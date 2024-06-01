1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Мир сюрреализма - это Я!
Посещение театра-музея Сальвадора Дали и обед в каталонском ресторане
Начало: По договоренности
«В театр-музей мы приедем рано утром, чтобы к открытию быть первыми и пройти без очередей»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от €400 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
10 часов
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
Понять художника, разобраться в сюрреализме и получить эстетическое удовольствие
Начало: В районе метро Passeig de Gracia
«Театр-музей Дали: 3 этажа творческого взрыва»
Завтра в 13:30
10 июня в 00:30
€389 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Театр-музей Дали в Фигерасе
Посетить самый яркий каталонский музей и расшифровать работы художника-провокатора
Начало: По договорённости
«Войдя в театр-музей, вы увидите инсталляцию с дождливым такси: внутри кадиллака идёт дождь, а среди пассажиров ползают улитки»
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€214 за всё до 5 чел.
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия: Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона
Отправьтесь в путешествие по миру сюрреализма и истории, посетив музей Дали и Жирону на комфортабельном автобусе
Начало: В конце улицы Рамблас, у памятника Колумбу
«Театр-Музей Дали заслуженно считается одним из самых необычных музеев в мире и вторым по посещаемости музеем в Испании»
Расписание: По вторникам и пятницам в 9:00
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€70 за человека
Индивидуальная
9 часов
Из Барселоны сквозь сюрреализм
Посетить театр-музей Сальвадора Дали и замок Галы и познакомиться с чудаковатым художником
«Здесь находится театр-музей Сальвадора Дали, подаренный им своему городу»
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnton1 июня 2024Чудесная экскурсия. Потрясающий гид. Все рекомендуем.
- ННадежда19 мая 2024Ната провела нам экскурсию по музею Сальвадора Дали. Очень приятная в общении, было интересно и информативно и детям, и взрослым. Посоветую ее нашим друзьям). Спасибо большое!
- ААнастасия12 мая 2024Кирилл отличный гид. Работает даже с маленькой группой (4 человека) с гарнитурой - всем все слышно, не надо прислушиваться и идти вплотную к гиду. Вернемся еще.
- MMila4 мая 2024Были на экскурсии в музей-театр Сальвадора Дали и город Жирона. Впечатлений много, особенно от средневековой Жироны. От музея честно говоря
- ООльга24 марта 2024Были на экскурсии 17 марта 2024 года. Несмотря на то, с Барселоны до Фигераса более 100 км, и дорога и
- ААлла7 февраля 2024Отличная экскурсия. Столько интересных фактов про Дали и его творчество. Замечательный детский формат, развивает фантазию) спасибо большое нашему гиду, мы обязательно вернемся еще и только к ней)
- AAlexander8 января 2024Отличная экскурсия, очень интересно и динамично. Можем только порекомендовать всем кто интересуется Дали
- ООльга3 марта 2023Театр-музей Сальвадора Дали и средневековый БесалуВ Барселоне я бывала раньше, гуляла по городу, бульварам, саду Гуэль, рассматривала архитектуру Гауди, вдыхала запах моря. В этот свой
- ММария30 сентября 2022Театр-музей Сальвадора Дали и средневековый БесалуНевероятно интересная и познавательная экскурсия, получили огромное удовольствие от поездки! Ирина очень интересный эрудированный собеседник, мы слушали затаив дыхание, если
- KKonstantin27 июля 2022Понравилось очень
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Театральные»
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