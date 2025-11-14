Приглашаем вас на увлекательную семейную экскурсию по Барселоне с интерактивным маршрутом.
В ходе прогулки вы посетите кондитерские и традиционные мастерские в Barrio Gotico, увидите оживших великанов, поющих песни и говорящие деревья, а также познакомитесь с легендами Готического квартала!
Описание экскурсииПознайте Барселону вместе со своими детьми, насладитесь маршрутом, полным приключений и увлекательных занятий, включающим истории, игры и песни, связанные с городом! По пути вы встретите оживающих великанов, говорящие деревья, услышите легенды о средневековых королях и королевах, прогуляетесь по волшебным средневековым улицам Готического квартала, узнаете о римлянах, которые основали «Барсино» в I веке до нашей эры, а также зайдете в самый модный кондитерский магазин в городе. Важная информация:
- Подходит для семей с детьми от 4 до 12 лет (дети младшего возраста могут присоединиться к своим старшим братьям и сестрам бесплатно, но экскурсия не ориентирована на них);
- Все дети должны находиться в сопровождении взрослого;
- Минимальное количество гостей на бронирование — 1 взрослый и 1 ребенок;
- Максимальное количество участников в туре — 20 человек, включая детей и взрослых;
- Экскурсия доступна для участников на инвалидных колясках;
- Видеозапись экскурсии запрещена.
Среда, суббота в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Готический квартал
- Кондитерская и др
Что включено
- Услуги гида
- Мероприятия для детей.
Что не входит в цену
- Вход в Музей гигантов (примерно 2-4 евро с семьи).
Место начала и завершения?
Meet at Plaça de l’Àngel, 12, 08002 Barcelona
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, суббота в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
