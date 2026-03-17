Модерн в Барселоне — это ответ на трагичную историю города 18 века, когда он жил в страхе, пока вся Европа развивалась. В 19 веке формируется новая буржуазия, и усиливается каталонская идентичность. У архитектуры Барселоны появляется голос.
Я расскажу, почему каталонский модерн развивается именно тогда, чем он отличается от модерна других стран и как через архитектуру понять город.
Описание экскурсии
Мы рассмотрим 7 домов каталонского модерна 19 века в районе Эшампле. Это шедевры не только Гауди, но и других известных архитекторов. Я расскажу о жителях этого района.
О чём ещё поговорим:
- об уникальной истории Барселоны
- жизни горожан 19 века и о том, как она отражалась в улицах и домах
- каталонском модерне как голосе нации, а не просто красивой архитектуре
- скрытых деталях зданий: символике, резных узорах и необычных элементах
Организационные детали
При желании можно сделать короткую кофейную паузу. Напитки и еда — за дополнительную плату.
ежедневно в 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15 и 16:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€60
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе проспекта Диагональ
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Показываю Барселону без спешки — так, как люблю её сама. Зову пройтись и увидеть город по-новому. Провожу арт-прогулки по каталонскому модерну, где рассказываю особенную историю Барселоны и её жителей 19 века, по частным галереям — говорим о современном искусстве, а также по местным тапасным с оранжевым вином.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Замечательная получилась прогулка!
Анастасия так построила маршрут и свой рассказ, что получилась не экскурсия, а прогулка с подругой по её любимым уголкам города.
Ненавязчиво, без сложных дат и протокольных историй.
Про архитектуру и людей. И всё это в контексте времени.
Очень интересно!
А
Экскурсия прошла в приятной и непринуждённой атмосфере. Мы прогуляливались по улочкам Барселоны, Анастасия рассказывала о жизни города в 19 века, делилась интересными фактами и любопытными деталями.
Всё было легко, интересно и без перегруза.
Время пролетело незаметно, остались только приятные впечатления.
Анастасия очень приятный, доброжелательный и открытый человек.
Больше спасибо за приятно проведённое время.
Анастасия- очень открытый и доброжелательный человек. Экскурсия прошла в лёгкой беседе, как будто приехали к давнему знакомому в Барселону. Время пролетело незаметно, вместо запланированных 2 часов, гуляли 3 часа, узнали
Экскурсия прошла замечательноАнастасия рассказывала и показывала дома,которые самим трудно найти,рекомендуем,не пожалеете
