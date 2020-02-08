7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Занимательные тайны Барселоны

Я расскажу историю Рамблы, главной улицы города, и раскрою секрет «живых» скульптур. Вы «поймаете удачу за хвост» в таинственном месте, где давным-давно собирались главные волшебники и ведьмы Барселоны. А еще — разгадаете загадку времени и выясните, насколько медленно или быстро оно бежит. Я покажу вам знаковые достопримечательности города — Кафедральный собор, площадь святого Иакова, дворец Гуэля, монастырь святого Креста, дом Архидьякона — и в игровой форме поделюсь самыми интересными фактами о них.

Сказочное кафе и знакомство с важными профессиями

Вы узнаете, где в Барселоне поселился самый древний слон и самый маленький дракон. Услышите, кто отвечает в этом старинном городе за исполнение желаний, познакомитесь с профессиями скульптора и архитектора и посетите кафе со сказочным лесом. В конце путешествия у маленьких туристов останется задание, которое и дома напомнит о нашем увлекательном занятии по истории Барселоны.

Кому подойдет экскурсия

Это интерактивная прогулка, которая проходит с активным участием детей. Маршрут разработан для путешественников 5-10 лет.