Nata проводит ещё 5 экскурсий

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  4. О Саграде Фамилии — детям

Прочитать послания архитекторов и узнать историю главного символа города на интерактивной экскурсии

Nata
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Nata – ваш гид
О шедевре, над которым ломает голову не одно поколение ученых и энтузиастов, я расскажу легко, понятно и увлекательно.

Дети научатся читать «комиксы» 2000-летней давности и поймут, что значит библия в камне.

Узнают, зачем Гауди изобразил фрукты и чем храму полезны лягушки с ящерицами.

Соберут свои фасады и увидят шоколадную модель достроенного собора.
90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Саграда Фамилия
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О Саграде Фамилии — детям
О Саграде Фамилии — детям

Что вас ожидает

Взгляд в прошлое
Знакомство с собором начнется издалека и в прямом, и в переносном смысле: вернемся в позапрошлый век и отойдем подальше — только так, как считал Гауди, можно любоваться этим монументальным зданием. Кстати, с именем великого каталонского архитектора Саграда Фамилия связана неразрывно. Но на экскурсии я открою, что вовсе не он придумал построить храм Святого Семейства.

Жизнь Иисуса в «комиксах»
Разглядывая собор, дети научатся читать «комиксы», оставленные архитекторами на фасадах собора. История 2000-летней давности пролетит перед глазами в виде красочных картинок — тогда-то и станет понятным выражение «библия в камне».

Корзины с фруктами, лягушки и ящерицы
Я расскажу о секрете ярких фруктовых корзин на стенах храма — с чего бы это архитектору украшать ими собор? Что за благие цели преследовал Гауди, изображая в невероятном количестве известный символ греха — змею? А также объясню, чем полезны собору ящерицы и лягушки.

Фасад Рождества, Страстей и шоколадный храм
В командной игре мы соберем свои фасады знаменитого собора Барселоны. Именно для этого понадобятся сюжеты комиксов, которые изучали вначале. Дети увидят, как будет выглядеть собор, когда его наконец достроят и посчитают все-все башни на шоколадной модели Саграды. Кстати, здесь же можно будет заесть сладеньким печальную тему Страстей Христовых.

Кому подойдет экскурсия

Это интерактивная прогулка, которая проходит с активным участием детей. Маршрут разработан для путешественников 5-10 лет.

Организационные детали

  • Сопровождение взрослых обязательно
  • Экскурсия без захода внутрь собора, дополнительных расходов нет
О Саграде Фамилии — детям
О Саграде Фамилии — детям
О Саграде Фамилии — детям
О Саграде Фамилии — детям
О Саграде Фамилии — детям
О Саграде Фамилии — детям
О Саграде Фамилии — детям
О Саграде Фамилии — детям
О Саграде Фамилии — детям
О Саграде Фамилии — детям

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Саграда Фамилия.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Nata
Nata
Привет! Меня зовут Наталия, мне 38 лет. Почти 20 лет я составляю экскурсионные программы, в Каталонию переехала 4 года назад, закончила школу туризма в Барселоне и каждый день продолжаю расширять знания об этом чудесном крае. Я мама самостоятельной большой девочки и маленького любителя путешествовать, а в далеком прошлом — педагог. С удовольствием провожу интерактивные экскурсии для детей. До встречи!
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