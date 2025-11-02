Каталонский модернизм — это целая городская эпоха, когда архитектура стала языком идентичности, свободы и технического прогресса. Мы пройдём по району Эшампле и представим, как Барселона менялась на рубеже 19–20 веков. Вы рассмотрите здания, которые сформировали модернистский облик города и поймёте, почему этот стиль до сих пор так притягателен.

Описание экскурсии

Площадь Каталонии — Эшампле. Начнём в самом центре города, где поговорим об истории расширения Барселоны и проекте Эшампле. Вы узнаете, почему реализовали не тот проект, который победил в конкурсе. Разберётесь, что такое «манзана» и почему это не про фрукты.

Квартал Раздора. Осмотрим три самых ярких шедевра модернизма: Дом Бальо, Дом Амалье и Дом Лео-Морера. По желанию — дегустация горячего шоколада по старинному рецепту.

Фонд Антони Тапиеса. Один из первых образцов модерна и стул в облаках.

Дом Мила + Дом с шипами. Полюбуемся домом, за который Гауди получил престижную архитектурную премию — по иронии судьбы, далеко не самый известный его объект. Заглянем в старейшую аптеку города и обсудим, что такое «пассаж» по-барселонски. Вернёмся на Пассейж де Грасия к знаменитому Дому Мила.

Саграда Фамилия. Я расскажу об истории Храма Святого семейства и о том, когда его закончат.

Ресинте де Сан Пау. Если останется время, мы увидим бывший больничный комплекс в стиле ар-нуво — одну из недооценённых жемчужин модернизма.

Тапас на проспекте Гауди (опционально). Завершим маршрут в атмосферном баре на проспекте Гауди.

Организационные детали