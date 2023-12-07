Эта индивидуальная экскурсия перенесёт вас в Барселону времён Гауди. Прогулка по проспекту Грасиа и Кварталу раздора раскроет тайны модерна и роскошных особняков. Узнайте, почему дом Мила стал символом любви, и

откройте секреты фонарей и плитки. В районе Эшампле, где когда-то жили современники Гауди, вас ждут истории, которые скрывают фасады домов. На десерт - посещение первого чайного салона и знакомство с шоколадными изысками. Это погружение в эпоху каталонской буржуазии, которую не показывают туристам

Описание экскурсии

Барселона, которую не показывают туристам

Познакомлю вас с неизвестной Барселоной и расскажу её истории. Например, про то, что дом Мила — не просто «дом без углов» или «каменная пещера», а … настоящее проявление любви. Вычурные фонари проспекта Грасиа тоже скрывают свои секреты, как и плитка под ногами. А ещё вы увидите особняк, около которого нет толп туристов, но это единственное творение Гауди, при его жизни признанное лучшим домом года в Барселоне.

Истории, затаившиеся во времени

Вы поймёте, как жили современники Гауди в районе, который появился в городе чуть больше ста лет назад, и почему Барселону называли тогда вовсе не красавицей, а … грязнулей. А хотите узнать, что скрывают фасады домов, которыми так восхищаются путешественники? И те места, мимо которых они и вовсе проходят, не повернув головы? С радостью раскрою вам тайны каталонской столицы.

И на десерт — самое сладкое

По вашему желанию мы можем зайти в первый и единственный чайный салон Барселоны: попробуете пирожные по старинным рецептам и узнаете, почему же в Испании не принято пить чай. А ещё на нашем пути попадётся настоящий шоколадный рай…. Также я покажу пару вкусных мест, где вы сможете потом пообедать или поужинать.

Организационные детали