Приглашаем вас на экскурсию по Барселоне — яркому и удивительному городу Испании.
Вы окунётесь в атмосферу средневекового Готического квартала, увидите Кафедральный собор и прогуляетесь по Королевскому дворцу.
Затем полюбуетесь панорамным видом на город с горы Монжуик, посетите знаменитый храм Саграда Фамилия, а также знаменитые дома Бальо и Мила.
Вы окунётесь в атмосферу средневекового Готического квартала, увидите Кафедральный собор и прогуляетесь по Королевскому дворцу.
Затем полюбуетесь панорамным видом на город с горы Монжуик, посетите знаменитый храм Саграда Фамилия, а также знаменитые дома Бальо и Мила.
Описание экскурсииНа этой экскурсии вы откроете для себя наследие Антонио Гауди через посещение его ключевых творений. Вы начнете с величественного храма Саграда Фамилия, где сможете оценить грандиозность замысла и символику барельефов, а затем погрузитесь в сказочную атмосферу парка Гуэля с его мозаичными террасами и фантазийными сооружениями. Далее вас ждет знакомство с жилой архитектурой мастера: вы увидите раннюю работу — Дом Висенс, объединивший мавританские мотивы и модерн, а затем исследуете знаменитые Дом Мила с волнообразным фасадом и Дом Бальо с его сказочной террасой. Завершится маршрут у Дворца Гуэля, где вы оцените новаторское сочетание камня и металла в создании уникального жилого пространства.
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Саграда Фамилия
- Парк Гуэля
- Дом Висенс
- Дом Мила
- Дом Бальо
- Дворец Гуэля
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель гостей или по договоренности
Завершение: Ваш отель или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Барселоны
Похожие экскурсии из Барселоны
Индивидуальная
до 7 чел.
Мастер-класс Всё о Гауди: от парка Гуэль до Саграды Фамилии
Погрузитесь в мир архитектуры Гауди в Барселоне, создайте уникальный мозаичный сувенир своими руками на мастер-классе
Начало: У театра Лисео
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
€210 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шедевры каталонского модерна: Гауди и не только
Узнать о судьбе и таланте великого архитектора на пешей экскурсии по его знаменитым творениям
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 08:30
10 дек в 08:30
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Понять творения Гауди
Узнайте о шедеврах Гауди и каталонском модерне, погрузитесь в символику Саграда Фамилия и насладитесь атмосферой Барселоны
Начало: На площади Каталонии
10 дек в 09:30
11 дек в 09:30
€190 за всё до 4 чел.