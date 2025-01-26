7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я расскажу историю Рамблы, главной улицы города, и раскрою секрет «живых» скульптур. Вы «поймаете удачу за хвост» в таинственном месте, где давным-давно собирались главные волшебники и ведьмы Барселоны. А еще — разгадаете загадку времени и выясните, насколько медленно или быстро оно бежит. Я покажу вам знаковые достопримечательности города — Кафедральный собор, площадь святого Иакова, дворец Гуэля, монастырь святого Креста, дом Архидьякона — и в игровой форме поделюсь самыми интересными фактами о них.
Сказочное кафе и знакомство с важными профессиями
Вы узнаете, где в Барселоне поселился самый древний слон и самый маленький дракон. Услышите, кто отвечает в этом старинном городе за исполнение желаний, познакомитесь с профессиями скульптора и архитектора и посетите кафе со сказочным лесом. В конце путешествия у маленьких туристов останется задание, которое и дома напомнит о нашем увлекательном занятии по истории Барселоны.
Кому подойдет экскурсия
Это интерактивная прогулка, которая проходит с активным участием детей. Маршрут разработан для путешественников 5-10 лет.
Организационные детали
Сопровождение взрослых обязательно
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов — внутрь платных объектов мы не заходим
Последний пункт программы — детское кафе с необычным интерьером. По желанию, вы можете заказать в нем напитки или легкий перекус за дополнительную плату.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Drassanes
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ната — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 718 туристов
Почти 20 лет я составляю экскурсионные программы. В Каталонию переехала в 2017 году, закончила школу туризма в Барселоне, курсы по винному туризму и оливковому маслу. Каждый день продолжаю расширять знания читать дальшеуменьшить
об этом чудесном крае и придумывать нетривиальные маршруты. Я мама самостоятельной большой девочки и маленького любителя путешествовать, а в далёком прошлом — педагог. С удовольствием провожу интерактивные экскурсии для детей и нескучные экскурсии для взрослых. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
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Anna
Отдыхали семьей: родители и два сына (8 и 14 лет). Несмотря на то, что экскурсия называется «детской», интересно было всем нам без исключения! Мы очень много путешествуем и всегда приглашаем читать дальшеуменьшить
частного гида. Но современных деток заинтересовать очень сложно. И тем более трудно найти баланс в материале, который подойдет и нам, и малышу, и подростку. Наталье это, бесспорно, удалось, за что ей огромное спасибо! Идеально подобранные истории и маршрут вместе с артистизмом, терпением, вниманием к мелочам сделали наш день необыкновенным! После экскурсии продолжили вспоминать все забавные истории из жизни удивительной Барселоны. Рекомендую брать экскурсию ближе к началу путешествия, чтобы сразу окунуться в фантастическую историю города и влюбиться в него с первого взгляда. Уже планируем новую встречу с Натальей👌
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К
Ксения
Выбрали эту прогулку, так как путешествуем вместе с детьми, все было очень интересно, насыщенный маршрут с загадками и заданиями, дети были вовлечены в экскурсию с самого начала до самого конца! Нам очень понравился формат, с удовольствием рекомендую Наталью!! Самим было тоже интересно) Легко и весело) Наталья делала нам семейные фото на всех локациях, на которых останавливались, это тоже очень приятно)
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А
Антон
Дети 6 и 8 лет в восторге. 2,5 часа выдержали без проблем. Однозначно, рекомендую семьям с детьми.
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Fidan
Отлично!!!! Замечательная экскурсия!
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Yuiiia
Наталья, прекрасный гид! Рассказывала интересно и неутомительно. Дети были постоянно вовлечены.
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Sofia
Отличная экскурсия- интересна не только для детей, но и для нас, родителей! По настоящему интерактивная- задания, загадки, карта с подсказками - не для ленивых, это точно! 8 тысяч шагов даже не заметили.
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