А Артем Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма Все быЛо хорошо

U Uwe В сказочный Монтсеррат - из Барселоны Спасибо Кириллу за поездку, нам очень понравилось. Кирилл интересно рассказал об истории Каталонии и о монастыре Монтсеррат.

Е Елена В сказочный Монтсеррат - из Барселоны читать дальше Программа экскурсии построилась под нас и за это небольшое время мы все успели рассмотреть и везде побывать, поверьте мне это место особенное и однозначно стоит сюда приехать. Загадав желание у Мадонны придется приехать ещё раз когда оно сбудется чтобы поблагодарить. Мы с большим удовольствием сделаем это)) и снова с Кириллом Отличная была экскурсия! Учтены все наши хотелки в том числе и доставка в отель;) Спасибо огромное, нам все очень понравилось!

Е Екатерина Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века Экскурсия от знатока Барселоны. Александр показывает такие места в старом городе, на которые самостоятельно вряд ли обратишь внимание (дворики, старинный почтовый ящик, кафешки со своей историей итд). И именно эти маленькие детали создают ту самую атмосферу города, которую хочется узнать.

K Katharina Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне Большое спасибо Ксении, за такую замечательную прогулку. Было очень интересно и непринуждённо (как прогулка с подругой) Подстраивалась по нашим индивидуальным портебностям, т. к были два подростка, один маленький и один грудной ребёнок. Вот только жаль, что время пролитело так быстро. Фотографии просто отличные🌹 ❤️❤️❤️

В Владислав Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма Супер позитивный гид, очень приятно было слушать, вообще не скучно и очень интересно. Все очень понравилось, ответил на все интересующие вопросы!!!

Н Наталья Поездка в музей Дали и Жирону в мини-группе читать дальше непринужденно и на одном дыхании. А еще ни один вопрос от мужа, а он любит капнуть поглубже, не застал врасплох 👍 Спасибо! От мала до велика все слушали с интересом! Было ощущение, что провели время со старым знакомым. Настолько все было

А Алёна Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века Всё отлично, интересно! Показал места, в которые мы самостоятельно бы точно не попали, рассказал исторические интересные факты о городе. Подсказал где в Барселоне покушать, где потусить)) Рекомендуем👍🏻

Е Елена Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма читать дальше интересную прогулку по одному из самых невероятных мест в мире, за любовь к своему делу, к Саграда Фамилиа, за уважение к труду всех художников и архитекторов. Мы все почувствовали на экскурсии как неравнодушен наш гид к этому удивительному сооружению. Очень приятно, когда экскурсовод не просто эксперт с глубокими знаниями на тему, но и фанат своего дела. Спасибо Виталию за