Не только Гауди: каталонский модернизм в Эшампле Барселоны
Полюбоваться главными точками притяжения города и его недооценёнными жемчужинами
Каталонский модернизм — это целая городская эпоха, когда архитектура стала языком идентичности, свободы и технического прогресса. Мы пройдём по району Эшампле и представим, как Барселона менялась на рубеже 19–20 веков.
Вы рассмотрите здания, которые сформировали модернистский облик города и поймёте, почему этот стиль до сих пор так притягателен.
5
14 отзывов
Описание экскурсии
Площадь Каталонии — Эшампле. Начнём в самом центре города, где поговорим об истории расширения Барселоны и проекте Эшампле. Вы узнаете, почему реализовали не тот проект, который победил в конкурсе. Разберётесь, что такое «манзана» и почему это не про фрукты.
Квартал Раздора. Осмотрим три самых ярких шедевра модернизма: Дом Бальо, Дом Амалье и Дом Лео-Морера. По желанию — дегустация горячего шоколада по старинному рецепту.
Фонд Антони Тапиеса. Один из первых образцов модерна и стул в облаках.
Дом Мила + Дом с шипами. Полюбуемся домом, за который Гауди получил престижную архитектурную премию — по иронии судьбы, далеко не самый известный его объект. Заглянем в старейшую аптеку города и обсудим, что такое «пассаж» по-барселонски. Вернёмся на Пассейж де Грасия к знаменитому Дому Мила.
Саграда Фамилия. Я расскажу об истории Храма Святого семейства и о том, когда его закончат.
Ресинте де Сан Пау. Если останется время, мы увидим бывший больничный комплекс в стиле ар-нуво — одну из недооценённых жемчужин модернизма.
Тапас на проспекте Гауди (опционально). Завершим маршрут в атмосферном баре на проспекте Гауди.
Организационные детали
Все объекты на маршруте мы осмотрим снаружи, а я подскажу, куда в Барселоне действительно стоит купить входной билет и как это лучше всего сделать
Материал экскурсии предназначен для взрослых и заинтересованных подростков
Дополнительно (по желанию) оплачивается вино, тапас, кофе. Средний чек на кофе — €2–4, за бокал вина — €5, тапас — €4–16
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Каталонии
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александр — ваш гид в Барселоне
Провёл экскурсии для 130 туристов
Живу в Барселоне, пристально изучаю историю и настоящее этого города. По образованию маркетолог, но всегда любил создавать маршруты, рассказывать и погружать в атмосферу места, с чем удовольствием и занимаюсь уже читать дальше
второй год. Поделюсь информацией, которую я почерпнул из множества проверенных источников и расскажу о собственном опыте жизни в Барселоне. Дам советы туристам о том, как незабываемо провести время в этом замечательном городе.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Наталья
2 ноя 2025
Познакомились с жемчужинами каталонского модерна, узнали историю знаковых мест, попробовали потрясающий шоколад по старинным рецептам и получили массу удовольствия.
Е
Евгений
31 окт 2025
Александр, спасибо за экскурсию. Было очень интересно, комфортно с вами общаться и познавать Барселону!
Елизавета
23 окт 2025
Нам все понравилось, взяли поэтому еще одну экскурсию по району Эль-Борн
н
наталья
13 окт 2025
Огромное спасибо Александру за нашу экскурсию, житейские советы, и интереснейший маршрут. Барселона — это не только Гауди, мы теперь точно это знаем! Экскурсия была просто супер: атмосферно, с душой и очень читать дальше
доброжелательно. Александр рассказывал так, что город буквально оживал на глазах. Мы впервые в Барселоне и очень довольны нашей прогулкой и нашим общением. Барселона красивый город, а гулять по нему с таким знатоком как Александр настоящее удовольствие. Мы были вдвоем с сыном. Понравилось обоим. Все было на высшем уровне. Рекомендуем.
Е
Екатерина
12 окт 2025
Отличная экскурсия с Александром, понравился маршрут, история Барселоны и 3 часа пролетели совсем незаметно.
Антон
2 окт 2025
Очень понравилась экскурсия, с Александром на одной волне 😊
А
Александр
26 сен 2025
Маршрут и экскурсия очень понравились, не перегружены датами - любителям архитектуры и эстетам крайне рекомендую!
Ольга
24 сен 2025
Экскурсия по архитектурным шедеврам с Александром прошла великолепно! Открыла для себя Луиса Монтанеро, не менее значимого в модернизме, чем Гауди! И, конечно, собор Саграда фамилия это потрясающее чудо!!! Этот шедевр должен увидеть каждый! Всем рекомендую!!!
Анастасия
9 сен 2025
Прекрасный гид Александр, очень советую при выборе. Во-первых учитывает интересы гостей, мы немного поменяли маршрут, чему очень благодарны Александру. Мы познакомились с исторической Барселоной начиная от римских крепостных стен, заканчививая читать дальше
современным искусством. Хочу отметить дружелюбность, искренность нашего гида, создаётся впечатление, что наш давний друг. Наша прогулка была разбавлена небольшими паузами в симпатичном кафе с чуросами (так вроде называется). Время пролетело моментально. А блестящим завершением была терраса с панорамным видом на прекрасную Барселону с бокалом шампанского! Спасибо большое!
Яна
8 сен 2025
Мне прогулка понравилась. Узнала интересные истории о Барселоне и о Гауди, конечно. Гуляешь, слушаешь истории, видишь шикарные дома узнаешь кем были построены и их историю. Все прошло хорошо, экскурсия прям такая познавательная.
Алена
22 авг 2025
Александр очень хороший гид, рассказывал очень интересно, уверенно и информативно. Очень внимателен к своим туристам. По нашей вине, к сожалению, не успели пройти всю экскурсию до конца. В остальном, остались очень довольны. Удивляет такая низкая цена. Очень рекомендую всем, особенно тем, кто впервые хочет посмотреть Барселону!
V
Victoria
7 авг 2025
Благодаря Александру это была одна из лучших экскурсий мы когда либо имели. Очень грамотно построена и сбалансирована в плане маршрута и содержания, каждая остановка имела изюминку- или wow- moment или quest. Все были заинтригованы и внимательно слушали интересный рассказ!! Александр, спасибо вам огромное!! Благодаря Вам мы знаем факты и детали истории Барселоны, которые порой не известны даже местным жителям 😁
С
Симонова
16 июл 2025
Я в полном восторге! Очень подробно и интересно, спасибо Александру😍
В
Виктория
11 июл 2025
Большое спасибо Александру за высококлассную экскурсию. Узнали много интересного и познавательного об архитектуре Барселоны. Он так же рассказал много интересного про Каталонию. Рекомендуем кому интересна эта тема.