Nata проводит ещё 5 экскурсий

Лучшее время для посещения Барселоны и экскурсии вокруг Саграды Фамилии - это летние месяцы: июнь, июль, август и сентябрь. В это время погода теплая и солнечная, что делает прогулку комфортной и приятной. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно насладиться мягким климатом, но возможны кратковременные дожди. Эти месяцы менее загружены туристами, что позволяет более спокойно наслаждаться видами.

Экскурсия в Барселоне предлагает детям уникальную возможность познакомиться с шедевром Гауди - Саградой Фамилией. В интерактивной форме дети научатся читать каменные комиксы, узнают о значении фруктов и животных на фасадах собора и соберут свои собственные фасады. Шоколадная модель собора поможет представить, как он будет выглядеть в будущем. Эта прогулка без дополнительных расходов идеально подходит для семей с детьми

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Взгляд в прошлое

Знакомство с собором начнется издалека и в прямом, и в переносном смысле: вернемся в позапрошлый век и отойдем подальше — только так, как считал Гауди, можно любоваться этим монументальным зданием. Кстати, с именем великого каталонского архитектора Саграда Фамилия связана неразрывно. Но на экскурсии я открою, что вовсе не он придумал построить храм Святого Семейства.

Жизнь Иисуса в «комиксах»

Разглядывая собор, дети научатся читать «комиксы», оставленные архитекторами на фасадах собора. История 2000-летней давности пролетит перед глазами в виде красочных картинок — тогда-то и станет понятным выражение «библия в камне».

Корзины с фруктами, лягушки и ящерицы

Я расскажу о секрете ярких фруктовых корзин на стенах храма — с чего бы это архитектору украшать ими собор? Что за благие цели преследовал Гауди, изображая в невероятном количестве известный символ греха — змею? А также объясню, чем полезны собору ящерицы и лягушки.

Фасад Рождества, Страстей и шоколадный храм

В командной игре мы соберем свои фасады знаменитого собора Барселоны. Именно для этого понадобятся сюжеты комиксов, которые изучали вначале. Дети увидят, как будет выглядеть собор, когда его наконец достроят и посчитают все-все башни на шоколадной модели Саграды. Кстати, здесь же можно будет заесть сладеньким печальную тему Страстей Христовых.

Кому подойдет экскурсия

Это интерактивная прогулка, которая проходит с активным участием детей. Маршрут разработан для путешественников 5-10 лет.

Организационные детали