Прогуляться по району каталонской столицы, где что ни фасад, фонарь или плитка - то целая история
Это будет не просто экскурсия по району Эшампле, а погружение в жизнь, которая разительно отличается от нашей сегодняшней.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Барселона, которую не показывают туристам
Познакомлю вас с неизвестной Барселоной и расскажу её истории. Например, про то, что дом Мила — не просто «дом без углов» или «каменная пещера», а … настоящее проявление любви. Вычурные фонари проспекта Грасиа тоже скрывают свои секреты, как и плитка под ногами. А ещё вы увидите особняк, около которого нет толп туристов, но это единственное творение Гауди, при его жизни признанное лучшим домом года в Барселоне.
Истории, затаившиеся во времени
Вы поймёте, как жили современники Гауди в районе, который появился в городе чуть больше ста лет назад, и почему Барселону называли тогда вовсе не красавицей, а … грязнулей. А хотите узнать, что скрывают фасады домов, которыми так восхищаются путешественники? И те места, мимо которых они и вовсе проходят, не повернув головы? С радостью раскрою вам тайны каталонской столицы.
И на десерт — самое сладкое
По вашему желанию мы можем зайти в первый и единственный чайный салон Барселоны: попробуете пирожные по старинным рецептам и узнаете, почему же в Испании не принято пить чай. А ещё на нашем пути попадётся настоящий шоколадный рай…. Также я покажу пару вкусных мест, где вы сможете потом пообедать или поужинать.
Организационные детали
- Лучшие дни для проведения экскурсии — с понедельника по пятницу в рабочее время
- Пирожные в чайном салоне не входят в стоимость экскурсии
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Каталонии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.