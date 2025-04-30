На встречу с Каталонией: пляжный отдых, прогулки по городам и дополнительные поездки по вкусу
Провести отпуск в отеле с бассейном, неспешно изучить архитектуру и при желании съездить во Францию
Начало: Аэропорт Барселоны, 13:40
«Столица Каталонии знаменита не только красивым средневековым центром, но и причудливыми творениями Антонио Гауди»
30 апр в 13:40
14 мая в 13:40
49 061 ₽ за человека
Не Барселоной единой: большое путешествие по Испании
Побывать в Музее снега, полакомиться деликатесами в Сан-Себастьяне и узнать тайны Страны Басков
Начало: Аэропорт Барселоны, время зависит от времени вашег...
«Ещё заглянем в Дом Ботинес, спроектированный Антонио Гауди»
26 апр в 08:00
10 мая в 08:00
€7000 за человека
Знакомьтесь, сеньорита Испания! Насыщенное путешествие по 7 городам
Погулять по столице, проехать от Севильи до Гранады, полюбоваться архитектурой Гауди в Барселоне
Начало: Аэропорт Барселоны, 8:45
«Восхититесь причудливыми творениями великого Антонио Гауди в Барселоне и сможете проехать от Севильи до Гранады, цитируя строчки из романса «Серенада Дон Жуана»»
7 мая в 08:45
15 окт в 08:45
47 170 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Гауди»
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