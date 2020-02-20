15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы побывали на чудесной экскурсии "Модерн Барселоны" с гидом Ниной. Что нам особенно понравилось:Нина готова учесть пожелания участников и скорректировать акценты экскурсии-такого нам не встречалось нигде,а услугами гидов пользуемся не первый раз.Мы захотели посмотреть один из домов Гауди внутри,Нина не только согласилась,но и рассказала массу интересного о жильцах и истории интерьера.В конце общения Нина посоветовала самим съездить в дом Висенс(тоже постройки Гауди),нам очень понравилось.А еще по ее совету мы побывали в дивном ресторане на берегу моря,до сих пор вспоминаем его чудесную кухню! В общем с помощью Нины Барселона стала для нас еще более интересна и любима!