Экскурсии выходного дня в Барселоне

Найдено 7 экскурсий в категории «На выходные» в Барселоне на русском языке, цены от €27. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
135 отзывов
Туда и обратно: путешествие по эпохам Барселоны
Погрузитесь в увлекательное путешествие по времени в самом сердце Барселоны, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Avinguda de la Catedral, 5
Завтра в 10:30
6 июля в 11:00
27 за человека
Пять районов Барселоны за три часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
61 отзыв
Пять районов Барселоны за три часа
Познакомьтесь с самыми яркими районами Барселоны за три часа. Узнайте о каталонском модерне, истории Арагона и реликвиях готического храма
Начало: Возле Дома Бальо на Пасео-де-Грасия
6 июля в 09:00
13 июля в 09:00
100 за всё до 3 чел.
Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Саграда Фамилия: эксклюзивное погружение в мир Гауди
Откройте для себя Саграда Фамилия глазами Гауди: уникальная возможность понять его великое творение
Начало: Около храма Саграда Фамилия
6 июля в 15:00
7 июля в 10:30
181 за всё до 4 чел.
Самый лучший день в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
Самый лучший день в Барселоне
9 часов на то, чтобы навсегда влюбиться в город
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
от 400 за всё до 20 чел.
В сказочный Монтсеррат - из Барселоны
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
54 отзыва
В сказочный Монтсеррат - из Барселоны: индивидуальный тур
Погрузитесь в мистическую атмосферу Монтсеррата, узнайте историю Черной Мадонны и насладитесь каталонскими пейзажами
Начало: Passeig de Gracia
7 июля в 00:00
9 июля в 00:30
279 за всё до 3 чел.
Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
78 отзывов
Поездка в музей Дали и Жирону: сюрреализм и история в одном путешествии
Погрузитесь в мир великого Сальвадора Дали, посетив его музей в Фигерасе, и продолжите путешествие по улочкам старинной Жироны
Начало: Passeig de Gracia
7 июля в 00:00
9 июля в 00:30
389 за всё до 3 чел.
Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
88 отзывов
Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне
Прогулка по Барселоне с фотосессией: площадь Каталонии, Рамбла, Готический квартал. Узнайте интересные факты и получите уникальные фотографии
Начало: На площади Каталония
6 июля в 09:00
13 июля в 09:00
120 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    27 июня 2024
    Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма
    Все быЛо хорошо
  • U
    Uwe
    23 июня 2024
    В сказочный Монтсеррат - из Барселоны
    Спасибо Кириллу за поездку, нам очень понравилось. Кирилл интересно рассказал об истории Каталонии и о монастыре Монтсеррат.
  • Е
    Елена
    20 июня 2024
    В сказочный Монтсеррат - из Барселоны
    Отличная была экскурсия! Учтены все наши хотелки в том числе и доставка в отель;) Спасибо огромное, нам все очень понравилось!
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    Программа экскурсии построилась под нас и за это небольшое время мы все успели рассмотреть и везде побывать, поверьте мне это место особенное и однозначно стоит сюда приехать. Загадав желание у Мадонны придется приехать ещё раз когда оно сбудется чтобы поблагодарить. Мы с большим удовольствием сделаем это)) и снова с Кириллом

    Отличная была экскурсия! Учтены все наши хотелки в том числе и доставка в отель;) Спасибо огромноеОтличная была экскурсия! Учтены все наши хотелки в том числе и доставка в отель;) Спасибо огромноеОтличная была экскурсия! Учтены все наши хотелки в том числе и доставка в отель;) Спасибо огромноеОтличная была экскурсия! Учтены все наши хотелки в том числе и доставка в отель;) Спасибо огромноеОтличная была экскурсия! Учтены все наши хотелки в том числе и доставка в отель;) Спасибо огромноеОтличная была экскурсия! Учтены все наши хотелки в том числе и доставка в отель;) Спасибо огромноеОтличная была экскурсия! Учтены все наши хотелки в том числе и доставка в отель;) Спасибо огромноеОтличная была экскурсия! Учтены все наши хотелки в том числе и доставка в отель;) Спасибо огромноеОтличная была экскурсия! Учтены все наши хотелки в том числе и доставка в отель;) Спасибо огромноеОтличная была экскурсия! Учтены все наши хотелки в том числе и доставка в отель;) Спасибо огромное
  • Е
    Екатерина
    18 июня 2024
    Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века
    Экскурсия от знатока Барселоны. Александр показывает такие места в старом городе, на которые самостоятельно вряд ли обратишь внимание (дворики, старинный почтовый ящик, кафешки со своей историей итд). И именно эти маленькие детали создают ту самую атмосферу города, которую хочется узнать.
  • K
    Katharina
    15 июня 2024
    Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне
    Большое спасибо Ксении, за такую замечательную прогулку. Было очень интересно и непринуждённо (как прогулка с подругой) Подстраивалась по нашим индивидуальным портебностям, т. к были два подростка, один маленький и один грудной ребёнок. Вот только жаль, что время пролитело так быстро. Фотографии просто отличные🌹 ❤️❤️❤️
  • В
    Владислав
    13 июня 2024
    Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма
    Супер позитивный гид, очень приятно было слушать, вообще не скучно и очень интересно. Все очень понравилось, ответил на все интересующие вопросы!!!
  • Н
    Наталья
    10 июня 2024
    Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе
    Спасибо! От мала до велика все слушали с интересом! Было ощущение, что провели время со старым знакомым. Настолько все было
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    непринужденно и на одном дыхании. А еще ни один вопрос от мужа, а он любит капнуть поглубже, не застал врасплох 👍

  • А
    Алёна
    7 июня 2024
    Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века
    Всё отлично, интересно! Показал места, в которые мы самостоятельно бы точно не попали, рассказал исторические интересные факты о городе. Подсказал где в Барселоне покушать, где потусить)) Рекомендуем👍🏻
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма
    Очень приятно, когда экскурсовод не просто эксперт с глубокими знаниями на тему, но и фанат своего дела. Спасибо Виталию за
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    интересную прогулку по одному из самых невероятных мест в мире, за любовь к своему делу, к Саграда Фамилиа, за уважение к труду всех художников и архитекторов. Мы все почувствовали на экскурсии как неравнодушен наш гид к этому удивительному сооружению.

  • D
    Diana
    3 июня 2024
    Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века
    Наш гид Алесандр подробно рассказал нам об истории города, архитектуре, показал интересные дворики, ответил на наши вопросы, а так же предложил обращаться к нему в случае необходимости во время поездки. Очень рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века
  2. Пять районов Барселоны за три часа
  3. Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма
  4. Самый лучший день в Барселоне
  5. В сказочный Монтсеррат - из Барселоны
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июле 2024
Сейчас в Барселоне в категории "На выходные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 27 до 400. Туристы уже оставили гидам 449 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год на выходные, 449 ⭐ отзывов, цены от €27. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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