Фигерасе
    Ната провела нам экскурсию по музею Сальвадора Дали. Очень приятная в общении, было интересно и информативно и детям, и взрослым. Посоветую ее нашим друзьям). Спасибо большое!
  • А
    Анастасия
    12 мая 2024
    Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
    Кирилл отличный гид. Работает даже с маленькой группой (4 человека) с гарнитурой - всем все слышно, не надо прислушиваться и идти вплотную к гиду. Вернемся еще.
  • M
    Mila
    4 мая 2024
    Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона
    Были на экскурсии в музей-театр Сальвадора Дали и город Жирона. Впечатлений много, особенно от средневековой Жироны. От музея честно говоря
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    ожидали большего, музей Дали во Флориде не уступает. А вот городок и правда интересный, старинный, будоражащий воображение. Хочу поблагодарить нашего гида Александра, который с начала и до конца экскурсии, а продолжительность ее 9 часов, смог создать комфортную атмосферу для восприятия всего увиденного, увлечь нас историей, помог заглянуть в интересный мир средневековья. Благодаря ему мы окунулись в историю и легенды Каталонии, и казалось что вот-вот мы увидим в темном переулке поджидающего свою жертву Парфюмера или тени людей, живущих когда-то в еврейском квартале. Это именно те впечатления ради которых мы пересекали океан, чтобы насладиться историей средневековья. Очень рекомендуем! Это уже четвертая страна, где мы пользуемся услугами Спутника и ни разу не разочарованы.

  • О
    Ольга
    24 марта 2024
    Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
    Были на экскурсии 17 марта 2024 года. Несмотря на то, с Барселоны до Фигераса более 100 км, и дорога и
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    сама экскурсия были очень насыщенны. Кирилл очень хороший рассказчик, материал преподносит легко, иногда с совершенно необычных ракурсов, отвечает на все вопросы. На некоторые экспонаты музея и замка без Кирилла лично я либо не обратила внимание, либо просто не поняла их смысл или, скажем так, их оригинальность. Очень важный момент при длительных экскурсиях это определенный комфорт. Кирилл предусматривает все. Где остановиться, где и когда перекусить, выпить кофе. Рекомендую!!

  • А
    Алла
    7 февраля 2024
    Театр-музей Дали в Фигерасе
    Отличная экскурсия. Столько интересных фактов про Дали и его творчество. Замечательный детский формат, развивает фантазию) спасибо большое нашему гиду, мы обязательно вернемся еще и только к ней)
    Отличная экскурсия. Столько интересных фактов про Дали и его творчество. Замечательный детский формат, развивает фантазию) спасибоОтличная экскурсия. Столько интересных фактов про Дали и его творчество. Замечательный детский формат, развивает фантазию) спасибоОтличная экскурсия. Столько интересных фактов про Дали и его творчество. Замечательный детский формат, развивает фантазию) спасибоОтличная экскурсия. Столько интересных фактов про Дали и его творчество. Замечательный детский формат, развивает фантазию) спасибоОтличная экскурсия. Столько интересных фактов про Дали и его творчество. Замечательный детский формат, развивает фантазию) спасибо
  • A
    Alexander
    8 января 2024
    Театр-музей Дали в Фигерасе
    Отличная экскурсия, очень интересно и динамично. Можем только порекомендовать всем кто интересуется Дали
  • О
    Ольга
    3 марта 2023
    Театр-музей Сальвадора Дали и средневековый Бесалу
    В Барселоне я бывала раньше, гуляла по городу, бульварам, саду Гуэль, рассматривала архитектуру Гауди, вдыхала запах моря. В этот свой
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    приезд я решила посвятить двум поездкам за город. первая- Монсеррат, вторая - Фигейрас. Я в интернете нашла сайт Спутник 8 и там выбрала гида Ирину. и не ошиблась! Это очень милая девушка -заботливая,разговорчивая,открытая для общения. Она помогла мне познакомиться за эти 2 дня и с историей Испании и с особенностями каждого из этих мест. Я не буду пересказывать свои впечатления от памятников архитектуры старинного монастыря в горах и дома Дали а регионе с сезонными ветрами. Мне важно было еще раз понять, что от того, кто тебя знакомит с местом или героем этого места очень много зависит, что и как ты сама воспримешь и запомнить. Я хочу высказать большую благодарность Ирине за эти памятные дни с экскурсиями в последние дни февраля 2023.

  • М
    Мария
    30 сентября 2022
    Театр-музей Сальвадора Дали и средневековый Бесалу
    Невероятно интересная и познавательная экскурсия, получили огромное удовольствие от поездки! Ирина очень интересный эрудированный собеседник, мы слушали затаив дыхание, если
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    б мы поехали сами мы не поняли бы и 10й части, Дали - невероятный гений! Дорога была долгой, но очень комфортной, на новой и идеально чистой машине, все отлично организовано. Мы сделали программу максимум, посетив еще и дом Дали в Кадакес! Безусловно must have если Вы в Барселоне сьездить на эту экскурсию! Очень рекомендуем

  • K
    Konstantin
    27 июля 2022
    Мир сюрреализма - это Я!
    Понравилось очень

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Театральные»

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  4. Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона
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  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Театральные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 70 до 400. Туристы уже оставили гидам 283 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Театральные», 283 ⭐ отзыва, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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