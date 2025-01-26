7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Во время этой экскурсии дети и взрослые отправятся в увлекательное путешествие по Старому городу Барселоны.Участники узнают историю Рамблы, раскроют секреты «живых» скульптур и поймают удачу за хвост в таинственном месте.Дети

познакомятся с важными профессиями, услышат легенды о белых гусях Кафедрального собора и увидят свободолюбивого равальского кота. В конце экскурсии маленькие туристы посетят сказочное кафе и получат задание, которое напомнит им о волшебной прогулке

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Занимательные тайны Барселоны

Я расскажу историю Рамблы, главной улицы города, и раскрою секрет «живых» скульптур. Вы «поймаете удачу за хвост» в таинственном месте, где давным-давно собирались главные волшебники и ведьмы Барселоны. А еще — разгадаете загадку времени и выясните, насколько медленно или быстро оно бежит. Я покажу вам знаковые достопримечательности города — Кафедральный собор, площадь святого Иакова, дворец Гуэля, монастырь святого Креста, дом Архидьякона — и в игровой форме поделюсь самыми интересными фактами о них.

Сказочное кафе и знакомство с важными профессиями

Вы узнаете, где в Барселоне поселился самый древний слон и самый маленький дракон. Услышите, кто отвечает в этом старинном городе за исполнение желаний, познакомитесь с профессиями скульптора и архитектора и посетите кафе со сказочным лесом. В конце путешествия у маленьких туристов останется задание, которое и дома напомнит о нашем увлекательном занятии по истории Барселоны.

Кому подойдет экскурсия

Это интерактивная прогулка, которая проходит с активным участием детей. Маршрут разработан для путешественников 5-10 лет.

Организационные детали