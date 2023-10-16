Жизнь в Барселоне во времена Гауди

Прогуляться по району каталонской столицы, где что ни фасад, фонарь или плитка - то целая история

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Проспект Грасиа, Квартал раздора, модерн, роскошные особняки и зеркальные витрины… Приглашаю вас перенестись на машине времени в эпоху чёрно-белого немого кино и первых автомобилей, в «золотой век» каталонской буржуазии.

Это будет не просто экскурсия по району Эшампле, а погружение в жизнь, которая разительно отличается от нашей сегодняшней.
Жизнь в Барселоне во времена Гауди
Жизнь в Барселоне во времена Гауди
Жизнь в Барселоне во времена Гауди
Жизнь в Барселоне во времена Гауди
Жизнь в Барселоне во времена Гауди
Жизнь в Барселоне во времена Гауди
Жизнь в Барселоне во времена Гауди
Жизнь в Барселоне во времена Гауди
Жизнь в Барселоне во времена Гауди
Жизнь в Барселоне во времена Гауди
Жизнь в Барселоне во времена Гауди
Жизнь в Барселоне во времена Гауди
Жизнь в Барселоне во времена Гауди
Жизнь в Барселоне во времена Гауди
Жизнь в Барселоне во времена Гауди
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Барселона, которую не показывают туристам

Познакомлю вас с неизвестной Барселоной и расскажу её истории. Например, про то, что дом Мила — не просто «дом без углов» или «каменная пещера», а … настоящее проявление любви. Вычурные фонари проспекта Грасиа тоже скрывают свои секреты, как и плитка под ногами. А ещё вы увидите особняк, около которого нет толп туристов, но это единственное творение Гауди, при его жизни признанное лучшим домом года в Барселоне.

Истории, затаившиеся во времени

Вы поймёте, как жили современники Гауди в районе, который появился в городе чуть больше ста лет назад, и почему Барселону называли тогда вовсе не красавицей, а … грязнулей. А хотите узнать, что скрывают фасады домов, которыми так восхищаются путешественники? И те места, мимо которых они и вовсе проходят, не повернув головы? С радостью раскрою вам тайны каталонской столицы.

И на десерт — самое сладкое

По вашему желанию мы можем зайти в первый и единственный чайный салон Барселоны: попробуете пирожные по старинным рецептам и узнаете, почему же в Испании не принято пить чай. А ещё на нашем пути попадётся настоящий шоколадный рай…. Также я покажу пару вкусных мест, где вы сможете потом пообедать или поужинать.

Организационные детали

  • Лучшие дни для проведения экскурсии — с понедельника по пятницу в рабочее время
  • Пирожные в чайном салоне не входят в стоимость экскурсии

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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