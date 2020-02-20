15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Все самое интересное о главном архитектурном стиле города на прогулке по его различным образцам

Нина
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Нина – ваш гид
Барселона — город модерна.

Я предлагаю вам не только самим убедиться в этом, увидев необычные, а порой и фантастические формы зданий эпохи модерна, но и познакомиться с историей развития модерна в целом.
€130
117 за экскурсию
скидка10%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
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У этой экскурсии15 отзывов
4.93
Восхитительный модерн Барселоны
Восхитительный модерн Барселоны

Программа

  • Во время пешей экскурсии мы пройдем по “Золотому квадрату” Барселоны. Вы сможете сравнить работы самых знаменитых и менее знаменитых архитекторов эпохи Модерна. Вы узнаете, почему в Барселоне, как грибы после дождя, на рубеже XIX — XX веков вдруг начали появляться удивительно непохожие друг на друга здания; откуда взялись в графском городе “индейцы”, превратившиеся в баронов и маркизов, и как один из семи смертных грехов изменил внешний вид Барселоны.
  • Затем мы выйдем за пределы “Золотого квадрата”, чтобы познакомиться с домами в стиле модерн, которые часто оказываются незамеченными, так как расположены в местах, куда трудно попасть без помощи человека, хорошо знающего свой город. Кроме того, я сделаю так, что дома эти “оживут” перед вами, рассказав курьезные, а порой печальные истории жизни их владельцев. Например, вам интересно узнать, какую роль сыграла женщина в постройке знаменитой Ла Педреры? Или какое отношение к Модерну имеют четыре кота? И многое-многое другое.

Организационные детали

  • Поскольку экскурсия пешеходная (при необходимости мы будем пользоваться общественным транспортом), удобная обувь — крайняя необходимость.
  • Экскурсия рассчитана на 4 часа, но при желании можно расширить временные рамки, например, если вам захочется посетить один из домов Гауди или музей Модерна.
  • В стоимость экскурсии не включена стоимость билетов в музеи.
Восхитительный модерн Барселоны
Восхитительный модерн Барселоны
Восхитительный модерн Барселоны
Восхитительный модерн Барселоны
Восхитительный модерн Барселоны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Нина
Нина
Доброго времени суток всем, кто зашел на мою страничку. Много лет я живу в Каталонии, в той части Испании, в которую невозможно не влюбиться. Что я и сделала. Я не только влюбилась в нее, я делаю все, чтобы узнать досконально историю Каталонии и ее городов и поделиться частичкой моей любви и знаниями со всеми приезжающими сюда.
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Екатерина
20 февраля 2020
Прекрасная экскурсия для тех, кто Действительно интересуется модерном. Самому посмотреть И узнать так много никак не получится. Нина очень позитивный и доброжелательный человек и хороший рассказчик. Не навязывает никаких советов, если вам они не нужны. Но если вопросы есть, то с удовольствием на все ответит. С радостью рекомендую экскурсию, получите удовольствие
11 ноября 2019
Рассказ о восхитительном модерне Барселоны был восхитительным!
Четыре часа пролетели как один, даже наш 14-летний сын оценил мастерство гида: неспешный (для нас это очень важно) темп, никакой перегрузки именами/датами, безупречная речь гида... И вот перед нами шедевры барселонского модерна, который не ограничивается гениальным Гауди, но предстает перед нами в виде творений многих и многих талантливейших мастеров.
Хотите влюбиться в Барселону? В модерн? Узнать имена великих? Вам сюда!
С Ниной было легко, эмоционально и изящно, как с тем модерном, о котором и шла речь. Спасибо!
27 июля 2018
Экскурсия «Восхитительный модерн Барселоны» очень понравилась. Гид Нина легко перестроила экскурсию под наши пожелания и добавила осмотр Саграда-Фамилия, хотя изначально мы туда не собирались. 4 часа пролетели не заметно, услышали много занимательных историй, увидели восхитительные здания и чудесные уголки, о которых даже не слышали. Большое спасибо!
22 июня 2018
Экскурсия очень понравилась. Гид Нина по нашей просьбе подкорректировала экскурсию с учетом того, что мы в Барселоне оказались впервые и хотелось увидеть самые главные достопримечательности города. Нина очень приятный, позитивный человек, интересный рассказчик.
Время пролетело незаметно, остались только наилучшие воспоминания. Наверное, в том числе и благодаря Нине, решили продолжить знакомство с очаровательной Барселоной.
29 апреля 2018
Большое спасибо нашему гиду Нине за замечательную экскурсию по модерну Барселоны. С ее помощью мы увидели Барселонский модерн с различных неожиданных ракусов, а бытовые зарисовки того времени не давали скучать. С удовольствием будем рекомендовать друзьям. Нина, спасибо!
10 апреля 2018
Мы побывали на чудесной экскурсии "Модерн Барселоны" с гидом Ниной. Что нам особенно понравилось:Нина готова учесть пожелания участников и скорректировать акценты экскурсии-такого нам не встречалось нигде,а услугами гидов пользуемся не первый раз.Мы захотели посмотреть один из домов Гауди внутри,Нина не только согласилась,но и рассказала массу интересного о жильцах и истории интерьера.В конце общения Нина посоветовала самим съездить в дом Висенс(тоже постройки Гауди),нам очень понравилось.А еще по ее совету мы побывали в дивном ресторане на берегу моря,до сих пор вспоминаем его чудесную кухню! В общем с помощью Нины Барселона стала для нас еще более интересна и любима!
18 февраля 2018
Всем привет. Хочу поблагодарить Нину за приятно проведённое время! Нам очень понравилось. Всем рекомендую. Спасибо!
28 декабря 2017
Кого что поразило в Барселоне, а нас Модерн! Нина провела прекрасную экскурсию, чему не помешал вдруг поднявшийся сильный ветер. Нина прекрасно знает материал. Чашка горячего шоколада в "Четырех котах" оказалась самой вкусной во всей последующей Испании)
24 августа 2017
Экскурсия подтверждает своё название,будет очень интересна тем, кто интересуется модерном и может впитывать большое количество интересной информации!!!
2 августа 2017
Был на этой экскурсии с семьей в июле 2017 года. Хоть до этого уже бывал в Барселоне и видел некоторые места по данной экскурсии все же узнал много нового . Нина очень хороший рассказчик и приятный интеллигентный ,эрудированный человек ,любящий свой город. С удовольствием схожу с ней на ее другие экскурсии,когда снова приеду.Лучшие рекомендации.С уважением Алексей Санкт-Петербург.
Ещё 5 отзывов

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