7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с «визитными карточками» Барселоны в игровом формате

Nata
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Nata – ваш гид
Вы «пробежитесь» по страницам истории каталонской столицы и перенесетесь в волшебный мир сказок, которыми наполнен город.

Увидите свободолюбивого равальского кота, услышите легенду белых гусей Кафедрального собора и разгадаете все главные городские загадки!
105 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Drassanes
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Интерактивная прогулка по Старому городу для детей
Интерактивная прогулка по Старому городу для детей

Что вас ожидает

Занимательные тайны Барселоны
Я расскажу историю Рамблы, главной улицы города, и раскрою секрет «живых» скульптур. Вы «поймаете удачу за хвост» в таинственном месте, где давным-давно собирались главные волшебники и ведьмы Барселоны. А еще — разгадаете загадку времени и выясните, насколько медленно или быстро оно бежит. Я покажу вам знаковые достопримечательности города — Кафедральный собор, площадь святого Иакова, дворец Гуэля, монастырь святого Креста, дом Архидьякона — и в игровой форме поделюсь самыми интересными фактами о них.

Сказочное кафе и знакомство с важными профессиями
Вы узнаете, где в Барселоне поселился самый древний слон и самый маленький дракон. Услышите, кто отвечает в этом старинном городе за исполнение желаний, познакомитесь с профессиями скульптора и архитектора и посетите кафе со сказочным лесом. В конце путешествия у маленьких туристов останется задание, которое и дома напомнит о нашем увлекательном занятии по истории Барселоны.

Кому подойдет экскурсия

Это интерактивная прогулка, которая проходит с активным участием детей. Маршрут разработан для путешественников 5-10 лет.

Организационные детали

  • Сопровождение взрослых обязательно.
  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов — внутрь платных объектов мы не заходим.
  • Последний пункт программы — детское кафе с необычным интерьером. По желанию, вы можете заказать в нем напитки или легкий перекус за дополнительную плату.
Интерактивная прогулка по Старому городу для детей
Интерактивная прогулка по Старому городу для детей
Интерактивная прогулка по Старому городу для детей
Интерактивная прогулка по Старому городу для детей
Интерактивная прогулка по Старому городу для детей
Интерактивная прогулка по Старому городу для детей
Интерактивная прогулка по Старому городу для детей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Drassanes.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Nata
Nata
Привет! Меня зовут Наталия, мне 38 лет. Почти 20 лет я составляю экскурсионные программы, в Каталонию переехала 4 года назад, закончила школу туризма в Барселоне и каждый день продолжаю расширять знания об этом чудесном крае. Я мама самостоятельной большой девочки и маленького любителя путешествовать, а в далеком прошлом — педагог. С удовольствием провожу интерактивные экскурсии для детей. До встречи!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 февраля 2020
Замечательная экскурсия! Ребенок доволен) много интересного узнали! понравилось, что показывали дополнительный материал с планшета =)
23 января 2020
Были на экскурсии на новогодние праздники. Наши не самые простые Ребята (3 и 6 лет) экскурсию выдерживали, Наталья умеет заинтересовать детей. Родители тоже прекрасно провели время и узнали много интересного. Спасибо!
9 августа 2019
Экскурсия замечательная! Наталия сумела заинтересовать двух непоседливых мальчиков 6 и 8 лет. Поскольку продвигались не очень быстро, за 2 часа не успели все пройти, но Наталия не спешила с материалом и закончили всю программу несмотря на время.
Очень советую эту экскурсию для детей!
31 июля 2019
Обалденная экскурсия. Дети в восторге. Было очень интересно и увлекательно. Наталья большой молодец и явно любит то чем занимается.
26 июля 2019
Отличная экскурсия! Наша группа состояла из пяти детей от 5 до 10 лет. Наталия увлекла детей интересным маршрутом. Дети с удовольствием слушали познавательные истории в легкой и понятной для них форме, с радостью принимали участие в построении маршрута и разгадывали загадки. Спасибо большое, Наталия! И дети, и взрослые остались очень довольны!
2 мая 2019
Супер экскурсия, очень понравилась детям ( 5 и 7 лет) Сильно рекомендуем !!!!!! Спасибо большое Наталья
29 апреля 2019
Наталья проводила для нас интерактивную прогулку по Старому городу. Замечательный, легкий, позитивный рассказчик, знающий множество интересностей и неожиданностей. и нам и детям очень понравилась экскурсия. Спасибо ! Всем советуем прогуляться по Барселоне с Натальей !

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