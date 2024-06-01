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приезд я решила посвятить двум поездкам за город. первая- Монсеррат, вторая - Фигейрас. Я в интернете нашла сайт Спутник 8 и там выбрала гида Ирину. и не ошиблась! Это очень милая девушка -заботливая,разговорчивая,открытая для общения. Она помогла мне познакомиться за эти 2 дня и с историей Испании и с особенностями каждого из этих мест. Я не буду пересказывать свои впечатления от памятников архитектуры старинного монастыря в горах и дома Дали а регионе с сезонными ветрами. Мне важно было еще раз понять, что от того, кто тебя знакомит с местом или героем этого места очень много зависит, что и как ты сама воспримешь и запомнить. Я хочу высказать большую благодарность Ирине за эти памятные дни с экскурсиями в последние дни февраля 2023.