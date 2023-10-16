Проспект Грасиа, Квартал раздора, модерн, роскошные особняки и зеркальные витрины… Приглашаю вас перенестись на машине времени в эпоху чёрно-белого немого кино и первых автомобилей, в «золотой век» каталонской буржуазии. Это будет не просто экскурсия по району Эшампле, а погружение в жизнь, которая разительно отличается от нашей сегодняшней.

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Описание

Что вас ожидает

Барселона, которую не показывают туристам

Познакомлю вас с неизвестной Барселоной и расскажу её истории. Например, про то, что дом Мила — не просто «дом без углов» или «каменная пещера», а … настоящее проявление любви. Вычурные фонари проспекта Грасиа тоже скрывают свои секреты, как и плитка под ногами. А ещё вы увидите особняк, около которого нет толп туристов, но это единственное творение Гауди, при его жизни признанное лучшим домом года в Барселоне.

Истории, затаившиеся во времени

Вы поймёте, как жили современники Гауди в районе, который появился в городе чуть больше ста лет назад, и почему Барселону называли тогда вовсе не красавицей, а … грязнулей. А хотите узнать, что скрывают фасады домов, которыми так восхищаются путешественники? И те места, мимо которых они и вовсе проходят, не повернув головы? С радостью раскрою вам тайны каталонской столицы.

И на десерт — самое сладкое

По вашему желанию мы можем зайти в первый и единственный чайный салон Барселоны: попробуете пирожные по старинным рецептам и узнаете, почему же в Испании не принято пить чай. А ещё на нашем пути попадётся настоящий шоколадный рай…. Также я покажу пару вкусных мест, где вы сможете потом пообедать или поужинать.

Организационные детали