1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Туда и обратно: путешествие по эпохам Барселоны
Погрузитесь в увлекательное путешествие по времени в самом сердце Барселоны, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Avinguda de la Catedral, 5
Завтра в 10:30
6 июля в 11:00
€27 за человека
Индивидуальная
3 часа
Пять районов Барселоны за три часа
Познакомьтесь с самыми яркими районами Барселоны за три часа. Узнайте о каталонском модерне, истории Арагона и реликвиях готического храма
Начало: Возле Дома Бальо на Пасео-де-Грасия
6 июля в 09:00
13 июля в 09:00
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Саграда Фамилия: эксклюзивное погружение в мир Гауди
Откройте для себя Саграда Фамилия глазами Гауди: уникальная возможность понять его великое творение
Начало: Около храма Саграда Фамилия
6 июля в 15:00
7 июля в 10:30
€181 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Самый лучший день в Барселоне
9 часов на то, чтобы навсегда влюбиться в город
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
от €400 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
5 часов
В сказочный Монтсеррат - из Барселоны: индивидуальный тур
Погрузитесь в мистическую атмосферу Монтсеррата, узнайте историю Черной Мадонны и насладитесь каталонскими пейзажами
Начало: Passeig de Gracia
7 июля в 00:00
9 июля в 00:30
€279 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Поездка в музей Дали и Жирону: сюрреализм и история в одном путешествии
Погрузитесь в мир великого Сальвадора Дали, посетив его музей в Фигерасе, и продолжите путешествие по улочкам старинной Жироны
Начало: Passeig de Gracia
7 июля в 00:00
9 июля в 00:30
€389 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне
Прогулка по Барселоне с фотосессией: площадь Каталонии, Рамбла, Готический квартал. Узнайте интересные факты и получите уникальные фотографии
Начало: На площади Каталония
6 июля в 09:00
13 июля в 09:00
€120 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем27 июня 2024Все быЛо хорошо
- UUwe23 июня 2024Спасибо Кириллу за поездку, нам очень понравилось. Кирилл интересно рассказал об истории Каталонии и о монастыре Монтсеррат.
- ЕЕлена20 июня 2024Отличная была экскурсия! Учтены все наши хотелки в том числе и доставка в отель;) Спасибо огромное, нам все очень понравилось!
- ЕЕкатерина18 июня 2024Экскурсия от знатока Барселоны. Александр показывает такие места в старом городе, на которые самостоятельно вряд ли обратишь внимание (дворики, старинный почтовый ящик, кафешки со своей историей итд). И именно эти маленькие детали создают ту самую атмосферу города, которую хочется узнать.
- KKatharina15 июня 2024Большое спасибо Ксении, за такую замечательную прогулку. Было очень интересно и непринуждённо (как прогулка с подругой) Подстраивалась по нашим индивидуальным портебностям, т. к были два подростка, один маленький и один грудной ребёнок. Вот только жаль, что время пролитело так быстро. Фотографии просто отличные🌹 ❤️❤️❤️
- ВВладислав13 июня 2024Супер позитивный гид, очень приятно было слушать, вообще не скучно и очень интересно. Все очень понравилось, ответил на все интересующие вопросы!!!
- ННаталья10 июня 2024Спасибо! От мала до велика все слушали с интересом! Было ощущение, что провели время со старым знакомым. Настолько все было
- ААлёна7 июня 2024Всё отлично, интересно! Показал места, в которые мы самостоятельно бы точно не попали, рассказал исторические интересные факты о городе. Подсказал где в Барселоне покушать, где потусить)) Рекомендуем👍🏻
- ЕЕлена5 июня 2024Очень приятно, когда экскурсовод не просто эксперт с глубокими знаниями на тему, но и фанат своего дела. Спасибо Виталию за
- DDiana3 июня 2024Наш гид Алесандр подробно рассказал нам об истории города, архитектуре, показал интересные дворики, ответил на наши вопросы, а так же предложил обращаться к нему в случае необходимости во время поездки. Очень рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июле 2024
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