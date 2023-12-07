Увлекательное путешествие в Барселону времён Гауди: секреты модерна, особняки и чайные салоны ждут вас в районе Эшампле
Эта индивидуальная экскурсия перенесёт вас в Барселону времён Гауди. Прогулка по проспекту Грасиа и Кварталу раздора раскроет тайны модерна и роскошных особняков. Узнайте, почему дом Мила стал символом любви, и читать дальшеуменьшить
откройте секреты фонарей и плитки.
В районе Эшампле, где когда-то жили современники Гауди, вас ждут истории, которые скрывают фасады домов. На десерт - посещение первого чайного салона и знакомство с шоколадными изысками. Это погружение в эпоху каталонской буржуазии, которую не показывают туристам
Познакомлю вас с неизвестной Барселоной и расскажу её истории. Например, про то, что дом Мила — не просто «дом без углов» или «каменная пещера», а … настоящее проявление любви. Вычурные фонари проспекта Грасиа тоже скрывают свои секреты, как и плитка под ногами. А ещё вы увидите особняк, около которого нет толп туристов, но это единственное творение Гауди, при его жизни признанное лучшим домом года в Барселоне.
Истории, затаившиеся во времени
Вы поймёте, как жили современники Гауди в районе, который появился в городе чуть больше ста лет назад, и почему Барселону называли тогда вовсе не красавицей, а … грязнулей. А хотите узнать, что скрывают фасады домов, которыми так восхищаются путешественники? И те места, мимо которых они и вовсе проходят, не повернув головы? С радостью раскрою вам тайны каталонской столицы.
И на десерт — самое сладкое
По вашему желанию мы можем зайти в первый и единственный чайный салон Барселоны: попробуете пирожные по старинным рецептам и узнаете, почему же в Испании не принято пить чай. А ещё на нашем пути попадётся настоящий шоколадный рай…. Также я покажу пару вкусных мест, где вы сможете потом пообедать или поужинать.
Организационные детали
Лучшие дни для проведения экскурсии — с понедельника по пятницу в рабочее время
Пирожные в чайном салоне не входят в стоимость экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 494 туристов
Я журналистка, гид (закончила высшую школу туризма Барселоны), блогер и собирательница историй. Моя Барселона населена разными персонажами, а ещё я покажу вам… невидимое! Вы узнаете, как устроена Барселона на самом читать дальшеуменьшить
деле, а не так, как кажется при взгляде на какое-то из её зданий. А ещё я обожаю Каталонскую провинцию и приглашаю вас в городки, которые никак нельзя не посетить: в Таррагону и Ситжес. И, конечно, в пешие прогулки по каталонскому побережью.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Галина
Мы с друзьями 3 часа весело и интересно походили по Барселоне времен Гауди с Юлией. Заходили в роскошные подъезды эпохи модерн, в незнакомые переулки, слушали истории жизни, любви, взлетов и читать дальшеуменьшить
падений жителей Барселоны той эпохи, увидели скрытые жемчужины. А также нам повезло, что в это время было видеошоу на фасаде Каса Батльо. Маршрут был продуман, спланирован и подстроен под наши нужды и сроки. Получили много советов от Юлии по поводу ресторанов, кофеен, других интересных мест и поездок!
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