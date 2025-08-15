Nata проводит ещё 5 экскурсий

Легкая и увлекательная экскурсия по Саграде Фамилии для детей 5-10 лет. Погрузитесь в историю и создайте свой шоколадный собор! 🍫
Экскурсия в Барселоне предлагает детям уникальную возможность познакомиться с шедевром Гауди - Саградой Фамилией.
В интерактивной форме дети научатся читать каменные комиксы, узнают о значении фруктов и животных на фасадах собора и соберут свои собственные фасады. Шоколадная модель собора поможет представить, как он будет выглядеть в будущем. Эта прогулка без дополнительных расходов идеально подходит для семей с детьми
Лучшее время для посещения Барселоны и экскурсии вокруг Саграды Фамилии - это летние месяцы: июнь, июль, август и сентябрь. В это время погода теплая и солнечная, что делает прогулку комфортной и приятной. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно насладиться мягким климатом, но возможны кратковременные дожди. Эти месяцы менее загружены туристами, что позволяет более спокойно наслаждаться видами.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Саграда Фамилия
Описание экскурсии
Взгляд в прошлое
Знакомство с собором начнется издалека и в прямом, и в переносном смысле: вернемся в позапрошлый век и отойдем подальше — только так, как считал Гауди, можно любоваться этим монументальным зданием. Кстати, с именем великого каталонского архитектора Саграда Фамилия связана неразрывно. Но на экскурсии я открою, что вовсе не он придумал построить храм Святого Семейства.
Жизнь Иисуса в «комиксах»
Разглядывая собор, дети научатся читать «комиксы», оставленные архитекторами на фасадах собора. История 2000-летней давности пролетит перед глазами в виде красочных картинок — тогда-то и станет понятным выражение «библия в камне».
Корзины с фруктами, лягушки и ящерицы
Я расскажу о секрете ярких фруктовых корзин на стенах храма — с чего бы это архитектору украшать ими собор? Что за благие цели преследовал Гауди, изображая в невероятном количестве известный символ греха — змею? А также объясню, чем полезны собору ящерицы и лягушки.
Фасад Рождества, Страстей и шоколадный храм
В командной игре мы соберем свои фасады знаменитого собора Барселоны. Именно для этого понадобятся сюжеты комиксов, которые изучали вначале. Дети увидят, как будет выглядеть собор, когда его наконец достроят и посчитают все-все башни на шоколадной модели Саграды. Кстати, здесь же можно будет заесть сладеньким печальную тему Страстей Христовых.
Кому подойдет экскурсия
Это интерактивная прогулка, которая проходит с активным участием детей. Маршрут разработан для путешественников 5-10 лет.
Организационные детали
Сопровождение взрослых обязательно
Экскурсия без захода внутрь собора, дополнительных расходов нет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Саграда Фамилия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ната — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 718 туристов
Почти 20 лет я составляю экскурсионные программы. В Каталонию переехала в 2017 году, закончила школу туризма в Барселоне, курсы по винному туризму и оливковому маслу. Каждый день продолжаю расширять знания читать дальшеуменьшить
об этом чудесном крае и придумывать нетривиальные маршруты. Я мама самостоятельной большой девочки и маленького любителя путешествовать, а в далёком прошлом — педагог. С удовольствием провожу интерактивные экскурсии для детей и нескучные экскурсии для взрослых. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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Анна
Мы были на экскурсии про историю Саграды Фамилии с Натальей. Несмотря на очень жаркую погоду, экскурсия прошла на одном дыхании. Наталья очень хорошо находит контакт как с детьми, так и читать дальшеуменьшить
взрослыми, рассказывает интересные факты просто и доступно, подстраивается под ситуацию (жарко - находили тенек, искали интересные местечки вокруг Саграды, чтобы было видно и не мешали другие туристы). Тема экскурсии не простая, но настолько легкой и запоминающейся оказалась экскурсия, что нам очень понравилось, для ребенка 7 лет прошло также на одном дыхании!
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Yuiiia
Наталья провела замечательную экскурсию! Детям было очень интересно и познавательно!!! Особенно понравилось выполнять задания в ходе экскурсии!
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Алла
Спасибо большое. Это была потрясающая экскурсия. Информативная, с множеством интересных заданий для ребенка. Время пролетело незаметно.
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А
Алексей
Отличная экскурсия, Наталья - очень приятный человек! Экскурсия отлично структурирована, пропитана необычными фактами и просто очень интересная. Дети в восторге! Однозначно рекомендую! Считаю, Наталья - лучший экскурсовод в Барселоне и окрестностях! Спасибо большое за все!
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Михаил
Отличная экскурсия - занимательно для ребёнка, интересно для взрослых. Оптимальная продолжительность, хорошо подобранные материалы. Огромное спасибо Наталье!
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Елена
Всё прошло отлично, экскурсовод замечательная, дети были увлечены, нам всё понравилось, спасибо!