Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас на экскурсию по Барселоне — яркому и удивительному городу Испании.



Вы окунётесь в атмосферу средневекового Готического квартала, увидите Кафедральный собор и прогуляетесь по Королевскому дворцу.



Затем полюбуетесь панорамным видом на город с горы Монжуик, посетите знаменитый храм Саграда Фамилия, а также знаменитые дома Бальо и Мила.

Описание экскурсии На этой экскурсии вы откроете для себя наследие Антонио Гауди через посещение его ключевых творений. Вы начнете с величественного храма Саграда Фамилия, где сможете оценить грандиозность замысла и символику барельефов, а затем погрузитесь в сказочную атмосферу парка Гуэля с его мозаичными террасами и фантазийными сооружениями. Далее вас ждет знакомство с жилой архитектурой мастера: вы увидите раннюю работу — Дом Висенс, объединивший мавританские мотивы и модерн, а затем исследуете знаменитые Дом Мила с волнообразным фасадом и Дом Бальо с его сказочной террасой. Завершится маршрут у Дворца Гуэля, где вы оцените новаторское сочетание камня и металла в создании уникального жилого пространства.

